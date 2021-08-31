IT 프로세스 자동화에서 RPA의 역할

여전히 자동화는 현재 많은 디지털 혁신 프로그램의 핵심입니다. 그러나 대부분의 자동화 이니셔티브는 비즈니스 중심이며 고객 경험, 주문 관리, 영업, 마케팅, 재무 및 공급망 운영 개선에 중점을 둡니다.
디지털 혁신으로 인해 IT 팀의 부담이 증가하면서, 기업은 IT 프로세스 자동화도 마찬가지로 중요하다는 사실을 깨닫게 되었습니다. IT 기술과 리소스에 대한 압박이 심해지고 공급이 부족해졌습니다. 많은 조직이 생산성을 저하시키는 과도한 수작업과 반복적인 IT 작업으로 어려움을 겪고 있었습니다. 허용할 수 없는 백로그가 이어졌습니다. 또한 IT 인프라, 서비스, 공급자 및 워크로드를 관리하는 데 사용되는 IT 도구는 문제를 해결하거나 새로운 기회에 대응하기 위해 함께 작업해야 할 때 고립되고 단절되며 오케스트레이션이 부족한 경우가 많습니다.
많은 조직이 이러한 문제에 대응하여, IT 인프라를 현대화하고 기업 및 사업 부문 전반에 걸쳐 프로세스 자동화 이니셔티브를 가속화할 준비를 하고 있습니다. 이들의 노력을 이해하기 위해 전 세계적으로 다양한 산업 분야에서 활동하는 비즈니스 및 IT 전문가 566명을 대상으로 IT 지출 우선순위에 대한 설문조사를 실시했습니다. 응답자 중 47%는 IT 인프라 자동화를, 42%는 비즈니스 프로세스 자동화를 IT의 주요 지출 우선순위에 두고 있다고 응답했습니다.
Q. 귀사는 IT 운영 또는 서비스 제공을 개선하기 위해 무엇에 투자할 예정입니까?
IT 프로세스 자동화는 고유한 과제를 안고 있습니다. IT 프로세스는 여러 플랫폼에서 실행될 수 있으며 광범위한 물리적 및 가상 리소스를 관리하기 위해 다양한 기술이 포함될 수 있습니다. 다양한 공급업체에서 제공하는 수십 개(때로는 수백 개)의 IT 도구를 사용할 수도 있습니다. 이들 도구의 대부분은 서로 데이터를 교환하지 않습니다. IT 조직은 시간이 지남에 따라 크고 다양한 IT 도구 저장소를 선별해왔다는 것을 알고 있습니다. 현재 경쟁이 치열한 디지털 비즈니스 시대에 이러한 도구는 통합되고 상호 운용 가능한 도구 체인으로 함께 작동해야 하며 이를 통해 IT 프로세스를 자동화할 수 있어야 합니다.
업계를 선도하는 기업들은 이제 역량을 강화하기 위해 IT 프로세스 자동화 및 툴체인 통합을 추구하고 있습니다. 이들의 목표는 기존 IT 기술과 리소스를 더 광범위한 비즈니스 및 IT 이니셔티브로 자유롭게 확장하는 것입니다.
이러한 작업은 IT 프로세스 개선 및 자동화를 담당하는 IT CoE(Center of Excellence)를 설립하는 것부터 시작합니다. IT CoE의 주요 작업 중 하나는 분류 프레임워크 내에서 IT 프로세스를 재고화, 문서화 및 구성하는 것입니다. 그런 다음 IT 프로세스 포트폴리오 문서(또는 (기타 관련 정보 중에서도) 프로세스의 가치와 중요성, 운영에서의 기능, 프로세스가 소비하는 전술적 IT 리소스에 대한 정보를 캡처하는 데이터 저장소) 내에서 프로세스를 전략적 자산으로 관리합니다. 그런 다음 IT CoE는 IT 프로세스와 IT 인력 활동을 시각화하고 분석하여 자동화 기회를 파악할 수 있는 프로세스 검색 기술을 사용하여 포트폴리오 내의 프로세스를 검사합니다. 이러한 데이터 기반 분석 기술은 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 기술을 사용하여 자동화를 지능적으로 설계할 수 있는 수단을 제공합니다.
로봇 프로세스 자동화 (RPA) 기술은 IT 프로세스 내부 및 전반에서 반복적인 인간 활동을 자동화할 수 있는 소프트웨어 로봇(봇)을 만듭니다. RPA는 앱 양식, 데이터 필드 등 세분화된 수준에서 데이터 및 프로세스 흐름을 함께 자동화하는 기능을 제공하여 소스 시스템과 대상 시스템 간의 애플리케이션 간 데이터 및 프로세스 통합을 가능하게 합니다. 다양한 인공 지능(AI) 기술을 사용하여 비정형 데이터를 파악하고, 자동화 설계를 안내하고, 실행 과정에서 더 스마트해질 수 있도록 지원하고, 추천, 예측, 의사 결정을 내릴 수 있는 지능적인 수단을 통해 IT 전문가의 기술을 보강할 수 있습니다. 이와 관련하여 RPA는 디지털 인력을 창출하여 IT 조직의 역량을 보다 효율적이고 다각적으로 향상시킬 수 있는 기술을 보강할 수 있습니다.
업계를 선도하는 조직들은 오류, 비용 및 주기 시간을 줄이고, 특정 또는 원하는 결과를 향해 비즈니스 성능을 개선하고, 대규모 성과를 달성할 수 있도록 IT 전문가 간의 협업을 촉진하기 위해 RPA를 추구하고 있습니다. RPA가 IT 프로세스 자동화에서 중심적인 역할을 하면 IT 조직은 더 효과적으로 작업하고 효율적으로 업무를 수행할 수 있습니다. 또한 이를 통해 IT 조직은 다른 모든 IT 투자에서 더 큰 가치를 창출할 수 있습니다.
IBM Robotic Process Automation이 조직에 992,000 달러의 혜택과 124%의 ROI를 제공하는 방법을 알아보세요.
디지털 혁신 강화부터 비즈니스 중심 자동화 이니셔티브 추진에 이르기까지 IT 프로세스 자동화 기능에서 RPA가 맡은 역할을 알아보세요.
IBM Robotic Process Automation은 컴퓨터에서 인간의 행동을 에뮬레이트하는 소프트웨어 로봇을 사용하여 반복적이고 시간이 많이 소요되는 백오피스 작업을 자동화하고자 하는 소프트웨어입니다.이는 비즈니스 자동화를 위한 IBM 솔루션의 일부입니다.