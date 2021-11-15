로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 소매 부문이 중요한 워크플로를 간소화하고 고객 경험을 제공하며 점점 더 디지털화되는 세상에 적응하는 데 도움이 됩니다. 방법은 다음과 같습니다.
소매 및 소비재 업계 리더들이 잘 알듯, 고객에게 제품을 전달하는 단순해 보이는 행위조차 재고 관리, 매장 계획, 판매 예측, ERP 관리, 고객 지원 등 복잡한 프로세스의 정교한 조율을 필요로 합니다. 고객 기대가 변화하고 공급망이 더욱 민첩해지며 옴니채널 경험이 표준이 됨에 따라, 소매 조직은 점점 더 복잡해지는 비즈니스 환경을 헤쳐 나가야 합니다.
Capgemini는 고객 반품, 공급망 관리, 고객 데이터베이스 업데이트, 재고 기록 유지 등 주요 프로세스를 자동화함으로써 소매 산업이 연간 최대 $3400억을 절감할 수 있다고 추정합니다. 소매업에서 이러한 수준의 자동화를 실현하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 로보틱 프로세스 자동화(RPA)이며, 이는 일반적으로 사람이 수행하던 구조적이고 반복적인 작업을 소프트웨어 봇이 처리하는 자동화 방식입니다.
RPA를 구현할 때 설정된 스크립트를 따르는 봇을 생성하여 인간 작업자가 소프트웨어 환경에서 작업을 완료하기 위해 취하는 단계를 복제합니다. RPA는 오늘날 성공적인 소매 전략의 기반이 되는 사람, 프로세스 및 애플리케이션 간의 많은 상호 작용을 자동화하고 간소화할 수 있는 방법을 제공하기 때문에 소매 및 전자상거래 산업 전반에 걸쳐 널리 채택되었습니다.
RPA 봇은 인간의 행동을 모방하므로 보편적인 통합 지점 역할을 할 수 있으며, API가 없는 앱과 소프트웨어 시스템도 통합할 수 있습니다. 팀원이 스프레드시트에서 고객 관계 관리(CRM) 시스템으로 데이터를 전송해야 하는 경우, 사람이 하는 방식으로 시스템 간에 해당 데이터를 전송하도록 봇을 스크립팅하면 됩니다. 추가적인 프로그래밍 전문 지식이 필요하지 않습니다.
소매 비즈니스에서 RPA는 일반적으로 데이터 수집, 재고 상태 추적, 간단한 고객 반품 처리와 같은 반복적인 작업에 적용됩니다.
소매업에서 RPA의 주요 이점은 반복적인 업무를 로봇 동료에게 넘겨 직원들이 보다 창의적이고 전략적이며 부가가치가 높은 업무에 집중할 수 있도록 한다는 점입니다. 예를 들어, RPA는 데이터 전사, 주문 및 고객 지원과 같은 작업의 오류를 줄일 수 있습니다. 무인 봇은 데이터베이스 업데이트와 같은 반복 가능한 작업을 연중무휴로 처리하도록 예약할 수 있으므로 완료 시간이 빨라집니다. RPA는 AI 기반 챗봇과 함께 사용하여 제품 문의 또는 반품 프로세스와 같은 기본 작업을 통해 고객과 고객 서비스 상담원 모두를 지원할 수도 있습니다. 고객 또는 팀원이 요청(예: 주문 상태 확인)을 하면 챗봇은 요청을 RPA 봇에 전달하여 작업을 수행할 수 있습니다.
RPA는 자체적으로 간단하고 시간이 많이 걸리는 규칙 기반 작업을 자동화합니다. 그러나 RPA는 비용이 저렴하고 설정이 상대적으로 쉬우며 여러 개의 서로 다른 시스템을 통합할 수 있는 잠재력으로 인해 보다 광범위한 자동화 노력을 위한 귀중한 관문이 될 수도 있습니다. 선도적인 RPA 솔루션은 기술 지식이 거의 없는 사용자도 봇을 위한 효과적인 스크립트를 만들 수 있는 로우코드 또는 노코드 플랫폼을 활용하는 경우가 많기 때문에 RPA는 초자동화 및 광범위한 프로세스 최적화를 위한 접근 가능한 출발점이 됩니다.
RPA가 구축된 이후에는, 소매업체는 고급 인공 지능(AI)과 머신 러닝 툴을 활용해 RPA의 기본 기능을 확장함으로써 점점 더 복잡한 작업을 자동화하는 기반을 마련할 수 있습니다. 예를 들어, 비즈니스 규칙 관리 시스템(BRMS)은 RPA 봇이 인간 활동을 모방할 뿐만 아니라 어떤 작업을 언제 수행할지에 대해 더 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 워크플로 자동화 소프트웨어는 AI가 감독하는 완전 자율형 RPA 프로세스를 만들 수 있습니다. 프로세스 마이닝 알고리즘을 사용하면 소매업체는 RPA 성능에 대한 데이터를 심층적으로 분석하고 RPA 배포를 최적화하는 더 많은 방법을 찾을 수 있습니다.
소매 환경에서는 백오피스 및 고객 대면 기능을 모두 수행하기 위해 RPA를 배포할 수 있습니다. 정의되고 반복 가능한 단계나 정형 데이터 조작이 필요한 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 소매업에서의 RPA의 일반적인 적용은 다음과 같습니다.
RPA는 고객과 직원 모두의 이익을 위해 반복적인 작업을 자동화합니다. 직원들은 보다 만족스럽고 매력적이며 조직적으로 영향력 있는 작업에 집중할 수 있어 직무 만족도와 생산성이 높아집니다. 마찬가지로 고객은 고객 만족도를 높이고 수익에 직접적인 영향을 미치는 RPA 제공 서비스의 용이성과 속도를 높이 평가합니다. PwC에 따르면, 고객은 훌륭한 고객 경험을 위해 16% 더 많은 비용을 지출할 의향이 있습니다.
소매에서 RPA의 구체적인 이점은 다음과 같습니다.
RPA는 수동적이고 반복적이며 오류가 발생하기 쉽고 구조화된 데이터를 기반으로 하는 작업을 자동화하는 데 가장 효과적이며 인간 작업자가 가치를 더할 기회가 거의 또는 전혀 없습니다. 또한 서로 다른 시스템이 서로 통신하도록 하는 효율적인 방법이기도 합니다. 소매에서 가장 일반적인 RPA 사용 사례는 다음과 같습니다.
IBM은 소매업체가 비즈니스 및 IT 프로세스를 대규모로 자동화할 수 있도록 지원하는 모든 기능을 갖춘 로우코드 RPA 솔루션을 제공합니다. 조직은 IBM® Robotic Process Automation을 통해 전통적인 RPA의 용이성과 속도를 운영형 AI 인사이트와 결합하여 보다 지능적인 자동화와 가속화된 디지털 혁신을 실현할 수 있습니다.
더 알아보려면 RPA: 과장 없는 구매자 가이드를 살펴보고, 무료 IBM 로보틱 프로세스 자동화 소프트웨어 체험판에 등록하세요.
IBM Robotic Process Automation이 조직에 992,000 달러의 혜택과 124%의 ROI를 제공하는 방법을 알아보세요.
디지털 혁신 강화부터 비즈니스 중심 자동화 이니셔티브 추진에 이르기까지 IT 프로세스 자동화 기능에서 RPA가 맡은 역할을 알아보세요.
IBM Robotic Process Automation은 컴퓨터에서 인간의 행동을 에뮬레이트하는 소프트웨어 로봇을 사용하여 반복적이고 시간이 많이 소요되는 백오피스 작업을 자동화하고자 하는 소프트웨어입니다.이는 비즈니스 자동화를 위한 IBM 솔루션의 일부입니다.