Java Spring Boot란?

Spring Boot는 Spring Framework와 같은 기능과 포괄성을 제공하지만, Spring 애플리케이션을 구성, 설정, 배포하려면 여전히 상당한 시간과 지식이 요구됩니다. Spring Boot 는 세 가지 중요한 기능을 활용하여 이러한 노력을 완화합니다.

자동 구성



자동 구성이란 수동으로 구성하지 않아도 되는 사전 설정된 종속성 항목으로 애플리케이션이 초기화된다는 의미입니다. Java Spring Boot는 내장형 자동 구성 기능과 함께 제공되므로, 설정에 따라 (그리고 오류를 방지하는 데 도움이 되는 베스트 프랙티스에 따라) 기반 Spring Framework와 타사 패키지를 모두 자동으로 구성합니다. 초기화가 완료되면 이러한 기본값을 무효화할 수 있지만, Java Spring Boot의 자동 구성 기능을 통해 Spring 기반 애플리케이션을 빨리 개발하고 인적 오류의 가능성을 낮출 수 있습니다.

독선적 접근 방식



Spring Boot는 프로젝트의 요구 사항에 따라 시작 종속성 항목을 추가 및 구성할 때 독선적 접근 방식(opinionated approach)을 따릅니다. Spring Boot는 사용자에게 모든 결정을 맡기고 모든 것을 수동으로 설정하도록 하는 대신 자체적 판단에 따라 설치할 패키지와 사용할 기본값을 선택합니다.

초기화 프로세스 동안에는 프로젝트의 요구 사항을 정의할 수 있습니다. 초기화 프로세스 동안 사용자는 Spring Starter라고 부르는 일반적인 사용 사례에 적용되는 여러 시작 종속성 항목들 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자는 코딩을 전혀 수행하지 않고 단순한 웹 폼을 여과하여 Spring Boot Initializer를 실행합니다.

예를 들면, 'Spring Web' 시작 종속성 항목을 통해 Apache Tomcat 웹 서버와 같은 모든 필요한 종속성 항목을 프로젝트에 추가하여 최소한의 구성으로 Spring 기반 웹 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 'Spring Security'는 애플리케이션에 자동으로 인증 및 액세스 제어 기능을 추가하는 또 다른 인기 있는 시작 종속성 항목입니다.

Spring Boot는 50개가 넘는 Spring Starter를 포함하고 있으며, 이용 가능한 타사의 시작 종속성 항목은 더 많습니다.

독립형 애플리케이션



Spring Boot는 개발자가 그냥 실행되는 애플리케이션을 만들도록 돕습니다. 구체적으로 말하자면, Spring Boot를 사용하면 초기화 프로세스 동안 Tomcat 또는 Netty와 같은 웹 서버를 앱에 포함하여 외부 웹 서버에 의존하지 않고 자체적으로 실행되는 독립형 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 그러므로, Run(실행) 명령을 누르기만 하면 어느 플랫폼에서나 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. (웹 서버가 포함되지 않은 애플리케이션을 구축하려면 이 기능을 사용하지 않을 수도 있습니다.)