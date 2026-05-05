최소 권한 원칙(PoLP)이란 무엇인가요?

최소 권한 원칙(PoLP)은 사용자, 애플리케이션 및 프로세스에 작업 수행에 필요한 최소한의 액세스 권한만 필요한 기간 동안 부여하고 그 이상의 권한은 부여하지 않는 정보 보안 개념입니다.
조직의 모든 사용자, 애플리케이션 및 프로세스는 각자의 작업을 수행하기 위해 일정 수준의 액세스 권한이 필요합니다. 개발자는 리포지토리에 코드를 푸시할 수 있어야 합니다. 청구 담당자는 결제 기록을 조회할 수 있어야 합니다. 백업 서비스는 데이터베이스에서 데이터를 읽을 수 있어야 합니다.
최소 권한 원칙에 따라 이러한 각 주체에는 해당 작업 수행에 필요한 권한만 정확히 부여되며, 그 이상의 권한은 부여되지 않습니다.
이 개념은 최소 권한 액세스 또는 최소 액세스라고도 합니다. 이 원칙은 사람의 사용자 계정뿐 아니라 애플리케이션, 디바이스, 서비스 계정, API 키 및 AI 에이전트를 포함한 비인간 ID(NHI)에도 적용됩니다.
PoLP는 누가 액세스 권한을 가지며, 어떤 작업을 수행할 수 있고, 얼마나 오랫동안 사용할 수 있는지를 관리하는 보다 포괄적인 보안 프레임워크인 ID 및 액세스 관리(IAM)의 핵심 구성 요소입니다. 즉, IAM은 PoLP를 실제로 구현하는 시스템입니다.
PoLP는 제로 트러스트 보안의 핵심 메커니즘 가운데 하나이기도 합니다. 제로 트러스트에서는 기업 네트워크 내부라고 하더라도 어떤 사용자, 디바이스 또는 애플리케이션도 기본적으로 신뢰하지 않습니다. 대신 모든 액세스 요청을 개별적으로 분석한 후 권한을 부여합니다. 정상적인 요청에는 PoLP 원칙에 따라 필요한 최소한의 권한만 부여됩니다. 이러한 방식으로 PoLP는 조직이 규정 준수를 강화하고, 보안 사고의 영향을 제한하며, 전반적인 보안 태세를 강화하는 데 도움이 됩니다.
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PoLP의 효과를 가장 쉽게 이해할 수 있는 사례는 자격 증명이 탈취되는 상황입니다. 공격자는 일반적으로 피싱 이메일, 다크 웹 마켓플레이스 또는 정보 탈취형 멀웨어를 통해 유효한 사용자 이름과 비밀번호를 입수합니다. 이후 공격자는 해당 계정으로 로그인합니다. 네트워크 입장에서는 정상적인 사용자의 일반적인 세션처럼 보입니다.
탈취된 계정에 실제 사용자가 일상적으로 사용하지 않는 시스템, 데이터베이스, 파일 공유 등에 대한 과도한 권한이 부여되어 있다면 공격자도 그 모든 권한을 그대로 갖게 됩니다. 공격자는 네트워크 내부를 수평 이동하며 재무 기록, 고객 데이터베이스, 독점 소스 코드와 같은 가치가 높은 대상과 민감한 정보에 접근할 수 있습니다.
바로 이러한 수평 이동 때문에 하나의 탈취된 비밀번호가 대규모 데이터 침해로 이어질 수 있습니다.
IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 탈취된 자격 증명으로 시작된 데이터 침해는 평균 467만 달러의 비용이 발생하며, 탐지 및 대응까지 약 246일이 소요됩니다. IBM® X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 분석 대상 사이버 공격의 32%에서 탈취된 계정이 악용된 것으로 나타났습니다.
최소 권한 원칙은 모든 계정의 권한을 제한함으로써 공격의 피해 범위를 크게 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 공격자가 최초로 탈취한 계정으로 접근할 수 있는 범위를 축소하고, 관련 없는 시스템에 대한 무단 액세스를 방지하며, 단일 침해 사고로 발생할 수 있는 피해를 최소화합니다.
예를 들어 해커가 마케팅 분석가의 계정을 탈취한 상황을 생각해 보겠습니다. 최소 권한 원칙이 적용되어 있다면 공격자는 고객 관계 관리(CRM) 툴의 일부 대시보드에만 액세스할 수 있을 뿐, 그 이상은 접근할 수 없습니다. 반면 PoLP가 적용되지 않았다면 동일한 계정이 몇 달 전에 종료된 프로젝트의 프로덕션 데이터베이스, 내부 API, 파일 서버에 대한 권한까지 그대로 유지하고 있을 수 있습니다. 공격 방식은 같지만 피해 범위는 훨씬 커집니다.
서비스 계정, 워크로드 ID, 봇, AI 에이전트와 같은 비인간 ID(NHI)는 이제 대부분의 엔터프라이즈 환경에서 ID의 대다수를 차지합니다. 한 조사에 따르면 머신 ID는 사람의 ID보다 45:1의 비율로 더 많습니다.
이러한 NHI는 전체적으로 방대한 공격 표면을 형성합니다. 각 NHI는 권한 범위가 적절하게 제한되지 않으면 잠재적인 취약점이 될 수 있습니다. 클라우드 환경, 원격 액세스 아키텍처, 소프트웨어 서비스의 확산으로 인해 핵심 시스템에 대한 액세스를 요청하는 ID의 수는 과거보다 훨씬 많아졌습니다.
OWASP에 따르면, 과도한 권한 부여는 비인간 ID와 관련된 10대 위험 요소 가운데 하나입니다. NHI는 DevOps 라이프사이클과 시스템 백업 같은 핵심 워크플로에 필수적이기 때문에 민감한 정보에 대한 높은 수준의 권한을 보유하는 경우가 많습니다. 또한 이러한 프로세스가 문제없이 작동하도록 하기 위해 조직은 NHI에 필요 이상의 권한을 부여하는 경우가 많습니다.
자격 증명 노출도 중요한 고려 사항입니다. 애플리케이션과 디바이스는 비밀번호 대신 API 키, OAuth 토큰, 인증서 및 기타 비밀 정보를 사용하여 인증합니다. 이러한 비밀 정보도 사람의 비밀번호와 마찬가지로 탈취되어 악용될 수 있으며, 그 결과 무단 액세스와 시스템 간 수평 이동이 가능해질 수 있습니다.
사람 사용자와 달리 NHI는 2단계 인증을 사용할 수 없기 때문에 자격 증명 하나만 탈취되어도 계정이 손쉽게 탈취될 수 있습니다. PoLP는 자격 증명 탈취 자체를 막지는 못하지만, 탈취된 자격 증명으로 접근할 수 있는 범위를 제한합니다.
NHI는 연결된 애플리케이션이나 디바이스가 폐기된 이후에도 전체 권한을 그대로 유지한 채 모니터링되지 않는 상태로 남아 있는 경우가 많습니다. 실제로 OWASP에 따르면, 부적절한 오프보딩은 NHI와 관련된 가장 큰 위험 요소입니다.
PoLP는 각 NHI에 필요한 최소한의 권한만 부여함으로써 이러한 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 권한 제한은 자격 증명이 탈취되었을 때 피해를 최소화하고, NHI가 폐기될 때 발생할 수 있는 노출 위험도 줄여줍니다.
PoLP는 내부자 위협으로부터 조직을 보호하는 데에도 도움이 됩니다. 이러한 위협에는 권한을 의도적으로 악용하는 악의적인 내부자뿐 아니라, 자신에게 불필요한 권한이 있다는 사실조차 인식하지 못한 채 실수로 피해를 초래하는 선의의 직원도 포함됩니다.
데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 악의적인 내부자 공격은 가장 비용이 많이 드는 침해 경로로, 사고 한 건당 평균 492만 달러의 비용이 발생합니다. 이는 피싱, 랜섬웨어, 자격 증명 탈취로 인한 침해보다도 높은 수준입니다.
이처럼 비용이 큰 이유 중 하나는 내부자가 이미 적법한 액세스 권한을 가지고 있기 때문입니다. 우회해야 할 보안 경계도 없고, 탐지해야 할 수상한 로그인도 없습니다. 사용자에게 역할 범위를 훨씬 넘어서는 권한이 부여되어 있다면, 의도적이든 실수이든 발생할 수 있는 피해는 접근 가능한 범위에 의해서만 제한됩니다. PoLP는 이러한 접근 범위를 제한합니다.
여러 규제 표준과 컴플라이언스 프레임워크에서는 민감한 데이터에 대한 액세스를 제한하기 위한 기본 요구 사항으로 최소 권한 원칙을 채택하고 있습니다.
PoLP는 기본적으로 모든 액세스를 거부하는 정책에서 시작합니다. 모든 사용자, 애플리케이션 및 프로세스에는 처음에 어떠한 액세스 권한도 부여되지 않습니다. 권한은 필요한 경우에만 추가됩니다. 권한은 직급이나 편의성 등과 같은 기준이 아니라 특정 작업이나 정의된 역할을 기준으로 부여됩니다. 각 사용자에게는 ID 및 보안 팀이 수립한 공식 액세스 정책에 따라 업무 수행에 필요한 최소한의 액세스 권한만 부여됩니다.
실제로 이는 PoLP를 매우 세분화된 수준까지 적용할 수 있음을 의미합니다.
예를 들어 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 시스템을 생각해 보겠습니다. 일반적인 RBAC에서는 고객 지원 담당자에게 회사의 청구 시스템에 대한 광범위한 상시 액세스 권한이 부여될 수 있습니다. 반면 최소 권한 원칙에 따라 운영되는 RBAC 시스템에서는 동일한 담당자에게 기본적으로 읽기 전용 권한만 부여될 수 있습니다. 고객 정보 업데이트와 같은 작업이 특정 티켓 처리에 필요한 경우에는 해당 작업을 수행하는 동안에만 임시 액세스 권한을 요청할 수 있습니다.
최소 권한 원칙은 액세스 라이프사이클의 네 단계 전반에 걸쳐 적용됩니다.
사용자가 조직에 새로 합류하거나, 새로운 역할로 이동하거나, 새로운 리소스에 대한 계정을 생성하면 먼저 기본 수준의 액세스 권한이 부여됩니다. 사용 중인 액세스 모델에 따라 역할 기반, 속성 기반 또는 상시 권한 없이 필요할 때만 권한을 부여하는 방식으로 액세스 권한이 제공될 수 있습니다.
액세스 모델과 관계없이 PoLP가 추가하는 핵심 원칙은 액세스 권한이 현재 맡은 역할이나 작업을 수행하는 데 필요한 최소 범위로 항상 제한되어야 한다는 것입니다. 예를 들어 은행에 새로 입사한 재무 분석가는 기술적으로 다양한 보고 툴과 데이터 세트에 액세스할 수 있을 수도 있습니다. 하지만 PoLP에서는 해당 분석가에게 현재 업무에 필요한 대시보드와 데이터 세트만 제공되며, 툴에서 제공하는 모든 리소스에 대한 권한은 부여되지 않습니다. 업무 범위가 변경되거나 확대되면 액세스 권한도 그에 맞게 조정됩니다.
사용자가 권한을 사용하는 동안에는 액세스 제어 메커니즘이 권한 프로비저닝 단계에서 설정된 범위를 업무 수행 전반에 걸쳐 지속적으로 적용합니다.
예를 들어 앞서 언급한 재무 분석가는 권한이 부여된 데이터 세트에 대해서만 쿼리를 실행할 수 있으며, 허용된 범위를 벗어난 파일을 열려고 하면 액세스가 거부됩니다. 즉, 프로비저닝 단계에서 설정된 권한 범위가 그대로 유지됩니다.
동일한 분석가가 다른 프로젝트에 일시적으로 참여하면서 다른 데이터 세트에 대한 액세스가 필요한 경우에는 액세스 권한을 요청할 수 있습니다. IAM 시스템은 ID, 역할, 상황 및 사용 목적을 확인해 요청을 평가한 후 해당 프로젝트 기간 동안만 추가 권한을 부여합니다. 프로젝트가 종료되면 추가로 부여된 권한은 회수됩니다.
ID 및 보안 팀은 권한과 액세스 정책이 사용자의 업무, 네트워크 구성, 비즈니스 운영 및 기타 관련 기준에 여전히 적합한지 확인하기 위해 정기적으로 감사를 수행합니다. 이러한 검토를 통해 부서를 옮겼는데도 기존 권한이 그대로 남아 있는 직원이나 프로비저닝 해제가 이루어지지 않은 계약업체 계정과 같은 일반적인 액세스 문제를 발견할 수 있습니다.
직원이 퇴사하거나 부서를 이동하거나 작업을 완료하는 등 더 이상 액세스 권한이 필요하지 않게 되면 해당 권한은 회수됩니다. 오래되었거나 잊힌 계정에 권한이 그대로 남아 있는 것은 흔한 취약점입니다. 이러한 계정은 활동이 제대로 모니터링되지 않는 경우가 많아 공격자의 표적이 되기 쉽습니다. 계정을 적절하게 프로비저닝 해제하면 조직은 공격 표면을 줄이고 탈취된 휴면 계정을 통한 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.
최소 권한 원칙과 제로 트러스트 보안은 서로 밀접한 관련이 있지만 동일한 개념은 아닙니다. 제로 트러스트는 액세스 요청의 출처와 관계없이 어떤 요청도 기본적으로 신뢰하지 않고 항상 검증해야 한다는 원칙에 기반한 사이버 보안 아키텍처입니다. 최소 권한 원칙은 정당한 액세스 요청에 어느 수준의 권한을 부여할지를 결정하는 모델입니다.
제로 트러스트는 네트워크 방화벽 내부는 모두 안전하다고 가정했던 기존의 경계 기반 보안 모델을 배제합니다. 제로 트러스트는 공격자가 외부 보안 경계를 넘어 침입할 수 있으며, 내부자 역시 보안 침해를 일으킬 수 있다는 점을 전제로 합니다.
제로 트러스트에서는 기업 네트워크 내부라고 하더라도 어떤 사용자, 디바이스 또는 애플리케이션도 기본적으로 신뢰하지 않습니다. 모든 액세스 요청은 ID, 디바이스, 위치 및 행동 패턴을 기준으로 평가됩니다. 인증이 완료된 이후에도 사용자는 현재 수행 중인 작업에 필요한 최소한의 권한만 부여받습니다.
다시 말해, 제로 트러스트는 액세스 허용 여부를 결정하는 조건을 관리하고, PoLP는 부여되는 권한의 범위를 관리합니다. 이 두 가지를 함께 적용하면 액세스 관리에 심층 방어 접근 방식을 구현할 수 있습니다.
JIT(Just-in-Time) 액세스는 PoLP를 구현하는 한 가지 방식입니다. JIT는 상시 권한을 완전히 없애기 때문에 최소 권한 원칙을 가장 엄격하고 세분화된 방식으로 구현한 형태로 여겨집니다. 즉, 기본적인 액세스 권한을 미리 부여한 뒤 이를 관리하는 방식이 아닙니다. 대신 특정 작업이 필요할 때만 권한을 부여하고, 작업이 완료되면 해당 권한을 자동으로 회수합니다.
예를 들어 프로덕션 데이터베이스에서 마이그레이션 스크립트를 실행해야 하는 데이터베이스 엔지니어는 해당 시스템에 대한 상시 권한을 전혀 갖고 있지 않습니다. 대신 4시간 동안만 사용할 수 있는 권한을 요청해 부여받고, 작업을 마치면 그 권한은 자동으로 회수됩니다. 기본 권한도 없고 남아 있는 권한도 없습니다.
PoLP를 최대한 엄격하게 적용하려는 조직에게는 JIT가 가장 효과적인 접근 방식인 경우가 많습니다. 누구에게도 상시 권한이 부여되지 않으면 해커가 악용할 수 있는 휴면 계정이나 남아 있는 권한도 존재하지 않습니다. 하지만 이러한 방식에도 어려움은 있습니다. 모든 권한을 필요할 때마다 부여하는 방식은 특히 반복적인 업무에서 운영상의 부담을 초래할 수 있으며, 레거시 시스템과 클라우드 환경 전반에 JIT를 통합하는 작업도 기술적으로 복잡할 수 있습니다.
조직은 권한을 어떻게 부여하고, 관리하며, 검토할지를 정의하는 프레임워크인 액세스 제어 모델을 통해 PoLP를 구현합니다.
PoLP 구현에 가장 널리 사용되는 보안 모델은 역할 기반 액세스 제어(RBAC)와 속성 기반 액세스 제어(ABAC)입니다.
역할 기반 액세스 제어(RBAC)는 '재무 분석가', '네트워크 엔지니어', '헬프 데스크 기술자'와 같이 미리 정의된 사용자 역할별로 권한을 구성하고, 사용자별로 개별 권한을 설정하는 대신 해당 역할에 사용자를 할당합니다. 이러한 구조는 대부분의 조직이 부서, 직책, 보고 체계에 따라 운영되는 방식을 그대로 반영합니다.
RBAC는 다른 많은 액세스 모델보다 보안성이 뛰어나지만, 그것만으로 최소 권한 원칙을 완전히 구현하는 경우는 드뭅니다. 따라서 일반적으로 액세스 검토나 JIT 프로비저닝과 같은 다른 제어 방식과 함께 사용됩니다.
예를 들어 일반적인 RBAC는 역할별 상시 권한을 부여하는 반면, 최소 권한 원칙을 적용한 RBAC는 상시 권한 대신 JIT를 사용할 수 있습니다.
RBAC가 사용자의 역할을 기준으로 권한을 부여하는 반면, ABAC는 더 다양한 속성을 기준으로 권한을 결정합니다. 이러한 속성에는 사용자 특성(부서, 직급, 위치), 리소스 특성(민감도 분류, 데이터 유형), 환경 정보(시간, 네트워크, 디바이스 유형), 요청된 작업(읽기, 쓰기, 삭제) 등이 포함될 수 있습니다.
예를 들어 금융 서비스 기업의 ABAC 정책에서는 분석가가 업무 시간 중에 회사에서 관리하는 노트북을 사용하고 회사 네트워크에 연결되어 있는 경우에만 민감한 거래 데이터에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 반대로 동일한 분석가가 자정에 공항 Wi-Fi에 연결된 개인 휴대전화로 같은 데이터를 조회하려고 하면 액세스가 차단됩니다.
많은 PoLP 구현에서는 사용자, 리소스, 상황, 작업 정보를 복합적으로 활용해 액세스 권한을 매우 세밀하게 결정할 수 있다는 이유로 ABAC를 사용합니다. 또한 JIT 액세스와 같이 PoLP에서 사용하는 여러 툴도 액세스 권한을 결정하기 위해 다양한 형태의 ABAC를 활용합니다.
액세스 제어 모델이 권한을 어떻게 구성할지를 정의한다면, IAM 툴은 이러한 권한이 실제로 적용되도록 지원합니다. 이러한 툴은 온프레미스 엔드포인트, 데이터 센터, 클라우드 환경 전반에서 사용자 액세스를 대규모로 관리, 모니터링 및 제어합니다.
권한 있는 액세스 관리(PAM) 툴은 최고 수준의 위험을 가진 계정인 슈퍼유저 계정, 서비스 계정, 관리자 권한을 가진 기타 권한 있는 사용자 계정을 중점적으로 관리합니다. 권한 있는 계정이 탈취되면 개인 한 명의 데이터뿐 아니라 시스템 전체의 구성 정보, 사용자 데이터베이스, 암호화 키까지 노출될 수 있습니다.
PAM 툴은 권한 있는 자격 증명을 암호화된 볼트에 저장하고, 세션을 기록하며, 승인 워크플로를 적용하여 높은 수준의 권한이 항상 통제되고 모니터링되며 제한된 기간 동안만 사용되도록 합니다.
예를 들어 유지 관리 작업을 위해 루트 권한이 필요한 데이터베이스 관리자는 원하는 때에 언제든 로그인할 수는 없습니다. 먼저 권한을 요청하고 승인을 받은 뒤, 정해진 시간 내에 작업을 완료해야 합니다.
ID 거버넌스 및 관리(IGA) 플랫폼은 액세스 관리를 직원의 라이프사이클과 연계합니다. 이러한 플랫폼은 HR 시스템과 연동되어 직원이 입사하거나, 부서를 이동하거나, 퇴사하면 액세스 권한이 자동으로 조정됩니다. 이러한 자동화는 프로비저닝과 프로비저닝 해제를 간소화하는 동시에 권한이 점차 불필요하게 확대되는 권한 증가를 방지하는 데 도움이 됩니다.
대규모 조직에서는 프로비저닝과 프로비저닝 해제를 수작업으로 관리하면 과도한 권한 부여와 미해지 계정이 발생하기 쉽기 때문에 자동화된 IGA 워크플로가 중요합니다.
PoLP는 도입을 목표로 삼기는 쉽지만, 지속적으로 유지하는 것은 훨씬 어려울 수 있습니다.
권한 증가란 사용자가 역할을 변경하거나, 부수적인 프로젝트를 맡거나, 회수되지 않은 임시 권한이 누적되면서 액세스 권한이 점차 늘어나는 현상을 말합니다.
예를 들어 마케팅 분석가가 제품 팀으로 이동했는데도 마케팅 부서의 공유 드라이브와 분석 대시보드에 계속 액세스할 수 있는 경우가 있습니다. 또는 개발자가 고객 문제를 디버깅하기 위해 프로덕션 데이터베이스에 대한 임시 권한을 부여받았지만, 그대로 방치되어 임시 권한이 영구 권한으로 남는 경우도 있습니다.
시간이 지나면서 이러한 과도한 권한이 누적되면 특정 역할에 필요한 수준을 훨씬 넘어서는 권한을 가진 계정이 만들어집니다. 사용자 본인조차 자신이 어디까지 액세스할 수 있는지 인식하지 못하는 경우도 있습니다.
최소 권한 원칙을 지나치게 엄격하게 적용하면 업무가 사실상 중단될 수도 있습니다. 직원이 반나절 정도 사용할 시스템에 접근하기 위해 티켓을 제출하고 이틀을 기다려야 한다면, 동료의 자격 증명을 빌리거나, 공유 서비스 계정을 사용하거나, IT 승인이 필요 없는 승인되지 않은 툴을 사용하는 등 우회 방법을 찾으려 할 수 있습니다. 이러한 우회 방법은 다소 완화된 액세스 정책보다 오히려 더 큰 보안 위험을 초래할 수 있습니다.
데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 승인되지 않은 인공지능 툴인 섀도 AI는 데이터 침해 사고의 20%에서 영향을 미친 요인으로 나타났습니다.
섀도 AI는 부분적으로 최소 권한 원칙과 관련된 문제입니다. 공식적으로 승인된 툴의 사용이 지나치게 제한되거나 접근 절차가 너무 느리면 사용자는 이를 우회하려는 유혹을 받을 수 있습니다.
조직은 액세스 권한을 쉽게 요청하고 신속하게 부여할 수 있도록 함으로써 이러한 요구 사항 간의 균형을 맞출 수 있습니다. 셀프서비스 포털, 자동화된 승인 워크플로, JIT(Just-in-Time) 액세스를 활용하면 작업에 필요한 권한을 필요한 기간 동안에만 정확하게 부여할 수 있습니다.
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