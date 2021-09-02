지난 18개월 동안 소매 고객은 오프라인 매장 쇼핑에서 지역 소매업체와의 온라인 참여를 포함하여 온라인 쇼핑으로 초점을 전환했습니다. 소매업체는 운영 태세를 변경해야 하는 중요한 필요성에 직면하여 전자 상거래 및 디지털 능력에 대한 의존도가 높아졌습니다. 이미 디지털이 고도로 활성화된 소매업체는 그렇지 않은 소매업체에 비해 훌륭한 위치에 있음을 알게 되었습니다.
팬데믹 동안 중요성이 커진 디지털 참여와 상호작용은 계속 유지될 가능성이 높으며, 일상에 자연스럽게 맞춰 사용할 수 있는 더욱 개인화된 경험을 기대하며 매장으로 돌아오는 쇼핑객들로 인해 그 중요성은 더욱 증가할 것입니다.
소매 조직이 비즈니스 및 시장 변화에 더 잘 대응하고, 더 혁신적이고 차별화되기 위해 노력함에 따라 애플리케이션 개발 및 데이터 관리의 유연성이 중요한 역할을 합니다.
고객, 제품 및 운영과 관련된 데이터 관리는 소매 비즈니스의 핵심입니다. 조직이 이 데이터를 더 유연하게 관리할수록 예상치 못한 환경 변화에 더 많이 대응할 수 있습니다.
데이터베이스 관리 시스템 영역에서, NoSQL 데이터베이스는 관계형 데이터베이스와 비교했을 때 유연성이 가장 큰 장점 중 하나입니다. NoSQL은 사전 정의된 데이터베이스 스키마가 필요하지 않기 때문에 빠르게 변화하는 환경에 더 적합하며 애플리케이션 개발자에게 애플리케이션 요구 사항이 발전함에 따라 시간이 지나면서 데이터 모델을 발전시킬 수 있는 기능을 제공합니다.
특정 유형의 NoSQL 데이터베이스인 문서 지향 데이터베이스는 각 문서 자체가 복잡한 데이터 구조인 JSON 문서 형식으로 정보를 저장합니다. 문서에는 다양한 데이터 유형의 중첩 구조가 포함될 수 있습니다. 문서 지향 데이터베이스 사용자는 이러한 구조를 쿼리하여 데이터베이스를 잠그지 않고 문서를 검색하거나 업데이트할 수 있습니다. 애플리케이션 개발자는 NoSQL 문서 지향 데이터베이스를 사용할 때 엄격한 스키마를 정의하고 준수할 필요가 없기 때문에 보다 민첩한 방식으로 애플리케이션을 변경할 수 있습니다. 문서 지향 데이터베이스의 민첩성과 확장성은 다음을 포함한 다양한 애플리케이션에 매우 적합합니다.
문서 지향 데이터베이스의 한 예로 Apache CouchDB가 있습니다. IBM은 IBM® Cloud에서 사용할 수 있는 CouchDB 기반 DBaaS인 Cloudant를 제공합니다.
IBM® Cloudant는 CouchDB를 기반으로 하기 때문에, 애플리케이션은 IBM Cloud, 다른 클라우드, 온프렘, 네트워크 엣지에 있는 데이터베이스와 CouchDB API를 함께 사용할 수 있습니다.
CouchDB API를 사용하는 애플리케이션은 IBM Cloudant와 여러 위치에서 실행되는 다른 CouchDB 인스턴스를 활용하여 하이브리드 및 멀티클라우드 문서 지향 데이터베이스 솔루션을 구성할 수 있습니다.
앞서 설명한 문서 지향 데이터베이스의 일반적인 이점 외에도, CouchDB와 IBM Cloudant는 사용하기 쉬운 복제 기능을 제공합니다.
서로 다른 위치의 데이터베이스 인스턴스 간에 데이터를 쉽게 복제할 수 있는 기능은 소매 분야를 포함한 많은 애플리케이션에서 문서 지향 데이터베이스가 제공할 수 있는 가장 중요한 기능 중 하나입니다.
예를 들어, Cloudant 및/또는 CouchDB 인스턴스 간의 데이터 복제를 통해 중앙 데이터베이스와 각 매장의 개별 데이터베이스 간, 그리고 각 매장의 데이터베이스와 해당 매장의 모든 POS 장치(단말기, 태블릿, 스마트폰) 간의 데이터 이동을 쉽게 수행할 수 있습니다.
CouchDB와 Cloudant가 호스팅하는 데이터베이스 간의 복제는 모바일 애플리케이션, 키오스크, 단일 중앙 데이터베이스 간의 데이터 이동에도 사용할 수 있습니다.
CouchDB의 복제 기능의 또 다른 강력한 활용 방식은 필요한 경우 새로운 인프라로의 마이그레이션 기반으로 사용하는 것입니다. 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 복제 기능은 기존 데이터베이스를 동일한 데이터센터의 새로운 클러스터로, 다른 도시에 있는 새로운 데이터센터로, 온프렘에서 클라우드 서비스로 또는 두 클라우드 서비스 제공자 간으로 이동할 수 있는 운영적·재정적 유연성을 제공합니다.
새로운 전자상거래 기능과 디지털 고객 참여 기능을 개발하는 애플리케이션 개발자는 문서 지향 NoSQL 데이터베이스 사용을 강력히 고려해야 합니다. 이를 통해 새로운 애플리케이션이 예상되거나 예상치 못한 소매 환경의 변화에도 쉽게 적응할 수 있게 됩니다.