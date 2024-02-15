NABERS는 호주 전역의 상업용 건물의 지속가능성 성능을 살펴보는 표준화된 건물 평가 시스템입니다. 줄여서 NABERS라고도 하는 호주 국립 건축 환경 등급 시스템(National Australian Built Environment Ratings System)은 사무실, 병원, 쇼핑 센터, 호텔 등의 건물에 대해 가전제품에서 흔히 볼 수 있는 에너지 효율 등급과 유사한 6점 만점의 별 등급을 부여합니다.
NABERS 등급에서 별 1개는 가장 낮은 등급이며, 별 6개는 가장 높은 등급입니다('시장을 선도하는' 건물로 뛰어난 환경 효율성을 보여주는 표시). NABERS 등급이 별 6개인 건물은 별 5개인 건물에 비해 온실가스 배출량이 거의 절반으로 줄어듭니다. 별 3개는 '평균' 등급을 반영하지만 양호한 기본 수준을 나타내므로 건물 소유주와 관리자는 에너지 효율 개선을 위해 노력할 수 있습니다.
NABERS 등급 요건은 건물의 등급을 평가할 때 네 가지 카테고리를 살펴봅니다.
등급 시스템은 유사한 건물과의 비교 시스템을 사용하며 건물 소유자/관리자가 영향을 미치고 개선할 수 있는 요소만 살펴봅니다. 예를 들어, 건물이 폐기물을 얼마나 효율적으로 분리하여 재활용하는지 확인할 수 있습니다. 이는 이론적으로 모든 건물에 대해 별 6개 등급을 달성할 수 있음을 의미합니다.
NABERS 등급 시스템은 12개월 동안의 성능을 분석하여 다양한 운영 상황(예: 에너지 사용량이 변동하는 경향이 있는 여름철과 겨울철)을 반영합니다. 이것은 1년 내내 운영 성능과 건물 지속가능성을 보여주고, 간단한 별 등급으로 요약합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
NABERS는 연방, 주 및 테리토리 정부를 대신하여 NSW 환경유산청에서 전국적으로 관리하며, 영국(NABERS UK)과 뉴질랜드(NABERS NZ)로 국제적으로 확대된 시스템으로 NSW 정부의 지원으로 현지에서 운영되고 있습니다.
일반적으로 NABERS 등급에 참여하는 것은 자발적이지만 필요한 경우도 있습니다. 예를 들어, 호주 정부는 새로운 정부 건물이 NABERS 에너지 등급 별 4.5개를 달성해야 한다고 명시했습니다. 2,000m² 이상의 상업용 사무실 공간을 임대, 전대 또는 판매할 때도 필요합니다. 점점 더 많은 호주 전역의 지방 정부도 새로운 대규모 개발에 대해 NABERS 최소값을 요구하고 있습니다.
물리적 발자국에 관계없이 모든 건물은 환경에 영향을 미칩니다. 온실가스 배출, 폐기물 처리 및 물 사용은 모두 건물이 환경에 미치는 영향의 원인이며, 전 세계 CO2 배출량의 약 40%가 건축 환경에서 발생합니다. NABERS 등급을 추적하면 개발자가 지속가능성을 염두에 두고 새 건물을 설계하는 데 영향을 미칠 뿐만 아니라 시설과 자산을 보다 에너지 효율적인 건물로 업그레이드하도록 장려합니다.
NABERS 등급의 개선은 건물 소유주뿐만 아니라 모든 임차인의 책임이며, 등급 요건은 의도뿐만 아니라 실제 영향을 측정합니다. 이는 단순한 계획이 아닌 실제 성과를 반영한다는 것을 의미합니다.
NABERS 등급은 또한 더 나은 지속가능성 성과를 위해 건물 및 임차 활동을 개선할 수 있는 기반을 제공합니다. NABERS 등급을 정기적으로 추적하고 기록하면 약점과 개선이 필요한 영역이 드러납니다. 카테고리의 별점을 낮추면 중점 영역에 대한 명확한 방향을 제시할 수 있습니다.
NABERS 등급 요건은 자발적이지만 향상된 NABERS 등급은 환경에 미치는 영향 개선 외에도 상당한 이점을 제공합니다. 에너지 요금과 같은 운영 비용 절감은 상당한 재정적 절감 효과를 가져올 수 있으며 효율성 개선에 대한 투자는 일반적으로 매우 빠르게 비용을 지불할 수 있습니다. NABERS 등급 요구 사항을 따르는 건물은 환경에 더 지속 가능하고 거주자에게 매력적이라는 것으로 독립적으로 검증되었기 때문에 이러한 모든 요소는 평판 이점에도 기여합니다.
NABERS 등급은 에너지, 물 사용량 등 측정 및 검증된 성능 정보를 통해 제공된 데이터를 바탕으로 산정됩니다. 이 정보는 별점을 생성하기 위해 다른 유사한 호주 건물과 비교하도록 조정됩니다. 에너지 소비 데이터 및 다른 지표를 가져와 벤치마크하고 쉽게 이해할 수 있는 점수로 변환합니다. 조직에서 NABERS와 같은 보고 프레임워크를 위한 유틸리티 데이터를 통합하는 것은 복잡할 수 있으므로 IBM® Envizi는 에너지 집약적인 건물이 있는 조직을 지원하기 위해 유틸리티 청구서 분석 도구를 개발했습니다. 이를 통해 유틸리티 청구서 데이터를 쉽게 캡처하고 실시간 인사이트로 해석할 수 있습니다.
현재 NABERS 등급은 사무실 건물, 병원, 데이터 센터, 쇼핑 센터, 노인 요양, 아파트 건물 및 호텔에 사용할 수 있습니다. 그러나 일부 범주는 특정 유형의 건물에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 실내 환경 품질 등급은 데이터 센터나 병원과 비교하여 이 건물 용도에 대한 IEQ를 측정하는 데 가장 관련성이 높기 때문에 사무실 건물에서만 사용할 수 있습니다.
NABERS 등급은 독립적인 검증을 통해 호주 전역에서 인정받습니다. 매년 NABERS 등급을 받으면 진행 상황을 추적하거나 불규칙성을 식별하는 데 도움이 됩니다.
NABERS는 또한 지속가능성을 더욱 발전시키고자 하는 사람들을 위해 건축 환경에 대한 탄소 중립 인증을 제공할 수 있습니다. NABERS 공식 웹사이트는 건물의 현재 등급을 추정하고 변경 및 업그레이드로 인해 해당 등급이 어떻게 될 수 있는지 예측하기 위한 다양한 계산 도구를 제공합니다. 이러한 지표 결과는 사업주와 관리자가 개선 기회를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
NABERS 등급을 받으면 건물의 지속가능성 진행 상황을 추적하기 위한 벤치마크 역할을 합니다. 등급을 높이는 두 가지 방법은 운영 변경과 장비 업그레이드입니다.
예를 들어, 할로젠 조명을 더 효율적인 LED 구체로 교체하면 에너지 사용량을 75%까지 줄일 수 있으며, 교체 필요성이 훨씬 적기 때문에 폐기물도 줄일 수 있습니다. NABERS 등급을 향상시킬 수 있는 운영상의 변화는 주말에 사무실 건물에 공간이 없을 때 조명과 에어컨을 완전히 끄는 것입니다.
IBM Envizi와 같은 에너지 관리 소프트웨어는 건물 최적화를 위한 약점과 기회를 파악하는 또 다른 효과적인 방법입니다.
소프트웨어를 사용하여 ESG 보고를 관리하면 데이터 캡처의 효율성과 품질이 향상됩니다. 예를 들어 IBM Envizi는 NABERS 관련 데이터를 저장 및 검토하고 단일 플랫폼에서 지표 등급을 제공할 수 있는 “NABERS 기능을 갖춘” 소프트웨어 공급업체입니다. 이 중앙 집중식 플랫폼을 사용하면 공식 NABERS 알고리즘을 사용하여 조직의 포트폴리오 전체의 데이터를 보고 계산할 수 있습니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.