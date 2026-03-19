PaaS와 iPaaS 비교

PaaS 솔루션은 개발자가 기본 인프라를 직접 유지 관리하지 않고도 내부용 및 고객 대상 소프트웨어 애플리케이션을 설계하고 배포할 수 있는 포괄적인 개발 환경을 제공합니다. 대신 PaaS 제공업체가 서버, 네트워크, 스토리지 및 기타 프로그래밍 관련 IT 구성 요소를 클라우드에서 관리하므로 기업 개발자는 애플리케이션 개발에만 집중할 수 있습니다.
반면 iPaaS는 온프레미스, 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 서로 다른 애플리케이션과 시스템이 데이터와 기능을 교환할 수 있도록 지원하는 통합 계층입니다. iPaaS 솔루션은 일반적으로 통합된 제어 플레인을 제공하며, 이를 통해 팀은 워크플로, 자동화 및 데이터 교환을 설계하고 최적화할 수 있습니다. 또한 이 솔루션은 API 라이프사이클 관리 툴, 거버넌스 및 보안 제어 기능, 그리고 고급 데이터 변환 기능을 제공합니다.
차이점에도 불구하고 PaaS와 iPaaS는 모두 클라우드 컴퓨팅 기반 IT 배포로의 확대되는 전환 흐름의 일부입니다. 전통적으로 기업은 통합 오케스트레이션과 애플리케이션 개발을 모두 온프레미스에서 수행했으며, 서버, 데이터 스토리지, 운영 체제 및 기타 구성 요소를 조직이 직접 관리했습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 리소스를 많이 소모하고 운영이 복잡할 수 있으며, 특히 조직이 마이크로서비스, 서버리스, 엣지, IoT 및 기타 최신 IT 프레임워크를 도입할수록 그 부담은 더욱 커집니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 기업들은 시스템 전반의 확장성과 팀의 민첩성을 지원하는 클라우드 네이티브 셀프서비스 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있으며, PaaS와 iPaaS는 그 대표적인 예입니다. Grand View Research에 따르면, 서비스형(as a service) 플랫폼 시장은 2030년까지 연평균 27.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
PaaS와 iPaaS는 주요 목적과 기능은 다르지만 일부 기능은 서로 겹칩니다. 예를 들어 PaaS 플랫폼은 종종 기본 제공 미들웨어(예: 메시지 큐, API 게이트웨이, 워크플로 자동화 기능)를 제공하며, 이를 통해 플랫폼의 애플리케이션 런타임, 운영 체제 및 기타 이질적인 개발 구성 요소 전반에서 데이터를 변환할 수 있습니다.
그러나 PaaS의 통합 기능은 애플리케이션 개발 환경에 특화되어 있는 반면, iPaaS는 더 넓은 범위를 지원하며 데이터베이스, 이벤트 소스 및 레거시 시스템을 포함한 기업 전반의 에코시스템에서 통합을 지원합니다.
반대로 iPaaS는 서로 다른 데이터 소스를 연결하는 데 중점을 두기 때문에, 내장된 분석, 프로비저닝 및 보안 기능은 통합 계층에 특화되어 있으며 PaaS의 개발자 중심 툴 세트를 대체할 수는 없습니다.
요약하면 PaaS와 iPaaS는 경쟁 관계의 솔루션이 아닙니다. 조직은 두 솔루션을 함께 사용하거나 기존 온프레미스 시스템과 조합하여 사용하는 경우가 많습니다. 이들이 어떻게 함께 작동하는지 더 잘 이해하기 위해 각 솔루션을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
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PaaS 솔루션은 애플리케이션을 구축, 실행 및 관리할 수 있는 확장 가능한 환경을 제공하여 개발 리소스를 확보하고 개발자가 새로운 제품의 설계와 배포에 집중할 수 있도록 합니다. PaaS 플랫폼은 리소스 프로비저닝 및 확장, 데이터베이스 및 스토리지 관리, 보안(암호화, 방화벽, 권한 부여 및 인증 포함) 등 전통적으로 사내 시스템 관리자 팀이 담당하던 업무를 처리합니다.
PaaS 솔루션은 일반적으로 내장된 소프트웨어 개발 키트(SDK), API, 워크플로 오케스트레이션, 데이터베이스 관리 및 이벤트 기반 메시징 시스템을 제공합니다. 한편 지속적 통합 및 지속적 전달(CI/CD) 기능은 테스트, 업데이트 및 버전 관리를 자동화하여 배포를 간소화하고 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 리소스가 클라우드에 호스팅되므로 DevOps 팀은 어느 위치에서나 공유 개발 환경에 접근할 수 있습니다. 마지막으로 라이프사이클 관리 툴을 통해 팀은 초기 배포 이후에도 서비스를 모니터링하고, 업데이트하고, 종료할 수 있습니다.
기술적 깊이와 복잡성 측면에서 PaaS는 두 가지 주요 클라우드 모델인 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 서비스형 인프라(IaaS)의 중간에 위치합니다. SaaS는 사용자 측의 작업이 가장 적게 필요합니다. 사용자는 구독 후 즉시 서비스를 사용할 수 있으며, 모든 백엔드 구성 및 문제 해결은 SaaS 공급업체가 담당합니다. SaaS 애플리케이션의 예로는 Salesforce, Slack, Dropbox 및 Adobe Creative Cloud가 있습니다.
반면 IaaS는 조직의 IT 리소스를 가상화하며, 클라우드 서비스 제공업체가 외부에서 IT 인프라를 제공하는 동안 구독 조직은 해당 리소스의 배포, 구성 및 유지 관리를 직접 제어합니다. PaaS는 그 중간 형태로, DevOps 팀이 자체 데이터와 애플리케이션을 제어하는 동안 클라우드 공급업체가 기본 인프라를 관리합니다. AWS와 IBM 같은 일부 클라우드 공급업체는 IaaS와 PaaS를 모두 제공하여 고객이 어떤 개발 프로세스를 직접 제어하고 어떤 부분을 공급업체에 맡길지 선택할 수 있도록 합니다.
PaaS 솔루션은 고객 대상 애플리케이션을 구축하는 조직에 적합한 경우가 많습니다. 이러한 애플리케이션은 복잡한 멀티테넌트 아키텍처로 인해 수동으로 배포하고 관리하기가 어려울 수 있습니다.
예를 들어 스트리밍 플랫폼은 추천 엔진, 자막 생성 툴, 시청 분석 및 로그인 포털과 같은 내부 서비스와 사용자 대상 서비스를 함께 구축하고 유지 관리해야 할 수 있습니다. 전통적으로 스트리밍 플랫폼은 각 서비스를 개별적으로 관리하고 확장해야 했습니다. PaaS를 사용하면 지원되는 서비스를 통합된 공급업체 호스팅 개발 환경을 통해 액세스하고 구성할 수 있으므로 배포가 간소화되고 보안 및 거버넌스가 표준화됩니다.
그러나 PaaS 솔루션이 모든 사용 사례에 적합한 것은 아닙니다.
iPaaS는 아키텍처 및 환경의 차이에도 불구하고 서로 다른 시스템, 애플리케이션, 데이터베이스 및 기타 IT 구성 요소와 데이터 소스 간의 통신을 지원하는 클라우드 기반 툴 모음입니다. 이 솔루션은 연결성을 향상시키고 데이터 사일로를 제거하며 비즈니스 프로세스 통합을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
iPaaS는 경량의 엔드투엔드 통합 프레임워크를 제공하며, 온프레미스 미들웨어 및 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)와 같은 기존 통합 솔루션을 대체하거나 경우에 따라 함께 사용될 수 있습니다. iPaaS 플랫폼은 데이터 매핑 및 변환 기능 외에도 API 관리 툴, 액세스 제어 및 사용자 지정 가능한 대시보드를 제공하며, 이러한 기능은 모두 중앙 집중식 제어 플레인을 통해 이용할 수 있습니다.
iPaaS 솔루션은 레거시 시스템이 최신 클라우드 애플리케이션과 연결되고 함께 작동할 수 있도록 지원함으로써 해당 시스템의 기능을 확장하는 데 도움이 됩니다. 또한 애플리케이션이 느슨하게 결합된(독립적이고 자율적인) 마이크로서비스 기반 아키텍처에도 적합하며, 이를 통해 팀은 기존 워크플로를 중단하지 않고 새로운 서비스를 도입하고 연결할 수 있습니다.
마지막으로 이 솔루션은 이벤트 기반 아키텍처(사전에 정의된 상태 변화가 자동화를 트리거하는 방식)와 동기화(애플리케이션이 실시간 데이터로 지속적으로 업데이트되는 방식)를 지원합니다. 이러한 기능은 조직이 데이터 흐름과 성능에 대한 통합되고 최신 상태의 가시성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
많은 iPaaS 솔루션은 사전 구축된 커넥터와 로우코드 및 노코드 개발 툴, 템플릿을 통해 애플리케이션 통합을 간소화하는 것을 목표로 하며, 이를 통해 시민 개발자도 코딩 전문 지식 없이 통합을 설계하거나 구성할 수 있습니다. 또한 조직은 iPaaS 플랫폼을 사용해 다단계 자동화를 설계할 수 있으며, 이를 통해 수동 데이터 입력을 줄이고 AI 봇 및 기타 비인간 아이덴티티(NHI)가 사람을 대신해 작업을 수행하는 에이전틱 워크플로를 구현할 수 있습니다.
예를 들어 조직은 고객 관계 관리(CRM), 전자상거래 및 전사적 자원 관리(ERP) 플랫폼을 연결하여 고객 데이터와 주문 정보가 각 시스템에 자동으로 반영되도록 할 수 있습니다. iPaaS를 사용하면 팀은 플랫폼 UI에 내장된 커넥터 라이브러리 또는 버튼을 통해 각 통합을 구성할 수 있습니다.
사전 구축된 커넥터를 사용할 수 없는 경우 통합 팀이 직접 커넥터를 구축할 수 있으며, 플랫폼마다 사용자 지정 커넥터에 대한 지원 수준은 서로 다를 수 있습니다. 예를 들어 시민 개발자는 플랫폼의 노코드 또는 로우코드 툴을 사용하여 직접 통합을 설계하고 구축하거나, 일부 통합 작업을 수행한 후 이를 개발팀에 전달할 수 있습니다. 다른 통합 사례의 경우 플랫폼과 통합의 복잡성에 따라 더 많은 개발 리소스가 필요할 수 있습니다.
가격 정책은 플랫폼마다 다르지만 사용량(예: API 호출량) 또는 조직이 사용하는 iPaaS 관리 엔드포인트나 커넥터 수를 기준으로 책정될 수 있습니다.
그러나 iPaaS 솔루션에는 몇 가지 주목할 만한 한계가 있습니다.
|iPaaS
|PaaS
|기본 사용자
|시스템 통합 팀(IT 전문가 및 개발자 포함), 시민 통합 개발자
|DevOps 팀 및 시민 개발자
|주요 사용 사례
|다양한 환경과 아키텍처 전반에서 서로 다른 데이터 소스와 서비스를 연결
|개발자가 애플리케이션을 구축, 배포 및 관리할 수 있는 안전하고 유연한 환경 제공
|주요 기능
|사전 구축된 커넥터, API 오케스트레이션, 데이터 변환 엔진 및 중앙 집중식 제어 플레인
|클라우드 인프라, 애플리케이션 구축 워크플로, CI/CD 자동화, 애플리케이션 라이프사이클 관리 및 보안 제어 기능
|무엇을 대체하거나 보완하나요?
|온프레미스 미들웨어 및 ESB(다만 이러한 시스템은 레거시 시스템 통합 및 기타 특수 기능 수행을 위해 iPaaS와 함께 계속 사용될 수 있음)
|시스템 관리자는 더 이상 기본 인프라 관리에 대한 책임을 지지 않으며, 대신 개발 지원, 보안, 컴플라이언스 및 기타 고부가가치 업무에 집중하게 됨
|기술적 수준
|로우코드 및 노코드 툴을 통해 시민 개발자가 통합을 구축하고 관리할 수 있음
|자동화 기능이 내장되어 있지만 애플리케이션 개발 및 유지보수에는 여전히 코딩이 필요함
|가격
|사용량 또는 엔드포인트·커넥터 수를 기준으로 함
|종량제 모델 또는 사용량 구간에 따라 달라지는 정액제 모델
기업은 PaaS와 iPaaS를 함께 사용하는 경우가 많습니다. PaaS는 애플리케이션, 마이크로서비스 및 API 개발을 간소화하고, iPaaS는 내부 및 외부 서비스와 기능을 더 넓은 기업 에코시스템에 연결합니다. PaaS와 iPaaS는 클라우드 네이티브 솔루션으로서 조직의 민첩성과 확장성을 향상시키기 위해 IT 프로세스를 가상화하고 현대화하는 디지털 혁신 전략을 지원할 수 있습니다.
이러한 기술을 통해 팀은 애플리케이션과 통합을 수동으로 구축하고 관리하는 대신 이를 구성하고 최적화하는 데 집중할 수 있습니다. 또한 PaaS와 iPaaS를 함께 사용하면 애플리케이션 로직과 통합 로직을 분리하여 체계적으로 관리할 수 있으므로 조직이 성장함에 따라 확장하고 새로운 서비스를 추가하기가 쉬워집니다.
경우에 따라 각 솔루션은 서로의 필요성을 더욱 높일 수 있습니다. 예를 들어 PaaS가 배포를 가속화함에 따라 IT 팀은 애플리케이션 개발 속도에 맞춰 사용자 지정 통합을 충분히 빠르게 구축하지 못할 수 있습니다. 이러한 불일치는 병목 현상과 보안 문제를 초래할 수 있습니다. 두 솔루션을 함께 사용하면 팀은 운영 환경에서 생성된 애플리케이션을 ERP, CRM 또는 데이터 레이크와 같은 관련 서비스 및 데이터 소스에 신속하게 연결할 수 있으며, 이를 통해 마찰을 줄이고 개발 일정을 동기화할 수 있습니다.
일부 클라우드 제공업체는 iPaaS, PaaS 및 기타 '서비스형' 기능을 하나의 제품으로 통합하여 제공하며, 이를 통해 조직은 필요에 따라 서비스를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 또는 조직은 여러 클라우드 서비스를 조합하여 구독하거나, iPaaS와 PaaS를 기존의 기업 호스팅 관리 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
일부 기업의 경우 대규모 언어 모델(LLM)을 처음부터 설계하는 것은 매우 높은 비용이 들 수 있으며, 이를 위해서는 특수 하드웨어와 최첨단 데이터 센터에 대한 접근이 필요합니다. 서비스형 AI(AIaaS) 플랫폼은 대안적인 솔루션을 제공하며, 이를 통해 기업은 타사 공급업체가 제공하는 사전 학습된 LLM에 대한 액세스 비용을 지불하고 사용할 수 있습니다.
많은 AIaaS 플랫폼은 광범위한 사용자 지정 기능을 제공하며, 조직이 API 및 SDK를 통해 자체 데이터를 AI 학습 데이터 세트에 통합할 수 있도록 지원합니다. 또한 AIaaS 솔루션은 비인간 아이덴티티가 자율적으로 작업을 수행하고 의사결정을 내리는 에이전틱 워크플로를 설계할 수 있도록 지원하여 비즈니스 운영을 간소화합니다.
새롭게 등장하고 있는 AIPaaS는 PaaS와 유사하지만, 고객 대상 또는 내부용 LLM 및 AI 기반 애플리케이션을 라이프사이클 전반에 걸쳐 호스팅하도록 특별히 설계되었습니다. AIPaaS 솔루션에는 머신 러닝 개발 및 배포의 일부를 자동화하는 AutoML 기능이 포함되는 경우가 많으며, 이를 통해 시민 개발자는 애플리케이션에 AI 기능을 신속하게 추가할 수 있습니다.
AI는 iPaaS 솔루션의 활용 범위를 더욱 확장할 수도 있습니다. 조직은 AI를 활용해 데이터 흐름을 최적화하고, 통합 오류를 예측하며, 통합 로깅 및 문서화를 자동화할 수 있습니다. LLM은 로우코드 및 노코드 빌더의 정확성과 기능 수준을 향상시킬 수 있으며, 자연어 처리를 통해 비전문가도 텍스트 기반 프롬프트로 새로운 커넥터를 설계할 수 있습니다.
AI가 확산됨에 따라 에이전트가 여러 서비스를 아우르는 워크플로를 통해 시스템 간을 원활하게 이동하게 되면서, iPaaS와 PaaS를 포함한 다양한 클라우드 서비스 모델 간의 경계는 점차 희미해질 가능성이 높습니다. 그러나 AI 도입에는 추가적인 보안, 거버넌스 및 정확성 관련 리스크가 따릅니다. 또한 조직이 모델이 특정 응답을 생성하는 방식을 이해할 수 없는 '블랙박스' 문제로 인해 오류를 해결하고 모델의 동작을 제어하기가 계속해서 어려운 상황입니다.
PaaS와 iPaaS 중 하나를 선택하거나 두 모델을 모두 도입할지 검토할 때는 현재의 병목 현상과 비즈니스 요구 사항을 평가하는 것부터 시작할 수 있습니다. 애플리케이션 개발 및 유지보수 과정에서 불일치와 지연 문제(PaaS)를 겪고 있나요? 아니면 서로 다른 서비스 간 연결 유지(iPaaS)에 어려움을 겪고 있나요?
PaaS는 애플리케이션을 구축하고 관리하기 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 환경이 필요한 대규모 기업에 적합할 수 있습니다. 특히 서비스가 여러 팀과 환경에 분산되어 있거나, 고객 대상 서비스가 기업 비즈니스 모델의 상당 부분을 차지하는 경우 더욱 그렇습니다. 또한 조직은 PaaS 솔루션을 활용하여 내부 DevOps 팀을 확대하지 않고도 서비스 범위를 확장하고 생산성을 높일 수 있습니다.
마찬가지로 기업 아키텍처가 더욱 복잡해지고 사용자 지정 포인트 투 포인트 커넥터만으로는 다단계 워크플로와 데이터 변환을 처리하기 어려워질수록 iPaaS의 활용 가치는 더욱 커집니다. 데이터 사일로 문제를 겪고 있는 조직은 iPaaS를 활용하여 이전에는 고립된 서비스 뒤에 갇혀 있던 데이터에 접근할 수도 있습니다.
조직이 성장하고 변화함에 따라 요구 사항도 달라질 수 있습니다. 소규모 기업은 초기에는 통합과 애플리케이션을 자체적으로 관리하다가 시스템이 복잡해짐에 따라 타사 서비스를 도입할 수 있습니다.
반면 다른 조직은 이미 성숙한 최신 통합 및 애플리케이션 개발 시스템을 내부적으로 운영하고 있을 수 있으며, 이 경우 iPaaS와 PaaS 도입의 가치가 낮아지거나 기존 데이터 통합 및 애플리케이션 개발 프로세스에 오히려 혼란을 초래할 수도 있습니다. 마지막으로 의료, 금융 및 공공 부문과 같이 규제가 엄격한 산업의 기업은 데이터 보안 및 컴플라이언스 리스크 때문에 통합 및 개발 인프라에 대한 세부적인 통제권을 포기하기 어려울 수 있습니다.
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iPaaS 환경이 변화하고 있습니다. Forrester Wave(TM): 2025년 3분기 서비스형 통합 플랫폼에서 최신 시장 동향 확인하기
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