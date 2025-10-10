기본 DNS 서버는 도메인의 DNS 레코드에 대한 최종 데이터 소스를 유지 관리합니다. 권한 DNS 서버는 영역 파일의 마스터 복사본을 보유합니다.

도메인 관리자가 영역 파일을 수정해야 하는 경우 이러한 변경 사항은 권한 있는 이름 서버의 기본 영역에서 직접 수행됩니다. 권한이 있는 담당자만 영역 파일을 변경할 수 있도록 기본 서버에 액세스 제어가 구현되어 있습니다.

그러나 보조 DNS 서버는 주로 기본 서버가 갑자기 오프라인 상태가 되는 경우에 대비하여 백업 용량을 확보하는 역할을 합니다. 기술적으로 보조 DNS 서버 없이 기본 DNS 서버를 운영할 수 있는 것은 사실이지만, 이러한 방식은 권장하지 않습니다.

장애가 발생하면 보조 영역 서버가 개입하여 상당한 양의 가동 시간을 희생하지 않고도 DNS 쿼리 트래픽을 처리할 수 있습니다. 보조 DNS 서버가 없다면 이는 장애가 발생하기만을 기다리는 단일 장애 지점입니다.

이 중요한 기능 외에도 보조 DNS 서버는 로드 밸런싱 및 이중화라는 두 가지 측면에서도 도움을 줍니다. 로드 밸런싱은 필요에 따라 쿼리 트래픽을 리디렉션하여 일종의 리소스 사용량 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다. 한편 이중화는 특정 서버에서 어떤 일이 발생하더라도 신뢰할 수 있는 버전이 계속 존재하도록 보장합니다.

시스템 관리자에게 기본 및 보조 DNS 서버를 설정하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 다행히도 DNS 서버를 구현하고, 운영을 위해 서버를 구성하고, 최적의 결과를 위해 서버를 관리할 때 유용한 튜토리얼이 많이 있습니다.

DNS 서버의 주요 사용자 중 하나는 애플리케이션이라는 점에 유의해야 합니다. 앱에 특정 리소스가 필요한 경우 해당 앱은 마치 시스템에서 DNS 쿼리를 시퀀싱하는 것처럼 작동합니다. 이 프로세스는 기본 서버를 활용하면서 기본 서버에 장애가 발생할 경우 보조 서버가 비상 근무를 할 수 있도록 준비 상태를 유지하는 것으로 구성됩니다.