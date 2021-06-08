소프트웨어 봇을 사용하여 일상적인 키 입력 수준의 작업을 처리하는 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 는 보험 업계에서 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 실제로 Novarica의 연구에 따르면 모든 보험사의 절반 이상이 RPA를 도입한 것으로 나타났는데, 이는 2018년에는 4분의 1에도 미치지 못했던 수치입니다. [1]
인수 및 온보딩부터 보험 계약자 서비스 및 청구 처리까지 RPA는 보험사의 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 직원들이 시간이 많이 소요되는 수동 작업에서 해방됨으로써, 보험사는 효율성을 높이고, 프로세스를 가속화하며, 더 나은 고객 경험을 창출하고 있습니다. RPA의 비즈니스 사례를 자세히 살펴보세요.
보험 분야에서 RPA는 인간 근로자의 반복적인 업무(예: 고객 정보 수집, 클레임 데이터 추출, 신원 조사 수행 등)를 처리하기 위해 규칙 기반의 로코드 소프트웨어 "봇"을 사용하는 것을 의미합니다. RPA는 하이퍼 자동화라는 더 큰 추세의 일부로, 조직이 프로세스를 혁신하여 경쟁력을 높일 수 있도록 지원합니다.
RPA는 근로자의 시간, 에너지, 사기를 빼앗는 일상적인 비즈니스 프로세스를 간소화합니다. 여러 시스템에 RPA 봇을 배치하면 보험사는 정확성과 효율성을 개선하고, 인력을 보다 전략적인 업무에 투입할 수 있습니다. 사례 연구에 따르면 금융 서비스에서 RPA를 배포한 첫 해에 최대 200%의 ROI가 증가한 것으로 나타났습니다.
보험 회사들은 다양한 애플리케이션과 시스템을 사용합니다. RPA는 최소한의 코딩으로 이러한 분산된 시스템을 연결하는 데 도움이 되므로 보험사는 운영을 더 빠르게 수행하고, 인건비를 줄이고, 새로운 비즈니스 혁신 영역을 탐색할 수 있습니다. 실제로 Gartner는 2025년까지 기업이 새로 개발하는 애플리케이션 중 70%가 로우코드 또는 노코드 기술을 사용할 것으로 예측하고 있습니다. [2]
RPA는 기존 보험 시스템 간의 격차를 해소하여 고객 경험과 운영 효율성을 향상시킵니다. 특히 RPA 플랫폼은 마우스와 키보드 수준까지 작업을 처리하는 동시에 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 더 낮은 수준의 시스템과도 통합할 수 있습니다. 조직은 엔드투엔드 자동화를 위해 RPA로 워크플로를 구축할 때 API 커넥터를 사용할 수 있습니다.
분산된 작업 환경에 적합한 RPA 솔루션은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
RPA를 구현하면 보험사는 백오피스 프로세스와 고객 대면 서비스를 개선하는 동시에 업무 환경을 혁신할 수 있습니다. 결국 직원들이 무의미한 데이터 입력에 시달릴 필요가 없어야 합니다.
보험 운영에 RPA를 사용하면 얻을 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.
RPA는 이미 보험 회사가 광범위한 데이터 처리 작업을 개선하는 데 도움이 되고 있습니다.
IBM은 업계에서 가장 포괄적인 AI 기반 자동화 기능을 구축하고 있습니다. IBM® Robotic Process Automation을 통해 Lojacorr Network와 같은 보험사는 기존 RPA의 용이성과 속도로 더 많은 비즈니스 및 IT 프로세스를 대규모로 자동화할 수 있습니다. 소프트웨어 로봇 또는 봇은 AI 통찰력을 활용하여 지연 시간 없이 작업을 완료하고 디지털 혁신을 가속화할 수 있습니다.
IBM® Cloud Pak for Business Automation의 일부로 IBM Robotic Process Automation을 사용해 보세요. 자세히 보려면 "RPA: 과대 광고 없는 구매자 가이드"를 살펴보고 무료 IBM Robotic Process Automation 소프트웨어 평가판에 등록하세요.
IBM Robotic Process Automation은 컴퓨터에서 인간의 행동을 모방하는 소프트웨어 로봇을 사용하여 반복적이고 시간이 많이 드는 백오피스 작업을 자동화하는 것이 목표인 소프트웨어입니다. 이는 비즈니스 자동화를 위한 IBM 솔루션의 일부입니다.
