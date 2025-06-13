Microsoft 테넌트 간 마이그레이션

이 복잡한 프로세스는 일반적으로 기업 구조 조정, 인수 합병, 매각, 규정 준수 및 규제 요구 사항에 의해 촉발된 통합된 노력 중에 발생합니다.

Microsoft 테넌트 간 마이그레이션에는 데이터 전송 외에도 사용자 계정을 다시 만들고 사용자 사서함, SharePoint 사이트, OneDrive 파일 및 Microsoft Teams 채널을 비롯한 전체 워크로드의 이동이 포함됩니다. 여기엔 보안 설정 및 규정 준수 정책 마이그레이션도 포함됩니다. 이 프로세스에는 데이터 무결성을 보장하고 최종 사용자 경험의 중단을 최소화하면서 비즈니스 연속성을 유지하기 위한 신중한 계획이 필요합니다.

클라우드 마이그레이션 시장이 2024년 2325억 1천만 달러에서 2029년에는 8064억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되므로 조직은 복잡한 시나리오를 헤쳐나갈 준비가 되어 있어야 합니다. Microsoft 365 테넌트 마이그레이션과 마찬가지로 이러한 시나리오도 클라우드 도입 및 비즈니스 통합이 계속 가속화됨에 따라 발생합니다.1.