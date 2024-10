균등화 발전 비용(LCOE)이란 무엇인가요?

위의 자본 비용과 혼동하지 마세요. 자본 비용(Cost of capital)은 프로젝트 자금 조달 비용을 의미합니다. 일반적인 자본 비용(Cost of capital)은 대출에 대해 지불하는 이자율입니다. 기타 자본 비용(Cost of capital)에는 주식 자금 조달(주식 매각) 및 채권 발행과 관련된 비용이 포함됩니다. 전반적으로, 자본 비용(Cost of capital)은 금융 시장이 프로젝트에 자금을 제공할 때 인식하는 위험을 반영합니다.