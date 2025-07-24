자동차 산업에서 OEM이란 무엇인가요?

8분
자동차 업계에서 OEM은 Original Equipment Manufacture(원천 장비 제조업체)의 약자입니다. 이들 회사는 차량을 설계 및 제작하고 생산 중에 사용되는 부품도 생산합니다. 주요 자동차 OEM으로는 BMW, Ford, General Motors, Honda, Toyota가 있습니다.
'OEM 부품'은 신차용으로 원제조사 또는 승인된 OEM 공급업체가 만든 자동차 부품입니다. 이러한 OEM 자동차 부품은 원래 부품과 동일한 품질, 적합성, 기능을 갖습니다. OEM 부품과 달리, 애프터마켓 부품은 제3자 업체에서 제작되며 품질이 일정하지 않을 수 있습니다.
OEM은 연구 개발에서 제조와 보증 관리에 이르기까지 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 관여하며, 안전, 환경 규정 준수, 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다. 최종 OEM 제품을 책임지기 때문에 OEM 회사는 조립 라인에서 부품이 만들어지는 방식을 엄격하게 관리합니다.
오늘날 OEM은 제조업체뿐만 아니라 부품 자체를 의미하기도 합니다. 예를 들어 정비소에서 OEM 브레이크 패드를 사용하는 경우, 원래 차량과 함께 제공된 패드와 일치하는 패드를 설치하게 됩니다. 많은 사람들이 신뢰성과 일관성 때문에 이러한 순정 부품을 선호합니다.
차량이 점점 더 소프트웨어 중심으로 변화함에 따라 OEM 부품은 이제 물리적 부품을 넘어 임베디드 소프트웨어와 디지털 시스템까지 포함하게 되었습니다. 소프트웨어 정의 차량(SDV)에서 OEM은 제동, 조향, 인포테인먼트, 배터리 관리와 같은 주요 기능을 제어하는 긴밀하게 통합된 소프트웨어를 개발하거나 승인합니다. 인공 지능(AI)은 소프트웨어 개발을 이끌고 제조 프로세스를 개선하며, 차량 자체의 핵심 구성 요소로 자리잡음으로써, 이러한 변화에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.
OEM은 자동차를 제작하는 것에 그치지 않고 자동차 산업의 미래를 형성합니다. OEM은 자동차에 어떤 부품과 기능이 들어가야 하는지, 자동차가 어떤 성능을 발휘해야 하는지에 대한 기준을 정합니다. 신차를 구입하든 부품을 교체하든 OEM 여부를 파악해 두면 원제조사와 기대되는 더 높은 품질을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
OEM은 자동차 산업의 중추로, 설계와 엔지니어링부터 개념 구상, 완성에 이르는 모든 과정을 감독합니다. OEM은 생산, 안전 테스트, 공급망 물류를 조정하며 공급업체, 대리점, 서비스 네트워크, 심지어 규제 기관까지 운영하는 허브입니다.
OEM은 또한 업계의 방향을 형성합니다. OEM은 연구 개발에 투자하고, 차량이 구축되는 플랫폼을 정의하며, 전기화와 자동화를 포함한 주요 변화를 주도합니다. 이들 회사의 결정은 우리가 운전하는 자동차와 공장 건설 방법, 부품 조달 방법, 해당 부문 전반에 걸쳐 기술이 채택되는 방식에 영향을 미칩니다. 요컨대, OEM은 단순히 자동차를 만드는 것이 아니라, 전체 에코시스템이 작동하는 방식을 형성합니다.
OEM의 역할을 더 잘 이해하려면 OEM이 VAR 및 애프터마켓 부품과 어떻게 다른지 알아보는 것이 좋습니다.
OEM과 VAR은 종종 혼동되지만, 자동차 공급망에서 서로 다른 역할을 합니다. OEM은 처음부터 끝까지 차량 또는 부품을 설계하고 제작합니다. Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan, GM 등의 OEM 회사는 대리점 네트워크를 통해 자동차를 설계, 제조, 판매합니다. 이들 회사는 안전, 품질, 규제 표준을 대규모로 충족할 책임이 있습니다.
VAR은 OEM에서 기존 차량이나 부품을 가져와 특정 목적에 맞게 맞춤화합니다. 기본 차량을 만드는 것이 아니라 개조하는 것입니다. 예를 들어, VAR은 폭스바겐 ID. 버즈 밴을 이동식 작업장이나 휠체어 이용자도 탑승할 수 있는 차량으로 개조할 수 있습니다. 주요 차이점은 OEM은 광범위한 시장을 대상으로 원제품을 만드는 반면, VAR은 추가 기능을 통해 틈새 요구 사항에 맞게 제품을 조정한다는 것입니다.
OEM 부품과 애프터마켓 부품은 모두 차량 부품을 대체하지만 출처가 다릅니다. OEM 부품은 차량의 원제조업체 또는 승인된 부품 제조업체에서 제작합니다. 애프터마켓 부품은 자동차 제조업체와 제휴하지 않은 제3자 회사에서 생산되며, 동일한 기능을 수행하지만 디자인, 적합성, 품질 면에서 다른 경우가 많습니다.
OEM과 애프터마켓 부품 간의 경쟁은 수십 년 동안 점점 치열해졌습니다. 애프터마켓 옵션은 비용이 적게 들고 더 쉽게 구할 수 있는 경우가 많습니다. 저렴한 가격은 예산에 민감한 소비자와 정비소에 매력적인 요소입니다. 일부 애프터마켓 제조업체는 향상된 기능이나 재료를 통해 OEM 설계를 개선하는 것을 목표로 하기도 합니다. 단점은 일관성에 있으며, 일부 애프터마켓 부품은 OEM 품질의 부품과 견줄 만하지만, 적합성이나 내구성에서 문제가 발생할 수 있습니다.
OEM은 품질, 신뢰성, 보증 보호를 위해 부품을 홍보합니다. 대리점과 인증 정비 센터는 보증을 유지하기 위해 OEM 부품을 사용해야 하는 경우가 많으며, 많은 OEM 부품은 통합 시스템 내에서만 작동하도록 설계되어 있습니다. 이러한 역학 관계는 '수리할 권리', 지적 재산권, 소비자 선택권에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다.
OEM은 성능과 브랜드 신뢰성을 지원하기를 원하는 반면, 애프터마켓 회사는 경제성과 접근성을 추구합니다. 결국 선택은 고객이 정밀함과 보증 유지를 중시할지, 아니면 저렴한 가격과 폭넓은 선택지를 중시할지에 달려 있습니다.
자동차 업계의 일반적인 OEM 자동차 부품에는 차량의 안전, 성능, 일상적인 운행에 중요한 부품들이 포함됩니다. 자동차를 제작할 때 엔진부터 앞유리 와이퍼까지 모든 부품은 그 시점에서 OEM으로 간주됩니다.
가장 일반적인 OEM 자동차 부품은 다음과 같습니다.
범퍼, 펜더, 헤드라이트, 미러는 충돌 후 OEM 버전으로 교체되는 경우가 많습니다. 보험사와 정비소는 차량 구조에 정확히 맞고 올바르게 장착되는 OEM 차체 부품을 선호하는 경우가 많습니다. 이러한 정밀성은 원래의 외관과 공기역학적 성능을 복원하는 데 도움이 됩니다.
브레이크 패드, 로터, 캘리퍼는 시간이 지남에 따라 마모됩니다. 신뢰할 수 있는 제동 성능을 보장하기 위해 OEM 교체 부품이 일반적으로 사용됩니다.
이러한 부품에는 센서와 제어 모듈이 포함되며, 이는 또 다른 주요 범주에 속합니다. OEM 센서는 정확한 허용 오차에 맞게 제작되었으며 배기가스 제어, 연비, 대시보드 경고 시스템 등에서 중요한 역할을 합니다.
벨트, 개스킷, 워터 펌프, 타이밍 체인은 특히 정기 유지 보수 기간에 OEM 부품으로 교체하는 것이 일반적입니다. 이러한 시스템은 엄격하게 설계되었기 때문에 OEM에 의존하면 나머지 엔진 내에서 올바르게 작동하는 데 도움이 됩니다.
차량이 점차 디지털 방식으로 통합됨에 따라 소프트웨어는 OEM 부품의 핵심 범주가 되었습니다. IBM 연구에 따르면 2030년에는 전체 차량 관련 혁신의 90%가 소프트웨어로 구성될 것으로 예상됩니다.1 이 범주에는 엔진 성능과 제동부터 인포테인먼트, 내비게이션에 이르기까지 모든 것을 관리하는 운영 체제, 펌웨어, 제어 소프트웨어가 포함됩니다.
최신 차량은 수십 개의 전자 제어 장치(ECU)에 의존하며, 각 ECU는 차량 전체에서 정확한 통신과 기능을 지원하기 위해 OEM이 개발한 소프트웨어를 실행합니다. 이러한 시스템은 특히 하이브리드, 전기 자동차, SDV에서 차량 기능과 안전에 매우 중요합니다. Bosch와 같은 회사는 이러한 통합 시스템 중 다수를 개발하고 공급하는 데 중요한 역할을 합니다.
자동차 제조업체가 차량에 대규모 언어 모델(LLM)을 내장하는 방법을 모색함에 따라, 생성형 AI가 이 분야에서 역할을 하기 시작했습니다. 이러한 AI 시스템은 실시간 진단, 개인 맞춤형 운전자 상호 작용, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 자동 주행 등의 고급 기능을 지원할 수 있습니다.
예를 들어, BMW는 Amazon Web Services(AWS)를 사용하여 2025년형 노이어 클라쎄 차량용 새로운 운전자 지원 시스템을 구축하고 있습니다. 이 시스템은 클라우드 기반 도구를 사용해 안전성과 기능을 개선합니다.2
다른 OEM 소프트웨어와 마찬가지로 이러한 AI 기반 구성 요소는 안전, 성능, 규제 준수를 보장하기 위해 차량 구조와 긴밀하게 통합되어야 합니다. 하드웨어와 마찬가지로 OEM은 이러한 구성 요소를 유지 관리하고 업데이트하며 보호합니다. 이를 위해 무선(OTA) 업데이트와 독점 도구를 배포하는 경우가 많습니다.
쇼크 업소버, 스트럿, 컨트롤 암도 자주 교체되며, 차량의 승차감과 핸들링 특성을 유지하기 위해 OEM 부품으로 교체하는 경우가 많습니다.
자동차 산업에서 OEM이 제공하는 주요 이점은 다음과 같습니다.
책임성: OEM은 차량 전체에 대한 책임이 있기 때문에 문제 발생시 책임 소재가 명확합니다. 이러한 체계 덕분에 리콜이나 서비스 게시판을 통해 문제를 추적하고 차량 제조업체에 책임을 묻는 것이 더 쉬워집니다.
호환성: OEM 부품은 주어진 제조사와 모델에 맞게 특별히 설계되었기 때문에 적합성이나 기능에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 차량의 다른 시스템과 원활하게 통합되도록 제작되어, 수리 과정 중이거나, 부품을 공급업체나 부품 부서로 반품할 때 발생할 수 있는 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.
품질 및 신뢰성: OEM 부품은 차량의 원래 부품과 동일한 사양으로 제작됩니다. 자동차 제조업체는 안전, 성능, 내구성에 대한 엄격한 표준을 충족하기 위해 이러한 구성 요소를 테스트합니다. 이러한 일관성은 소비자에게 부품이 차량에 잘 맞고 의도한 대로 작동한다는 신뢰감을 줍니다.
재판매 가치: OEM 부품으로 유지 관리되는 차량은 더 높은 재판매 가치를 유지할 수 있습니다. 구매자와 대리점은 차량이 원래 부품으로 수리되었음을 보여주는 서비스 기록을 확인하는 경우가 많으며, 이는 장기적인 신뢰성이 높음을 시사합니다.
보증 적용: OEM 부품에는 종종 제조업체가 지원하는 보증이 제공됩니다. 애프터마켓 부품을 설치하면 차량 보증이 무효화될 수 있지만, OEM 부품을 선택하면 이러한 보증을 유지하는 데 도움이 됩니다.
OEM 부품은 많은 장점을 제공하지만 고려해야 할 몇 가지 단점도 있습니다.
더 높은 비용: OEM 부품은 애프터마켓 대체품보다 비싸고 때로는 훨씬 더 비쌉니다.
다양성 감소: OEM 부품은 단일 디자인으로 제공되는 반면 애프터마켓 옵션은 업그레이드나 특수 기능을 제공할 수 있습니다.
제한된 가용성: 특히 구형이거나 덜 일반적인 차량 모델의 경우, 부품을 쉽게 구할 수 없을 수도 있습니다.
성능 문제: 가격에도 불구하고 OEM 부품은 고품질 애프터마켓 옵션과 비교했을 때 성능이나 내구성 면에서 반드시 우수하다고 할 수는 없습니다.
