디지털 트윈은 물리적 자산의 디지털 표현입니다. 엔지니어링, 시뮬레이션 또는 머신 러닝(ML) 모델과 결합된 실제 데이터(실시간 및 과거 모두)를 사용하여 운영을 개선하고 의사 결정을 지원합니다.
디지털 트윈의 이점을 실현하려면 데이터 및 로직 통합 계층과 역할 기반 프레젠테이션이 필요합니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이 에너지 및 유틸리티와 같은 자산 집약적 산업에서는 다음과 같은 다양한 데이터 세트를 통합해야 합니다.
프레젠테이션 계층의 경우 3D 모델링, 증강 현실 및 다양한 예측 모델 기반 건강 점수 및 중요도 지수와 같은 다양한 능력을 활용할 수 있습니다. IBM에서는 개방형 기술이 디지털 트윈의 필수 기반이라고 굳게 믿습니다.
기존의 ML 및 AI 모델링 기술을 활용할 때는 사일로화된 AI 모델에 대한 집중적인 학습을 수행해야 하며, 이를 위해서는 많은 사람이 감독하는 학습이 필요합니다. 이는 사일로화된 프로세스와 기술에서 생성되고 유지되는 과거, 현재 및 예측 데이터를 활용하는 데 있어 큰 장애물이었습니다.
그림 2에서 볼 수 있듯이 생성형 AI를 사용하면 물리적으로 가능하면서도 동시에 합리적인 객체 상태를 얼마든지 시뮬레이션하고 이를 디지털 트윈의 네트워크에 공급함으로써 디지털 트윈의 성능을 높일 수 있습니다.
이러한 능력은 물리적 개체의 상태를 지속적으로 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 열 지도는 집중적인 에어컨 사용으로 인한 예상되는 폭염으로 인해 전력 네트워크에서 병목 현상이 발생할 수 있는 위치와 지능형 스위칭을 통해 이를 해결할 수 있는 방법을 보여줄 수 있습니다. 개방형 기술 기반과 함께 모델을 신뢰하고 비즈니스 영역을 대상으로 하는 것이 중요합니다.
에너지 및 유틸리티와 같은 자산 집약적 산업에서 디지털 트윈 기술에 생성형 AI를 활용하면 다양한 사용 사례가 현실화됩니다. 업계 고객의 사용 사례 몇 가지를 살펴보세요.
생성형 AI 및 대규모 언어 모델(LLM)은 AI 분야에 새로운 위험을 초래하며, 이러한 새로운 솔루션이 제시하는 질문에 대한 모든 해답을 가지고 있다고 주장하지 않습니다. IBM은 인공 지능에서 신뢰와 투명성을 구축하는 것이 기술적 도전이 아니라 사회 기술적 도전이라는 것을 잘 알고 있습니다.
많은 비율의 AI 프로젝트가 비즈니스 전략의 불일치, 모델 결과에 대한 불신에 이르기까지 다양한 이유로 개념 증명에 갇히는 것을 볼 수 있습니다. IBM은 방대한 혁신 경험, 업계 전문 지식, 독점 및 파트너 기술을 결합합니다. 이러한 기술과 파트너십의 조합을 통해 IBM Consulting은 기업이 목표를 달성하기 위해 신뢰할 수 있는 AI를 운영하고 확장할 수 있는 전략과 기능을 구축하는 데 매우 적합합니다.
현재 IBM은 AI 솔루션을 제공하는 동시에 고객이 안전하고 책임감 있게 AI를 사용할 수 있도록 지원하는 컨설팅 업무를 수행하는 몇 안 되는 기업 중 하나입니다. IBM의 생성형 AI 우수 센터는 고객이 AI 수명 주기 전체를 운영화하고 윤리적으로 책임감 있는 생성형 AI 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다.
생성형 AI를 활용하는 여정은 다음과 같아야 합니다. a) 오픈 기술에 의해 주도되어야 합니다. b) 모델에 대한 신뢰를 구축하기 위해 AI의 책임과 관리를 보장합니다. c) 플랫폼을 사용하는 사람들의 역량을 강화해야 합니다. 우리는 생성형 AI가 에너지 및 유틸리티 기업이 청정 에너지 전환을 위해 디지털 인프라를 현대화할 때 디지털 트윈의 약속을 실현할 수 있다고 믿습니다. IBM Consulting에 참여하면 데이터 및 AI 모델을 학습하고 배포하고 관리할 수 있는 AI 가치 창출자가 될 수 있습니다.
