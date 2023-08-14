생성형 AI가 IT 목표와 비즈니스 목표를 연계하여 비즈니스 성과를 극대화하는 방법

비즈니스 목표를 지원하기 위해 IT 자원을 효과적으로 사용하는 것은 모든 조직의 판도를 바꿀 수 있습니다. 하지만 혁신적인 기술을 비즈니스 프로세스에 통합하는 데는 상당한 어려움이 있습니다. 비즈니스 소유자는 고객 불만이 발생한 후에야 운영에 영향을 미치는 IT 문제를 발견하여 문제를 사전에 완화할 기회가 거의 없다는 실망스러운 현실과 씨름하는 경우가 많습니다. 시기적절한 인식 부족은 신속한 문제 해결을 방해하고 IT 팀의 노력과 전체 조직의 비즈니스 목표 사이에 단절을 초래합니다. 이러한 단절은 문제 해결을 위해 여러 공급업체 지원팀을 사용해야 하는 상황에서 더욱 악화되어 핵심 비즈니스 기능에서 시간과 리소스를 빼앗아 갑니다.

생성형 AI 기술의 혁신적인 잠재력과 전략적 구현 및 협업은 IT와 비즈니스 목표 간의 격차를 해소하여 지속적인 성공을 주도하고 조직이 목표에 맞는 비즈니스 성과를 달성하도록 보장할 수 있습니다.

대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 한 생성형 AI의 획기적인 발전은 기업들이 오랫동안 직면해 온 조직적 난제를 극복하도록 돕는 새로운 솔루션의 등장을 지속적으로 이끌고 있습니다. 이러한 혁신은 모든 산업 분야의 기업이 규모의 성장을 이루고, 신규 시장으로 확장하며, 성공을 향한 새로운 경로를 모색할 수 있도록 지원하는 IT 및 클라우드 기술의 비약적인 발전에 뒤이어 등장했습니다. 이러한 발전 중 가장 핵심적인 요소는 하이브리드 클라우드 기술의 향상으로, 이로 인해 멀티 클라우드 환경 전반에서 애플리케이션을 배포, 관리, 보호하는 작업이 더욱 용이해졌습니다.

그러나 광범위한 하이브리드 클라우드 자산은 IT 팀이 보안과 운영성을 보장하기 위해 상당한 시간을 할애하여 관찰해야 하는 복잡한 자산이 될 수 있습니다. 많은 조직의 IT 네트워크는 하이브리드 클라우드 네트워크 내에서 작동하는 수만 개의 애플리케이션을 호스팅합니다. 이렇게 많은 애플리케이션을 사용하다 보면 IT 운영팀에서 원하는 비즈니스 성과를 달성하는 데 집중하는 것이 중요한 과제가 됩니다. 모든 애플리케이션은 IT 전문가가 애플리케이션 및 네트워크 상태를 파악하기 위해 신속하게 관찰하고 이해해야 하는 신호를 생성하므로, 비즈니스 성과에 부정적인 영향을 미치는 요인이 발생할 경우 대응할 수 있습니다. 복잡한 하이브리드 클라우드 IT 환경에서는 IT 운영을 비즈니스 성과와 연관시키고 예방 조치를 취하기가 어렵습니다.