마이크로서비스 애플리케이션 개발에 관한 이 6부 분량의 시리즈에서는 현재의 요구 사항에 가장 적합하고 장기적인 클라우드 도입 결정을 준비하는 클라우드 기반 파일럿 프로젝트를 정의하는 데 필요한 컨텍스트를 제공합니다.

3부에서는 사용자 고유의 마이크로서비스 프로젝트를 구현하는 방법을 제시합니다.

기존 애플리케이션 발전시키기

이제 다양한 규모의 특정 마이크로서비스 애플리케이션 개발 여정에 대한 방향을 설정하는 방법과 기존 애플리케이션을 어떻게 소규모에서 대규모로 변환할지에 대해 더 자세히 알아보겠습니다.

사전 애플리케이션 없이 마이크로서비스 프로젝트를 구축하는 것이 관련성이 있고 중요하지만, 마이크로서비스를 구축할 때는 "모노리스 우선" 접근 방식에 동의합니다. 간단히 말해서, 이는 먼저 아이디어를 검증하기 위해 가능한 모든 방법으로 애플리케이션을 구축한다는 것을 의미합니다. 그런 다음 이 블로그 시리즈의 원칙을 적용하여 초기 모노리스를 마이크로서비스 프로젝트로 확장하고 발전시킵니다. 비즈니스에 가치를 제공하지 않는 순수한 아키텍처를 갖춘 마이크로서비스를 만드는 것은 아무런 가치가 없습니다.

성공적인 마이크로서비스 프로젝트를 구현하려면 비즈니스, 문화와 스킬 세트, 기술이라는 세 가지 영역을 이해해야 합니다.

비즈니스 요구 사항 이해 및 정의

마이크로서비스로 전환하려는 이유는 무엇인가요? 많은 기업에서는 보다 빠르게 비즈니스에 가치를 제공하고 더 나은 사용자 경험을 제공하기 위해 보다 효율적인 소프트웨어 개발 및 운영 관행이 필요합니다.

마이크로서비스 프로젝트가 기존 애플리케이션과 인프라에 미치는 영향을 이해하기 전에, 만족스러운 결과를 내기에는 너무 느리게 진행되고 있는 비즈니스 부분이 어디인지 파악해야 합니다. 많은 경우, 조직의 참여 시스템(SOE)이 둔화의 원인입니다. 이러한 시스템은 웹, 모바일, API 등 다양한 채널을 통해 제공됩니다. 속도 부족은 마이크로서비스 기반 아키텍처로 전환하는 주된 이유입니다.

마이크로서비스 중심 접근 방식을 채택하기 전에 여러분과 여러분의 비즈니스 이해관계자는 시장에 충분히 빨리 출시되지 않는 것이 무엇인지 알아야 합니다. 애플리케이션의 어느 부분이 더 빠르게 만들기 위해 개선되고 수정되어야 하나요? 해당 질문에 답하려면 기존 모노리스의 어느 부분을 마이크로서비스로 전환해야 하는지 알아야 합니다.

사용자 경험 흐름이나 아키텍처 다이어그램을 사용하여 팀이 히트맵 스타일 주석을 통해 기존 모노리스의 섹션을 빠르게 분리할 수 있도록 돕습니다. 다음은 빨간색-노란색-녹색 척도를 사용하여 문제점의 우선순위를 정한 예인 매장을 위 웹 애플리케이션 아카이브입니다.