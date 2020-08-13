예측 모니터링은 거의 모든 산업에서 판도를 바꾸는 개념입니다. 정확한 예측 능력은 많은 사람에게 매우 중요하며, 원격 자산 모니터링에서 예측 유지보수, 자산 관리에 이르기까지 모든 것을 통해 전체 비즈니스가 다른 산업, 특히 산업 제조를 지원하는 데 기반을 두고 있을 정도입니다. 하지만 무엇을 예측할 수 있을까요? 기존 인프라 내에서 어떻게 작동할 수 있을까요? 그리고 현실을 만들기 위해서는 무엇이 필요할까요?
산업 제조를 위한 예측 모니터링은 곧 다루게 될 또 다른 목표인 예측 유지 관리와는 구별됩니다. 예측 모니터링의 경우 회사는 원격 자산 모니터링을 사용하는 시스템을 통해 시간 경과에 따른 데이터 포인트의 동작을 모니터링하고 관찰할 수 있습니다. 목표는 규정된 작업을 언제 수행해야 하는지가 아니라 어떤 작업을 수행해야 하는지 여부와 그 작업이 무엇인지 판단하는 것입니다.
예측 모니터링은 다른 방법으로는 볼 수 없는 것을 AI를 사용하여 파악합니다. 상관 관계를 수행하거나 인사이트를 제공하지 않습니다. 사용자는 단순히 행동 변화에 대한 알림을 받고 프로세스에 대한 지식과 자체 기술을 적용하여 필요한 조치를 결정합니다. 중요한 차이점은 사용자가 조치를 처방한다는 것입니다.
예측 모니터링과 달리 예측 유지보수는 특정 데이터와 특정 알고리즘을 사용하여 유지보수를 수행하기에 가장 적합한 시기를 결정하는 접근 방식입니다. 단순히 정기적인 간격으로 유지보수를 수행하는 것이 아니라 필요할 때 유지보수를 수행하는 것이 목표입니다.
자동차의 오일을 교체하는 것과 같은 맥락에서 생각해 보세요. 일부 제조업체는 3,000마일마다 자동차의 오일을 교체할 것을 권장합니다. 이는 이해하기 쉽고 측정하기 쉽기 때문입니다. 운전 습관에 따라 교체 주기는 3개월마다에서 매년을 의미할 수 있습니다. 그러나 이는 오일의 품질에 영향을 미칠 수 있는 주행 조건을 충분히 고려하지 못할 수 있습니다. 일부 사람들은 주행 거리를 지표로 삼는 대신, 몇 달에 한 번씩 오일을 교체하는 것을 선택합니다. 다시 말하지만, 운전 습관과 운전 조건에 따라 이러한 교체 주기는 너무 자주 이루어지거나 부족할 수 있습니다.
자동차에 비유하자면 예측 유지보수 방법은 자동차의 엔진 상태, 운전자의 습관, 운전 상태에 대한 정보를 추적합니다. 그런 다음 이 정보를 사용하여 차량의 오일을 교체하기에 가장 적합한 시기를 결정합니다. 이점은 운전자가 최적의 유지보수를 달성하기에 충분한 비용만 지출할 수 있다는 것입니다.
제조 시 예측 유지보수 알고리즘은 유지보수 기간 및 빈도와 같은 지속적으로 업데이트되는 요인과 함께 과거 성능을 활용합니다. 이 애플리케이션은 모든 정보를 상호 연관시켜 단순히 미리 결정된 일정을 준수하는 것이 아니라 유지보수 프로세스를 더 잘 제어할 수 있도록 합니다. 그러나 이 접근 방식에는 장단점이 있습니다. 일반적으로 의사 결정 개선, 비용 절감, 자산 신뢰성 향상 등의 효과를 얻을 수 있습니다.
공장 안정성과 관련하여 원격 자산 모니터링 및 자산 관리 기능은 매우 중요합니다. 장비 노후화, 프로세스 변경, 기술 변경, 인력 이동, 기계의 지속적인 움직임 등이 계속 이루어지기 때문입니다. 결과적으로 모든 것이 실패합니다.
다시 곧 발생할 이벤트를 식별하는 동시에 전문 기술을 활용하도록 설계된 예측 모니터링으로 돌아가보겠습니다. 이 접근 방식에는 인간 중개자가 필요하지만, AI를 통해 폭넓고 깊이 있는 가시성이 방대한 양의 인사이트를 제공합니다. 모델을 학습시키고 가능한 모든 변수를 고려했다면 AI 모델로 예측하는 것은 매우 중요한 일입니다. 그때까지 인간은 AI 수준의 인사이트를 사용하여 보다 진정한 예측 방식으로 다가올 일을 파악할 수 있습니다.
이벤트가 빠르게 또는 갑자기 발생하더라도 모니터링 툴과 리소스를 사용하면 지원팀이 다른 접근 방식을 사용할 때보다 더 빠르게 근본 원인을 격리할 수 있습니다. 예측 모니터링으로 다운타임 인시던트를 예방하지 못하더라도 이 접근 방식을 통해 가동 시간으로 신속하게 복귀할 수 있습니다. 1시간의 다운타임으로 인해 10만 달러가 훨씬 넘는 비용이 발생할 수 있는 경우, 인시던트에 더 빠르게 대응하고 해결할 수 있으면 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
제조업체는 AI가 제공하는 기능을 활용하여 플랫폼이 사전 정의된 설정값을 모두 이해하지 못하는 경우에도 원격 자산 모니터링을 대규모로 활용할 수 있습니다. AI 기반 인사이트에 대한 인간 분석은 매우 귀중하며, AI가 언제, 무엇을, 왜, 어떻게를 학습하도록 돕는 데 매우 중요합니다. 예측 모니터링은 현재 SCADA 기술이나 기타 구현 집약적인 소프트웨어 솔루션과는 다른 방식으로 생산 신뢰성 결과를 제공할 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.
