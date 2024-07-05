금융 분야의 생성형 AI

재무 책임자는 점점 더 까다로워지는 역할에 직면해 있습니다. CFO는 디지털 혁신의 복잡성을 협상하거나 변화하는 소비자 지출 습관에 적응하는 등 복잡한 환경을 헤쳐나가야 합니다.
동시에 생성형 AI가 기관의 운영 및 잠재적 위험 관리 방식을 재편함에 따라 금융 서비스 산업은 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 고급 언어 모델과 머신러닝 알고리즘을 사용하는 생성형 AI는 재무 분석, 자산 관리, 보고, 구매/조달, 미지급금 등 광범위한 재무 프로세스를 자동화하고 간소화하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다.
재무 프로세스는 조직 내에서 가장 중요한 기능 중 하나이므로 오류가 발생할 여지가 거의 없습니다. 생성형 AI, 자동화 툴과 함께 금융 부문의 오류를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. 이러한 기술은 여러 소스의 정보를 종합함으로써 기관이 의미 있는 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, IBM의 연구에 따르면 조직이 금융 분야에 AI를 효과적으로 구현한 경우 다음과 같은 이점을 경험했습니다.
하지만 생성형 AI의 힘을 활용하기 위해 CFO와 재무팀은 위험 평가와 데이터 거버넌스에 중점을 두고 다양한 변수를 신중하게 고려해야 합니다. AI를 재무 운영 통합에 성공하려면 철저한 계획에 따른 전략적인 접근이 필요합니다.
"AI를 재무 운영에 성공적으로 통합하려면 전략적이고 잘 계획된 접근 방식을 취하는 것이 필수적입니다."라고 IBM의 글로벌 재무 혁신 리더인 Monica Proothi는 말합니다. "AI 및 생성형 AI 이니셔티브는 기본 데이터가 허용하는 한 진정으로 성공할 수 있습니다."
생성형 AI는 새로운 콘텐츠를 만드는 인공 지능 시스템입니다. 금융 분야에서 이러한 시스템은 일반적으로 대규모 언어 모델(LLM) 및 기타 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 재무 데이터, 규정 및 시장 역학을 이해합니다. 그런 다음 이러한 AI는 인간과 유사한 응답, 분석, 권장 사항 또는 통찰력을 생성합니다.
금융 애플리케이션에서 AI 모델의 효율성은 원시 정보를 AI 지원 데이터 세트로 변환하는 정교한 데이터 관리 프로세스에 크게 의존합니다. 이는 금융 기관이 여러 소스의 데이터를 통합하는 경우가 많다는 것을 의미합니다. 그런 다음 이 원시 데이터는 불일치 또는 중복을 해결하기 위해 광범위한 정리 및 표준화를 거칩니다.
생성형 AI 사용 사례는 특정 조직의 요구 사항에 따라 다르지만 가장 일반적인 배포는 다음과 같습니다.
금융 기관은 애플리케이션부터 규제 제출에 이르기까지 매일 엄청난 양의 문서를 처리합니다. 생성형 AI 기술은 핵심 정보를 추출하고 긴 문서를 요약합니다. 또한 생성형 AI 툴은 비정형 데이터에서 표준화된 보고서를 생성할 수 있는 기능을 갖추고 있으며, 이는 규정 준수 보고 및 계약 분석에 특히 유용한 기능입니다.
일부 재무 전문가는 생성형 AI를 사용하여 여러 소스의 방대한 양의 데이터를 종합하여 금융 시장 분석을 생성합니다. 이 기술은 어닝 콜과 재무제표를 포함한 여러 출처의 다양한 정보를 분석하여 종합적인 투자 문서와 위험 평가를 생성할 수 있습니다. 재무팀은 예측 및 모델링 툴을 사용하여 투자 전략을 안내하는 데 필요한 심층적인 인사이트를 수집합니다.
생성형 AI는 거래 데이터의 패턴을 분석하고 사기 시나리오를 생성하여 의심스러운 활동에 대한 조기 경고 신호를 제공합니다.
생성형 AI는 기록을 분석하고 문서가 규제 기준을 충족하는지 확인하여 규정 준수를 지원합니다. 또한 보고서를 생성하고 레코드를 업데이트하여 변화하는 요구 사항에 맞춰 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
금융 기술 팀은 생성형 AI를 사용하여 거래 알고리즘, 위험 관리 시스템 및 데이터 처리 파이프라인을 위한 코드를 작성하고 최적화하여 궁극적으로 조직 전체의 보안을 강화합니다.
생성형 AI의 능력은 조직 전체의 재무 워크플로를 혁신하여 업무 수행 방식을 근본적으로 변화시키는 새로운 효율성을 창출합니다. IBM에서 우리는 생성형 AI가 가장 큰 가능성을 보이는 네 가지 핵심 금융 분야를 확인했습니다.
고객 거래 수명 주기 동안 생성형 AI 기반 툴은 고객 상호 작용을 개인화하고 운영을 간소화합니다
AI는 고객 기록과 시장 상황을 기반으로 지능형 주문 추천을 생성할 수 있습니다. 또한 특정 고객 요구에 맞는 맞춤형 판매 문서나 계약서를 작성합니다.
생성형 AI는 정확한 청구서를 자동으로 생성하고, 개인화된 청구 커뮤니케이션을 보내고, 결제 알림을 보낼 수 있습니다.
생성형 AI는 결제 패턴을 모니터링하고 역사적 데이터를 기반으로 통찰력을 생성할 수 있을 뿐만 아니라 특정 고객에게 맞춤화된 자동화된 후속 커뮤니케이션을 생성할 수 있습니다.
AI 툴은 개인화된 수금 전략을 생성하고 지불 계획 개발을 자동화할 수 있습니다.
재무 팀은 생성형 AI를 통해 공제 패턴을 분석하고 프로세스 개선을 위한 권장 사항을 생성하여 불일치를 줄일 뿐만 아니라 직원의 승인에 따라 주요 조정 프로세스를 자동화합니다.
생성형 AI는 예측 정확도를 높이고 비즈니스 성능에 대한 더 심층적인 통찰력을 제공합니다. 재무팀은 이러한 툴을 사용하여 때로는 서로 다른 대규모 정보를 취합하여 시장 역학 및 내부 관행에 대한 360도 뷰를 제공합니다.
예를 들어, 핀테크 스타트업인 Edger Finance는 비즈니스의 분기별 보고서에서 CEO 요약 작성을 단순화하는 일련의 AI 지원 프로세스를 시작했습니다. 또한 이러한 툴을 통해 투자자는 Question and Answer 흐름도 통해 보고서 데이터와 상호 작용할 수 있었습니다. 또한 이러한 프로그램은 고객과 직원에게 보다 개인화된 투자 데이터를 제공했습니다.
생성형 AI를 통해 재무 부서는 여러 시나리오를 통합하는 포괄적인 재무 계획을 생성하고 리더가 다양한 조건에서 잠재적인 결과를 이해하는 데 도움이 되는 분석을 생성합니다.
생성형 AI는 가격 책정 전략 및 기타 과거 데이터를 기반으로 예산 생성을 자동화하여 상세한 예산 문서를 생성합니다.
AI 기반 대시보드 및 관리 보고서는 재무 성능에 대한 포괄적인 보기를 표시하는 아웃풋을 리더십에 제공합니다. 생성형 AI는 또한 추세와 이상 징후에 대한 인사이트를 자동으로 생성하여 기업에 실행 가능 한 실시간 정보를 제공합니다.
생성형 AI는 여러 변수와 시나리오를 통합하고, 문서를 생성하고, 경영진이 재무 전략을 평가하는 데 도움이 되는 분석을 생성하는 정교한 재무 모델을 생성합니다. 이러한 모델은 주요 의사 결정 과정에서 리더십에 중요한 정보를 제공합니다.
생성형 AI는 일상적인 작업을 자동화하고 정확성을 높이며 재무 데이터에 대한 심층적인 분석 통찰력을 제공하여 기록-보고 프로세스를 간소화합니다. 예를 들어, IBM® Finance는 AI와 로봇 프로세스 자동화를 사용하여 원장에 대한 입력을 검증하고 검토를 위해 분개장 데이터를 생성하는 간소화된 프로세스를 만들었습니다. 새로운 프로세스는 약 600,000달러의 비용을 절감하고 사이클 시간을 90% 단축했습니다.
AI는 비즈니스 거래를 기반으로 표준 저널 항목을 생성하여 재무 팀이 보다 정교한 작업에 집중할 수 있도록 합니다.
생성형 AI는 시스템 간 거래를 일치시켜 계정 조정을 자동화합니다.
AI는 법인 간의 회사 간 거래를 자동으로 식별하고 일치시켜 규정 준수를 위한 자세한 보고서를 생성합니다.
AI는 재무제표와 규제 보고서를 생성하고 다양한 이해관계자 그룹과 규제 요구 사항에 맞는 맞춤형 문서를 생성합니다.
생성형 AI는 공급업체 선택을 개선하고 승인을 자동화하며 결제 처리를 향상시켜 조달-지불 프로세스를 최적화합니다. 최근 B2B 데이터 공급업체인 Dun & Bradstreet는 대화형 언어를 통해 공급업체 위험 분석을 가속화하도록 설계된 어시스턴트가 포함된 AI 기반 파일럿을 도입했습니다. 이러한 혁신은 구매 업무에 필요한 시간을 10~20% 줄이는 데 도움이 되었습니다.
생성형 AI는 비즈니스 요구 사항을 분석하고 최적의 소싱 전략을 생성하여 특정 기준에 따라 공급업체 선택을 자동화합니다. 또한 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정된 요청, 계약 및 공급업체 계약을 생성합니다.
AI는 공급업체 송장을 자동으로 처리하여 구매 주문서 및 영수증과 일치시킬 뿐만 아니라 비즈니스 규칙을 기반으로 결제 권장 사항 및 비즈니스 규칙 워크플로를 생성합니다.
생성형 AI는 문서 작성, 데이터 분석 및 기타 일상적인 작업에 필요한 시간을 크게 줄여줍니다. 한때 몇 시간 또는 며칠이 걸렸던 일이 종종 몇 분 안에 완료될 수 있으므로 인간 전문가는 더 높은 가치의 전략 활동에 집중할 수 있습니다.
AI 어시스턴트 및 기타 생성형 AI 기반 툴을 통해 연중무휴 24시간 고객 지원이 가능합니다. 고객은 복잡한 쿼리에 대해 즉각적이고 정확한 응답을 받아 참여율을 높일 수 있습니다.
생성형 AI는 일상적인 작업을 자동화하고 많은 재무 프로세스에서 수동 개입의 필요성을 최소화합니다. 결과적으로 금융 기관은 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 이 기술은 특히 인력을 비례적으로 늘리지 않고 서비스를 확장하는 데 탁월합니다.
생성형 AI는 방대한 양의 정보를 빠르게 종합하여 의사결정자에게 복잡한 재무 상황에 대한 포괄적인 분석과 다양한 관점을 제공합니다. 이 능력은 재무의 모든 영역에서 더 많은 정보를 바탕으로 시기적절한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
이제 금융 기관은 수백만 명의 고객에게 동시에 고도로 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다. 생성형 AI는 개인별 사용자에게 맞춤화된 커뮤니케이션, 추천 및 서비스를 생성하지만 효율적으로 대규모로 제공됩니다.
금융 서비스에 생성형 AI를 구현하려면 혁신과 위험 관리의 균형을 맞추는 구조화된 단계적 접근 방식이 필요합니다. 다음 단계는 운영 안정성과 규정 준수를 유지하면서 생성형 AI의 힘을 활용하고자 하는 조직을 위한 로드맵을 제공합니다.
포괄적인 전략 계획을 개발하는 것은 성공적인 생성형 AI 구현의 기초를 형성합니다. 이 계획은 AI 이니셔티브를 더 넓은 비즈니스 목표에 맞추고, 조직의 준비 상태와 리소스 요구 사항을 고려하면서, 생성형 AI가 가장 큰 가치를 만드는 특정 영역을 식별해야 합니다.
전략 계획 프로세스에는 특히 데이터 준비와 관련하여 현재 능력과 인프라에 대한 철저한 평가를 수행하는 것도 포함되는 경우가 많습니다. "기업은 AI 전략을 지원하기 위해 프로세스 마이닝부터 데이터 거버넌스에 이르기까지 다양한 데이터 이니셔티브를 수행하는 경우가 많습니다."라고 Proothi는 말합니다.
데이터 준비는 생성형 AI 구현에서 가장 중요하고 시간이 많이 소요되는 측면 중 하나입니다. 금융 조직은 기존 데이터 자산을 감사하여 조직의 AI 성능에 영향을 미칠 수 있는 소스, 품질 문제 및 통합 문제를 식별해야 합니다.
데이터 준비 프로세스에는 정보 품질과 보안을 보장하는 데 도움이 되는 강력한 데이터 거버넌스 프레임워크를 구축하는 것도 포함됩니다. 성공적인 조직은 명확한 문서 및 소유권 규칙을 통해 표준화된 데이터 수집 및 처리 절차를 만들고 민감한 정보를 보호하기 위한 사이버 보안 관행을 강화합니다.
Proothi는 "올바른 데이터 이니셔티브가 마련된 후에는 생성형 AI를 재무 운영에 성공적으로 통합하려면 올바른 구조를 구축하는 것이 필수적입니다."라고 말합니다. "이러한 접근 방식은 이점과 위험을 명확히 설명하는 명확한 비즈니스 사례를 정의하고, 필요한 자금을 확보하고, ROI를 추적하기 위한 지표를 설정함으로써 달성할 수 있습니다."
명확한 목표 정의는 생성형 AI 구현이 측정 가능한 비즈니스 가치를 제공하고 조직의 우선 순위에 부합하도록 하는 데 도움이 됩니다. 목표는 구체적이고 측정 가능하며 달성 가능하고 관련성이 있어야 합니다. 또한 성공에 대한 명확한 지표를 제공하고 구현 결정 및 리소스 할당을 안내하는 특정 지표를 만들어야 합니다.
노동 집약적이고 반복적인 작업을 식별하고 자동화하면 즉각적인 가치를 제공하고 생성형 AI 기능에 대한 조직의 신뢰를 구축할 수 있습니다. 이러한 초기 프로세스 자동화 구현은 위험과 복잡성을 최소화하면서 AI의 가치를 입증하는 개념 증명 프로젝트 역할을 합니다.
"생성형 AI 자동화를 위한 작업을 식별하고 타기팅하여 노동 집약적인 작업을 자동화합니다."라고 Proothi는 말합니다. "위험 완화 사용 사례부터 시작하여 실제 책임에 부합하는 직원 채택을 장려하세요."
생성형 AI를 성공적으로 구현하려면 성능 데이터, 사용자 피드백 및 변화하는 비즈니스 요구 사항을 기반으로 지속적인 개선과 최적화가 필요합니다. 조직은 AI 성능을 평가하고, 개선 기회를 식별하고, 교훈을 바탕으로 구현 전략을 조정하는 정기적인 리뷰 주기를 수립해야 합니다.
또한 성공적인 기업은 더 복잡한 생성형 AI 워크플로와 툴을 프로세스에 점진적으로 통합합니다. "비용 추정 및 추적 프레임워크를 구현하고 재무 데이터 및 시나리오를 시뮬레이션하여 FinOps를 미세 조정하려면 생성형 AI를 사용하는 것이 중요합니다."라고 Proothi는 말합니다. "이러한 능력은 재무 모델의 정확성을 개선하고 위험 관리를 강화하며 전략적 의사 결정을 지원하는 데도 도움이 됩니다."
