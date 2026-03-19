PaaS와 iPaaS 비교

PaaS 솔루션은 개발자가 기본 인프라를 직접 유지 관리하지 않고도 내부용 및 고객 대상 소프트웨어 애플리케이션을 설계하고 배포할 수 있는 포괄적인 개발 환경을 제공합니다. 대신 PaaS 제공업체가 서버, 네트워크, 스토리지 및 기타 프로그래밍 관련 IT 구성 요소를 클라우드에서 관리하므로 기업 개발자는 애플리케이션 개발에만 집중할 수 있습니다.

반면 iPaaS는 온프레미스, 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 서로 다른 애플리케이션과 시스템이 데이터와 기능을 교환할 수 있도록 지원하는 통합 계층입니다. iPaaS 솔루션은 일반적으로 통합된 제어 플레인을 제공하며, 이를 통해 팀은 워크플로, 자동화 및 데이터 교환을 설계하고 최적화할 수 있습니다. 또한 이 솔루션은 API 라이프사이클 관리 툴, 거버넌스 및 보안 제어 기능, 그리고 고급 데이터 변환 기능을 제공합니다.

차이점에도 불구하고 PaaS와 iPaaS는 모두 클라우드 컴퓨팅 기반 IT 배포로의 확대되는 전환 흐름의 일부입니다. 전통적으로 기업은 통합 오케스트레이션과 애플리케이션 개발을 모두 온프레미스에서 수행했으며, 서버, 데이터 스토리지, 운영 체제 및 기타 구성 요소를 조직이 직접 관리했습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 리소스를 많이 소모하고 운영이 복잡할 수 있으며, 특히 조직이 마이크로서비스, 서버리스, 엣지, IoT 및 기타 최신 IT 프레임워크를 도입할수록 그 부담은 더욱 커집니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기업들은 시스템 전반의 확장성과 팀의 민첩성을 지원하는 클라우드 네이티브 셀프서비스 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있으며, PaaS와 iPaaS는 그 대표적인 예입니다. Grand View Research에 따르면, 서비스형(as a service) 플랫폼 시장은 2030년까지 연평균 27.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

PaaS와 iPaaS는 주요 목적과 기능은 다르지만 일부 기능은 서로 겹칩니다. 예를 들어 PaaS 플랫폼은 종종 기본 제공 미들웨어(예: 메시지 큐, API 게이트웨이, 워크플로 자동화 기능)를 제공하며, 이를 통해 플랫폼의 애플리케이션 런타임, 운영 체제 및 기타 이질적인 개발 구성 요소 전반에서 데이터를 변환할 수 있습니다.

그러나 PaaS의 통합 기능은 애플리케이션 개발 환경에 특화되어 있는 반면, iPaaS는 더 넓은 범위를 지원하며 데이터베이스, 이벤트 소스 및 레거시 시스템을 포함한 기업 전반의 에코시스템에서 통합을 지원합니다.

반대로 iPaaS는 서로 다른 데이터 소스를 연결하는 데 중점을 두기 때문에, 내장된 분석, 프로비저닝 및 보안 기능은 통합 계층에 특화되어 있으며 PaaS의 개발자 중심 툴 세트를 대체할 수는 없습니다.

요약하면 PaaS와 iPaaS는 경쟁 관계의 솔루션이 아닙니다. 조직은 두 솔루션을 함께 사용하거나 기존 온프레미스 시스템과 조합하여 사용하는 경우가 많습니다. 이들이 어떻게 함께 작동하는지 더 잘 이해하기 위해 각 솔루션을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.