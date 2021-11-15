태그
비즈니스 자동화

소매에 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 적용하는 10가지 중요한 방법

게시일 2021년 11월 15일
청바지 더미 위에 있는 영업 사원과 고객의 원형 사진

로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 소매 부문이 중요한 워크플로를 간소화하고 고객 경험을 제공하며 점점 더 디지털화되는 세상에 적응하는 데 도움이 됩니다. 방법은 다음과 같습니다.

소매 및 소비재 업계 리더들이 잘 알듯, 고객에게 제품을 전달하는 단순해 보이는 행위조차 재고 관리, 매장 계획, 판매 예측, ERP 관리, 고객 지원 등 복잡한 프로세스의 정교한 조율을 필요로 합니다. 고객 기대가 변화하고 공급망이 더욱 민첩해지며 옴니채널 경험이 표준이 됨에 따라, 소매 조직은 점점 더 복잡해지는 비즈니스 환경을 헤쳐 나가야 합니다.

Capgemini는 고객 반품, 공급망 관리, 고객 데이터베이스 업데이트, 재고 기록 유지 등 주요 프로세스를 자동화함으로써 소매 산업이 연간 최대 $3400억을 절감할 수 있다고 추정합니다. 소매업에서 이러한 수준의 자동화를 실현하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 로보틱 프로세스 자동화(RPA)이며, 이는 일반적으로 사람이 수행하던 구조적이고 반복적인 작업을 소프트웨어 봇이 처리하는 자동화 방식입니다.

 

소매업에서 로보틱 프로세스 자동화(RPA)란 무엇인가요?

RPA를 구현할 때 설정된 스크립트를 따르는 봇을 생성하여 인간 작업자가 소프트웨어 환경에서 작업을 완료하기 위해 취하는 단계를 복제합니다. RPA는 오늘날 성공적인 소매 전략의 기반이 되는 사람, 프로세스 및 애플리케이션 간의 많은 상호 작용을 자동화하고 간소화할 수 있는 방법을 제공하기 때문에 소매 및 전자상거래 산업 전반에 걸쳐 널리 채택되었습니다.

RPA 봇은 인간의 행동을 모방하므로 보편적인 통합 지점 역할을 할 수 있으며, API가 없는 앱과 소프트웨어 시스템도 통합할 수 있습니다. 팀원이 스프레드시트에서 고객 관계 관리(CRM) 시스템으로 데이터를 전송해야 하는 경우, 사람이 하는 방식으로 시스템 간에 해당 데이터를 전송하도록 봇을 스크립팅하면 됩니다. 추가적인 프로그래밍 전문 지식이 필요하지 않습니다.

소매 비즈니스에서 RPA는 일반적으로 데이터 수집, 재고 상태 추적, 간단한 고객 반품 처리와 같은 반복적인 작업에 적용됩니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

소매 분야에서 RPA의 가치

소매업에서 RPA의 주요 이점은 반복적인 업무를 로봇 동료에게 넘겨 직원들이 보다 창의적이고 전략적이며 부가가치가 높은 업무에 집중할 수 있도록 한다는 점입니다. 예를 들어, RPA는 데이터 전사, 주문 및 고객 지원과 같은 작업의 오류를 줄일 수 있습니다. 무인 봇은 데이터베이스 업데이트와 같은 반복 가능한 작업을 연중무휴로 처리하도록 예약할 수 있으므로 완료 시간이 빨라집니다. RPA는 AI 기반 챗봇과 함께 사용하여 제품 문의 또는 반품 프로세스와 같은 기본 작업을 통해 고객과 고객 서비스 상담원 모두를 지원할 수도 있습니다. 고객 또는 팀원이 요청(예: 주문 상태 확인)을 하면 챗봇은 요청을 RPA 봇에 전달하여 작업을 수행할 수 있습니다.

RPA는 자체적으로 간단하고 시간이 많이 걸리는 규칙 기반 작업을 자동화합니다. 그러나 RPA는 비용이 저렴하고 설정이 상대적으로 쉬우며 여러 개의 서로 다른 시스템을 통합할 수 있는 잠재력으로 인해 보다 광범위한 자동화 노력을 위한 귀중한 관문이 될 수도 있습니다. 선도적인 RPA 솔루션은 기술 지식이 거의 없는 사용자도 봇을 위한 효과적인 스크립트를 만들 수 있는 로우코드 또는 노코드 플랫폼을 활용하는 경우가 많기 때문에 RPA는 초자동화 및 광범위한 프로세스 최적화를 위한 접근 가능한 출발점이 됩니다.

RPA가 구축된 이후에는, 소매업체는 고급 인공 지능(AI)머신 러닝 툴을 활용해 RPA의 기본 기능을 확장함으로써 점점 더 복잡한 작업을 자동화하는 기반을 마련할 수 있습니다. 예를 들어, 비즈니스 규칙 관리 시스템(BRMS)은 RPA 봇이 인간 활동을 모방할 뿐만 아니라 어떤 작업을 언제 수행할지에 대해 더 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 워크플로 자동화 소프트웨어는 AI가 감독하는 완전 자율형 RPA 프로세스를 만들 수 있습니다. 프로세스 마이닝 알고리즘을 사용하면 소매업체는 RPA 성능에 대한 데이터를 심층적으로 분석하고 RPA 배포를 최적화하는 더 많은 방법을 찾을 수 있습니다.

소매업에서 RPA가 작동하는 방식

소매 환경에서는 백오피스 및 고객 대면 기능을 모두 수행하기 위해 RPA를 배포할 수 있습니다. 정의되고 반복 가능한 단계나 정형 데이터 조작이 필요한 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 소매업에서의 RPA의 일반적인 적용은 다음과 같습니다.

  • 온보딩, 급여 및 일정 관리와 같은 백오피스 사용을 위한 직원 정보 수집
  • 표준 인보이스 생성 및 처리
  • 챗봇을 통해 일반적인 고객 질문에 답변하기
  • 등록 보고서 수집 및 집계
  • 고객 및 공급업체에 자동화된 메시지 전송
Mixture of Experts | 8월 28일, 에피소드 70

AI 디코딩: 주간 뉴스 요약

세계적인 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 불필요한 AI 잡음을 차단하고 실질적인 AI 최신 소식과 인사이트를 확인해 보세요.
최신 팟캐스트 에피소드 시청하기

소매업에서 RPA의 이점

RPA는 고객과 직원 모두의 이익을 위해 반복적인 작업을 자동화합니다. 직원들은 보다 만족스럽고 매력적이며 조직적으로 영향력 있는 작업에 집중할 수 있어 직무 만족도와 생산성이 높아집니다. 마찬가지로 고객은 고객 만족도를 높이고 수익에 직접적인 영향을 미치는 RPA 제공 서비스의 용이성과 속도를 높이 평가합니다. PwC에 따르면, 고객은 훌륭한 고객 경험을 위해 16% 더 많은 비용을 지출할 의향이 있습니다.

소매에서 RPA의 구체적인 이점은 다음과 같습니다.

  • 고객 참여 향상: RPA를 사용하면 반품 처리, 주문 업데이트, 채팅 기반 지원과 같은 고객 대면 작업을 실시간으로 온디맨드 방식으로 수행할 수 있으므로 조직은 세계적 수준의 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 고객의 요구가 더 복잡해질 때, 반복 작업에 발목 잡히지 않게 된 직원들은 보다 효과적인 해결책을 제공하는 데 더 많은 시간을 사용할 수 있습니다.
  • 더 효율적인 재고 관리: RPA는 재고 데이터를 추적하고 재고 수준이 낮을 때 팀에 알림을 제공하며, 초과 재고와 공급 부족을 모두 방지할 수 있도록 재고 관리를 지원합니다.
  • 오류 감소: RPA는 데이터 입력과 양식 준비에서 인간보다 오류 발생 가능성이 낮아, 인보이스 처리, 주문 관리 및 전반적인 기록 유지 작업을 더 정확하게 수행할 수 있습니다.
  • 보다 전략적인 데이터에 액세스: RPA를 사용하면 고객 감정, 구매 및 매장 거래에 대한 데이터를 더 쉽게 수집하고 분석할 수 있으며, 이를 통해 매장 계획, 프로모션, 신제품 출시 및 가격 책정에 대한 전략적 결정을 내릴 수 있습니다.
  • 비용 절감: RPA는 더 짧은 시간에 인간 작업자와 동일한 작업을 수행할 수 있어 인적 오류를 제거하고 운영 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다.
  • 수익 증대: 종합적으로 볼 때 RPA의 이점은 기업이 더 스마트한 계획을 세우고, 보다 전략적인 결정을 내리고, 고객 경험을 개선하여 고객의 재방문을 유도할 수 있도록 함으로써 수익 증대로 이어질 수 있습니다.

소매업에서의 RPA 사용 사례

RPA는 수동적이고 반복적이며 오류가 발생하기 쉽고 구조화된 데이터를 기반으로 하는 작업을 자동화하는 데 가장 효과적이며 인간 작업자가 가치를 더할 기회가 거의 또는 전혀 없습니다. 또한 서로 다른 시스템이 서로 통신하도록 하는 효율적인 방법이기도 합니다. 소매에서 가장 일반적인 RPA 사용 사례는 다음과 같습니다.

  1. 자동화된 공급망 관리: 조달-결제 주기는 정확한 데이터와 수많은 문서의 준비 및 교환에 크게 의존합니다. 프로세스를 간소화하기 위해 소매업체는 Oracle 및 SAP Ariba와 같은 공급망 관리 시스템의 데이터를 표준화된 주문 양식으로 복사할 수 있는 봇을 작성할 수 있습니다. RPA 봇은 온라인 포털을 통해 주문을 제출할 수도 있습니다. 또한 봇은 FreshBooks나 Xero와 같은 회계 시스템에 인보이스 데이터를 입력하여 인보이스 처리를 도울 수 있습니다.
  2. 자동화된 재고 관리: RPA 봇은 재고 데이터베이스가 지속적으로 업데이트되도록 보장할 수 있습니다. 무인 봇은 각 매장의 판매 데이터를 사용하여 Zoho 재고 또는 Square와 같은 재고 관리 시스템의 기록을 업데이트하여 매일 하루가 끝날 때 실행되도록 예약할 수 있습니다. AI 처리 기능이 갖춰져 있다면, 봇은 약간 다르게 표기된 두 이름이 동일한 제품을 의미하는지까지 판단하여 전사 오류를 제거할 수도 있습니다. 
  3. 공급 및 수요 계획: RPA 봇은 소매업체가 보다 광범위하고 전략적인 수준의 공급 및 수요 계획에 필요한 보고서를 준비하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 팀은 쉽게 분석할 수 있도록 유인 봇을 사용하여 단일 스프레드시트에서 여러 문서 및 소스의 데이터를 자동으로 컴파일할 수 있습니다. RPA 솔루션이 한 번에 여러 봇을 실행할 수 있다면 이러한 포괄적인 보고서를 즉시 생성할 수 있습니다.
  4. 주문 관리: RPA는 주문-현금화 프로세스의 핵심 구성 요소를 최적화할 수 있습니다. 무인 봇은 Shopify와 같은 전자 상거래 플랫폼에서 Fishbowl과 같은 창고 관리 시스템으로 정보를 전송하도록 스크립팅하여 주문을 더 빨리 처리할 수 있습니다. 지능형 가상 에이전트(IVA) 챗봇은 RPA 봇을 사용하여 회사의 주문 관리 시스템에서 필요한 세부 정보를 가져오고 주문 상태에 대한 고객의 질문에 답변할 수도 있습니다.
  5. 판매 분석: RPA는 소매업체가 소비자 행동, 매장 성능 및 기타 중요한 데이터 포인트에 대한 더욱 정확한 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 무인 봇은 NetSuite 같은 회사의 POS 시스템에서 정기적으로 데이터를 가져오도록 스케줄링할 수 있으며, 이를 기반으로 경영진이 판매 수치, 매장 실적 및 기타 추세를 검토할 수 있는 보고서를 생성할 수 있습니다.
  6. 반품 처리: RPA는 사람의 개입을 최소화하면서 연중무휴로 반품을 처리할 수 있습니다. 지능형 챗봇과 대화형 음성 응답(IVR) 기술은 고객에게 반품 프로세스를 안내할 수 있습니다. 이러한 상황에서 RPA 봇은 백그라운드에서 실행되어 재고 시스템, 고객 기록, 회계 기록 및 반품 처리와 관련된 기타 시스템을 업데이트할 수 있습니다.
  7. 자동화된 가상 에이전트: 오늘날 소비자들의 옴니채널에 대한 기대는 고객이 현재 가장 편리한 채널을 통해 서비스를 받기를 원한다는 것을 의미합니다. 챗봇은 연중무휴 24시간 고객 문의에 사용할 수 있으며, 자주 묻는 질문에 대한 답변을 표시하는 등 고객을 위한 기본 작업을 수행하기 위해 RPA 봇을 사용할 수 있습니다. 챗봇은 고객 서비스 상담원을 위한 유틸리티 역할도 할 수 있습니다. 고객 서비스 상담원이 고객의 자격 증명 재설정과 같은 동일한 종류의 요청을 자주 처리하는 경우, 프로세스를 수동으로 수행하는 대신 챗봇에게 도움을 요청할 수 있습니다. 챗봇이 요청을 RPA에 전달하면 RPA가 이를 실행합니다.
  8. 사기 탐지: 사기 방지 팀은 의심스러운 주문을 발견하면 RPA 봇을 사용하여 조사를 지원할 수 있습니다. 여러 봇을 한 번에 실행하여 고객 데이터베이스 및 기타 기록과 비교하여 현재 주문을 확인하고 AI 처리를 활용하여 사기를 파악할 수 있는 불일치를 식별할 수 있습니다
  9. 맞춤형 프로모션: RPA 봇은 Salesforce와 같은 CRM에서 HubSpot과 같은 마케팅 시스템으로 고객의 이전 구매 데이터를 전송할 수 있습니다. HubSpot에서는 해당 데이터를 사용하여 맞춤형 제안 및 광고를 위해 고객을 분류할 수 있습니다. 또한 RPA는 챗봇과 IVR을 통해 고객과 개인화된 제안에 대해 소통할 수 있어 재구매를 유도할 수 있습니다.
  10. 직원 일정: 많은 소매업체가 오프라인 매장 및 주문 처리 센터에 대한 적시 일정에 의존하고 있는 상황에서 RPA는 프로세스를 단순화할 수 있습니다. RPA 봇은 Excel 스프레드시트 및 Google Forms와 같은 문서에서 Sling과 같은 직원 일정 관리 소프트웨어로 직원 가용성에 대한 데이터를 전송할 수 있으며, 여기서 관리자는 데이터를 사용하여 일정을 만들 수 있습니다.

소매 및 IBM의 RPA

IBM은 소매업체가 비즈니스 및 IT 프로세스를 대규모로 자동화할 수 있도록 지원하는 모든 기능을 갖춘 로우코드 RPA 솔루션을 제공합니다. 조직은 IBM® Robotic Process Automation을 통해 전통적인 RPA의 용이성과 속도를 운영형 AI 인사이트와 결합하여 보다 지능적인 자동화와 가속화된 디지털 혁신을 실현할 수 있습니다.

  • 텔레마케팅 및 고객 서비스 제공업체인 Cobmax Sales Center는 IBM Robotic Process Automation을 통해 백오피스 운영을 50% 줄였습니다.
  • 제약 유통업체인 GAM은 IBM Robotic Process Automation을 통해 자동화된 업체 온보딩을 구현하여 매일 5시간의 직원 시간을 절약했습니다.

더 알아보려면 RPA: 과장 없는 구매자 가이드를 살펴보고, 무료 IBM 로보틱 프로세스 자동화 소프트웨어 체험판에 등록하세요.

작성자

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)