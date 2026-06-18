제조 자산 관리란 무엇인가요?

제조 자산 관리는 제조 조직이 제품을 생산하는 데 사용하는 기계, 장비, 공구 및 인프라와 같은 물리적 자산을 체계적으로 관리하는 접근 방식입니다.
제조 자산 관리는 자산의 전체 수명 주기에 걸쳐 이루어지며, 다음 세 가지 주요 목표를 달성하는 것을 목적으로 합니다.
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
제조 자산 관리의 작동 방식을 살펴보기 전에 먼저 관리 대상이 되는 자산의 유형을 살펴보겠습니다. 기업은 자산 관리 솔루션을 통해 다양한 유형의 자산을 관리합니다.
여기에는 공장에서 원자재를 완제품으로 생산하는 데 사용하는 다양한 생산 설비와 장비가 포함됩니다.
대표적인 예로 제조업에서 일반적으로 사용하는 다음과 같은 생산 장비를 들 수 있습니다.
하지만 제조 시설의 물리적 자산에는 해당 시설에서 생산된 모든 제품도 포함됩니다.
물리적 자산에는 제조 공정과 직접적인 관련은 없지만 이를 지원하는 다음과 같은 자산도 포함됩니다.
IT 자산 관리(ITAM)는 기업의 다양한 기술 자산을 관리합니다.
IT 자산에는 기업 프로젝트를 지원하기 위해 만들어진 모든 지식재산(IP)을 비롯한 조직의 지식재산도 포함됩니다.
기업의 재무 자산은 제조 자산 관리와 관련이 없다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 이러한 생각은 즉각적이고 대규모의 자금 투입이 필요한 긴급 상황이 빈번하게 발생하는 오늘날의 기업 환경과는 맞지 않습니다.
재무 자산은 크게 다음 두 가지로 나눌 수 있습니다.
다음은 제조 자산 관리 프로세스를 구성하는 주요 단계입니다.
과거에는 많은 기업이 장비가 기계적 고장을 일으킬 때까지 계속 운용하는 '고장 시까지 운전(run-to-failure)' 방식의 생산 모델을 사용했습니다.
현재 시설 관리 분야에서 널리 활용되는 예측 유지보수 모델은 사물 인터넷(IoT) 기술이 적용된 주요 장비의 베어링 센서를 기반으로 합니다. 이 센서는 온도, 압력, 진동 등 다양한 데이터를 측정하며, 이러한 데이터는 예측 분석을 통해 해석됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 시설에서는 장비 고장을 예측하고 실제 고장이 발생하기 전에 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
제조 운영을 지속적으로 유지하려면 꾸준하고 효과적인 자산 관리가 필요합니다. 신속한 수리를 위해 충분한 예비 부품을 확보하는 것과 예비 부품에 과도한 비용을 투자하지 않는 것 사이에서 적절한 균형을 유지해야 합니다.
기업은 재고 관리에서 이러한 균형을 적절하게 유지해야 합니다.
자산 수명 주기 관리(ALM)는 자산이 활용되는 전 과정을 추적하며, 이 과정은 다음과 같은 다섯 단계로 구성됩니다.
자산 관리는 유지보수와 필요한 수리를 효과적으로 수행할 수 있는 역량에 크게 좌우됩니다. 제조 자산 수명 주기 관리(ALM) 프로세스는 다음 네 단계로 이루어집니다.
기업은 제조 자산 관리를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
제조 자산 관리는 효율성을 높여 주지만, 이를 도입하고 운영하는 데에는 상당한 비용과 여러 운영상의 어려움이 따르는 경우가 많습니다.
조직이 AI, 클라우드 및 데이터 전략을 활용하여 혁신을 주도하고 효율성을 개선하며 미래 성장을 위한 견고한 기반을 구축하는 방법을 살펴보세요.
통합 자산 수명 주기 관리 솔루션인 IBM® Maximo Application Suite를 살펴보세요. 선호하는 경로를 선택하면 10분 안에 빠르게 살펴보실 수 있습니다.
AI 지원 엔터프라이즈 자산 관리 솔루션을 평가하고 적합한 공급업체를 선택하여 다운타임을 줄이고 규정 준수 요구 사항을 충족하며 투자 수익률(ROI)을 극대화하세요.
IBM Maximo Application Suite를 사용해 일정, 리소스 및 자산 성능을 최적화합니다.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용해 운영을 혁신하세요. 최적화 프로세스를 통합하고 지능적 성장을 실현할 수 있습니다.