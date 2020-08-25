최첨단 기술의 발전으로 인해 몇 가지 영향력 있는 발전이 이루어졌습니다. 인공 지능과 머신 러닝은 초자동화를 현실로 만들고 있으며 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)과 같은 몰입형 기술은 곧 운동 감각 인터페이스와 다양한 접점 경험을 제공할 것입니다.
이러한 트렌드 기술은 몇 년 전에 기대했던 것보다 훨씬 더 많은 것을 제공할 것으로 기대됩니다. 또한 다양한 분야의 기존 운영 방법론을 혁신하고 있으며, 특히 화물 모니터링 분야에서 물류 및 공급망 비즈니스에도 변화를 가져오고 있습니다.
물류 및 운송 부문은 전체 제조 상품의 95% 이상이 배송 수명 주기 중 어느 시점에 컨테이너로 운송되기 때문에 최첨단 기술이 가장 많이 사용되는 분야입니다.
사물 인터넷(IoT)과 블록체인은 각각 원격 모니터링 및 분산 기능으로 인해 판도를 바꿀 것으로 예상됩니다. 전자를 통해 기업은 운송되는 화물의 상태와 상태를 추적할 수 있지만, 후자는 디지털 계약 저장 및 빠른 거래를 위한 안전하고 빠른 프레임워크를 만듭니다.
또한 이 두 기술 모두 서로의 기능을 보완하고 향상시킵니다. IoT는 상호 연결된 장치의 광범위한 네트워크를 생성하며 블록체인을 통해 보안 플랫폼을 통해 이러한 디바이스 간에 데이터를 수집하고 공유할 수 있습니다. 이 두 기술의 통합은 물류 회사가 플릿을 원격으로 관리하고, 화물 상태를 모니터링하고, 기한 전에 제품 배송을 보장할 수 있는 이상적인 솔루션을 제공합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
IoT는 플릿 운영의 투명성을 높여 기업이 배송되는 화물의 위치와 상태를 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 기술은 부패하기 쉬운 화물의 이동 경로와 상태를 추적할 때 특히 유용합니다.
화물의 위치와 상태를 추적하는 GPS 및 온도 센서와 같은 디바이스를 화물에 부착합니다. 이 데이터는 게이트웨이를 통해 플릿 운영자와 화물 취급자가 배송을 모니터링하고 관리할 수 있는 플랫폼으로 전송됩니다. 이를 통해 운송 운영에 대한 가시성을 확보하여 공급망의 효율성을 개선하고 제품을 적시에 배송하기 위한 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.
화물이 항구에서 항구로 이동하는 동안에도 제품의 위치 및 상태에 대한 주요 데이터를 확보할 수 있습니다. 또한 이 센서는 수요 및 공급 조건, 날씨 예측, 경로 옵션, 운송되는 화물의 유형에 따라 차량의 움직임을 관리하는 데 도움이 될 것입니다. 컴퓨터나 스마트폰으로 화물의 실시간 위치를 확인하여 화물이 언제 배송될지 예측할 수 있는 스마트한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
부패하기 쉬운 화물을 받는 사람은 ETA를 매우 중요하게 여기는 동시에 화물이 도착했을 때 신선하고 손상되지 않기를 원합니다. 화물 취급자는 여정 전반에 걸쳐 동력 화물 모니터링 시스템을 통해 화물이 고객에게 도달할 때까지 화물이 신선한지 확인할 수 있습니다. 공기 흐름, 온도, 습도, 결로와 같은 매개변수를 컨테이너에서 추적하여 패키지의 상태를 확인할 수 있습니다.
IoT는 운송 프로세스뿐만 아니라 다른 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 양방향 상호작용 IoT 솔루션을 사용하면 플릿 관리자가 컨테이너 자체의 일부 기능을 원격으로 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 습기, 물, 결로 등이 있으면 패킹이 손상되어 곰팡이와 박테리아가 생길 수 있습니다.
차량 관리자는 냉각 엔진에 장착된 증발기를 원격으로 작동하여 엔진의 냉각 용량을 저하시키지 않으면서 보관 공간의 응결 및 수분을 제거하고 제품의 성능 저하를 방지할 수 있습니다.
IoT 시스템은 트럭 트레일러에서 화물이 도난당하는 것을 방지하는 데에도 사용할 수 있습니다. 중량 모니터링 센서를 트레일러 차축에 내장하면 화물의 중량을 모니터링하고 차량 운영자와 공유할 수 있습니다. 화물의 무게가 예기치 않게 감소하는 경우 화물 도난 가능성을 알리는 알림이 화물 취급자에게 전송될 수 있습니다.
물류 비즈니스의 대부분의 문서는 여전히 종이 기반이며, IoT 시스템을 구현하더라도 블록체인 기술을 포함하지 않으면 최대한의 활용이 어려울 수 있습니다.
블록체인을 사용하면 스마트한 선하증권(BoL) 문서를 생성하여 디지털 방식으로 저장하고 화물 운송과 관련된 여러 당사자와 공유할 수 있습니다. 따라서 모든 당사자는 IoT 센서에서 수집한 데이터를 통해 디지털 BoL의 특정 약관이 준수되는지 확인할 수 있습니다. 또한 블록체인은 분산되고 변경 불가능한 원장에 데이터를 저장하기 때문에 데이터가 입력되면 조작할 수 있는 방법이 없습니다.
당사자들은 암호화폐 지갑을 사용할 수 있으므로 거래를 원활하게 하기 위해 신용카드를 사용할 필요가 없습니다. 따라서 표준적인 종이 기반 업무가 디지털화되어 계약서의 물리적 형태가 감소하고 화물 감독과 관련된 운영 비용이 절감됩니다.
IoT와 블록체인 기술의 결합은 화물 모니터링 및 보안을 위한 탁월한 애플리케이션을 제공하며, 시장은 2019년 1억 1,310만 달러에서 2024년까지 3억 2,100만 달러로 연평균 92.92%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
화주와 공급망 및 글로벌 해운 에코시스템의 모든 당사자가 이러한 기술의 미래를 보고 있다는 것은 분명하며, 이러한 전환과 디지털화는 이미 진행되고 있습니다. IoT와 블록체인을 결합하면 공급망의 효율성이 향상되고 플릿 운영자가 화물 처리 작업을 원활하게 관리할 수 있습니다.
때때로 업계 리더, 학계 전문가 및 파트너를 블록체인 펄스 블로그에 초대하여 블록체인 최신 동향에 대한 의견과 인사이트를 공유합니다. 이 블로그 게시물에 담긴 의견은 저자의 의견이며 반드시 IBM의 견해를 반영하는 것은 아니지만, 이 블로그는 모든 관점을 대화에 참여시키기 위해 노력하고 있습니다.
공급업체를 참여시키고 범위 3 – 카테고리 1 배출량 계산을 간소화하여 보고 요건을 충족하고 성과를 최적화하세요.
IBM의 공급망 솔루션을 활용하여 혼란을 완화하며, 복원력 있고 지속 가능한 이니셔티브를 구축합니다.
IBM의 공급망 컨설팅 서비스를 통해 AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축합니다.
AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축하여 비즈니스가 미래의 업무에 대비할 수 있도록 하고, 투명성을 높이고, 직원 및 고객 경험을 개선하세요.