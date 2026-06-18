제조 자산 관리란 무엇인가요?

여기에는 공장에서 원자재를 완제품으로 생산하는 데 사용하는 다양한 생산 설비와 장비가 포함됩니다.

대표적인 예로 제조업에서 일반적으로 사용하는 다음과 같은 생산 장비를 들 수 있습니다.

중장비

조립 로봇

컴퓨터 수치 제어(CNC) 기계

산업용 레이저

휴대용 장비

조립 라인

컨베이어 벨트

시험 장비

소형 생산 부품(예: 기어, 베어링)

하지만 제조 시설의 물리적 자산에는 해당 시설에서 생산된 모든 제품도 포함됩니다.

완제품 — 출하 및 판매가 가능한 생산 완료 제품

재공품(WIP) — 일부 공정을 완료했지만 아직 생산 공정이 진행 중인 반제품

원자재 — 생산 공정에 투입될 준비가 된 자재

물리적 자산에는 제조 공정과 직접적인 관련은 없지만 이를 지원하는 다음과 같은 자산도 포함됩니다.