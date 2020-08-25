

최첨단 기술의 발전으로 인해 몇 가지 영향력 있는 발전이 이루어졌습니다. 인공 지능과 머신 러닝은 초자동화를 현실로 만들고 있으며 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)과 같은 몰입형 기술은 곧 운동 감각 인터페이스와 다양한 접점 경험을 제공할 것입니다.

이러한 트렌드 기술은 몇 년 전에 기대했던 것보다 훨씬 더 많은 것을 제공할 것으로 기대됩니다. 또한 다양한 분야의 기존 운영 방법론을 혁신하고 있으며, 특히 화물 모니터링 분야에서 물류 및 공급망 비즈니스에도 변화를 가져오고 있습니다.

물류 및 운송 부문은 전체 제조 상품의 95% 이상이 배송 수명 주기 중 어느 시점에 컨테이너로 운송되기 때문에 최첨단 기술이 가장 많이 사용되는 분야입니다.

사물 인터넷(IoT)과 블록체인은 각각 원격 모니터링 및 분산 기능으로 인해 판도를 바꿀 것으로 예상됩니다. 전자를 통해 기업은 운송되는 화물의 상태와 상태를 추적할 수 있지만, 후자는 디지털 계약 저장 및 빠른 거래를 위한 안전하고 빠른 프레임워크를 만듭니다.

또한 이 두 기술 모두 서로의 기능을 보완하고 향상시킵니다. IoT는 상호 연결된 장치의 광범위한 네트워크를 생성하며 블록체인을 통해 보안 플랫폼을 통해 이러한 디바이스 간에 데이터를 수집하고 공유할 수 있습니다. 이 두 기술의 통합은 물류 회사가 플릿을 원격으로 관리하고, 화물 상태를 모니터링하고, 기한 전에 제품 배송을 보장할 수 있는 이상적인 솔루션을 제공합니다.