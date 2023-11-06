생성형 AI로 중소기업의 역량을 강화하는 4가지 방법

긴축 경제 상황에서 중소기업(SMB)은 마진 감소를 보호하면서 성장해야 하는 과제를 안고 있습니다. 대기업에 비해 중소기업은 경기 침체를 극복하거나 새로운 가치 흐름으로 다각화하는 데 도움이 되는 리소스가 부족합니다. 따라서 중소기업에 서비스를 제공하는 기업은 관리 부담을 줄이고 실질적인 가치를 제공하는 솔루션을 제공해야 합니다. 중소기업(SMB)이 미국 GDP의 44%를 차지한다는 점을 고려하면 무시할 수 없습니다.

기업은 이러한 4가지 모범 사례를 채택하여 적절한 기술에 투자하고 생성형 AI의 최신 발전을 활용함으로써 중소기업 고객을 위한 고유한 서비스를 제공할 수 있습니다.

1. 기업은 정성적 및 정량적 데이터를 기반으로 중소기업을 위한 개인화된 경험을 만들어야 합니다.

중소기업이 지출에 더욱 신중해짐에 따라, 이들에게 서비스를 제공하는 기업은 개인화를 강화하여 가치를 창출해야 합니다. 서비스 공급자는 원활한 고객 경험을 제공하기 위해 모든 접점에서 상호 작용, 감정 및 다음 단계를 추적할 수 있는 중앙 집중식 고객 여정 로그가 있는 기술 시스템이 필요합니다. 그러나 이렇게 고립된 정성적 고객 정보로는 고객의 요구 사항을 충족하기에 충분하지 않습니다. IBM watsonx.ai와 같은 생성형 AI 도구는 높은 수준의 고객 동향과 시장 세력, 특정 고객 데이터와 과거 거래를 분석하여 각 중소기업의 특정 요구 사항을 충족하는 제품을 추천할 수 있습니다. 오늘날의 비즈니스 환경에서는 데이터 기반 개인화는 필수적입니다. 디지털 비즈니스의 89%가 고객 디지털 경험을 향상시키기 위해 개인화에 투자하고 있으며, 개인화에 실패하는 기업은 뒤처질 위험이 있습니다.

2. 기업은 중소기업이 신제품을 도입할 때 맞춤형 지원을 제공해야 합니다.

대부분의 중소기업에는 새로운 제품과 서비스의 채택을 지원할 대규모 기술팀이 없습니다. 제품의 활용을 보장하려면 서비스 공급자는 중소기업이 이러한 제품의 가치를 이해하고 테스트 및 구현을 지원하는 데 도움이 되는 적절한 기술 도구를 갖추고 있어야 합니다. 생성형 AI는 중소기업의 요구 사항을 제품 사용 사례로 전환할 수 있으며, 적절한 기술 시스템을 통해 중소기업은 샌드박스에서 제품을 테스트할 수 있습니다. 또한 watsonx Code Assistant와 같은 생성형 AI 솔루션은 기업의 핵심 기술 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

3. 기업은 가격 모델을 중소기업의 요구에 맞게 전략적으로 조정해야 합니다

사용량 기반 요금제 모델 또는 고정 시간 기반 요금제 모델(예: 월별 구독 또는 일회성 결제)을 통해 기업은 각 중소기업의 고유한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 사용량 기반 제품 요금제를 사용하면 중소기업은 사용한 만큼만 비용을 지불합니다. 이 방법을 사용하려면 기업은 사용량을 정확하게 추적하고 반영하기 위해 중앙 데이터 소스로부터 깨끗한 데이터 흐름을 확보해야 합니다. watsonx.data를 통해 기업은 여러 소스의 데이터를 중앙에서 수집, 분류, 필터링할 수 있습니다. 워크로드 최적화를 통해 watsonx.data는 기업의 데이터 웨어하우스 비용을 최대 50%까지 절감할 수 있습니다. IBM의 데이터 컨설팅 서비스와 함께 기업은 watsonx.data를 활용하여 사용량을 추적하고 대시보드를 생성하며 궁극적으로 전략적 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 또는 고정 시간 기반 요금제는 중소기업이 감당할 수 있는 금액에 따라 미리 정해진 비용을 지불하고 구매 기간 내에 제품 또는 서비스를 최대한 활용할 수 있는 요금제입니다.

4. 기업은 셀프 서비스 옵션을 늘려 디지털 경험을 제공해야 합니다.

중소기업은 소규모 인력으로 구성된 린 운영으로 효율성을 최적화합니다. 전화 및 자동화된 음성 시스템을 통해 공급자와 소통하려는 중소기업은 15% 미만에 불과합니다. 이러한 고객층에 서비스를 제공하려면 기업은 연구 시점부터 구매 후 지원까지 엔드투엔드 디지털 경험을 만들어야 합니다. 셀프 서비스 플랫폼은 작은 작업을 쉽게 만듭니다. 예를 들어, 중소기업은 서비스 공급자 담당자에게 연락할 필요 없이 청구 정보 및 연락처 정보를 업데이트할 수 있어야 합니다. IBM watsonx Assistant는 중소기업과의 모든 접점에서 지능적인 고객 관리를 제공하여 복잡한 작업을 해결할 수 있으며, 모든 대화를 통해 시간이 지남에 따라 자동으로 학습하고 개선합니다.