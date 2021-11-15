소매업에서 RPA의 주요 이점은 반복적인 업무를 로봇 동료에게 넘겨 직원들이 보다 창의적이고 전략적이며 부가가치가 높은 업무에 집중할 수 있도록 한다는 점입니다. 예를 들어, RPA는 데이터 전사, 주문 및 고객 지원과 같은 작업의 오류를 줄일 수 있습니다. 무인 봇은 데이터베이스 업데이트와 같은 반복 가능한 작업을 연중무휴로 처리하도록 예약할 수 있으므로 완료 시간이 빨라집니다. RPA는 AI 기반 챗봇과 함께 사용하여 제품 문의 또는 반품 프로세스와 같은 기본 작업을 통해 고객과 고객 서비스 상담원 모두를 지원할 수도 있습니다. 고객 또는 팀원이 요청(예: 주문 상태 확인)을 하면 챗봇은 요청을 RPA 봇에 전달하여 작업을 수행할 수 있습니다.

RPA는 자체적으로 간단하고 시간이 많이 걸리는 규칙 기반 작업을 자동화합니다. 그러나 RPA는 비용이 저렴하고 설정이 상대적으로 쉬우며 여러 개의 서로 다른 시스템을 통합할 수 있는 잠재력으로 인해 보다 광범위한 자동화 노력을 위한 귀중한 관문이 될 수도 있습니다. 선도적인 RPA 솔루션은 기술 지식이 거의 없는 사용자도 봇을 위한 효과적인 스크립트를 만들 수 있는 로우코드 또는 노코드 플랫폼을 활용하는 경우가 많기 때문에 RPA는 초자동화 및 광범위한 프로세스 최적화를 위한 접근 가능한 출발점이 됩니다.

RPA가 구축된 이후에는, 소매업체는 고급 인공 지능(AI)과 머신 러닝 툴을 활용해 RPA의 기본 기능을 확장함으로써 점점 더 복잡한 작업을 자동화하는 기반을 마련할 수 있습니다. 예를 들어, 비즈니스 규칙 관리 시스템(BRMS)은 RPA 봇이 인간 활동을 모방할 뿐만 아니라 어떤 작업을 언제 수행할지에 대해 더 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 워크플로 자동화 소프트웨어는 AI가 감독하는 완전 자율형 RPA 프로세스를 만들 수 있습니다. 프로세스 마이닝 알고리즘을 사용하면 소매업체는 RPA 성능에 대한 데이터를 심층적으로 분석하고 RPA 배포를 최적화하는 더 많은 방법을 찾을 수 있습니다.