재무 책임자는 RPA 기술을 시작할 때 인적 오류가 발생하기 쉽고, 워크플로 병목 현상을 가장 크게 유발하거나, 고객 서비스 및 직원 참여도 저하로 이어지는 비효율성을 초래하는 작업을 찾습니다.

다음은 AI 및 ML 기반 RPA 플랫폼을 사용하여 금융 기관을 혁신하는 데 고려해야 할 5가지 영역입니다.

1. 지속 가능한 성장 추진

은행과 금융 서비스 회사에 대한 경쟁은 특히 저금리와 비용이 많이 드는 디지털 혁신 이니셔티브가 있는 세계에서 치열합니다. 수익을 늘리는 한 가지 방법은 새로운 재무 계획 상품에 대한 교차 판매 기회를 식별하는 것입니다. RPA를 도입하세요.

RPA 구현을 통해 금융 기관은 고객 행동 데이터를 특정 조직의 사람들에게 자동으로 전송할 수 있습니다. ML 모델은 고객의 행동에 따라 고객을 카테고리로 분류하여 가장 매력적인 상품이나 서비스를 추천할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 은행은 어떤 고객이 새로운 신용 한도를 개설하는 데 가장 관심이 있는지 알고 있습니다.

2. 운영 효율성 향상

RPA 기술은 조정이 필요한 트랜잭션 집약적이고 수동 집약적인 작업을 자동화하여 운영 비용을 절감합니다. 디지털 작업자는 여러 백오피스 시스템에서 데이터를 검색 및 컴파일하고, 금액을 조정(예: 인보이스 결제 또는 청구 금액)하고, 실시간으로 휴식 시간을 해결하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 자연어 처리를 사용하면 디지털 작업자는 인보이스와 함께 들어오는 텍스트를 분석하고 문제를 자동으로 올바른 팀에 전달할 수 있습니다.

3. 고객 경험 활성화

오늘날의 소비자는 금융 서비스에 대한 그 어느 때보다 더 많은 옵션을 가지고 있으며 개인화된 서비스, 빠른 처리 시간 및 신속한 지원에 대한 높은 기대치를 가지고 있습니다. RPA 툴은 초기 온보딩부터 계정 업데이트까지 고객 경험의 모든 측면을 개선할 수 있습니다. 신규 고객은 자동화된 KYC(Know Your Customer) 검증을 통해 몇 분 안에 새 계정을 개설하고 추가 제품을 신청할 수 있습니다.

RPA는 또한 새로운 모바일 뱅킹 기능에 대한 고객 불만과 같은 특정 이벤트에 대해 이해관계자에게 알리는 데 도움이 됩니다. ML을 사용하면 유사한 과거 불만 사항에 대한 데이터를 필터링하여 가장 영향력 있는 개선 기회를 예측할 수 있습니다.

4. 금융 범죄 퇴치

사기를 탐지하고 예방하기 위해 금융 기관은 실사 확인, 제재 심사, 거래 모니터링 및 조사를 위한 올바른 사이버 보안 기술이 필요합니다. RPA는 사기 탐지의 속도와 정확성을 개선합니다. 첫째, RPA 봇은 데이터가 연방 자금세탁방지(AML) 지침을 준수하는지 확인합니다. ML은 편차를 분석하여 발생 원인을 추론하고 잠재적인 사기 사례를 표시하는 데 도움을 줍니다.

5. 규정 준수 관리

규제 벌금 및 평판 손상의 위험을 제한하기 위해 금융 기관은 RPA를 사용하여 재무 프로세스의 거버넌스를 강화할 수 있습니다. RPA는 특정 시스템 또는 문서의 데이터를 통합하여 규정 준수 보고와 관련된 수동 비즈니스 프로세스를 줄이는 데 도움이 됩니다. ML은 더 나아가 감사를 위해 검토해야 할 데이터를 결정하고, 이를 찾아 빠른 의사 결정을 위해 편리한 위치에 저장합니다.