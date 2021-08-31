IT 프로세스 자동화에서 RPA의 역할

많은 조직이 이러한 문제에 대응하여, IT 인프라를 현대화하고 기업 및 사업 부문 전반에 걸쳐 프로세스 자동화 이니셔티브를 가속화할 준비를 하고 있습니다. 이들의 노력을 이해하기 위해 전 세계적으로 다양한 산업 분야에서 활동하는 비즈니스 및 IT 전문가 566명을 대상으로 IT 지출 우선순위에 대한 설문조사를 실시했습니다. 응답자 중 47%는 IT 인프라 자동화를, 42%는 비즈니스 프로세스 자동화를 IT의 주요 지출 우선순위에 두고 있다고 응답했습니다.

주요 IT 지출 우선순위: 자동화에 집중

Q. 귀사는 IT 운영 또는 서비스 제공을 개선하기 위해 무엇에 투자할 예정입니까?

IT 프로세스 자동화는 고유한 과제를 안고 있습니다. IT 프로세스는 여러 플랫폼에서 실행될 수 있으며 광범위한 물리적 및 가상 리소스를 관리하기 위해 다양한 기술이 포함될 수 있습니다. 다양한 공급업체에서 제공하는 수십 개(때로는 수백 개)의 IT 도구를 사용할 수도 있습니다. 이들 도구의 대부분은 서로 데이터를 교환하지 않습니다. IT 조직은 시간이 지남에 따라 크고 다양한 IT 도구 저장소를 선별해왔다는 것을 알고 있습니다. 현재 경쟁이 치열한 디지털 비즈니스 시대에 이러한 도구는 통합되고 상호 운용 가능한 도구 체인으로 함께 작동해야 하며 이를 통해 IT 프로세스를 자동화할 수 있어야 합니다.



업계를 선도하는 기업들은 이제 역량을 강화하기 위해 IT 프로세스 자동화 및 툴체인 통합을 추구하고 있습니다. 이들의 목표는 기존 IT 기술과 리소스를 더 광범위한 비즈니스 및 IT 이니셔티브로 자유롭게 확장하는 것입니다.