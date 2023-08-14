생성형 AI가 IT 목표와 비즈니스 목표를 연계하여 비즈니스 성과를 극대화하는 방법

비즈니스 목표를 지원하기 위해 IT 자원을 효과적으로 사용하는 것은 모든 조직의 판도를 바꿀 수 있습니다. 하지만 혁신적인 기술을 비즈니스 프로세스에 통합하는 데는 상당한 어려움이 있습니다. 비즈니스 소유자는 고객 불만이 발생한 후에야 운영에 영향을 미치는 IT 문제를 발견하여 문제를 사전에 완화할 기회가 거의 없다는 실망스러운 현실과 씨름하는 경우가 많습니다. 시기적절한 인식 부족은 신속한 문제 해결을 방해하고 IT 팀의 노력과 전체 조직의 비즈니스 목표 사이에 단절을 초래합니다. 이러한 단절은 문제 해결을 위해 여러 공급업체 지원팀을 사용해야 하는 상황에서 더욱 악화되어 핵심 비즈니스 기능에서 시간과 리소스를 빼앗아 갑니다.
생성형 AI 기술의 혁신적인 잠재력과 전략적 구현 및 협업은 IT와 비즈니스 목표 간의 격차를 해소하여 지속적인 성공을 주도하고 조직이 목표에 맞는 비즈니스 성과를 달성하도록 보장할 수 있습니다.
대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 한 생성형 AI의 획기적인 발전은 기업들이 오랫동안 직면해 온 조직적 난제를 극복하도록 돕는 새로운 솔루션의 등장을 지속적으로 이끌고 있습니다. 이러한 혁신은 모든 산업 분야의 기업이 규모의 성장을 이루고, 신규 시장으로 확장하며, 성공을 향한 새로운 경로를 모색할 수 있도록 지원하는 IT 및 클라우드 기술의 비약적인 발전에 뒤이어 등장했습니다. 이러한 발전 중 가장 핵심적인 요소는 하이브리드 클라우드 기술의 향상으로, 이로 인해 멀티 클라우드 환경 전반에서 애플리케이션을 배포, 관리, 보호하는 작업이 더욱 용이해졌습니다.
그러나 광범위한 하이브리드 클라우드 자산은 IT 팀이 보안과 운영성을 보장하기 위해 상당한 시간을 할애하여 관찰해야 하는 복잡한 자산이 될 수 있습니다. 많은 조직의 IT 네트워크는 하이브리드 클라우드 네트워크 내에서 작동하는 수만 개의 애플리케이션을 호스팅합니다. 이렇게 많은 애플리케이션을 사용하다 보면 IT 운영팀에서 원하는 비즈니스 성과를 달성하는 데 집중하는 것이 중요한 과제가 됩니다. 모든 애플리케이션은 IT 전문가가 애플리케이션 및 네트워크 상태를 파악하기 위해 신속하게 관찰하고 이해해야 하는 신호를 생성하므로, 비즈니스 성과에 부정적인 영향을 미치는 요인이 발생할 경우 대응할 수 있습니다. 복잡한 하이브리드 클라우드 IT 환경에서는 IT 운영을 비즈니스 성과와 연관시키고 예방 조치를 취하기가 어렵습니다.
IT 팀은 다양한 애플리케이션 성능 모니터링 툴을 사용하여 IT 및 하이브리드 클라우드 에코시스템 전반에서 실행되는 많은 애플리케이션의 상태를 관찰하고 의사 결정을 내립니다. 비즈니스 리더는 이 중요한 정보(또는 이를 이해하는 데 필요한 기술 교육)에 쉽게 접근할 수 없기 때문에 IT 복잡성과 이러한 정보가 일상 업무 및 비즈니스 목표에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해 잘 모르는 경우가 많습니다. 이러한 의사소통 격차는 중요한 문제를 해결하는 데 혼란과 비효율성을 초래할 수 있습니다.
기술 문제의 영향을 관련 비즈니스 이해관계자에게 효과적으로 전달하는 것은 큰 과제입니다. 조직은 다양한 이해관계자가 다양한 기술 전문 지식을 가지고 있기 때문에 다양한 비즈니스 페르소나에 맞게 커뮤니케이션을 조정하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
IT 운영은 다양한 통합 시스템과 플랫폼을 포괄적으로 관찰할 수 있도록 해야 하며, 이를 위해서는 상당한 노력과 조정이 필요합니다. 관측 가능성 노력의 효과를 측정하기 위해 적절한 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하는 것도 어려울 수 있습니다. 관련 지표는 비즈니스 운영에 대한 관측 가능성의 가치와 영향을 입증해야 하기 때문입니다(IT 컨텍스트에서 항상 명확하지는 않음). IT 운영팀은 관측 가능성이 비즈니스 성공과 결과에 직접적으로 어떻게 기여하는지 보여줘야 합니다.
표준 관측 가능성 툴을 사용하면 IT 전문가가 IT 알림을 모니터링하고 분석하여 비즈니스와의 관련성을 판단할 수 있습니다. 그러나 이 프로세스는 비즈니스 우선순위와 일치하지 않아 비효율성과 잘못된 의사소통으로 이어지는 경우가 많습니다. 비즈니스 리더는 정보에 입각한 의사 결정을 내리기 위해 상황에 맞는 정보를 필요로 하기 때문에 IT 문제가 비즈니스에 미치는 영향을 적절한 이해관계자에게 전달하는 것은 복잡한 작업입니다.
이러한 과제에도 불구하고 애플리케이션의 생성형 AI는 조직이 비즈니스 가치를 극대화하는 동시에 부정적인 IT 영향을 최소화하는 데 도움이 되는 유망한 솔루션을 제공합니다. IT 운영은 생성형 AI의 유연성(콘텐츠 생성, 요약, 코드 생성 및 엔티티 추출과 관련된 다중 도메인 및 광범위한 기능 측면에서)을 네트워크 관찰 작업에 적용하여 IT 전문가에게 발생 가능한 문제 및 IT 이벤트를 알릴 수 있습니다. 한편, 대규모 언어 모델은 비즈니스의 다양한 부문에 대한 IT의 영향을 명확하게 설명하고 지정하기 위해 상세하고 상황에 맞는 통찰력을 제공할 수 있습니다.
생성형 AI는 IT 경고 정보를 적절한 비즈니스 이해관계자가 이해할 수 있는 언어와 관련 세부 정보로 전달하여 격차를 해소하는 데 도움이 됩니다. 비즈니스 페르소나를 기반으로 개인화된 정보를 제공하여 이해관계자가 문제가 구체적으로 어떤 영향을 미칠지 이해할 수 있도록 합니다.
생성형 AI 솔루션은 LLM을 사용하여 비즈니스 사용자에게 프로세스에 미치는 영향을 알리고 프로세스의 어떤 특정 측면이 영향을 받는지 알려줍니다. 영향 지점, 부서 또는 이익 센터에 미치는 영향, 조직에 대한 전반적인 영향과 같은 정보를 제공할 수 있습니다.
예를 들어 Salesforce와 SAP 간의 인터페이스가 다운되었다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 생성형 AI는 IT 이벤트가 어떻게 발생했는지(예: 인터페이스 또는 데이터 로드 문제)에 대한 세부 정보를 제공하고 비즈니스 결과에 영향을 미칠 수 있는 모든 다운스트림 프로세스를 식별할 수 있습니다. IT ops는 AI가 생성한 도메인별 언어를 사용하여 이해관계자에게 문제를 알리고 조직의 비즈니스 측면의 리더가 이벤트의 맥락과 잠재적 영향을 이해할 수 있도록 도울 수 있습니다. 또한 생성형 AI는 비즈니스 사용자가 표준 프로세스에 영향을 받는 경우 작업을 계속할 수 있는 해결 방법이나 대체 단계를 제공할 수 있습니다. 이러한 수준의 상황별 정보를 통해 비즈니스 리더는 IT 문제에 직면하더라도 원활하게 운영을 계속할 수 있습니다.
LLM을 사용하는 생성형 AI는 더 빠르고 정확한 분석을 제공합니다. 이를 통해 조직은 비즈니스 중심 의사 결정에 우선순위를 두어 IT 운영을 혁신할 수 있으며, 이는 보다 효과적이고 효율적인 운영으로 이어집니다. 생성형 AI를 사용하여 비즈니스와의 관련성에 따라 IT 문제를 검증하고 우선순위를 지정하고, 적절한 이해관계자에게 IT 문제에 대한 맞춤형 커뮤니케이션을 제공하면 비즈니스 리더가 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
완전히 통합된 솔루션은 아직 개발 중이지만, LLM을 사용하는 생성형 AI는 비즈니스 리더에게 상황별 정보를 알리고 기본 이벤트 알림을 넘어 가능한 해결 방법을 제공하는 보다 실현 가능한 방법을 용이하게 합니다. 조직은 오늘날 이러한 이점을 활용하기 위해 다양한 툴과 시스템을 통합하기 시작할 수 있습니다. 통합 노력은 생성형 AI를 기존 기술(예: SAP, CPI 인터페이스, Signavio 및 Salesforce)에 통합하여 목표 결과를 달성하는 데 집중할 수 있습니다.
이러한 통합을 통해 여러 시스템에서 IT 알림을 전체적으로 파악하고 효과적으로 처리할 수 있습니다. IBM® Consulting은 다양한 툴에 대한 통합을 제공하며, 특정 독점 플랫폼을 넘어 전사적인 솔루션을 보장할 수 있습니다.
생성형 AI는 IT 운영의 부정적 영향을 최소화하는 동시에, 비즈니스 가치를 극대화할 혁신적인 기회를 조직에 제공합니다. 생성형 AI는 IT 운영을 비즈니스 우선순위에 맞게 조정하고, 상황에 맞는 정보를 활용하며, 목표 달성을 위한 우회 방안을 제시합니다. 이를 통해 조직은 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 원활한 운영을 유지할 수 있습니다.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.