소프트웨어 봇을 사용하여 일상적인 키 입력 수준의 작업을 처리하는 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 는 보험 업계에서 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 실제로 Novarica의 연구에 따르면 모든 보험사의 절반 이상이 RPA를 도입한 것으로 나타났는데, 이는 2018년에는 4분의 1에도 미치지 못했던 수치입니다. [1]

인수 및 온보딩부터 보험 계약자 서비스 및 청구 처리까지 RPA는 보험사의 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 직원들이 시간이 많이 소요되는 수동 작업에서 해방됨으로써, 보험사는 효율성을 높이고, 프로세스를 가속화하며, 더 나은 고객 경험을 창출하고 있습니다. RPA의 비즈니스 사례를 자세히 살펴보세요.