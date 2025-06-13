8분
Microsoft 테넌트 간 마이그레이션은 데이터, 사용자, 구성 및 서비스를 한 Microsoft 365 테넌트에서 다른 테넌트로 이동하는 프로세스입니다.
이 복잡한 프로세스는 일반적으로 기업 구조 조정, 인수 합병, 매각, 규정 준수 및 규제 요구 사항에 의해 촉발된 통합된 노력 중에 발생합니다.
Microsoft 테넌트 간 마이그레이션에는 데이터 전송 외에도 사용자 계정을 다시 만들고 사용자 사서함, SharePoint 사이트, OneDrive 파일 및 Microsoft Teams 채널을 비롯한 전체 워크로드의 이동이 포함됩니다. 여기엔 보안 설정 및 규정 준수 정책 마이그레이션도 포함됩니다. 이 프로세스에는 데이터 무결성을 보장하고 최종 사용자 경험의 중단을 최소화하면서 비즈니스 연속성을 유지하기 위한 신중한 계획이 필요합니다.
클라우드 마이그레이션 시장이 2024년 2325억 1천만 달러에서 2029년에는 8064억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되므로 조직은 복잡한 시나리오를 헤쳐나갈 준비가 되어 있어야 합니다. Microsoft 365 테넌트 마이그레이션과 마찬가지로 이러한 시나리오도 클라우드 도입 및 비즈니스 통합이 계속 가속화됨에 따라 발생합니다.1.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
조직은 서로 다른 비즈니스 시나리오에 적합한 세 가지 기본 Microsoft 테넌트 간 마이그레이션 접근 방식 중에서 선택할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 원본 테넌트를 대상 테넌트로 이동하기 위한 다양한 요구 사항을 충족합니다.
이 접근 방식에는 일반적으로 계획된 유지 관리 기간 또는 새 테넌트로의 최종 전환 기간 동안 비교적 짧은 기간 동안 하나의 포괄적인 작업으로 모든 데이터, 사용자 및 구성을 마이그레이션하는 작업이 포함됩니다.
이 방법은 전체 완료 시간이 가장 빠르고 여러 환경을 동시에 관리하는 복잡성을 제거하지만 광범위한 계획과 테스트가 필요합니다. 조직은 마이그레이션 기간 동안 완전한 서비스 중단에 대비해야 하므로 이 접근 방식은 소규모 조직이나 다운타임에 대한 내성이 높은 조직에 적합합니다.
단계별 접근 방식은 마이그레이션을 여러 단계로 나누어 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 서로 다른 사용자 그룹, 부서 또는 서비스를 개별적으로 이동합니다. 이 방법을 사용하면 조직이 각 단계에서 마이그레이션 프로세스를 테스트하고 개선할 수 있으므로 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
단계적 마이그레이션은 프로세스 전반에 걸쳐 부분적인 서비스 가용성을 유지하면서 전체 조직에 영향을 미치기 전에 문제를 해결할 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 더 복잡한 계획과 원본 환경과 대상 테넌트의 일시적인 공존이 필요하며, 두 환경을 모두 유지 관리하기 위한 잠재적인 라이선스 비용이 필요합니다.
이 특정 접근 방식은 특정 조직 단위를 한 싱글 테넌트에서 다른 테넌트로 이동하거나 단일 테넌트를 여러 개의 별도 테넌트로 분할하는 것을 포함합니다.
기업 매각 또는 분사에서 흔히 볼 수 있는 이 방법은 공유 리소스, 부서 간 종속성 및 데이터 소유권을 신중하게 고려해야 합니다. 복잡성은 필요한 경우 운영 관계를 유지하면서 어떤 사용자, 그룹 및 리소스가 어떤 조직 엔터티에 속하는지 결정하는 데 있습니다.
사전 마이그레이션 단계는 포괄적인 검색 및 평가로 시작되며, 여기서 조직은 모든 온프레미스 및 클라우드 컴퓨팅 환경에서 기존 사용자, 그룹, 애플리케이션, 사용자 지정 구성 및 데이터 저장소를 모두 카탈로그화해야 합니다.
IT 팀은 파일 및 데이터(예: 비즈니스용 OneDrive 계정, Exchange Online 사용자 사서함)에 대한 자세한 재고를 수행합니다. 또한 Entra ID(Microsoft의 ID 플랫폼), microsoft.com 주소(Microsoft의 기본 도메인) 및 Outlook을 포함한 테넌트 도메인에 대한 구성을 카탈로그화합니다.
계획 활동에는 대상 테넌트 아키텍처 설계, 도메인 이름 구성, 사용자 매핑 전략 결정 및 자세한 마이그레이션 절차 작성이 포함됩니다. 조직은 라이선스 요구 사항도 해결해야 합니다. 마이그레이션이 시작되기 전에 대상 테넌트에서 적절한 라이선스를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.
팀은 전환 과정에서 규정 준수를 유지하면서 조건부 액세스 정책, 인증 프로세스, 데이터 손실 방지 규칙 및 보존 정책을 마이그레이션하는 방법을 계획해야 하므로 보안 및 규정 준수 고려 사항에 주의를 기울여야 합니다.
테스트는 마이그레이션 전 계획의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 조직은 프로덕션 설정을 미러링하는 테스트 환경을 구축하여 마이그레이션 절차를 검증하고, 사용자 시나리오를 테스트하고, 실시간 마이그레이션에 영향을 미치기 전에 잠재적 문제를 식별할 수 있어야 합니다.
이 단계에서는 커뮤니케이션 계획과 변화 관리 전략도 마찬가지로 중요합니다. 원활한 전환을 도모하고 혼란과 저항을 최소화하려면 사용자들이 다가오는 변화에 대비할 수 있도록 광범위한 커뮤니케이션 계획을 포함한 사용자 적응 전략을 수립하는 것이 현명합니다.
실행 단계에서는 수개월에 걸친 계획을 실행으로 전환하므로 정확한 조정과 실시간 모니터링이 필요합니다. 마이그레이션은 일반적으로 대상 테넌트 구조 생성, 사용자 계정 설정, 기본 설정 구성과 같은 관리 구성 요소로 시작됩니다. 실제 데이터 마이그레이션은 대개 우선순위가 정해진 순서를 따릅니다. 즉, 중요한 비즈니스 데이터부터 시작하여 점차 확장하여 모든 조직 콘텐츠를 포함합니다.
실행하는 동안 마이그레이션 팀은 데이터 전송 속도, 오류 로그 및 성능을 모니터링하여 마이그레이션 진행 상황을 지속적으로 감독해야 합니다. 대부분의 마이그레이션은 증분 동기화를 사용하며, 이러한 접근 방식은 마이그레이션 기간 동안 변경된 내용을 캡처하기 때문에 완전한 데이터 전송을 보장하기 위해 여러 패스가 필요합니다. 이 단계에서는 사용자가 서비스 가용성, 예상되는 중단 및 필요한 조치에 대한 정기적인 업데이트가 필요하기 때문에 커뮤니케이션이 매우 중요합니다.
실행 단계에는 각 구성 요소가 마이그레이션을 완료할 때 광범위한 테스트 및 검증도 포함됩니다. 팀은 데이터 무결성을 검증하고, 메타데이터를 보존하고, 애플리케이션 기능을 테스트하고, 보안 정책이 대상 테넌트에 올바르게 적용되었는지 확인해야 합니다. 실행 중에 발견된 모든 문제는 지연이나 데이터 손실을 방지하기 위해 즉각적인 주의가 필요합니다.
마이그레이션 후 단계는 최적화, 사용자 지원 및 새 Microsoft O365 테넌트 환경의 장기적인 성공 보장에 중점을 둡니다. 초기 활동에는 마이그레이션된 모든 데이터에 대한 포괄적인 검증, 비즈니스 애플리케이션 테스트, 모든 보안 및 규정 준수 정책이 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 포함됩니다. 또한 팀은 끊어진 링크, 누락된 권한 또는 구성 불일치와 같은 마이그레이션 관련 문제를 해결해야 합니다.
IT 팀은 헬프 데스크의 증가에 대비해야 하며, 새로운 로그인 절차, 마이그레이션된 콘텐츠 액세스 또는 업데이트된 애플리케이션 사용에 대한 일반적인 사용자 질문을 해결할 수 있는 리소스를 확보해야 합니다. 사용자가 일상 워크플로 변화에 적응하는 데 도움이 되는 교육 세션과 문서화는 필수적입니다.
이 단계는 조직의 크기와 복잡성에 따라 기술 마이그레이션이 완료된 후 몇 주에서 몇 달까지 연장될 수 있습니다. 장기적인 최적화 활동에는 시스템 성능 모니터링, 실제 사용 패턴에 따라 구성 미세 조정, 초기 마이그레이션 중에 지연된 추가 기능 또는 통합 구현이 포함됩니다. 조직은 마이그레이션 후 후기 를 수행하여 얻은 교훈을 포착하고 향후 마이그레이션 또는 시스템 변경을 위한 프로세스를 개선해야 합니다.
이러한 필수 관행은 조직이 성공적인 마이그레이션을 위해 복잡성을 헤쳐나가는 데 도움이 됩니다.
기업 조직은 마이그레이션 프로세스 중에 갈등을 해결하고 예산 변경을 신속하게 승인할 수 있는 명확한 권한을 가진 한 명의 경영진 의사 결정자를 배정해야 합니다. 이러한 접근 방식을 통해 문제 발생 시 간소화된 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
예산 계획은 이중 라이선스 기간과 사용자 지정 애플리케이션 재구축을 고려해야 하며, 이는 종종 초기 비용 추정치 이상의 상당한 투자를 필요로 합니다. 숨겨진 비용은 테넌트-테넌트 마이그레이션 프로젝트의 재정에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
라이선스 관리에는 서비스 중단을 방지하기 위해 취소 및 활성화 시점을 신중하게 조절해야 합니다. 타이밍을 놓치면 중요한 전환기에 비즈니스 운영이 중단될 수 있습니다.
조직은 신중한 계획을 세웠더라도 일시적인 생산성 영향을 예상해야 합니다. 또한 마이그레이션 기간 동안 사용자 질문 및 시스템 문제를 해결하기 위해 추가 IT 지원 리소스를 할당해야 합니다.
비즈니스에 중요한 애플리케이션은 일반적으로 단순한 마이그레이션보다는 재구축이 필요합니다. 조직은 단계적 마이그레이션 접근 방식 중에 직원이 여러 시스템에서 동시에 작업해야 하는 경우 사용자 혼란에 대비해야 합니다.
많은 기업은 숙련된 마이그레이션 서비스 제공업체에 의존하여 성공적인 테넌트 간 마이그레이션을 보장하고 전문 지식과 입증된 방법론을 활용하여 위험과 비즈니스 중단을 최소화합니다.
IBM 및 Accenture와 같은 Microsoft 파트너는 Microsoft 365에 대한 심층적인 전문 지식과 산업별 지식을 바탕으로 포괄적인 테넌트 간 마이그레이션 서비스를 제공합니다. 이러한 인증된 파트너는 초기 평가부터 마이그레이션 후 최적화에 이르기까지 광범위한 지원을 제공하며, 종종 경쟁력 있는 가격과 전문 Microsoft 리소스에 대한 액세스를 제공합니다. Microsoft와의 직접적인 관계는 마이그레이션 시기 또는 전략에 영향을 줄 수 있는 향후 플랫폼 변경 사항에 대한 인사이트도 제공합니다.
Microsoft 파트너의 주요 이점은 다음과 같습니다.
전문 마이그레이션 공급자(예: BitTitan, Quest)는 일반적으로 복잡한 엔터프라이즈 환경 및 규정 준수 요구 사항에 대한 전문 지식을 바탕으로 성공적인 Office 365 테넌트 마이그레이션을 통해 개발된 독점 도구 및 방법론을 제공합니다.
조직에서 공급업체를 선택할 때, 테넌트 간 마이그레이션과 OneDrive 마이그레이션을 위한 전문 자동화 도구에 대한 입증된 경험을 평가해야 합니다. 다른 고려 사항으로는 지리적 범위, 산업별 전문 지식, 보안 인증 및 포괄적인 마이그레이션 후 지원 서비스가 있습니다.
많은 조직이 전략적 감독을 위한 인증 파트너의 전문 지식과 특정 기술 구성 요소에 대한 전문 제공업체를 결합한 접근 방식의 이점을 누리고 있습니다.
마이그레이션 도구 환경은 Microsoft 네이티브 능력부터 포괄적인 타사 플랫폼에 이르기까지 다양한 마이그레이션 시나리오와 기술 요구 사항에 적합한 다양한 솔루션을 제공합니다.
여기에서도 조직은 종종 하이브리드 접근 방식을 취합니다. 예를 들어 SharePoint Online 사이트 및 Teams 콘텐츠에 타사 플랫폼을 활용하면서 이메일 마이그레이션을 위해 Microsoft의 기본 도구를 사용할 수 있습니다. 이 전략은 각 도구의 장점에 따라 비용과 기능을 모두 최적화합니다.
Microsoft의 기본 도구는 Microsoft 365 서비스와 직접 통합되어 기본적인 마이그레이션 능력을 제공합니다. 이러한 서비스에는 사용자 관리를 위한 Active Directory 도구, 관리 작업을 위한 PowerShell 스크립트 및 API, 테넌트 간 사서함 마이그레이션 기능, 콘텐츠 전송을 위한 SharePoint 마이그레이션 도구가 포함됩니다.
이러한 도구는 무료이며 Microsoft에서 완벽하게 지원되지만 일반적으로 상당한 기술 전문 지식과 여러 서비스에 대한 수동 조정이 필요합니다.
타사 마이그레이션 플랫폼(예: AvePoint FLY, BitTitan MigrationWiz)은 테넌트 간 마이그레이션을 위해 명시적으로 설계된 포괄적인 자동화 및 학습하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다.
이러한 타사 도구는 복잡한 마이그레이션을 관리하기 위한 통합 대시보드, 자동화된 예약 및 모니터링 기능, 광범위한 보고 및 능력을 제공합니다.
IBM의 최신 보고서를 통해 클라우드 마이그레이션에 대한 필수 인사이트를 확인하세요. 모든 기술 리더가 알아야 할 10가지 주요 사실을 알아보세요.
서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 주요 차이점을 알아보세요. 각 클라우드 모델이 다양한 수준의 제어, 확장성 및 관리 기능을 제공하여 여러 가지 비즈니스 요구를 충족하는 방법을 살펴보세요
최소한의 중단과 최적화된 성능을 보장하면서 플랫폼 또는 환경 전반에 걸쳐 애플리케이션을 마이그레이션하는 과정에 관해 알아보세요. 레거시 및 최신 애플리케이션의 마이그레이션 전략, 사용 사례 및 단계를 알아보세요.
리프트 앤 시프트 전략을 통해 애플리케이션을 클라우드로 빠르게 전환하여 기존 인프라를 유지하면서 클라우드의 이점을 누리는 방법을 알아보세요. 많은 기업에서 이 접근 방식을 선호하는 이유, VMware 워크로드 및 사용 사례를 살펴보세요.
VMware vSphere 워크로드를 자동 마이그레이션을 제공하는 셀프 서비스 마이그레이션 툴인 RackWare Management Module(RMM)을 통해 IBM Cloud로 마이그레이션하세요.
클라우드에서 네트워크 프로비저닝 및 오케스트레이션을 자동화하여 마이그레이션을 간소화하고 민첩성을 향상하며 원활한 운영을 보장하세요.
IBM Instana Observability는 마이크로서비스 환경에 대한 애플리케이션 검색, 모니터링, 추적 및 근본 원인 분석을 자동화합니다.
IBM Turbonomic은 AI를 사용하여 멀티클라우드 환경의 성능, 비용, 규정 준수를 최적화하는 애플리케이션 자원 관리 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
IBM의 전문 컨설팅 서비스를 통해 클라우드 마이그레이션 여정을 가속화하세요. IBM 솔루션이 클라우드로 효율적으로 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보거나, 라이브 데모를 예약하여 실제 IBM Turbonomic의 이점을 확인해 보세요.
1. Cloud Migration Market Size - Industry Report on Share, Growth Trends & Forecasts Analysis (2025–2030), Mordor Intelligence, 2025