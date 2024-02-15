NABERS는 호주 전역의 상업용 건물의 지속가능성 성능을 살펴보는 표준화된 건물 평가 시스템입니다. 줄여서 NABERS라고도 하는 호주 국립 건축 환경 등급 시스템(National Australian Built Environment Ratings System)은 사무실, 병원, 쇼핑 센터, 호텔 등의 건물에 대해 가전제품에서 흔히 볼 수 있는 에너지 효율 등급과 유사한 6점 만점의 별 등급을 부여합니다.

NABERS 등급에서 별 1개는 가장 낮은 등급이며, 별 6개는 가장 높은 등급입니다('시장을 선도하는' 건물로 뛰어난 환경 효율성을 보여주는 표시). NABERS 등급이 별 6개인 건물은 별 5개인 건물에 비해 온실가스 배출량이 거의 절반으로 줄어듭니다. 별 3개는 '평균' 등급을 반영하지만 양호한 기본 수준을 나타내므로 건물 소유주와 관리자는 에너지 효율 개선을 위해 노력할 수 있습니다.

NABERS 등급 요건은 건물의 등급을 평가할 때 네 가지 카테고리를 살펴봅니다.

에너지 : 조명, 승강기, 에어컨 사용량 등 에너지 효율을 측정합니다.

: 조명, 승강기, 에어컨 사용량 등 에너지 효율을 측정합니다. 물 : 사용된 물과 재활용된 물을 측정합니다.

: 사용된 물과 재활용된 물을 측정합니다. 폐기물 : 생산 및 재활용되는 폐기물을 측정하고 공급망 관리를 살펴봅니다.

: 생산 및 재활용되는 폐기물을 측정하고 공급망 관리를 살펴봅니다. 실내 환경 품질(IEQ): 건물 내 사람들의 편안함을 살펴보고 공기질, 조명, 온도 및 음향을 측정합니다.

등급 시스템은 유사한 건물과의 비교 시스템을 사용하며 건물 소유자/관리자가 영향을 미치고 개선할 수 있는 요소만 살펴봅니다. 예를 들어, 건물이 폐기물을 얼마나 효율적으로 분리하여 재활용하는지 확인할 수 있습니다. 이는 이론적으로 모든 건물에 대해 별 6개 등급을 달성할 수 있음을 의미합니다.

NABERS 등급 시스템은 12개월 동안의 성능을 분석하여 다양한 운영 상황(예: 에너지 사용량이 변동하는 경향이 있는 여름철과 겨울철)을 반영합니다. 이것은 1년 내내 운영 성능과 건물 지속가능성을 보여주고, 간단한 별 등급으로 요약합니다.