생성형 AI의 전 세계적 채택이 눈앞에 다가왔습니다. 마케팅 조직은 경쟁력을 유지하기 위해 이 분야를 이해하고 활용하는 것이 필수적입니다. 향후 몇 년 동안 콘텐츠 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 조직은 고객의 기대와 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 콘텐츠를 더 빠른 속도로 제작해야 합니다. 생성형 AI와 콘텐츠 공급망을 도입하면 이러한 개선 사항을 어떻게 구현할 수 있는지 명확하게 알 수 있습니다.
콘텐츠 공급망은 사람, 프로세스, 기술을 통합해 콘텐츠를 효과적으로 기획하고, 생성하고, 제작하고, 출시하고, 측정하고, 관리하도록 지원합니다. 이는 엔드투엔드 콘텐츠 여정, 즉 가치 창출 시간을 단축할 수 있는 여정을 포괄합니다. 콘텐츠 공급망에 생성형 AI를 도입하면 기업이 보다 개인화된 콘텐츠를 더 빠르고 효율적으로 제작할 수 있게 될 것입니다. 그렇다면 기업이 콘텐츠 공급망 전반에 걸쳐 생성형 AI로 콘텐츠를 제공하는 데 방해가 되는 요소는 무엇일까요?
생성형 AI의 출현은 리더들에게 몇 가지 질문과 우려를 불러일으키고 있습니다. 최근 몇 년 동안 조직은 고객의 기대에 부응할 수 있을 만큼 빠르게 콘텐츠를 제작하고 전달하는 능력에 대해 고민해 왔으며, 이제 생성형 AI가 이러한 문제를 해결할 수 있게 되면서 또 다른 질문이 대두되고 있습니다. 직원을 보강하기 위한 AI 도구와 기술을 신뢰할 수 있는가 하는 문제입니다. 전 세계의 리더들은 생성형 AI를 구현하고 받아들이는 데 있어 다양한 감정을 느끼고 있습니다. 설렘과 호기심, 약간의 불안감이 동시에 느껴지기도 합니다. 우리 대부분은 '포모(FOMO)', 즉 놓치는 것에 대한 두려움이라는 용어에 익숙합니다. 하지만 사람들은 생성형 AI로 인해 '포기(FOGI)', 진입에 대한 두려움도 느끼고 있습니다.
이러한 조직이 직면하는 FOMO는 기대에 부응할 수 있을 만큼 빠르게 콘텐츠를 만들 수 없거나 생각보다 효율적이지 않은 도구에 비용을 낭비하는 것과 관련이 있습니다. FOGI에 대한 우려는 신뢰와 직원을 강화하기 위해 AI 도구와 기술을 신뢰할 수 있는지 여부에 관한 것입니다. 결과물이 고객에게 공감을 불러일으킬 만한 콘텐츠를 제공할 수 있을까요? AI가 안전하게 작동할 것이라고 믿을 수 있을까요? AI가 최초 창작자에게 보상을 제공할 것이라고 믿을 수 있을까요? 생성된 콘텐츠가 브랜드 가이드라인을 위반하지 않을 것이라고 믿을 수 있을까요?
이 블로그와 IBM 기업가치연구소(IBV) 연구 "콘텐츠 공급망의 혁명"은 경영진과 직원들이 콘텐츠 제작의 변화하는 환경을 더 잘 이해하고 콘텐츠 공급망을 최적화하는 데 있어 생성형 AI 모델의 힘을 활용할 수 있도록 이러한 질문에 답하는 것을 목표로 합니다.
새로운 개념이나 큰 변화에는 약간의 망설임과 반발이 따르기 마련입니다. 변화는 선형적이지 않습니다. 전환에 대처하기 위해서는 변화 관리가 필요합니다. 직원과 경영진 모두 수년간 같은 방식으로 업무를 수행해 온 경우 새로운 사고방식이나 업무 방식을 받아들이는 데 어려움을 겪습니다. 콘텐츠 공급망을 도입하기 위해 워크플로를 현대화한다는 것은 혼란과 불확실성을 의미합니다. 그러나 이는 또한 빠르고 정확한 엔드투엔드 콘텐츠 여정을 만들어 궁극적으로 고객의 기대 수준에 부응하는 것을 의미합니다.
변화 관리는 새로운 콘텐츠 공급망을 채택하고 프로세스를 신뢰하는 데 있어 매우 중요한 부분입니다. 이러한 새로운 기술은 많은 힘과 불확실성을 가져올 수 있습니다. 그러나 생성형 AI와 공급망의 채택은 조직에 엄청난 기회가 될 수 있습니다.
설문조사 응답자들은 콘텐츠 프로세스의 개선이 필요한 부분을 '예리하게 인식'하고 있었습니다. 88%는 애플리케이션 전반에 걸쳐 활성화하기 위해 승인된 자산에 더 쉽게 액세스할 수 있는 방법이 필요하다고 답했으며, 79%는 고객 참여와 고객 경험을 촉진하기 위해 콘텐츠, 대상 및 경험 변형을 실험하기를 원한다고 답했습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 설명된 대로, 다양한 플랫폼과 도구를 사용하는 임시 '프랑켄슈타인' 같은 시스템은 점점 더 많은 데이터 통합, 콘텐츠 생성 및 지능형 자동화에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 통합 시스템 및 운영 모델로 전환할 수 있습니다.
이와는 별도로, 연구 결과에 따르면 대부분의 응답자가 이미 생성형 AI를 사용하고 있지만, 극소수(단 2명%)만이 기술을 최적화하고 있는 것으로 나타났습니다. 조직은 콘텐츠 공급망을 관리하기 위한 새로운 접근 방식을 모색하고 있으며, Adobe Firefly와 같은 플랫폼에 내장된 생성형 AI가 가장 큰 효과를 낼 수 있습니다.
생성형 AI는 비즈니스에서 한 영역에만 해당되는 것이 아닙니다. 대신 마케팅, 고객 지원, 제품 개발, 운영 등 다양한 기능에 걸쳐 콘텐츠 제작자를 지원할 수 있습니다. 이 연구에 따르면 응답자의 95%가 생성형 AI가 판도를 바꿀 것이라는 데 동의했습니다. 그리고 설문 조사에 참여한 거의 모든 CMO는 생성형 AI가 마케팅 팀을 일상적인 작업에서 해방시켜 보다 창의적인 노력에 집중할 수 있게 해줄 것이라고 믿습니다.
콘텐츠 공급망과 생성형 AI는 아직 초기 단계에 있지만 참여하기 전에 에코시스템에 힘을 불어넣는 것이 중요합니다. 이러한 새로운 기술이 성공하려면 다양한 사업부와 이해관계자가 모여 비전을 공유해야 합니다. 응답자의 80% 이상이 이미 생성형 AI를 활용하고 있다고 보고했습니다. 또한 4명 중 거의 3명(74%)이 아직 파일럿 모드에 있다고 답했으며, 파일럿을 넘어 구현을 시작한 기업은 4분의 1에 불과했습니다.
내부 에코시스템 외에도 Adobe, IBM, AWS와 같은 외부 당사자가 협력하여 생성형 AI가 콘텐츠 공급망을 강화할 수 있도록 외부 에코시스템을 강화하는 것도 중요합니다. 특히, 이 연구는 많은 조직이 자사의 독점 모델과 AI 및 퍼블릭 및 오픈 소스 모델이 포함된 동급 최강의 SaaS 플랫폼을 혼합하여 AI에 대한 하이브리드 접근 방식을 취하고 있다고 지적합니다. 전체 콘텐츠 공급망 여정에 걸쳐 폭넓게 활용되는 AI의 도입이 인기를 끌고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
생성형 AI에서 최대의 가치를 제공하려면 견고한 기반을 마련하는 데 시간을 들이는 것이 중요합니다. 응답자 중 5% 만이 생성형 AI 모범 사례 및 거버넌스에 대한 조직 차원의 접근 방식을 가지고 있다고 답했으며, 절반의 조직은 아직 이러한 조치를 수립하는 과정에 있다고 답하는 등 아직 해야 할 일이 많다는 것이 분명합니다.
저희는 생성형 AI가 제공하는 이점과 콘텐츠 공급망을 혁신할 수 있는 잠재력을 확인했습니다. 그러나 이러한 큰 변화에는 잠재적인 위험이 따르기 때문에 생성형 AI에 관심이 있는 모든 조직은 이러한 위험을 완화하기 위한 조치를 취해야 합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 설문조사 응답자 중 43%가 조직에 AI 윤리 위원회를 구성하지 않았다고 답했습니다. 이 연구는 윤리적 위험 외에도 고려해야 할 비용적 위험도 있다고 지적합니다. 조직은 생성형 AI로 인한 콘텐츠 공급망 확장이 백엔드 기술에 미칠 영향을 고려해야 합니다. 조직이 더 많은 콘텐츠를 제작하는 것을 목표로 한다면 더 많은 성능 컴퓨팅이 필요하며 결과적으로 온프레미스 컴퓨팅 비용이 증가할 수 있습니다.
이러한 위험은 조직이 구현하기로 선택한 생성형 AI 도구에 대한 혜택과 신뢰의 맥락에서 평가되어야 합니다. 엔터프라이즈 콘텐츠 공급망의 엔드투엔드 구성은 가장 큰 장점 중 하나이지만, 소유권이 주요 논쟁 영역 중 하나라는 점에서 가장 큰 과제 중 하나이기도 합니다. 콘텐츠 공급망의 주 소유자가 누구인지에 대한 응답자의 답변은 매우 다양했습니다.
따라서 설문조사에 참여한 많은 응답자가 조직의 사일로화, 복잡한 이해관계자, 경쟁 의제의 발생 가능성에 대해 우려한다고 답한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 새로운 프로세스와 도구에 대한 변화 관리 전략의 부재는 조직 전반에 걸쳐 분명하며, 성공을 위한 공급망을 설정하려면 이를 해결해야 합니다. 조직은 긍정적인 결과를 보여주기 위해 신속하게 움직여 궁극적으로 이러한 장기적인 노력을 약화시키는 대신 요구 사항 수집 단계에서 사전 조치를 취해야 합니다. 이를 통해 직원들의 신뢰를 얻을 수 있으며, 직원들은 팀 내와 조직 전체에서 혁신을 탐색하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
생성형 AI의 파괴적인 특성은 압도적으로 느껴질 수 있지만, 장기적인 변화 관리와 신뢰를 통해 조직은 콘텐츠 공급망을 혁신하고 필요한 조직 문화 변화의 촉매제가 될 수 있습니다.
이 연구는 콘텐츠 공급망의 장점을 강조합니다. 이를 통해 독자와 고객에게 생성형 AI가 어떻게 성과를 개선하고 진행을 저해하는 운영상의 도전을 극복할 수 있는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
콘텐츠 공급망 혁신은 많은 기능에 영향을 미치며 경영진 간의 협력이 필요합니다. 이 연구는 CMO, CTO 및 CFO를 포함한 주요 최고 경영진을 위한 실질적인 조치에 대한 자세한 분석을 제공하여 콘텐츠 공급망 개선에 대비하는 데 도움을 줍니다.
생성형 AI는 세상을 변화시키고 있으며 지금은 조직을 업계의 리더로 자리매김해야 할 때입니다. 기술을 수용하고 조직이 혁신을 관리할 수 있는 적절한 내부 및 외부 에코시스템을 갖추고 있는지 확인하여 시작하세요. 조직은 사일로를 허무는 것이 쉽지 않고 빠르지도 않지만, 보다 계산된 경로를 택하는 조직은 생성형 AI가 가져오는 변화의 속도를 따라잡을 수 있는 혁신의 토대를 마련할 것입니다. 이는 시작에 불과합니다.
