지난 몇 년 동안 인공 지능(AI)만큼 전 세계를 강타한 기술도 드뭅니다. AI와 그 다양한 활용 사례는 더 이상 기술 전문가에게만 국한되지 않고 대중의 논의 주제가 되었습니다. AI(특히 생성형 AI)는 우리가 알고 있는 사회를 긍정적으로 변화시키고 생산성을 높이며, 향후 수년 동안 수조 달러 규모의 경제적 가치를 창출할 잠재력을 지니고 있습니다. AI의 가치는 민간 부문의 발전에만 국한되지 않습니다. 기술이 완벽하게 관리되고, 개인정보가 보호되고, 의사 결정이 투명하고 설명 가능한 책임감 있는 방식으로 구현될 경우, 정부 내 AI는 정부 서비스의 새로운 시대를 열 수 있는 힘을 지닙니다.

이러한 서비스는 공공 부문의 인력 효율성을 개선하고 운영 비용을 줄임으로써 시민에게 힘을 실어주고 공공 기관에 대한 신뢰를 회복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 백엔드에서도 AI 툴은 레거시 소프트웨어를 보다 유연한 클라우드 기반 애플리케이션으로 마이그레이션하거나 메인프레임 메인프레임 애플리케이션 현대화를 가속화하는 등 디지털 현대화를 강화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

많은 잠재적 이점에도 불구하고 많은 정부 기관은 여전히 AI와 생성형 AI를 구현하는 방법을 파악하고 있습니다. 많은 경우 전 세계 정부 기관은 선택의 기로에 서게 됩니다. 이들은 AI의 사용과 그 이점을 수용하고 기술의 잠재력을 활용하여 시민의 삶을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 아니면 방관만 하다가 기관이 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있도록 지원하는 AI의 능력을 놓칠 수도 있습니다.

이러한 혁신을 촉진하기 위해 조 바이든과 미국 정부는 행정명령을 통해 백악관 자원을 채용과 개발에 투입하는 실질적인 AI 연구 이니셔티브를 발표했습니다. 이와 동시에 미국 관리예산처(OMB)는 정부 AI 사용 시 위험을 완화하는 방법에 대한 업데이트된 지침을 발표하여 책임감 있는 연구에 대한 관심이 증가하고 있음을 알렸습니다.

AI와 자동화를 활용한 솔루션을 조기에 도입한 정부 기관들은 이 기술이 공공 부문에 제공하는 이점에 대한 구체적인 인사이트를 제공합니다. 이는 미국 국세청(IRS) 세금 신고 처리를 현대화하거나, 자동화를 활용해 미국 국제개발처(USAID) 글로벌 보건 공급망 프로그램의 효율성을 크게 향상시키는 경우 등에서 확인할 수 있습니다. 체코에 있는 우크라이나 대사관에서 개발한 것이나 미국 이민 기관이 만든 공공 서비스용 가상 어시스턴트처럼, 시민에게 직접 제공되는 성공적인 AI 활용 사례도 있습니다. 또한 일부 AI 알고리즘은 공중보건 활동을 발전시키는 데 기여했습니다. 영국에서는 국가보건서비스(NHS)가 이 기술을 활용해 의료 이미지를 스캔하고 새로운 치료법의 테스트와 개발을 지원했습니다.

그리고 정부가 이 기술을 활용하는 것은 단지 시작일 뿐입니다. 생성형 AI가 제공하는 파운데이션 모델을 갖춘 새로운 AI의 물결은 정부 및 연방 기관에서 AI를 업무에 활용할 수 있는 새로운 주요 기회가 될 수 있습니다.