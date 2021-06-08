태그
비즈니스 자동화

보험 분야에서의 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 사례

손상된 차량을 검사하는 보험 평가사

로보틱 프로세스 자동화(RPA)가 보험 산업을® 어떻게 변화시키고 있는지, 어디에서 사용되고 있는지, 그리고 조직에서 새로운 효율성을 위해 이를 어떻게 배포할 수 있는지 알아보세요.

소프트웨어 봇을 사용하여 일상적인 키 입력 수준의 작업을 처리하는 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 는 보험 업계에서 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 실제로 Novarica의 연구에 따르면 모든 보험사의 절반 이상이 RPA를 도입한 것으로 나타났는데, 이는 2018년에는 4분의 1에도 미치지 못했던 수치입니다. [1]

인수 및 온보딩부터 보험 계약자 서비스 및 청구 처리까지 RPA는 보험사의 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 직원들이 시간이 많이 소요되는 수동 작업에서 해방됨으로써, 보험사는 효율성을 높이고, 프로세스를 가속화하며, 더 나은 고객 경험을 창출하고 있습니다. RPA의 비즈니스 사례를 자세히 살펴보세요.

 

로보틱 프로세스 자동화(RPA)란 보험에서 무엇인가요?

보험 분야에서 RPA는 인간 근로자의 반복적인 업무(예: 고객 정보 수집, 클레임 데이터 추출, 신원 조사 수행 등)를 처리하기 위해 규칙 기반의 로코드 소프트웨어 "봇"을 사용하는 것을 의미합니다. RPA는 하이퍼 자동화라는 더 큰 추세의 일부로, 조직이 프로세스를 혁신하여 경쟁력을 높일 수 있도록 지원합니다.

보험에서 RPA의 가치

RPA는 근로자의 시간, 에너지, 사기를 빼앗는 일상적인 비즈니스 프로세스를 간소화합니다. 여러 시스템에 RPA 봇을 배치하면 보험사는 정확성과 효율성을 개선하고, 인력을 보다 전략적인 업무에 투입할 수 있습니다. 사례 연구에 따르면 금융 서비스에서 RPA를 배포한 첫 해에 최대 200%의 ROI가 증가한 것으로 나타났습니다.

보험 회사들은 다양한 애플리케이션과 시스템을 사용합니다. RPA는 최소한의 코딩으로 이러한 분산된 시스템을 연결하는 데 도움이 되므로 보험사는 운영을 더 빠르게 수행하고, 인건비를 줄이고, 새로운 비즈니스 혁신 영역을 탐색할 수 있습니다. 실제로 Gartner는 2025년까지 기업이 새로 개발하는 애플리케이션 중 70%가 로우코드 또는 노코드 기술을 사용할 것으로 예측하고 있습니다. [2]

보험에서 RPA가 작동하는 방식

RPA는 기존 보험 시스템 간의 격차를 해소하여 고객 경험과 운영 효율성을 향상시킵니다. 특히 RPA 플랫폼은 마우스와 키보드 수준까지 작업을 처리하는 동시에 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 더 낮은 수준의 시스템과도 통합할 수 있습니다. 조직은 엔드투엔드 자동화를 위해 RPA로 워크플로를 구축할 때 API 커넥터를 사용할 수 있습니다.

분산된 작업 환경에 적합한 RPA 솔루션은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 다양한 애플리케이션 간에 데이터 복사 및 붙여넣기
  • 이메일을 열고 데이터를 수집하여 핵심 시스템으로 이동
  • 월말 수익성 보고서를 작성하기 위해 데이터 계산
  • 완전 자동화된 프로세스를 위해 워크플로 자동화, 규칙 엔진 및 기타 구성 요소와 통합
  • 인공 지능(AI) 애드온을 사용하여 봇 능력 강화

보험에서 RPA의 이점

RPA를 구현하면 보험사는 백오피스 프로세스와 고객 대면 서비스를 개선하는 동시에 업무 환경을 혁신할 수 있습니다. 결국 직원들이 무의미한 데이터 입력에 시달릴 필요가 없어야 합니다.

보험 운영에 RPA를 사용하면 얻을 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 더 빠른 보험금 청구 처리: 기존 보험금 청구 처리에서는 직원이 다양한 문서에서 정보를 수집하여 다른 시스템으로 옮깁니다. 이제 RPA 봇은 단 한 번의 클릭으로 대량의 청구 데이터를 옮길 수 있으므로 고객은 청구를 제출할 때 더 빠른 응답을 받을 수 있습니다.
  • 고객 만족도 향상: 보험사는 신규 비즈니스 온보딩부터 보험 해지까지, 데이터가 풍부한 다양한 프로세스의 속도를 RPA로 높일 수 있습니다. RPA는 여러 시스템을 전환하고 자동으로 데이터를 이동하여 인력을 절감하고 고객 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  • 데이터 정확도 향상: 보험사는 수동 프로세스를 RPA로 대체함으로써 인적 오류의 가능성을 제거할 수 있습니다. RPA는 데이터의 신뢰성을 높여주는데, 이는 특히 규정 준수에 중요합니다.
  • 빠른 비용 절감: RPA는 비즈니스 운영을 간소화하여 생산성을 높이고 전반적인 비용을 절감할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 또한, 회사는 우선순위가 높은 작업에 팀을 재분배하여 사업 성장을 촉진할 수 있습니다.
  • 투자 보호: 로봇은 몇 년 내에 교체될 수 있는 레거시 시스템의 수명을 연장한 다음 새로운 시스템과 함께 작동하도록 업데이트할 수 있습니다. 기존 IT 프로젝트보다 훨씬 빠르게 구성할 수 있습니다.
  • 교차 판매 기회: 챗봇과 같은 RPA 툴은 맞춤형 상품 추천을 제공하여 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 또한 RPA는 즉시 맞춤화 가능한 생명보험 및 주문형 재산 보험과 같은 새로운 비즈니스 혁신에 사용될 수 있습니다.
  • 업무 만족도 향상: RPA 봇은 지능형 문서 처리를 통해 다양한 수동 데이터 입력 작업을 제거하여 직원들이 더 많은 부가가치 활동을 수행할 수 있도록 합니다. 이는 조직 전체의 사기를 높이는 데 도움이 됩니다.

보험 분야의 RPA 사용 사례

RPA는 이미 보험 회사가 광범위한 데이터 처리 작업을 개선하는 데 도움이 되고 있습니다.

  • 보험금 청구 관리: RPA 봇은 최초 손실 통지(FNOL)부터 조정 및 정산에 이르는 전체 보험금 청구 여정을 간소화할 수 있습니다. 보험사는 대량 청구 접수 프로세스를 자동화함으로써 청구 조사관이 주요 문제와 예외를 해결하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 표준 청구는 몇 분 안에 처리되며, 직원들은 회사에 중요한 문제에 집중할 수 있습니다.
  • 언더라이팅: 전통적으로 언더라이터는 여러 데이터 소스를 분석하여 위험을 파악하고 고객의 요구에 맞는 적절한 요율과 보험을 제공해야 했습니다. RPA 봇은 내부 및 외부 소스에서 비정형 데이터를 자동으로 수집하여 중앙 대시보드에 표시하여 더 빠른 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
  • 콜센터 지원: 디지털 작업자는 고객을 지원하는 직원들을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 상담원은 유인 봇이나 챗봇을 사용하여 실시간으로 서비스 요청을 처리할 수 있습니다. RPA 봇은 고객 및 제품 정보를 신속하게 집계하고, 직원 협업을 강화하고, 보험 계약자 유지율을 높일 수 있습니다.
  • 등록 양식 처리: 광학 문자 인식(OCR)과 RPA의 통합을 통해 보험사는 등록 양식의 콘텐츠를 자동으로 해석하고 해당 정보를 적절한 워크스트림으로 전달할 수 있습니다. 이를 통해 보험 미처리 건수는 줄어드는 동시에 정확도와 데이터 품질이 향상됩니다.
  • 정책 관리: 보험 중개인은 RPA의 지원을 받아 보험 계약자에게 더욱 매력적인 경험을 제공할 수 있습니다. RPA 솔루션은 머신 러닝, 자연어 처리, 지능형 OCR 및 분석을 혼합하여 고객 이메일의 컨텍스트를 파악하고 콘텐츠를 분류할 수 있습니다. 이들은 규제 및 법적 요구 사항을 충족하는 동시에 데이터를 추출하고, 시스템을 업데이트하고, 인간 사용자와 상호 작용하여 지침을 완료하고 확인을 제공할 수 있습니다.
  • 상품 혁신: 보험사들은 온디맨드 견적, 보험 관리 앱, 고객 포털 등 새로운 유형의 상품과 서비스를 지원하기 위해 RPA를 사용하고 있습니다. 예를 들어, 보험료는 개별 고객의 과거 운전 행태를 기반으로 책정될 수 있습니다. 또는 차량 손상 이미지를 자동으로 분석하여 조정자가 방문하지 않고도 자동차 보험 청구를 더 빠르게 처리할 수 있습니다.

보험과 IBM®의 RPA

IBM은 업계에서 가장 포괄적인 AI 기반 자동화 기능을 구축하고 있습니다. IBM® Robotic Process Automation을 통해 Lojacorr Network와 같은 보험사는 기존 RPA의 용이성과 속도로 더 많은 비즈니스 및 IT 프로세스를 대규모로 자동화할 수 있습니다. 소프트웨어 로봇 또는 봇은 AI 통찰력을 활용하여 지연 시간 없이 작업을 완료하고 디지털 혁신을 가속화할 수 있습니다.

IBM® Cloud Pak for Business Automation의 일부로 IBM Robotic Process Automation을 사용해 보세요. 자세히 보려면 "RPA: 과대 광고 없는 구매자 가이드"를 살펴보고 무료 IBM Robotic Process Automation 소프트웨어 평가판에 등록하세요.

작성자

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)

