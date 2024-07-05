금융 분야의 생성형 AI

재무 책임자는 점점 더 까다로워지는 역할에 직면해 있습니다. CFO는 디지털 혁신의 복잡성을 협상하거나 변화하는 소비자 지출 습관에 적응하는 등 복잡한 환경을 헤쳐나가야 합니다.

동시에 생성형 AI가 기관의 운영 및 잠재적 위험 관리 방식을 재편함에 따라 금융 서비스 산업은 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 고급 언어 모델과 머신러닝 알고리즘을 사용하는 생성형 AI는 재무 분석, 자산 관리, 보고, 구매/조달, 미지급금 등 광범위한 재무 프로세스를 자동화하고 간소화하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다.

재무 프로세스는 조직 내에서 가장 중요한 기능 중 하나이므로 오류가 발생할 여지가 거의 없습니다. 생성형 AI, 자동화 툴과 함께 금융 부문의 오류를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. 이러한 기술은 여러 소스의 정보를 종합함으로써 기관이 의미 있는 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, IBM의 연구에 따르면 조직이 금융 분야에 AI를 효과적으로 구현한 경우 다음과 같은 이점을 경험했습니다.

예산 주기 시간 33% 단축

관리 불능 잔액 43% 감소

지불된 송장당 비용 25% 절감

하지만 생성형 AI의 힘을 활용하기 위해 CFO와 재무팀은 위험 평가와 데이터 거버넌스에 중점을 두고 다양한 변수를 신중하게 고려해야 합니다. AI를 재무 운영 통합에 성공하려면 철저한 계획에 따른 전략적인 접근이 필요합니다.

"AI를 재무 운영에 성공적으로 통합하려면 전략적이고 잘 계획된 접근 방식을 취하는 것이 필수적입니다."라고 IBM의 글로벌 재무 혁신 리더인 Monica Proothi는 말합니다. "AI 및 생성형 AI 이니셔티브는 기본 데이터가 허용하는 한 진정으로 성공할 수 있습니다."