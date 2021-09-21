보건 조직은 여유 공간 없이 실시간으로 운영됩니다. 번거롭고 오류가 발생하기 쉬운 작업은 프로세스 속도를 늦추고 비용 구조부터 규정 준수, 환자 경험에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칩니다. RPA 소프트웨어는 데이터 및 보고의 정확성을 개선하고 더 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있도록 작업을 자동화하여 효율성을 높입니다. 이는 비용 절감으로 이어져, 궁극적으로 조직이 가장 필요한 곳에 리소스를 활용할 있습니다.

RPA는 구조화된 데이터와 논리를 사용하는 작업을 자동화하며, 비즈니스 규칙을 사용하여 미리 정의된 규칙과 조건에 따라 의사 결정을 자동화하는 경우가 많습니다. 비정형 데이터 세트도 관리할 수 있지만, 봇이 먼저 데이터를 추출한 다음 자연어 처리(NLP)와 광학 문자 인식(OCR) 같은 능력을 사용하여 정형 데이터를 생성하는 경우에만 가능합니다.

RPA 솔루션은 인공지능(AI)과 함께 사용될 때 지능형 자동화(IA)(또는 인지 자동화)를 만들어내며, 이는 주로 봇을 통해 인간의 재능과 행동을 밀접하게 모방하는 것을 목표로 합니다.