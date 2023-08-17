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혁신 경쟁이 치열해지면서 예상보다 높은 클라우드 비용이 발생하거나 리소스를 충분히 활용하지 못하는 상황을 겪고 있을 수 있습니다. 실제로 Flexera의 2023 State of the Cloud 보고서에 따르면, 지난 10년 동안 처음으로 '클라우드 비용 관리'(82%)가 '보안'(79%)을 넘어 조직이 가장 크게 직면한 과제로 나타났습니다.
잘 알고 있습니다. 과도한 프로비저닝은 성능 저하 위험을 피하기 위해 가장 흔히 사용하는 전략입니다.
성능과 효율성의 균형을 맞추는 일은 결코 쉽지 않습니다. 물론 CPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 등 클러스터의 리소스 사용 현황을 모니터링할 수 있는 다양한 Kubernetes 비용 모니터링 툴이 있습니다. 이러한 지표를 추적하면 리소스를 많이 사용하는 워크로드, 비효율적인 리소스 할당 또는 비용 증가를 초래하는 불필요한 리소스 소비를 파악하는 데 도움이 됩니다.
이처럼 시간이 많이 드는 모니터링 작업을 마치면 컨테이너의 적정 규모를 조정하고 자동 확장 정책과 임곗값을 설정하는 많은 수작업이 뒤따릅니다.
IBM® Turbonomic은 컨테이너 적정 규모 조정, Pod 일시 중지 및 프로비저닝, Pod 이동, 클러스터 스케일링을 통해 Kubernetes 환경을 최적화합니다. Pod와 서비스, 컨테이너, 노드, 그리고 기반 클라우드 인프라에 이르기까지 스택의 모든 계층을 실시간 수요에 따라 분석하고 필요한 리소스를 할당합니다. 팀이 운영을 자동화하고 의미 있는 성과를 지속적으로 신속하게 달성할 수 있도록 설계되었습니다.
Turbonomic은 Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE를 비롯한 모든 업스트림 Kubernetes 버전을 지원하며, 모든 클라우드, 모든 데이터 센터, 그리고 모든 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 사용할 수 있습니다. 애플리케이션의 리소스 요구 사항을 파악하고 애플리케이션이 최적의 성능을 발휘하는 데 필요한 리소스를 정확하게 확보할 수 있도록 적절한 조치를 지속적으로 결정합니다.
먼저 컨테이너 클러스터부터 살펴보겠습니다.
여기에서는 상태를 기준으로 정렬된 주요 클러스터와 잠재적인 비용 절감 효과를 기준으로 정렬된 주요 노드 풀을 확인할 수 있습니다. 이 대시보드는 지속적으로 모니터링해야 할 항목을 한눈에 보여줍니다. 이제 가장 중요한 요소인 조치를 살펴보겠습니다.
이 예에서는 워크로드 컨트롤러(컨테이너)의 규모를 조정하는 조치를 확인할 수 있습니다. 이 조치에서 확인할 수 있듯이 규모를 조정하면 성능이 향상됩니다. Turbonomic은 모든 조치에 이를 뒷받침하는 데이터와 함께 해당 조치가 미치는 영향에 대한 상세한 정보를 제공합니다.
다음 예에서는 효율성을 높이기 위해 노드를 일시 중지하는 조치를 확인할 수 있습니다. 얼마나 향상되는지 궁금하신가요?
사용하지 않는 이 노드 하나만 일시 중지해도 얼마나 많은 비용을 절감할 수 있는지 확인해 보세요.
그렇더라도 애플리케이션 소유자와 개발팀 입장에서는 리소스를 줄이는 일이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 충분히 이해합니다. 성능은 무엇보다 중요합니다.
Turbonomic은 애플리케이션이 필요한 시점에 필요한 만큼의 리소스를 정확하게 사용할 수 있도록 지원합니다. 효율성 향상은 그에 따른 자연스러운 결과입니다.
먼저 애플리케이션 소유자가 이 조치를 적용해 보세요. 낮은 위험으로 자동화에 익숙해질 수 있는 좋은 방법입니다. 실제로 이러한 조치 중 일부는 서비스 중단 없이 적용할 수 있으며 필요하면 되돌릴 수도 있습니다.
또한 모든 조치에는 관련 지표와 그 근거가 함께 제공되므로 팀은 해당 조치를 더욱 신뢰하고 실행할 수 있습니다. 사람이 직접 의사결정을 내리는 방식에서 자동화를 실제 운영에 적용하는 단계로 나아가려면 이러한 신뢰가 반드시 필요합니다.
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IBM® Instana Observability와 같은 핵심 툴이나 다른 애플리케이션 성능 모니터링(APM) 솔루션의 애플리케이션 데이터를 보유하고 있다면, Turbonomic은 애플리케이션의 응답 시간과 트랜잭션을 분석하고 이 데이터를 Kubernetes 플랫폼 및 해당 애플리케이션이 실행되는 인프라와 연계하여 분석할 수 있습니다.
여기에서 볼 수 있듯이 수요가 변동하더라도 응답 시간은 낮은 수준으로 유지됩니다.
사전에 정의된 서비스 수준 목표(SLO)가 있는 경우 Turbonomic은 해당 데이터를 수집하여 수요에 따라 마이크로서비스 애플리케이션을 동적으로 확장하거나 축소함으로써 SLO를 항상 충족할 수 있도록 지원합니다. 또한 SLO 정책을 플랫폼에서 직접 구성할 수도 있습니다.
점차 더 많은 조치를 적용한 다음 이를 기존 파이프라인과 프로세스에 통합할 수 있습니다. Slack, GitOps, Terraform, Ansible, ServiceNow 등 어떤 환경에서도 Turbonomic이 지원합니다.
작은 단계부터 시작해도 좋지만, Kubernetes의 탄력성을 활용하여 최저 비용으로 지속적인 성능을 확보하려면 자동화가 필수입니다.
Turbonomic을 사용하면 사람이 처리할 수 있는 수준을 뛰어넘는 규모와 속도로 이러한 미세한 최적화를 자동화할 수 있습니다. 컨테이너의 적정 규모를 조정하고 자동 확장 정책과 임곗값을 설정하는 많은 수작업을 없애고, 실시간 애플리케이션 수요를 기반으로 소프트웨어가 이를 자동으로 수행하도록 하세요. 이러한 미세한 최적화가 누적되면 Kubernetes 애플리케이션은 가능한 한 가장 낮은 비용으로 최적의 성능을 지속적으로 발휘할 수 있습니다.
즉, 성능 저하에 대한 걱정은 이제 내려놓으세요.
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