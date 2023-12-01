일상적인 IT 인프라 운영, 고객 대면 상호작용, 백오피스 위험 분석, 인수 및 청구 처리 등 어떤 분야에서 사용하든 기존 AI와 생성형 AI는 핵심 현대화 및 디지털 혁신 이니셔티브의 핵심입니다.



AI를 통한 핵심 현대화

대부분의 주요 보험사는 중장기 전략으로 애플리케이션 포트폴리오의 대부분을 클라우드로 마이그레이션하는 것을 결정했습니다.

클라우드의 사용이 생성형 AI 및 전통적인 AI 기능과 결합되면 이러한 기술은 비즈니스에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다. 생성형 AI의 초기 사용 목적은 DevOps 생산성을 높이기 위한 경우가 많습니다. AIOps는 여러 개의 별도 수동 IT 운영 도구를 단일의 지능적이고 자동화된 IT 운영 플랫폼으로 통합합니다. 이를 통해 IT 운영 및 DevOps 팀은 속도 저하 및 중단에 보다 신속하게(심지어 선제적으로) 대응할 수 있으므로 운영의 효율성과 생산성이 향상됩니다.

하이브리드 멀티클라우드 접근 방식과 동급 최고의 보안 및 규정 준수 제어 기능(예: 규제 대상 산업을 위해 IBM® Cloud에서 제공하는 제어 기능)이 결합되어 모든 지역의 대형 보험사에게 매력적인 가치 제안을 제공합니다. 모든 지역의 여러 저명한 기업들이 핵심 현대화 여정에서 IBM과 협력하고 있습니다.

AI를 통한 디지털 혁신

보험사는 자동화, 비즈니스 디지털화, 고객 셀프서비스 채널 사용 장려를 통해 비용을 절감하고 더 나은 고객 경험을 제공하고 있습니다. AI의 등장으로 기업들은 이제 고객과 상담원의 셀프 서비스 옵션을 활성화하고 IT 헬프데스크, 직원 HR 기능 등 여러 다른 기능을 자동화하는 데 도움이 되는 인지 프로세스 자동화를 구현하고 있습니다.

ChatGPT 기능의 도입으로 생성형 AI 기반 모델에 대한 관심이 크게 높아졌습니다. 파운데이션 모델은 레이블이 없는 데이터 세트에 대해 사전 학습되고 신경망을 사용한 자가 지도 학습을 활용합니다. 파운데이션 모델은 새로운 AI 기반 워크플로우의 필수 요소가 되고 있으며 IBM® Watson 제품은 2020년부터 파운데이션 모델을 사용하고 있습니다. IBM의 watsonx.ai 파운데이션 모델 라이브러리에는 IBM 구축 파운데이션 모델과 Hugging Face의 여러 오픈 소스 대규모 언어 모델(LLM)이 포함되어 있습니다.

AI를 훈련하는 데 사용되는 지도 학습에는 많은 인간의 노력이 필요합니다. 어렵고 집중적인 라벨링이 필요하며 수개월의 노력이 필요합니다. 반면에 자기 지도 학습은 컴퓨터로 구동되며, 라벨링이 거의 필요하지 않고, 빠르고 자동화되어 효율적입니다. IBM의 파운데이션 모델 사용 경험에 따르면 라벨링 요구사항은 10배에서 100배까지 감소하고 훈련 시간은 (기존 AI 학습 방법 사용 대비) 6배까지 단축되는 것으로 나타났습니다.

AI를 통해 디지털 혁신을 달성하려면 보험사는 정형 및 비정형 데이터를 잘 이해하고, 이를 정리하고, 업계 규정을 준수하면서 안전하게 관리하고, '올바른' 데이터에 즉시 액세스할 수 있어야 합니다. 이 기능은 우수한 고객 경험을 제공하고, 신규 고객을 유치하고, 기존 고객을 유지하고, 새롭고 혁신적인 제품으로 이어질 수 있는 심층적인 통찰력을 얻는 데 필수적입니다. 또한 인수 결정을 개선하고 사기를 줄이며 비용을 통제하는 데도 도움이 됩니다. 전세계 모든 지역의 주요 보험사들은 클라우드에서 IBM의 데이터 아키텍처와 자동화 소프트웨어를 구현하고 있습니다.

오늘날의 디지털 혁신을 가능하게 하는 생성형 AI 기능은 다음 5가지 영역으로 배치할 수 있습니다.

요약: 대용량 문서의 텍스트, 음성 대화 및 녹음 내용을 도메인별 콘텐츠가 포함된 개인화된 개요로 변환하여 핵심 사항(예: 보험 계약서, 정책 및 보장 문서, 고객 FAQ에 대한 답변)을 캡처합니다. 분류: 청구 요청 분류, 고객 불만 분류, 고객 감정 분석, 보험 인수 시 위험 분류, 보험 상품 개발을 위한 고객 세분화 분석 등 예시가 거의 없는 서면 입력을 읽고 분류합니다. 생성: 특정 목적을 위한 텍스트 콘텐츠를 생성합니다(예: 특정 보험 상품에 초점을 맞춘 마케팅 캠페인, 다양한 보험 관련 주제에 대한 블로그 게시물 및 기사, 개인화된 고객 이메일 초안 작성 지원 및 보험 기술 시스템에서 사용할 코드 생성). 추출: 비정형 텍스트에서 필수 정보를 분석하고 추출합니다(예: 보험 에이전트가 제출한 보고서에서 정보 추출, 보험 인수 및 위험 평가에 사용하기 위해 의사 또는 임상 보고서에서 의학적 진단 추출). 질문 답변: 특정 데이터에 기반한 질문 답변 기능을 만듭니다(예: 고객 서비스 상담원을 위한 정책 및 커버리지 관련 Q&A 리소스 구축).

보험사들이 보험 비즈니스 프로세스의 디지털 혁신을 위해 생성형 AI를 사용하기 시작하면서 가치를 창출할 수 있는 많은 기회가 생겨나고 있습니다.

IBM의 고객과의 협력은 인재 확보 및 직원 성능 관리와 같은 작업을 간소화하기 위한 HR 프로세스 개선을 포함하여 생성형 AI를 사용할 때 상당한 생산성 향상을 보여줍니다. 고객 관리 상담원이 고객과의 더 높은 가치의 상호 작용에 집중할 수 있도록 하여 생산성을 높입니다(생성형 AI를 사용하는 디지털 채널 가상 비서는 더 간단한 문의를 처리함). 생성형 AI를 사용하여 코드 리팩토링 및 변환을 지원함으로써 레거시 코드를 현대화하는 데 드는 시간과 노력을 절약합니다.