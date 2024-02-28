지난 몇 년 동안 인공 지능(AI)만큼 전 세계를 강타한 기술도 드뭅니다. AI와 그 다양한 활용 사례는 더 이상 기술 전문가에게만 국한되지 않고 대중의 논의 주제가 되었습니다. AI(특히 생성형 AI)는 우리가 알고 있는 사회를 긍정적으로 변화시키고 생산성을 높이며, 향후 수년 동안 수조 달러 규모의 경제적 가치를 창출할 잠재력을 지니고 있습니다. AI의 가치는 민간 부문의 발전에만 국한되지 않습니다. 기술이 완벽하게 관리되고, 개인정보가 보호되고, 의사 결정이 투명하고 설명 가능한 책임감 있는 방식으로 구현될 경우, 정부 내 AI는 정부 서비스의 새로운 시대를 열 수 있는 힘을 지닙니다.
이러한 서비스는 공공 부문의 인력 효율성을 개선하고 운영 비용을 줄임으로써 시민에게 힘을 실어주고 공공 기관에 대한 신뢰를 회복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 백엔드에서도 AI 툴은 레거시 소프트웨어를 보다 유연한 클라우드 기반 애플리케이션으로 마이그레이션하거나 메인프레임 메인프레임 애플리케이션 현대화를 가속화하는 등 디지털 현대화를 강화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
많은 잠재적 이점에도 불구하고 많은 정부 기관은 여전히 AI와 생성형 AI를 구현하는 방법을 파악하고 있습니다. 많은 경우 전 세계 정부 기관은 선택의 기로에 서게 됩니다. 이들은 AI의 사용과 그 이점을 수용하고 기술의 잠재력을 활용하여 시민의 삶을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 아니면 방관만 하다가 기관이 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있도록 지원하는 AI의 능력을 놓칠 수도 있습니다.
이러한 혁신을 촉진하기 위해 조 바이든과 미국 정부는 행정명령을 통해 백악관 자원을 채용과 개발에 투입하는 실질적인 AI 연구 이니셔티브를 발표했습니다. 이와 동시에 미국 관리예산처(OMB)는 정부 AI 사용 시 위험을 완화하는 방법에 대한 업데이트된 지침을 발표하여 책임감 있는 연구에 대한 관심이 증가하고 있음을 알렸습니다.
AI와 자동화를 활용한 솔루션을 조기에 도입한 정부 기관들은 이 기술이 공공 부문에 제공하는 이점에 대한 구체적인 인사이트를 제공합니다. 이는 미국 국세청(IRS) 세금 신고 처리를 현대화하거나, 자동화를 활용해 미국 국제개발처(USAID) 글로벌 보건 공급망 프로그램의 효율성을 크게 향상시키는 경우 등에서 확인할 수 있습니다. 체코에 있는 우크라이나 대사관에서 개발한 것이나 미국 이민 기관이 만든 공공 서비스용 가상 어시스턴트처럼, 시민에게 직접 제공되는 성공적인 AI 활용 사례도 있습니다. 또한 일부 AI 알고리즘은 공중보건 활동을 발전시키는 데 기여했습니다. 영국에서는 국가보건서비스(NHS)가 이 기술을 활용해 의료 이미지를 스캔하고 새로운 치료법의 테스트와 개발을 지원했습니다.
그리고 정부가 이 기술을 활용하는 것은 단지 시작일 뿐입니다. 생성형 AI가 제공하는 파운데이션 모델을 갖춘 새로운 AI의 물결은 정부 및 연방 기관에서 AI를 업무에 활용할 수 있는 새로운 주요 기회가 될 수 있습니다.
하지만 이를 달성하려면 공급업체는 AI 활용 사례가 지방 및 연방 정부와 고객에게 이익을 줄 수 있는 주요 분야에 먼저 집중해야 합니다. 우리 관점에서는 세 가지 주요 영역이 있습니다.
첫 번째는 정부 기관의 인력 전환, 즉 디지털 노동입니다. 국가 기관부터 지방 정부까지 모든 정부 기관의 공무원은 AI 기술 도입에 대비해야 합니다. 이것은 데이터 과학자와 소프트웨어 프로그래머와 같은 새로운 인재를 채용하는 것을 의미할 수 있지만, 기존 근로자에게 AI 관련 프로젝트를 관리하는 데 필요한 훈련과 지속적인 평가를 제공하는 것을 의미하기도 합니다.
이를 통해 자연어 처리(NLP) 및 머신 러닝(ML)과 같은 기술이 대량의 데이터 세트를 읽고 분석할 필요성을 완화할 수 있으므로 생산성이 향상될 수 있습니다. 예를 들어, 정부 구매 프로세스의 여러 측면을 자동화하여 더욱 효과적으로 만들 수 있습니다. 목표는 공무원이 가치 있는 회의, 창의적인 사고, 의미 있는 업무에 집중할 수 있는 시간을 확보하는 것입니다.
새로운 AI 애플리케이션에서 두 번째로 중점을 두어야 할 것은 시민 지원입니다. AI가 사회에 실질적인 혜택을 주려면 공공 부문에서 시민에게 직접적인 혜택이 되는 사용 사례를 우선시해야 합니다. 미래에는 다양한 용도로 활용될 가능성이 있습니다. 실시간으로 정보를 제공하거나, 시민의 특정 요구에 따라 서비스를 개인화하거나, 느리다는 평이 있는 프로세스를 가속화하는 데 활용될 수 있습니다.
예를 들어, 서류를 제출하거나 청구서를 제출해 본 사람이라면 누구나 그 기분을 너무나 잘 알 것입니다. 몇 시간 동안 사무실에 앉아 직원들이 끝없는 화면을 클릭하는 동안, 그리고 다양한 데이터베이스에 저장된 정보를 찾아 헤매는 것을 기다리는 것입니다. 데이터에 액세스하고, 구성하고, 활용하는 AI의 능력이 여러 기관에서 데이터를 활용하여 정보와 서비스를 보다 직관적이고 능동적으로 제공함으로써 이미 온라인에서 사용 가능한 정부 운영을 개선할 수 있는 새로운 가능성을 창출할 수 있다면 어떨까요?
셋째, AI 모델은 공공 부문의 디지털 혁신 노력의 중요한 구성 요소가 되고 있습니다. 정부는 긴밀하게 결합된 워크플로 규칙을 갖춘 기존 시스템으로 인해 진정한 변혁을 이루지 못하는 경우가 잦으며, 이를 현대화하려면 상당한 노력과 상당한 비용이 필요합니다.
예를 들어, 공공 부문 기관은 특정 기술 시스템을 클라우드로 이전하고 AI를 도입하여 데이터를 더 효과적으로 활용할 수 있습니다. AI 기반 툴은 대규모 데이터 저장소에서 패턴을 감지하는 데 도움이 되고 컴퓨터 프로그램을 작성할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 비용 최적화에 도움이 될 뿐만 아니라 국가 안보에 대한 위협을 신속하게 탐지할 수 있어 사이버 보안을 강화할 수 있습니다. 이런 방식을 통해 기업은 찾기 어려운 기술을 찾는 대신 기술 격차를 줄이고 끊임없이 발전하는 인재를 활용할 수 있습니다.
마지막으로, IBM의 견해로는 설계, 개발, 사용 및 유지 관리의 라이프사이클 전반에 걸쳐 기술의 윤리적 사용의 중요성을 강조하지 않고는 공공 부문에서 책임감 있는 AI에 대해 논의할 수 없습니다. 이는 IBM이 수년 동안 업계에서 추진해 온 것입니다. 의료 조직 및 금융 서비스 조직과 마찬가지로 정부 및 공공 부문 조직도 가장 신뢰받는 기관으로 여겨지도록 노력해야 합니다. 즉, 신뢰할 수 있는 AI의 5가지 기본 속성인 설명 가능성, 공정성, 투명성, 견고성, 개인 정보 보호에 의존하여 책임감 있는 배포를 모니터링하는 동시에 인간이 계속해서 정부가 제공하는 서비스의 중심에 있어야 한다는 의미입니다.
AI가 위에서 언급한 모든 특성을 포함하는 방식으로 구현된다면 정부와 시민 모두에게 새로운 방식으로 도움이 될 수 있습니다. AI와 기본 모델의 가장 큰 장점은 아마도 그 범위일 것입니다. 아주 작은 규모의 에이전시까지 확장할 수 있습니다. 이는 직원과 시민이 정책이나 정부가 제공하는 혜택에 대해 더 잘 검색할 수 있도록 모델을 활용하는 등, 주정부 및 지방정부 프로젝트에서도 활용될 수 있습니다. 공공 부문은 AI에 대한 정보를 얻고, 책임감을 갖고, 충분한 준비를 갖추면 모든 사람을 위한 더 밝고 나은 미래를 만드는 데 기여할 수 있습니다.
IBM은 파운데이션 모델과 생성형 AI의 혁신적 잠재력을 발휘하여 중대한 과제를 해결하는 데 도움을 주기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 기업과 공공 부문 기관을 대상으로 개방적이고 타기팅된 가치 창출 AI 솔루션을 제공합니다.
