혁신 경쟁이 치열해지면서 예상보다 높은 클라우드 비용이 발생하거나 리소스를 충분히 활용하지 못하는 상황을 겪고 있을 수 있습니다. 실제로 Flexera의 2023 State of the Cloud 보고서에 따르면, 지난 10년 동안 처음으로 '클라우드 비용 관리'(82%)가 '보안'(79%)을 넘어 조직이 가장 크게 직면한 과제로 나타났습니다.

잘 알고 있습니다. 과도한 프로비저닝은 성능 저하 위험을 피하기 위해 가장 흔히 사용하는 전략입니다.

성능과 효율성의 균형을 맞추는 일은 결코 쉽지 않습니다. 물론 CPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 등 클러스터의 리소스 사용 현황을 모니터링할 수 있는 다양한 Kubernetes 비용 모니터링 툴이 있습니다. 이러한 지표를 추적하면 리소스를 많이 사용하는 워크로드, 비효율적인 리소스 할당 또는 비용 증가를 초래하는 불필요한 리소스 소비를 파악하는 데 도움이 됩니다.

이처럼 시간이 많이 드는 모니터링 작업을 마치면 컨테이너의 적정 규모를 조정하고 자동 확장 정책과 임곗값을 설정하는 많은 수작업이 뒤따릅니다.