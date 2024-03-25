생성형 AI의 출현은 리더들에게 몇 가지 질문과 우려를 불러일으키고 있습니다. 최근 몇 년 동안 조직은 고객의 기대에 부응할 수 있을 만큼 빠르게 콘텐츠를 제작하고 전달하는 능력에 대해 고민해 왔으며, 이제 생성형 AI가 이러한 문제를 해결할 수 있게 되면서 또 다른 질문이 대두되고 있습니다. 직원을 보강하기 위한 AI 도구와 기술을 신뢰할 수 있는가 하는 문제입니다. 전 세계의 리더들은 생성형 AI를 구현하고 받아들이는 데 있어 다양한 감정을 느끼고 있습니다. 설렘과 호기심, 약간의 불안감이 동시에 느껴지기도 합니다. 우리 대부분은 '포모(FOMO)', 즉 놓치는 것에 대한 두려움이라는 용어에 익숙합니다. 하지만 사람들은 생성형 AI로 인해 '포기(FOGI)', 진입에 대한 두려움도 느끼고 있습니다.

이러한 조직이 직면하는 FOMO는 기대에 부응할 수 있을 만큼 빠르게 콘텐츠를 만들 수 없거나 생각보다 효율적이지 않은 도구에 비용을 낭비하는 것과 관련이 있습니다. FOGI에 대한 우려는 신뢰와 직원을 강화하기 위해 AI 도구와 기술을 신뢰할 수 있는지 여부에 관한 것입니다. 결과물이 고객에게 공감을 불러일으킬 만한 콘텐츠를 제공할 수 있을까요? AI가 안전하게 작동할 것이라고 믿을 수 있을까요? AI가 최초 창작자에게 보상을 제공할 것이라고 믿을 수 있을까요? 생성된 콘텐츠가 브랜드 가이드라인을 위반하지 않을 것이라고 믿을 수 있을까요?

이 블로그와 IBM 기업가치연구소(IBV) 연구 "콘텐츠 공급망의 혁명"은 경영진과 직원들이 콘텐츠 제작의 변화하는 환경을 더 잘 이해하고 콘텐츠 공급망을 최적화하는 데 있어 생성형 AI 모델의 힘을 활용할 수 있도록 이러한 질문에 답하는 것을 목표로 합니다.