올해 60개 이상의 국가와 EU(전 세계 인구의 절반을 거의 차지)가 대표자를 선출하기 위해 투표장으로 향할 것입니다. 각국 정부 지도자는 기술이 민주주의 원칙, 제도 및 사회를 위해 작동하도록 보장하는 등 수많은 과제에 직면해 있습니다.

IBV의 사고 리더십 연구 책임자인 David Zaharchuck은 "AI를 안전하고 윤리적으로 우리 사회와 글로벌 경제에 통합하는 것은 향후 25년 동안 각국 정부에게 가장 큰 도전이자 기회가 될 것"이라고 말합니다.



설문조사 참여자 대부분은 생성형 AI의 잠재적인 부정적 영향에 대해 우려하고 있다고 답했습니다. 이는 대부분의 대중이 아직 이 기술에 대한 이해가 부족하며, 엄격한 보안 및 규제 요건을 준수하면서 신뢰할 수 있고 책임감 있는 방식으로 조직에서 설계 및 배포할 수 있는 방법에 대해 고민하고 있음을 보여줍니다.

IBV 연구에 따르면 사람들은 이 새로운 기술의 도입과 의사 결정, 개인정보 보호, 데이터 보안 또는 고용 안정과 같은 문제에 미칠 수 있는 영향에 대해 여전히 어느 정도 우려하고 있는 것으로 나타났습니다.

정부와 신흥 기술에 대한 전반적인 신뢰 부족에도 불구하고 설문조사 대상자 대부분은 정부가 고객 서비스를 위해 생성형 AI를 사용하는 것에 동의하며, 정부의 생성형 AI 도입 속도가 적절하다고 생각합니다. 설문조사에 참여한 응답자 중 30% 미만은 공공 및 민간 부문의 도입 속도가 너무 빠르다고 생각합니다. 대부분은 이 속도가 적당하다고 생각하지만, 일부는 너무 느리다고 생각하기도 합니다.

생성형 AI의 구체적인 사용 사례에 대해 설문조사 응답자들은 다양한 시민 서비스에 생성형 AI를 사용하는 것에 대해 의견이 엇갈렸지만, 정부가 고객 서비스, 세무 및 법률 자문 서비스, 교육 목적으로 생성형 AI를 사용하는 것에 대해서는 대다수가 찬성했습니다.

이러한 조사 결과는 시민들이 정부가 AI와 생성형 AI를 활용하는 것에 가치를 두고 있다는 것을 보여줍니다. 하지만 신뢰가 문제입니다. 지금 시민이 정부를 신뢰하지 않는다면, 정부가 AI를 도입하면서 실수를 하더라도 시민은 정부를 신뢰하지 않을 것입니다. 개방적이고 투명한 방식으로 생성형 AI를 구현하면 정부는 동시에 신뢰와 기능을 구축할 수 있습니다.



IBM Technology의 글로벌 정부 산업 리더인 Casey Wreth는 "공공 부문에서 생성형 AI의 미래는 유망하지만 이 기술은 사전에 해결해야 하는 새로운 복잡성과 위험을 가져옵니다. 정부 리더는 위험을 관리하고, 규정 준수 프로그램을 지원하며, 가장 중요한 것은 AI의 광범위한 사용에 대한 대중의 신뢰를 얻기 위해 AI 거버넌스를 구현해야 합니다."라고 말했습니다.