에너지 및 유틸리티와 같은 자산 집약적 산업에서 디지털 트윈 기술에 생성형 AI를 활용하면 다양한 사용 사례가 현실화됩니다. 업계 고객의 사용 사례 몇 가지를 살펴보세요.

Visual Insights 타워, 변압기, 전선 등 다양한 유틸리티 자산 클래스의 기본 모델을 생성하고 대규모 시각 이미지와 클라이언트 설정에 맞게 조정하여 신경망 아키텍처를 활용할 수 있습니다. 이를 사용하여 이미지를 수동으로 검토하는 것보다 유틸리티 자산의 이상 현상 및 손상을 식별하는 데 AI 사용을 확장할 수 있습니다. 자산 성능 관리 우리는 시계열 데이터와 작업 주문, 이벤트 예측, 건강 점수, 중요도 지수, 사용자 매뉴얼 및 기타 비정형 데이터와의 상관 관계를 기반으로 대규모 파운데이션 모델을 생성하여 이상 징후 감지를 수행합니다. 모델을 사용하여 현재 및 향후 운영에 액세스할 수 있는 모든 과거 정보가 포함된 개별 트윈 자산을 생성합니다. 현장 서비스 검색 증강 생성 작업을 활용하여 실시간으로 현장 서비스 지원을 제공하는 질문-답변 기능 또는 다국어 대화형 챗봇(광범위한 지식 기반의 문서 또는 동적 콘텐츠 기반)을 만듭니다. 이 기능은 최종 사용자를 문서, 링크 또는 인간 운영자에게 리디렉션할 필요 없이 자산별 질문에 실시간으로 답변하여 현장 서비스 담당자의 성과에 큰 영향을 미치고 에너지 서비스의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

생성형 AI 및 대규모 언어 모델(LLM)은 AI 분야에 새로운 위험을 초래하며, 이러한 새로운 솔루션이 제시하는 질문에 대한 모든 해답을 가지고 있다고 주장하지 않습니다. IBM은 인공 지능에서 신뢰와 투명성을 구축하는 것이 기술적 도전이 아니라 사회 기술적 도전이라는 것을 잘 알고 있습니다.

많은 비율의 AI 프로젝트가 비즈니스 전략의 불일치, 모델 결과에 대한 불신에 이르기까지 다양한 이유로 개념 증명에 갇히는 것을 볼 수 있습니다. IBM은 방대한 혁신 경험, 업계 전문 지식, 독점 및 파트너 기술을 결합합니다. 이러한 기술과 파트너십의 조합을 통해 IBM Consulting은 기업이 목표를 달성하기 위해 신뢰할 수 있는 AI를 운영하고 확장할 수 있는 전략과 기능을 구축하는 데 매우 적합합니다.

현재 IBM은 AI 솔루션을 제공하는 동시에 고객이 안전하고 책임감 있게 AI를 사용할 수 있도록 지원하는 컨설팅 업무를 수행하는 몇 안 되는 기업 중 하나입니다. IBM의 생성형 AI 우수 센터는 고객이 AI 수명 주기 전체를 운영화하고 윤리적으로 책임감 있는 생성형 AI 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다.

생성형 AI를 활용하는 여정은 다음과 같아야 합니다. a) 오픈 기술에 의해 주도되어야 합니다. b) 모델에 대한 신뢰를 구축하기 위해 AI의 책임과 관리를 보장합니다. c) 플랫폼을 사용하는 사람들의 역량을 강화해야 합니다. 우리는 생성형 AI가 에너지 및 유틸리티 기업이 청정 에너지 전환을 위해 디지털 인프라를 현대화할 때 디지털 트윈의 약속을 실현할 수 있다고 믿습니다. IBM Consulting에 참여하면 데이터 및 AI 모델을 학습하고 배포하고 관리할 수 있는 AI 가치 창출자가 될 수 있습니다.