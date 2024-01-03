코로나19 팬데믹은 상황 불평등에 대한 우려스러운 데이터를 드러냈습니다. 2020년 미국 국립상황연구소(NIH)는 흑인계 미국인이 전체 인구에서 차지하는 비율은 낮음에도 불구하고 백인계 미국인보다 코로나19로 사망한 비율이 더 높다는 보고서를 발표했습니다. NIH에 따르면 이러한 격차는 치료에 대한 제한된 접근성, 공공 정책의 부적절성, 심혈관 질환, 당뇨병 및 폐 질환을 포함한 동반 질환의 불균형적인 부담으로 인한 것입니다.

NIH는 또한 4,750만 명에서 5,160만 명의 미국인이 의사에게 갈 여유가 없다고 밝혔습니다. 역사적으로 소외된 지역 사회는 생성형 트랜스포머, 특히 자신도 모르게 검색 엔진에 내장된 트랜스포머를 사용하여 의학적 조언을 구할 가능성이 높습니다. 사람들이 내장된 AI 에이전트가 포함된 인기 있는 검색 엔진에 가서 이렇게 질문하는 상황은 충분히 상상할 수 있습니다.“아버지가 처방받은 심장약을 더 이상 감당할 수 없어요. 대신 사용할 수 있는 일반의약품은 무엇인가요?”

롱아일랜드대학교 연구진에 따르면 ChatGPT는 75%의 비율로 부정확하며, CNN에 따르면 챗봇은 심각한 부작용을 일으킬 수 있는 두 가지 약물의 병용을 승인하는 등 때때로 위험한 조언을 제공하기도 했습니다.

생성형 트랜스포머가 의미를 이해하지 못하고 잘못된 아웃풋을 제공한다는 점을 감안할 때, 전문적인 도움 대신 이 기술을 사용하는 역사적으로 소외된 커뮤니티는 다른 커뮤니티보다 훨씬 더 큰 피해를 입을 수 있습니다.