워렌 S. 맥컬록(Warren S. McCulloch)과 월터 피츠(Walter Pitts)는 Bulletin of Mathematical Biophysics에 'A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity'를 발표했습니다.1 이 연구는 신경과학과 인공지능의 역사에서 중요한 연구 중 하나입니다. 이 논문은 뇌를 계산 시스템으로 이해할 수 있다는 아이디어의 토대를 마련하고, 현대 AI의 핵심 기술인 신경망의 개념을 소개했습니다. 이 아이디어는 특히 신경망과 딥 러닝을 통해 뇌와 같은 기능과 프로세스를 시뮬레이션하는 컴퓨터 시스템에 영감을 주었습니다.