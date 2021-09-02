문서 지향 데이터베이스의 한 예로 Apache CouchDB가 있습니다. IBM은 IBM® Cloud에서 사용할 수 있는 CouchDB 기반 DBaaS인 Cloudant를 제공합니다.

IBM® Cloudant는 CouchDB를 기반으로 하기 때문에, 애플리케이션은 IBM Cloud, 다른 클라우드, 온프렘, 네트워크 엣지에 있는 데이터베이스와 CouchDB API를 함께 사용할 수 있습니다.

CouchDB API를 사용하는 애플리케이션은 IBM Cloudant와 여러 위치에서 실행되는 다른 CouchDB 인스턴스를 활용하여 하이브리드 및 멀티클라우드 문서 지향 데이터베이스 솔루션을 구성할 수 있습니다.

앞서 설명한 문서 지향 데이터베이스의 일반적인 이점 외에도, CouchDB와 IBM Cloudant는 사용하기 쉬운 복제 기능을 제공합니다.

서로 다른 위치의 데이터베이스 인스턴스 간에 데이터를 쉽게 복제할 수 있는 기능은 소매 분야를 포함한 많은 애플리케이션에서 문서 지향 데이터베이스가 제공할 수 있는 가장 중요한 기능 중 하나입니다.

예를 들어, Cloudant 및/또는 CouchDB 인스턴스 간의 데이터 복제를 통해 중앙 데이터베이스와 각 매장의 개별 데이터베이스 간, 그리고 각 매장의 데이터베이스와 해당 매장의 모든 POS 장치(단말기, 태블릿, 스마트폰) 간의 데이터 이동을 쉽게 수행할 수 있습니다.

CouchDB와 Cloudant가 호스팅하는 데이터베이스 간의 복제는 모바일 애플리케이션, 키오스크, 단일 중앙 데이터베이스 간의 데이터 이동에도 사용할 수 있습니다.

CouchDB의 복제 기능의 또 다른 강력한 활용 방식은 필요한 경우 새로운 인프라로의 마이그레이션 기반으로 사용하는 것입니다. 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 복제 기능은 기존 데이터베이스를 동일한 데이터센터의 새로운 클러스터로, 다른 도시에 있는 새로운 데이터센터로, 온프렘에서 클라우드 서비스로 또는 두 클라우드 서비스 제공자 간으로 이동할 수 있는 운영적·재정적 유연성을 제공합니다.

새로운 전자상거래 기능과 디지털 고객 참여 기능을 개발하는 애플리케이션 개발자는 문서 지향 NoSQL 데이터베이스 사용을 강력히 고려해야 합니다. 이를 통해 새로운 애플리케이션이 예상되거나 예상치 못한 소매 환경의 변화에도 쉽게 적응할 수 있게 됩니다.