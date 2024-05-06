2023년 말 IBM 기업가치연구소(IBV)가 실시한 설문조사에 따르면 응답자들은 정부 지도자들이 자신에 대한 대중의 신뢰를 과대평가하는 경우가 많다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 또한 대중은 인공 지능(AI)과 같은 신기술에 대해 여전히 경계심을 갖고 있지만, 대부분의 사람들은 정부가 생성형 AI를 도입하는 것에 찬성하는 것으로 나타났습니다.
IBV 설문조사는 미국, 캐나다, 영국, 호주, 일본 등 9개국에서 13,000명 이상의 다양한 성인 그룹을 대상으로 실시되었습니다. 모든 응답자는 최소한 AI와 생성형 AI에 대해 기본적인 이해가 있었습니다.
생성형 AI에 대한 개인의 관점과 기업 및 정부의 생성형 AI 사용, 그리고 직장과 개인 생활에서 생성형 AI 기술을 사용하는 데 대한 기대와 의도를 이해하기 위해 설문조사가 고안되었습니다. 응답자들은 정부에 대한 신뢰 수준과 정부 서비스를 제공하기 위해 생성형 AI를 채택하고 활용하는 정부에 대한 견해에 대한 질문에 답했습니다.
이러한 조사 결과는 기관에 대한 대중의 신뢰의 복잡한 특성을 드러내며, 전 세계적으로 생성형 AI를 도입하는 정부 의사 결정권자에게 중요한 인사이트를 제공합니다.
신뢰는 공공기관의 주요 기둥 중 하나입니다. IBM® Consulting의 글로벌 정부 리더인 Cristina Caballe Fuguet는 "신뢰는 정부가 효과적으로 임무를 수행할 수 있는 능력의 핵심입니다. 지역 대표부터 중앙 정부의 최고위직에 이르기까지 정부에 대한 시민의 신뢰는 공공 서비스 제공을 비롯한 여러 요소에 달려 있습니다."라고 말했습니다.
정부가 기후 변화, 공공 의료, 신흥 기술의 안전하고 윤리적인 사회 통합과 같은 중요한 이슈를 주도하는 데 있어 신뢰는 필수적입니다. 현재의 디지털 시대에는 신뢰 구축의 핵심 요소인 무결성, 개방성, 신뢰, 보안이 더욱 요구되고 있습니다.
IBV, IBM 정부 비즈니스 연구소, 미국 국립 행정 아카데미(NAPA)의 또 다른 최근 연구에 따르면, 대부분의 정부 지도자는 신뢰 구축을 위해서는 협력, 투명성, 실행 역량에 대한 집중과 헌신이 필요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. 그러나 가장 최근의 IBV 연구에 따르면 정부에 대한 국민의 신뢰가 감소하고 있는 것으로 나타났습니다.
응답자들은 팬데믹이 시작된 이후 연방 및 중앙 정부에 대한 신뢰가 가장 많이 감소했다고 답했으며, 응답자의 39%는 팬데믹 이전의 29%에 비해 자국 정부 기관에 대한 신뢰 수준이 매우 낮거나 극도로 낮다고 답했습니다.
이는 같은 연구에서 설문조사에 참여한 정부 지도자들이 코로나19 팬데믹 이후 조직에 대한 국민의 신뢰를 구축하고 효과적으로 성장했다고 확신하는 것과는 대조적인 결과입니다. 이러한 신뢰에 대한 인식의 불일치는 정부 지도자들이 국민을 더 잘 이해하고 공공 부문 기관의 성과에 대한 견해와 국민들이 인식하는 방식을 조화시킬 방법을 찾아야 한다는 것을 나타냅니다.
이 연구는 또한 AI 기반 도구와 시민 서비스에 대한 신뢰를 구축하는 것이 정부의 과제가 될 것이라는 점도 발견했습니다. 응답자의 거의 절반이 전통적인 인간 지원 서비스를 신뢰한다고 답했으며, 약 5명 중 1명만이 AI 기반 서비스를 더 신뢰한다고 답했습니다.
올해 60개 이상의 국가와 EU(전 세계 인구의 절반을 거의 차지)가 대표자를 선출하기 위해 투표장으로 향할 것입니다. 각국 정부 지도자는 기술이 민주주의 원칙, 제도 및 사회를 위해 작동하도록 보장하는 등 수많은 과제에 직면해 있습니다.
IBV의 사고 리더십 연구 책임자인 David Zaharchuck은 "AI를 안전하고 윤리적으로 우리 사회와 글로벌 경제에 통합하는 것은 향후 25년 동안 각국 정부에게 가장 큰 도전이자 기회가 될 것"이라고 말합니다.
설문조사 참여자 대부분은 생성형 AI의 잠재적인 부정적 영향에 대해 우려하고 있다고 답했습니다. 이는 대부분의 대중이 아직 이 기술에 대한 이해가 부족하며, 엄격한 보안 및 규제 요건을 준수하면서 신뢰할 수 있고 책임감 있는 방식으로 조직에서 설계 및 배포할 수 있는 방법에 대해 고민하고 있음을 보여줍니다.
IBV 연구에 따르면 사람들은 이 새로운 기술의 도입과 의사 결정, 개인정보 보호, 데이터 보안 또는 고용 안정과 같은 문제에 미칠 수 있는 영향에 대해 여전히 어느 정도 우려하고 있는 것으로 나타났습니다.
정부와 신흥 기술에 대한 전반적인 신뢰 부족에도 불구하고 설문조사 대상자 대부분은 정부가 고객 서비스를 위해 생성형 AI를 사용하는 것에 동의하며, 정부의 생성형 AI 도입 속도가 적절하다고 생각합니다. 설문조사에 참여한 응답자 중 30% 미만은 공공 및 민간 부문의 도입 속도가 너무 빠르다고 생각합니다. 대부분은 이 속도가 적당하다고 생각하지만, 일부는 너무 느리다고 생각하기도 합니다.
생성형 AI의 구체적인 사용 사례에 대해 설문조사 응답자들은 다양한 시민 서비스에 생성형 AI를 사용하는 것에 대해 의견이 엇갈렸지만, 정부가 고객 서비스, 세무 및 법률 자문 서비스, 교육 목적으로 생성형 AI를 사용하는 것에 대해서는 대다수가 찬성했습니다.
이러한 조사 결과는 시민들이 정부가 AI와 생성형 AI를 활용하는 것에 가치를 두고 있다는 것을 보여줍니다. 하지만 신뢰가 문제입니다. 지금 시민이 정부를 신뢰하지 않는다면, 정부가 AI를 도입하면서 실수를 하더라도 시민은 정부를 신뢰하지 않을 것입니다. 개방적이고 투명한 방식으로 생성형 AI를 구현하면 정부는 동시에 신뢰와 기능을 구축할 수 있습니다.
IBM Technology의 글로벌 정부 산업 리더인 Casey Wreth는 "공공 부문에서 생성형 AI의 미래는 유망하지만 이 기술은 사전에 해결해야 하는 새로운 복잡성과 위험을 가져옵니다. 정부 리더는 위험을 관리하고, 규정 준수 프로그램을 지원하며, 가장 중요한 것은 AI의 광범위한 사용에 대한 대중의 신뢰를 얻기 위해 AI 거버넌스를 구현해야 합니다."라고 말했습니다.
"올해 생성형 AI 도입이 계속 증가함에 따라 시민들이 watsonx.governance와 같은 도구를 사용하여 AI를 사용하여 생성된 블랙박스를 밝히는 투명하고 설명 가능한 AI 워크플로에 액세스할 수 있는 것이 중요합니다. 이러한 방식으로 정부는 이 획기적인 기술을 책임감 있게 구현하는 관리자가 될 수 있습니다."라고 Wreth는 말합니다.
IBM watsonx는 신뢰할 수 있는 AI를 보장하기 위해 공정성, 개인정보 보호, 설명 가능성, 투명성 및 견고성이라는 다섯 가지 기본 요소를 구현합니다.
이 포트폴리오는 다양한 환경에서 AI 개발을 위한 원활하고 효율적이며 책임감 있는 접근 방식을 제공합니다. 특히, 최근 출시된 IBM® watsonx.governance는 공공 부문 팀이 이러한 영역을 자동화하고 해결하여 조직의 AI 활동을 지시, 관리 및 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
본질적으로 이 툴은 영양 성분표의 기능과 유사하게 AI 모델이 아웃풋을 위한 정보를 어디서 어떻게 얻는지에 대한 블랙박스를 열어 정부의 투명성을 촉진합니다. 또한 명확한 프로세스를 촉진하여 조직이 위험을 사전에 탐지하고 완화하는 동시에 내부 AI 정책 및 업계 표준에 대한 규정 준수 프로그램을 지원합니다.
공공 부문에서 문제를 해결하고 효율성을 개선하기 위해 AI와 자동화를 지속적으로 도입함에 따라 모든 AI 솔루션에 대한 신뢰와 투명성을 유지하는 것이 중요합니다. 정부는 전체 AI 수명 주기를 효과적으로 이해하고 관리해야 하며, 리더는 모델을 학습하고 미세 조정하는 데 어떤 데이터가 사용되었는지, 모델이 어떻게 결과에 도달했는지 쉽게 설명할 수 있어야 합니다. 책임감 있는 AI 관행을 적극적으로 도입하는 것은 우리 모두가 발전할 수 있는 기회이며, 정부가 AI를 선의로 활용하면서 투명성을 선도할 수 있는 기회이기도 합니다.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.