예측 모니터링과 달리 예측 유지보수는 특정 데이터와 특정 알고리즘을 사용하여 유지보수를 수행하기에 가장 적합한 시기를 결정하는 접근 방식입니다. 단순히 정기적인 간격으로 유지보수를 수행하는 것이 아니라 필요할 때 유지보수를 수행하는 것이 목표입니다.

자동차의 오일을 교체하는 것과 같은 맥락에서 생각해 보세요. 일부 제조업체는 3,000마일마다 자동차의 오일을 교체할 것을 권장합니다. 이는 이해하기 쉽고 측정하기 쉽기 때문입니다. 운전 습관에 따라 교체 주기는 3개월마다에서 매년을 의미할 수 있습니다. 그러나 이는 오일의 품질에 영향을 미칠 수 있는 주행 조건을 충분히 고려하지 못할 수 있습니다. 일부 사람들은 주행 거리를 지표로 삼는 대신, 몇 달에 한 번씩 오일을 교체하는 것을 선택합니다. 다시 말하지만, 운전 습관과 운전 조건에 따라 이러한 교체 주기는 너무 자주 이루어지거나 부족할 수 있습니다.

자동차에 비유하자면 예측 유지보수 방법은 자동차의 엔진 상태, 운전자의 습관, 운전 상태에 대한 정보를 추적합니다. 그런 다음 이 정보를 사용하여 차량의 오일을 교체하기에 가장 적합한 시기를 결정합니다. 이점은 운전자가 최적의 유지보수를 달성하기에 충분한 비용만 지출할 수 있다는 것입니다.

제조 시 예측 유지보수 알고리즘은 유지보수 기간 및 빈도와 같은 지속적으로 업데이트되는 요인과 함께 과거 성능을 활용합니다. 이 애플리케이션은 모든 정보를 상호 연관시켜 단순히 미리 결정된 일정을 준수하는 것이 아니라 유지보수 프로세스를 더 잘 제어할 수 있도록 합니다. 그러나 이 접근 방식에는 장단점이 있습니다. 일반적으로 의사 결정 개선, 비용 절감, 자산 신뢰성 향상 등의 효과를 얻을 수 있습니다.