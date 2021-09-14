수년 동안 재무팀은 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 사용하여 특정 작업의 속도, 효율성, 정확성을 개선해 왔습니다. 이제 그들은 RPA를 머신 러닝(ML)과 결합하여 한 단계 더 발전시키고 있습니다. 실제로 최근 Gartner의 연구에 따르면 재무 책임자 중 약 80%가 이미 RPA를 구현했거나 구현할 계획인 것으로 나타났습니다.
금융 자동화는 1990년대에 MIT 연구진이 수표의 필기 부분을 빠르고 정확하게 판독할 수 있는 광학 문자 인식(OCR) 기술을 개발하면서 시작되었습니다. 오늘날의 은행 및 금융 서비스 회사는 수표 처리 외에도 RPA 툴을 사용하여 전사적 자원 관리(ERP) 및 고객 관계 관리 플랫폼과 같은 다양한 중요 애플리케이션과 상호 작용합니다. 이 툴은 이전에는 인간 상호 작용이 필요했던 방식으로 데이터를 조작하고, 응답을 트리거하고, 다른 시스템과 통신할 수 있습니다.
최신 RPA 솔루션은 인공 지능(AI)과 ML 모델의 능력을 사용하여 보고서를 "검토"하고, 잠재적인 문제를 표시하고, 경험을 통해 학습합니다. RPA 솔루션은 재무 기능에 대한 높은 수준의 보안을 갖추고 있으며 중단 없이 작동하여 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다.
금융 기관에서 RPA 도입을 고려할 때 가장 좋은 방법은 무엇인가요? 이 문서에서는 자세히 살펴볼 가치가 있는 5가지 RPA 사용 사례를 간략하게 설명합니다.
로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 다양한 산업 분야에서 사용되며, 송장 처리, 데이터 입력, 규정 준수 보고 등 반복적이고 시간이 걸리는 인간 작업자의 작업을 로우코드 소프트웨어 '봇'을 사용하여 처리하는 것을 말합니다. 로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 조직이 사람의 행동을 모방하는 자동화에서 데이터를 사용하여 엔드투엔드 재무 프로세스를 최적화하는 자동화로 전환할 수 있도록 지원합니다.
RPA에 사용되는 로봇은 사람의 개입 없이 반복되는 대량의 작업을 처리하는 데 이상적입니다. 이를 통해 직원들은 고객과의 강력한 관계 구축부터 경쟁 우위를 확보하기 위한 데이터 분석, 훌륭한 아이디어를 새로운 금융 상품으로 전환하는 것까지 보다 의미 있는 업무에 집중할 수 있습니다.
AI 및 ML 기술은 다음을 통해 RPA의 힘을 강화합니다.
예를 들어 RPA 소프트웨어를 사용하여 지급해야 할 인보이스와 함께 예정된 고객 결제에 대한 다양한 소스의 데이터를 통합하는 데 도움을 준다고 가정해 보겠습니다. ML은 각 고객이 제시간에 결제할 가능성을 예측할 수 있습니다. 이러한 예측을 통해 관리 비용 절감, 공급업체 결제 기간 연장, 신규 장비 투자 등의 조치를 취할 수 있습니다. [1]
재무 책임자는 RPA 기술을 시작할 때 인적 오류가 발생하기 쉽고, 워크플로 병목 현상을 가장 크게 유발하거나, 고객 서비스 및 직원 참여도 저하로 이어지는 비효율성을 초래하는 작업을 찾습니다.
다음은 AI 및 ML 기반 RPA 플랫폼을 사용하여 금융 기관을 혁신하는 데 고려해야 할 5가지 영역입니다.
은행과 금융 서비스 회사에 대한 경쟁은 특히 저금리와 비용이 많이 드는 디지털 혁신 이니셔티브가 있는 세계에서 치열합니다. 수익을 늘리는 한 가지 방법은 새로운 재무 계획 상품에 대한 교차 판매 기회를 식별하는 것입니다. RPA를 도입하세요.
RPA 구현을 통해 금융 기관은 고객 행동 데이터를 특정 조직의 사람들에게 자동으로 전송할 수 있습니다. ML 모델은 고객의 행동에 따라 고객을 카테고리로 분류하여 가장 매력적인 상품이나 서비스를 추천할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 은행은 어떤 고객이 새로운 신용 한도를 개설하는 데 가장 관심이 있는지 알고 있습니다.
RPA 기술은 조정이 필요한 트랜잭션 집약적이고 수동 집약적인 작업을 자동화하여 운영 비용을 절감합니다. 디지털 작업자는 여러 백오피스 시스템에서 데이터를 검색 및 컴파일하고, 금액을 조정(예: 인보이스 결제 또는 청구 금액)하고, 실시간으로 휴식 시간을 해결하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 자연어 처리를 사용하면 디지털 작업자는 인보이스와 함께 들어오는 텍스트를 분석하고 문제를 자동으로 올바른 팀에 전달할 수 있습니다.
오늘날의 소비자는 금융 서비스에 대한 그 어느 때보다 더 많은 옵션을 가지고 있으며 개인화된 서비스, 빠른 처리 시간 및 신속한 지원에 대한 높은 기대치를 가지고 있습니다. RPA 툴은 초기 온보딩부터 계정 업데이트까지 고객 경험의 모든 측면을 개선할 수 있습니다. 신규 고객은 자동화된 KYC(Know Your Customer) 검증을 통해 몇 분 안에 새 계정을 개설하고 추가 제품을 신청할 수 있습니다.
RPA는 또한 새로운 모바일 뱅킹 기능에 대한 고객 불만과 같은 특정 이벤트에 대해 이해관계자에게 알리는 데 도움이 됩니다. ML을 사용하면 유사한 과거 불만 사항에 대한 데이터를 필터링하여 가장 영향력 있는 개선 기회를 예측할 수 있습니다.
사기를 탐지하고 예방하기 위해 금융 기관은 실사 확인, 제재 심사, 거래 모니터링 및 조사를 위한 올바른 사이버 보안 기술이 필요합니다. RPA는 사기 탐지의 속도와 정확성을 개선합니다. 첫째, RPA 봇은 데이터가 연방 자금세탁방지(AML) 지침을 준수하는지 확인합니다. ML은 편차를 분석하여 발생 원인을 추론하고 잠재적인 사기 사례를 표시하는 데 도움을 줍니다.
규제 벌금 및 평판 손상의 위험을 제한하기 위해 금융 기관은 RPA를 사용하여 재무 프로세스의 거버넌스를 강화할 수 있습니다. RPA는 특정 시스템 또는 문서의 데이터를 통합하여 규정 준수 보고와 관련된 수동 비즈니스 프로세스를 줄이는 데 도움이 됩니다. ML은 더 나아가 감사를 위해 검토해야 할 데이터를 결정하고, 이를 찾아 빠른 의사 결정을 위해 편리한 위치에 저장합니다.
IBM은 업계에서 가장 포괄적인 AI 기반 자동화 기능을 구축하고 있습니다. IBM Robotic Process Automation을 사용하면, Credigy Solutions와 같은 금융 서비스 기업은 기존 RPA처럼 쉽고 빠르게, 더 많은 비즈니스 및 IT 작업을 대규모로 자동화할 수 있습니다. 소프트웨어 로봇 또는 봇은 AI 인사이트를 기반으로 지연 시간 없이 작업을 완료하고 디지털 혁신을 가속화할 수 있습니다.
IBM 자동화 솔루션에 대해 더 알아보려면 “No-Hype Buyer’s Guide to RPA”를 살펴보고, IBM Robotic Process Automation 소프트웨어 체험판에 가입해 보세요.
