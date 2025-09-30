의료 성과 측정이란 무엇인가요?

2009년 미국 정부는 의료 서비스 제공자가 EHR을 채택하도록 장려하기 위해 270억 달러 규모의 인센티브 프로그램을 만들었습니다. 전환의 이유 중 하나는 병원에 의료 성과 측정을 위한 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하여 궁극적으로 환자 치료의 효율성과 품질을 높이기 위해서였습니다.

클라우드 기반 EHR 소프트웨어의 채택이 급증하면서 EHR에 대한 수용이 계속되었지만 그 결과는 엇갈렸습니다. Stanford/Harris 설문조사2에 따르면, 주치의의 40%는 EHR이 장점보다 단점이 더 많다고 생각합니다.

이에 대응하여 소프트웨어 제공업체는 EHR 프로세스를 간소화하고 환자 결과와 환자 만족도를 보다 쉽게 추적할 수 있는 도구를 제공할 수 있는 고급 의료 소프트웨어 플랫폼을 개발했습니다. 의료 기관은 이 도구를 사용하여 쉽게 분석하고 조치를 취할 수 있는 환자 치료 데이터에 액세스할 수 있습니다.

의료 성과 측정의 우선순위 지정 — 어느 것이 더 중요할까요?

의료 기관이 추적할 수 있는 의료 성과 측정은 수백 가지가 있습니다. 기관은 어떤 조치가 가장 중요한지 어떻게 결정하나요?

Definitive Healthcare의 Alanna Moriarty는 자신의 블로그3에서 CMS가 품질 프로그램을 계속 추가하고 수정하기 때문에 기관에서 메트릭의 우선순위를 정하는 것이 어렵다고 지적합니다. 그녀는 다음과 같은 10가지 필수 의료 성과 측정을 제안했습니다.

체류 기간

환자의 입원과 퇴원 사이의 시간을 측정합니다. 이 메트릭은 시간이 지남에 따라 치료 효율성에 대한 하드 데이터를 기관에 제공합니다.

재입학률

퇴원 후 30일 이내에 재입원하는 환자의 비율을 추적합니다. 병원은 환자가 받는 진료의 질을 수치화할 수 있습니다. 재입원 비율이 높다는 것은 환자가 수준 이하의 치료를 받고 있고 의료 서비스 제공자가 합병증이나 관련 환자 데이터를 간과하고 있다는 의미일 수 있습니다.

HACHAPS — 환자 만족도

의료 서비스 제공자 및 시스템에 대한 병원 소비자 평가(HCAHPS) 설문조사는 의료 품질에서 시설 청결도에 이르기까지 환자 만족도를 광범위하게 측정합니다.

사망률

퇴원하기 전 입원 기간에 사망하는 환자는 몇 명인가요? 이 측정값은 병원에서 수술이나 기타 시술 후 환자의 상태를 얼마나 잘 안정시킬 수 있는지를 나타냅니다.

병상 가동률(또는 병상 점유율)

지정된 시간에 사용 중인 병원 침대 수를 측정합니다. 사용 가능한 병상이 너무 많은 경우, 인력 및 유지 관리 비용은 환자 수에 관계없이 상대적으로 일정하게 유지되기 때문에 병원은 많은 비용을 잃게 됩니다.

병원 사고

병원 시술의 예상치 못한 부작용으로 인한 결과를 측정합니다. 이 지표는 병원이 사고를 유발하지 않고 고품질 치료를 제공할 수 있는 절차를 갖추고 있는지 여부를 나타내는 중요한 지표입니다.

CMS 프로그램 성과 이니셔티브

CMS에는 비용을 절감하고 환자 치료를 개선하기 위해 설계된 많은 성과 측정 프로그램이 있습니다. 예를 들면 메디케어 공동 절감 프로그램, 진료 개선에 대한 번들 지불(BPCI) 프로그램, 행위별 수가제 파트 B 등이 있습니다.

평균 퇴원당 비용

병원이 과잉 지출이 발생할 수 있는 부분과 가장 많은 수익을 창출할 수 있는 부분을 파악하는 데 도움이 됩니다. 병원은 유용한 데이터를 확보하여 어떤 환자 치료가 환자 치료 결과를 가장 잘 개선하는지 더 잘 분석할 수 있습니다.

영업 마진

모든 운영 비용을 차감한 후 기관의 수익을 측정하지만, 일반적으로 대부분의 병원은 흑자를 내지 못합니다. 병원이 손익분기점에 근접하거나 그 이상을 유지할 수 없다면 직원을 고용하고 양질의 환자 서비스를 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

대손금

대손금은 환자 치료에 대한 수입의 전부 또는 일부를 받지 못한 금액입니다. 그러나 미수금은 실직과 같이 환자의 생활에 치료비를 지불할 수 없는 사건이 발생한 경우에만 불량 부채로 간주됩니다.