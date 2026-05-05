최소 권한 원칙(PoLP)이란 무엇인가요?

조직의 모든 사용자, 애플리케이션 및 프로세스는 각자의 작업을 수행하기 위해 일정 수준의 액세스 권한이 필요합니다. 개발자는 리포지토리에 코드를 푸시할 수 있어야 합니다. 청구 담당자는 결제 기록을 조회할 수 있어야 합니다. 백업 서비스는 데이터베이스에서 데이터를 읽을 수 있어야 합니다.

최소 권한 원칙에 따라 이러한 각 주체에는 해당 작업 수행에 필요한 권한만 정확히 부여되며, 그 이상의 권한은 부여되지 않습니다.

개발자는 리포지토리에 코드를 푸시할 수는 있지만 프로덕션 환경에 배포할 수는 없습니다.

청구 담당자는 결제 기록을 조회할 수는 있지만 수정할 수는 없습니다.

백업 서비스는 데이터를 복사할 수는 있지만 변경할 수는 없습니다.

이 개념은 최소 권한 액세스 또는 최소 액세스라고도 합니다. 이 원칙은 사람의 사용자 계정뿐 아니라 애플리케이션, 디바이스, 서비스 계정, API 키 및 AI 에이전트를 포함한 비인간 ID(NHI)에도 적용됩니다.

PoLP는 누가 액세스 권한을 가지며, 어떤 작업을 수행할 수 있고, 얼마나 오랫동안 사용할 수 있는지를 관리하는 보다 포괄적인 보안 프레임워크인 ID 및 액세스 관리(IAM)의 핵심 구성 요소입니다. 즉, IAM은 PoLP를 실제로 구현하는 시스템입니다.

PoLP는 제로 트러스트 보안의 핵심 메커니즘 가운데 하나이기도 합니다. 제로 트러스트에서는 기업 네트워크 내부라고 하더라도 어떤 사용자, 디바이스 또는 애플리케이션도 기본적으로 신뢰하지 않습니다. 대신 모든 액세스 요청을 개별적으로 분석한 후 권한을 부여합니다. 정상적인 요청에는 PoLP 원칙에 따라 필요한 최소한의 권한만 부여됩니다. 이러한 방식으로 PoLP는 조직이 규정 준수를 강화하고, 보안 사고의 영향을 제한하며, 전반적인 보안 태세를 강화하는 데 도움이 됩니다.