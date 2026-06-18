섬유 공장에서 흰색 원단 롤의 실을 정비하는 작업자들의 모습
자산 관리

제조 자산 관리란 무엇인가요?

By Phill Powell , Ian Smalley
게시일 2026년 06월 18일

제조 자산 관리의 정의

제조 자산 관리는 제조 조직이 제품을 생산하는 데 사용하는 기계, 장비, 공구 및 인프라와 같은 물리적 자산을 체계적으로 관리하는 접근 방식입니다.

제조 자산 관리는 자산의 전체 수명 주기에 걸쳐 이루어지며, 다음 세 가지 주요 목표를 달성하는 것을 목적으로 합니다. 

  • 생산 효율성 향상
  • 가동 중단 시간 최소화(특히 계획되지 않은 가동 중단)
  • 자산 수명 연장

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제조 자산의 유형

제조 자산 관리의 작동 방식을 살펴보기 전에 먼저 관리 대상이 되는 자산의 유형을 살펴보겠습니다. 기업은 자산 관리 솔루션을 통해 다양한 유형의 자산을 관리합니다.

물리적 자산

여기에는 공장에서 원자재를 완제품으로 생산하는 데 사용하는 다양한 생산 설비와 장비가 포함됩니다.

대표적인 예로 제조업에서 일반적으로 사용하는 다음과 같은 생산 장비를 들 수 있습니다.

  • 중장비
  • 조립 로봇
  • 컴퓨터 수치 제어(CNC) 기계
  • 산업용 레이저
  • 휴대용 장비
  • 조립 라인
  • 컨베이어 벨트
  • 시험 장비
  • 소형 생산 부품(예: 기어, 베어링)

하지만 제조 시설의 물리적 자산에는 해당 시설에서 생산된 모든 제품도 포함됩니다.

  • 완제품 — 출하 및 판매가 가능한 생산 완료 제품
  • 재공품(WIP) — 일부 공정을 완료했지만 아직 생산 공정이 진행 중인 반제품
  • 원자재 — 생산 공정에 투입될 준비가 된 자재

물리적 자산에는 제조 공정과 직접적인 관련은 없지만 이를 지원하는 다음과 같은 자산도 포함됩니다.

  • 제조 공정이 이루어지는 시설
  • 제조 시설 내부에서 물품을 운반하는 시스템 및 운반 대차
  • 설비의 안정적인 작동 온도와 작업자의 쾌적한 작업 환경을 유지하기 위한 냉각 설비
  • 배관 장비
  • 조명 장비
  • 전력 공급 설비
  • 기업이 운영하는 차량 

IT 자산

IT 자산 관리(ITAM)는 기업의 다양한 기술 자산을 관리합니다.

IT 자산에는 기업 프로젝트를 지원하기 위해 만들어진 모든 지식재산(IP)을 비롯한 조직의 지식재산도 포함됩니다.

  • 특허 정보
  • 독점 설계도 및 설계 문서
  • 전문 제조 저작권
  • 생산에 사용되는 디지털 트윈 모델

재무 자산

기업의 재무 자산은 제조 자산 관리와 관련이 없다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 이러한 생각은 즉각적이고 대규모의 자금 투입이 필요한 긴급 상황이 빈번하게 발생하는 오늘날의 기업 환경과는 맞지 않습니다.

재무 자산은 크게 다음 두 가지로 나눌 수 있습니다.

  • 유동 자본: 대형 생산 설비가 고장 나면 기업은 이를 다시 가동하기 위해 막대한 긴급 수리 비용을 조달해야 합니다. 유동 자본에는 현금성 자산, 주식, 유가증권 등 쉽게 현금화하여 사용할 수 있는 자산이 포함되며, 이러한 자산은 어려운 상황에서도 생산 시설의 운영을 지속하는 데 도움이 됩니다.
  • 자본 투자: 규모가 크고 장기적인 프로젝트는 자본 투자를 통해 자금을 조달해야 합니다. 이러한 규모의 프로젝트에는 주요 설비 교체, 자동화 시스템의 대규모 도입, 시설 업그레이드, 그리고 작업자가 새로운 장비에 적응할 수 있도록 지원하는 직원 교육 등이 포함되는 경우가 많습니다. 
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제조 자산 관리는 어떻게 작동하나요?

다음은 제조 자산 관리 프로세스를 구성하는 주요 단계입니다.

모든 자산 식별 및 추적

최신 기술을 활용하면 기업이 보유한 모든 장비를 정확하고 포괄적으로 추적할 수 있습니다.

기업은 무선 주파수 식별 (RFID) 태그, 바코드, QR 코드 또는 이들을 조합한 방식을 사용하여 다양한 자산을 식별할 수 있습니다. 이러한 태그에는 위치, 상태, 사용 현황에 관한 실시간 데이터가 저장되며, 이 정보는 전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS)이라는 중앙 관리 시스템으로 전달됩니다.

자산 모니터링 및 문제 예측

과거에는 많은 기업이 장비가 기계적 고장을 일으킬 때까지 계속 운용하는 '고장 시까지 운전(run-to-failure)' 방식의 생산 모델을 사용했습니다.

현재 시설 관리 분야에서 널리 활용되는 예측 유지보수 모델은 사물 인터넷(IoT) 기술이 적용된 주요 장비의 베어링 센서를 기반으로 합니다. 이 센서는 온도, 압력, 진동 등 다양한 데이터를 측정하며, 이러한 데이터는 예측 분석을 통해 해석됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 시설에서는 장비 고장을 예측하고 실제 고장이 발생하기 전에 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

적정 수준의 예비 부품 확보

제조 운영을 지속적으로 유지하려면 꾸준하고 효과적인 자산 관리가 필요합니다. 신속한 수리를 위해 충분한 예비 부품을 확보하는 것과 예비 부품에 과도한 비용을 투자하지 않는 것 사이에서 적절한 균형을 유지해야 합니다.

기업은 재고 관리에서 이러한 균형을 적절하게 유지해야 합니다. 

장비의 전체 자산 수명 주기 추적

자산 수명 주기 관리(ALM)는 자산이 활용되는 전 과정을 추적하며, 이 과정은 다음과 같은 다섯 단계로 구성됩니다. 

  • 계획: 기업은 새로운 장비를 도입할 때 발생하는 비용과 기대되는 이점을 검토합니다. 이 단계에서는 장비의 가격, 향후 성능, 그리고 예상 활용 가치가 주요 검토 대상입니다.
  • 조달: 승인된 공급업체를 확정하고, 적합한 모델을 선택하며, 구매 가격을 협상한 후 자산을 인수하는 등 구매를 완료합니다. 
  • 배포: 자산을 구매하여 도입한 후에는 장비 설정을 최적화하고 최고 수준의 운영 효율을 낼 수 있도록 자산을 구성해야 합니다.
  • 운영 및 유지보수: 산업용 장비는 일반적인 사용으로 인한 마모를 관리하기 위한 정기 유지보수와 잠재적인 운영 중단을 방지하기 위한 예방 유지보수가 필요합니다. 기존 성능 문제를 해결하기 위한 시정 유지보수도 필요합니다.
  • 폐기: 자산이 기능을 상실하여 더 이상 수리하는 것이 타당하지 않으면 유지보수 팀은 해당 자산을 교체하거나 매각하거나 운영에서 제외합니다.        

제조 자산 관리와 유지보수 작업

자산 관리는 유지보수와 필요한 수리를 효과적으로 수행할 수 있는 역량에 크게 좌우됩니다. 제조 자산 수명 주기 관리(ALM) 프로세스는 다음 네 단계로 이루어집니다. 

  1. 요청 생성 및 접수: 모든 과정은 유지보수 요청으로 시작됩니다. 이 요청 워크플로는 예방 유지보수 자동 실행 조건에 의해 생성될 수 있습니다. 시스템 운영자가 생성한 사후 유지보수 요청으로도 이 워크플로를 시작할 수 있습니다. 시스템은 요청을 분석한 후 승인되면 필요한 수리 작업을 작업 지시서로 생성합니다.
  2. 계획 및 일정 수립: 계획 담당자는 작업 지시서의 세부 내용을 구체화합니다. 어떤 예비 부품이 필요한가? 계획된 가동 중단이 필요한가? 준수해야 할 특별한 안전 절차가 있는가? 이 단계에서 수리에 필요한 물류 및 운영상의 세부 사항을 최종 확정합니다.
  3. 실행 및 추적: 계획이 완료되면 실행 단계로 넘어가며, 이 단계에서는 기술자가 요청된 작업을 수행합니다. 작업자는 작업 지시서의 사양에 따라 수리를 수행합니다. 또한 작업팀은 작업 수행 방식, 사용한 자재와 그 수량, 그리고 해당 작업으로 발생한 가동 중단 시간도 기록해야 합니다.
  4. 문서화, 종료 및 분석: 작업자는 작업 완료 후 단계에서 수리가 계획대로 완료되었는지 확인하고 작업이 완료되었음을 확인합니다. 이후 작업 지시서를 공식적으로 종료합니다. 작업자는 장비의 유지보수 이력에 해당 수리 내용을 반영하도록 기록을 업데이트합니다. 관리자는 수집된 데이터를 활용하여 기업의 제조 자산 관리 전략이 얼마나 효과적인지 평가합니다.

제조 자산 관리의 이점

기업은 제조 자산 관리를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. 

  • 생산 효율성 향상: 운영 효율성을 높이는 것은 제조 자산 관리의 가장 중요한 목표입니다. 제조 자산 관리의 주요 이점으로는 생산 병목 현상의 발생 빈도와 심각도를 줄이고, 생산 일정을 최적화하며, 워크플로와 생산 라인을 간소화할 수 있다는 점이 있습니다.
  • 자산 수명 주기 연장: 생산 자산을 더욱 효과적으로 관리하면 고가의 산업용 장비를 지속적으로 사용할 수 있도록 지원하고, 그 결과 유지보수 비용이나 교체 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 이러한 접근 방식은 해당 지출 시점을 늦춰 운영 예산에 보다 원활하게 반영할 수 있도록 도와줍니다.
  • 가동 중단 방지: 장비의 심각한 고장으로 인해 발생하는 계획되지 않은 가동 중단은 효과적인 제조 자산 관리에 큰 장애가 됩니다. 이러한 고장이 발생하면 문제가 해결될 때까지 기업은 계속해서 손실을 입게 됩니다. 특히 자동차 산업과 같이 복잡한 제조 시설에서는 짧은 계획되지 않은 가동 중단만으로도 수백만 달러의 손실이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하는 방법은 설비 가동 시간을 최대화할 수 있도록 지원하는 선제적인 유지보수 일정 관리입니다.
  • 운영 가시성 향상: 제조 자산 관리는 대시보드를 활용하여 생산 현장 전체와 자산 활용 현황을 종합적으로 파악합니다. 대시보드는 과거에 주로 사용하던 수작업 스프레드시트를 대체하는 향상된 방식이며, 진행 상황을 추적하고 모니터링할 수 있도록 핵심 성과 지표(KPI)를 표시합니다. 시스템이 생성한 데이터를 통해 관리자는 에너지 사용량을 모니터링하고, 자산 성능을 평가하며, 실행 가능한 인사이트를 바탕으로 효과적이고 합리적인 의사결정을 내릴 수 있습니다.
  • 컴플라이언스 지원: 기업은 자산, 자산의 사용 현황 및 유지관리와 관련된 기록을 다양한 규제 기관에 제출해야 합니다. 제조 자산 관리는 기업의 규제 보고 업무를 지원합니다.

제조 자산 관리의 과제

제조 자산 관리는 효율성을 높여 주지만, 이를 도입하고 운영하는 데에는 상당한 비용과 여러 운영상의 어려움이 따르는 경우가 많습니다.

  • 높은 도입 비용: 제조 자산 관리를 도입하려는 기업에는 일반적으로 전사적 자산 관리(EAM) 소프트웨어 또는 CMMS 소프트웨어가 필요합니다. 어떤 소프트웨어를 선택할지는 기업이 운영하는 방식에 따라 달라집니다. EAM 소프트웨어는 CMMS 소프트웨어보다 비용이 더 많이 들지만, 이는 CMMS의 기능뿐 아니라 훨씬 다양한 분석 툴까지 포함하고 있기 때문입니다. 이처럼 확장된 기능은 소프트웨어를 직접 구매하든 구독 방식으로 이용하든 동일하게 제공됩니다.
  • 지속적인 유지관리 비용: 안타깝게도 기업의 비용 부담은 시스템 구축으로 끝나지 않습니다. 새로운 하드웨어 센서, IT 지원 체계, 소프트웨어 업그레이드 등 유지관리와 관련된 지속적인 비용이 발생합니다.
  • 시스템 충돌: 전사적 자원 관리(ERP) 시스템이나 생산 시스템으로 구성된 기존 환경에 자산 추적 소프트웨어를 새로 도입하면 자산 성능과 관련된 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 데이터 통합의 공백으로 인해 성능 데이터가 분산되거나, 경우에 따라서는 클라우드 기반 플랫폼에서 데이터가 유실될 수도 있습니다.
  • 정보 과부하: 기업이 제조 자산 관리를 처음 도입하면 원격 측정 데이터와 사물 인터넷(IoT) 데이터가 대량으로 유입되어 직원들이 이를 감당하기 어려울 수 있습니다. 특히 이러한 데이터를 나중에 쉽게 활용할 수 있도록 어디에 저장해야 할지 체계가 마련되지 않은 경우에는 더욱 큰 어려움을 겪을 수 있습니다.
  • 전문 인력 부족: 제조 자산 관리에는 복잡한 계산과 정교한 유지보수 의사결정을 수행할 수 있는 숙련된 인력이 필요합니다. 여기에는 예측 유지보수에 사용되는 알고리즘을 분석하고 시스템 소프트웨어 구성을 관리하는 작업이 포함됩니다.
  • 자원의 잘못된 배분: 작업자가 제조 자산 관리 시스템에 지나치게 의존하는 경우도 있을까요? 그럴 수 있습니다. 그 결과 설비 부품을 실제 필요 시점보다 훨씬 일찍 교체하게 될 수도 있기 때문입니다. 과도한 유지보수는 기대했던 비용 절감 효과를 떨어뜨릴 뿐만 아니라 기업 자금을 대규모로 낭비하는 결과를 초래할 수 있습니다.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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