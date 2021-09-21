오늘날 의료 산업은 높은 비용, 엄청나게 많은 양, 엄격한 규제로 인해 과도한 부담을 안고 있습니다. 이러한 압박은 환자 치료의 질과 긴급성을 저해할 수 있습니다.
비용 절감 노력은 지속적인 환자 경험 개선, 번거로운 서류 작업 및 보고가 필요한 규정 충족이 필요한 상황과 상충합니다.
보건 조직에서 이루어지는 반복적인 절차와 의사 결정 상당수는 정확한 데이터가 있어야 가능합니다. 예를 들어 환자 수속과 후속 조치, 의료비 청구 및 청구서 처리, 의료진용 보고서 생성, 처방전 관리는 모든 보건 조직의 공통된 반복 작업입니다. 이는 효율성을 높이고 비용을 절감하며 환자 경험을 개선하기 위한 로보틱 프로세스 자동화(RPA)에 적합한 환경을 조성하는 요인 중 하나입니다.
로봇 프로세스 자동화(RPA)는 소프트웨어를 사용하여 데이터 추출, 양식 작성 및 파일 이동 같은 인간의 백오피스 작업을 모방하는 자동화 기술입니다. RPA는 API와 사용자 인터페이스(UI) 상호 작용을 결합하여 엔터프라이즈 애플리케이션과 생산성 애플리케이션 간에 반복적인 작업을 통합하고 수행합니다. RPA 툴은 사람의 프로세스를 모방하는 스크립트를 배포해서, 서로 무관한 소프트웨어 시스템들을 넘나들며 다양한 작업과 트랜잭션을 자율적으로 실행합니다.
보건 조직은 여유 공간 없이 실시간으로 운영됩니다. 번거롭고 오류가 발생하기 쉬운 작업은 프로세스 속도를 늦추고 비용 구조부터 규정 준수, 환자 경험에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칩니다. RPA 소프트웨어는 데이터 및 보고의 정확성을 개선하고 더 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있도록 작업을 자동화하여 효율성을 높입니다. 이는 비용 절감으로 이어져, 궁극적으로 조직이 가장 필요한 곳에 리소스를 활용할 있습니다.
RPA는 구조화된 데이터와 논리를 사용하는 작업을 자동화하며, 비즈니스 규칙을 사용하여 미리 정의된 규칙과 조건에 따라 의사 결정을 자동화하는 경우가 많습니다. 비정형 데이터 세트도 관리할 수 있지만, 봇이 먼저 데이터를 추출한 다음 자연어 처리(NLP)와 광학 문자 인식(OCR) 같은 능력을 사용하여 정형 데이터를 생성하는 경우에만 가능합니다.
RPA 솔루션은 인공지능(AI)과 함께 사용될 때 지능형 자동화(IA)(또는 인지 자동화)를 만들어내며, 이는 주로 봇을 통해 인간의 재능과 행동을 밀접하게 모방하는 것을 목표로 합니다.
의료 산업은 고객과의 매우 민감한 상호 작용이 많이 이루어지지만, 시간이 많이 걸리고 반복적인 작업과 전문 지식이 필요하지 않은 관리 작업도 많이 포함됩니다. RPA는 프런트 오피스 작업부터 운영 프로세스, 환자 상호 작용 및 청구서 지불에 이르기까지 조직 전반의 작업을 자동화를할 수 있습니다.
Gartner에 따르면(ibm.com 외부 링크) "미국 의료 기관의 50%가 3년 안에 RPA에 투자할 것입니다." Gartner는 이렇게 덧붙입니다. “의료 기관들은 지급 축소, 성과 개선, 경험 향상, 자격 증명 등의 완벽한 폭풍우에 휩싸여 있다. 이들이 서비스 제공을 개선하고 운영을 간소화하는 데 도움이 되는 기술을 구현하려면 비용도 최적화해야 한다.”
의료 분야에서 RPA를 통해 완화할 수 있는 의료 분야의 몇 가지 문제를 소개합니다.
비용 절감, 운영 속도 향상, 작업 간소화, 비즈니스 프로세스 효율성 향상, 환자 경험 개선이 요구되는 상황에서 의료 조직은 RPA의 이점을 크게 누릴 수 있습니다.
의료 분야 리더는 RPA를 도입해서 다음과 같이 활용할 수 있습니다.
의료 분야에 RPA를 성공적으로 도입하려면 어느 영역이 자동화의 혜택을 볼 수 있는지, 프로세스를 지원하는 데 사용할 자원은 무엇이 있는지, 파트너십이 기술이나 자원을 신속하게 제공하는 데 도움이 될지 여부를 결정하기 위한 종합적 예측이 필요합니다.
의료 분야는 RPA를 매우 다양하게 활용하고 있습니다. 금전적 이익을 얻을 수 있는 몇 가지 영역에 집중하는 것은 어떤 조직에서나 좋은 출발점이 됩니다.
RPA 툴을 적용하여 병원의 운영 효율을 개선하는 방법을 살펴봅시다. Hospital X 병원은 많은 간접 관리 비용을 부담하고 있으며, 이러한 비용의 30%는 수동 프로세스의 오류와 지연을 해결하는 데 사용됩니다. 이 병원은 코로나19가 유행하면서 기하급수적으로 증가한 환자를 처리할 수 있도록 비용과 자원을 최적화해야 합니다.
Hospital X는 비즈니스 프로세스를 평가한 결과, 다른 프로세스보다 비용이 많이 발생하는 프로세스를 몇 가지 파악했습니다.
이 프로세스들 각각에는 치료의 질을 높이기 위해 오랜 시간을 들여 정확하게 수행해야 하는 여러 수동 업무가 수반됩니다.
Hospital X는 RPA를 사용하여 각 프로세스의 수동 업무 의존도를 줄임으로써 인적 오류의 위험을 줄이고 정확도를 높여 비용을 절감할 수 있습니다. RPA를 통해 프로세스 처리 업무를 자동화한 것입니다.
이는 의료 현장 행정 업무 중 일부에 불과하며, RPA를 사용하면 수동 개입, 반복 작업, 인적 오류를 줄여 궁극적으로 비용을 절감하고 환자 치료와 환자 경험을 개선할 수 있습니다.
자세한 내용이 궁금하시면 과대 광고 없는 RPA 구매자 가이드를 보시고 무료 IBM Robotic Process Automation 소프트웨어 평가판에 등록하세요.
UHCW NHS Trust가 IBM watsonx.ai 기술을 사용해 보다 효율적인 환자 치료를 위해서 IBM Consulting 및 IBM 비즈니스 파트너인 Celonis SE와 협력하는 이유를 알아보세요.