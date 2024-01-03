코로나19 팬데믹은 상황 불평등에 대한 우려스러운 데이터를 드러냈습니다. 2020년 미국 국립상황연구소(NIH)는 흑인계 미국인이 전체 인구에서 차지하는 비율은 낮음에도 불구하고 백인계 미국인보다 코로나19로 사망한 비율이 더 높다는 보고서를 발표했습니다. NIH에 따르면 이러한 격차는 치료에 대한 제한된 접근성, 공공 정책의 부적절성, 심혈관 질환, 당뇨병 및 폐 질환을 포함한 동반 질환의 불균형적인 부담으로 인한 것입니다.
NIH는 또한 4,750만 명에서 5,160만 명의 미국인이 의사에게 갈 여유가 없다고 밝혔습니다. 역사적으로 소외된 지역 사회는 생성형 트랜스포머, 특히 자신도 모르게 검색 엔진에 내장된 트랜스포머를 사용하여 의학적 조언을 구할 가능성이 높습니다. 사람들이 내장된 AI 에이전트가 포함된 인기 있는 검색 엔진에 가서 이렇게 질문하는 상황은 충분히 상상할 수 있습니다.“아버지가 처방받은 심장약을 더 이상 감당할 수 없어요. 대신 사용할 수 있는 일반의약품은 무엇인가요?”
롱아일랜드대학교 연구진에 따르면 ChatGPT는 75%의 비율로 부정확하며, CNN에 따르면 챗봇은 심각한 부작용을 일으킬 수 있는 두 가지 약물의 병용을 승인하는 등 때때로 위험한 조언을 제공하기도 했습니다.
생성형 트랜스포머가 의미를 이해하지 못하고 잘못된 아웃풋을 제공한다는 점을 감안할 때, 전문적인 도움 대신 이 기술을 사용하는 역사적으로 소외된 커뮤니티는 다른 커뮤니티보다 훨씬 더 큰 피해를 입을 수 있습니다.
오늘날의 새로운 생성형 AI 제품에서 신뢰, 보안 및 규제 문제는 바이오 제약 회사, 상황 시스템, 의료 기기 제조업체 및 기타 조직을 대표하는 최고 경영진의 가장 큰 관심사로 남아 있습니다. 생성형 AI를 사용하려면 적절한 사용 사례에 대한 대화와 안전 및 신뢰에 대한 가드레일을 포함한 AI 거버넌스가 필요합니다(미국의 AI 권리장전 청사진과 EU의 AI 법 참조).
AI를 책임감 있게 큐레이팅하는 것은 전체적인 접근 방식이 필요한 사회기술적 과제입니다. AI 모델이 정확하고 감사 가능하며 설명 가능하며 공정하고 사람들의 데이터 프라이버시를 보호하는지 확인하는 등 사람들의 신뢰를 얻으려면 많은 요소가 필요합니다. 그리고 제도적 혁신이 도움이 될 수 있습니다.
제도적 변화는 종종 대재앙적인 사건으로 이어집니다. 식품, 의약품, 화장품이 대중에게 안전한지 확인하는 것이 주요 역할인 미국 식품의약국(FDA)의 진화를 살펴보세요. 1848년까지 거슬러 올라가는 뿌리를 가진 이 규제 기관은, 1937년 설파닐아마이드 엘릭서 참사가 발생한 해가 되어서야 비로소 의약품 안전 모니터링을 직접적인 우려 사항으로 다루기 시작했습니다.
테네시주의 유명한 제약 회사에서 만든 설파닐아마이드 엘릭서는 인두염을 극적으로 치료한다고 선전된 액상 약품입니다. 당시에는 흔히 그랬듯이 이 약은 시장에 출시되기 전에 독성 테스트를 거치지 않았습니다. 엘릭서에는 부동액에 사용되는 독성 화학 물질인 디에틸렌 글리콜이 포함되어 있었기 때문에 이것은 치명적인 실수로 판명되었습니다. 100명 이상이 독성 비약을 복용하여 사망했으며, 이로 인해 FDA의 식품, 의약품 및 화장품법은 안전한 사용을 위해 약물에 적절한 지침이 표시된 라벨을 부착하도록 요구했습니다. FDA 역사에서 중요한 이정표가 된 이 사건은 의사와 환자가 의약품의 효능, 품질, 안전성을 전적으로 신뢰할 수 있도록 했으며, 오늘날 우리가 당연하게 여기는 보증이 되었습니다.
마찬가지로 AI의 공평한 결과를 보장하려면 제도적 혁신이 필요합니다.
의료 및 생명 과학(HCLS) 분야에서 생성형 AI를 사용하려면 설파닐아마이드 엘릭서 사태 당시 FDA가 요구했던 것과 동일한 종류의 제도적 혁신이 필요합니다. 다음 권장 사항은 모든 AI 솔루션이 취약한 인구를 위해 보다 공평하고 공정한 결과를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
우리는 AI를 통해 운영을 혁신하기 위한 접근 방식을 제도적으로 혁신하기 위해 FDA로부터 배울 수 있고 배워야 한다고 믿습니다. 사람들의 신뢰를 얻기 위한 여정은 AI가 서비스를 제공하는 커뮤니티를 더 잘 반영할 수 있도록 체계적인 변화를 만드는 것에서 시작됩니다.
