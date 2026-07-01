공항 정비 시설에서 작업 중인 두 명의 정비사
자산 관리

장비 점검 체크리스트

By Phill Powell , Ian Smalley
게시일 2026년 07월 1일

장비 점검 체크리스트란 무엇인가요?

장비 점검 체크리스트는 조직이 장비나 공구의 수명 주기 전반에 걸쳐 운영 준비 상태를 평가하고 기록하는 데 사용하는 표준 문서입니다.

장비 점검 체크리스트는 창고, 공장, 건설 현장처럼 중장비를 사용하는 다양한 산업과 작업 현장에서 필수적인 관리 툴로 활용됩니다.

장비 점검 체크리스트를 활용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 정기적인 점검을 통해 장비의 수명을 연장하고 성능을 향상시킬 수 있습니다.
  • 예방 정비를 통해 유지보수 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
  • 규정 준수를 통해 법적 위험을 줄일 수 있습니다.

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장비 점검 체크리스트 작성 방법

다음 단계를 따르면 장비 점검 체크리스트를 체계적으로 계획하고 구성할 수 있습니다.

  • 체크리스트 형식 선택: 종이 기반 체크리스트를 사용한다면 필요한 양식을 인쇄해야 합니다. 더 좋은 방법은 모바일 점검 앱이나 전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS) 소프트웨어와 같은 디지털 방식을 사용하는 것입니다. 디지털 방식을 도입하면 다양한 이점을 얻을 수 있으며, 도입이 빠를수록 그 효과도 더 빨리 누릴 수 있습니다.
  • 점검 유형 및 주기 결정: 대부분의 경우 정기적으로 수행하는 정기 점검과 비교적 수행 빈도가 낮은 예방 정비 점검을 함께 운영하는 것이 효과적입니다. 다른 업무가 생기더라도 정기 유지보수 일정이 지연되지 않도록 점검 주기를 미리 정해 두어야 합니다.
  • 점검 대상 장비 선정: 점검 체크리스트에 얼마나 많은 장비와 어떤 종류의 장비를 포함할지 먼저 결정해야 합니다. 모든 자산을 점검할 필요는 없으며, 모두를 정기 점검 체크리스트에 포함해야 하는 것도 아닙니다. 장비를 어느 수준까지 점검할지 결정했다면, 이를 하나의 종합적인 장비 점검 체크리스트로 정리하면 됩니다.
  • 장비 분류: 장비 점검 체크리스트는 체계적으로 구성되지 않으면 제대로 활용되기 어렵습니다. 모든 점검 항목은 워크플로와 시스템을 기준으로 분류해 논리적으로 구성해야 합니다.
  • 주요 고장 지점 파악: 장비 제조사의 설명서와 해당 장비에 권장되는 유지보수 일정을 검토합니다. 이 데이터를 바탕으로 주요 부품의 정비 또는 교체가 필요할 시기를 예측할 수 있습니다. 이러한 예측을 유지보수 일정에 반영하면 장비의 운영 주기에 맞춰 유지보수를 계획할 수 있습니다.
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장비 점검 체크리스트 활용의 이점

장비 점검 체크리스트를 활용하면 다음과 같은 주요 효과를 얻을 수 있습니다.

  • 전반적인 운영 개선: 정기적인 장비 점검을 실시하면 지속적으로 점검받은 장비의 수명이 더 길어질 가능성이 높아 장비의 수명 연장에 도움이 됩니다. 또한 사전에 유지보수를 수행하므로 장비의 성능도 더욱 향상될 가능성이 높습니다. 성능이 향상된 장비는 더 우수한 결과를 만들어 내므로 생산물의 품질도 함께 향상됩니다.
  • 예방 정비를 통한 비용 절감: 유지보수가 제대로 이루어지지 않은 장비에 심각한 고장이 발생하면 기업은 예상치 못한 추가 비용을 부담하게 되는 경우가 많습니다. 이러한 장비를 복구하는 데는 막대한 비용이 들 수 있으며, 장비 유지보수 예산에도 큰 부담을 줄 수 있습니다. 장비 점검 체크리스트는 예방 정비를 지원하며, 작은 문제가 심각한 고장으로 이어지는 것을 방지합니다.
  • 안전 및 규정 준수 강화: 기업의 안전 및 규정 준수와 기업 운영이 밀접하게 연결되어 있다는 점을 간과하면 다양한 위험에 직면할 수 있습니다. 기업은 감사에 따른 제재와 기타 법적 책임을 방지하기 위해 미국 산업안전보건청(OSHA)의 기준을 준수해야 합니다. 체크리스트를 활용하면 OSHA 기준을 준수하는 데 도움이 됩니다.

장비 점검 체크리스트에 포함해야 할 항목

필요한 체크리스트의 유형은 적용 대상 산업에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어 매우 복잡한 의료 장비를 위한 체크리스트는 비교적 단순한 장비를 위한 체크리스트보다 훨씬 더 복잡할 수 있습니다.

그럼에도 대부분 또는 모든 장비 점검 체크리스트에 공통적으로 적용할 수 있는 항목이 있습니다.

  • 자산 추적
  • 외관 상태 점검
  • 작동 상태 점검
  • 결함 분류 및 점검 완료 확인

자산 추적

정보를 쉽게 조회할 수 있도록 점검 보고서 첫 페이지의 머리글에는 이번 점검에 대한 중요한 정보를 기록하여 자산 추적을 지원해야 합니다.

  • 점검 대상 자산 정보: 장비 ID 또는 부품 번호와 제조사 및 모델에 관한 주요 정보를 기록합니다.
  • 점검 수행 정보: 점검을 수행한 날짜와 시간, 그리고 점검 당시 측정한 장비의 주행거리계 수치와 같은 관련 측정값을 기록합니다.
  • 점검자 정보: 머리글에는 점검자의 이름과 점검에 참여한 작업반 또는 근무조를 기록해야 합니다. 또한 기록된 점검 결과를 확인할 수 있도록 점검자의 서명을 포함해야 합니다.

외관 상태 점검

외관 점검(현장 순회 점검이라고도 함)에서는 점검자가 장비 주위를 둘러보며 장비의 다양한 작동 상태를 육안으로 확인합니다. 점검 항목의 예는 다음과 같습니다.

  • 유체 상태: 장비의 상태를 정확하게 파악하려면 엔진 오일 압력, 유압 오일, 브레이크액, 냉각수 등 장비 작동에 필요한 각종 유체를 여러 항목에 걸쳐 점검해야 할 수 있습니다. 이 단계에서는 눈에 보이는 누출이나 누출이 의심되는 징후도 확인합니다. 예를 들어 눈에 띄는 오일 누출이나 원인을 알 수 없는 유압 오일 감소는 내부 누출의 징후일 수 있습니다.
  • 물리적 상태: 점검자는 장비 외부를 점검하여 장비나 부품의 구조적 건전성을 저해할 수 있는 위험 요소가 있는지 확인해야 합니다. 부식이 발생한 곳은 없는가? 금속 표면에 균열이 보이는가? 용접 부위가 손상되었거나 과도한 하중을 받고 있는 것으로 보이는가?
  • 일반적인 마모: 대규모 수리가 필요한 상태가 아니라 사용 기간과 사용량에 따라 자연스럽게 발생하는 일반적인 마모 상태를 확인합니다. 차량을 점검하는 경우에는 타이어 상태뿐 아니라 각종 벨트, 호스 및 에어 필터의 내구성도 기본 점검 항목입니다. 산업 현장에서는 씰, 베어링, 스프로킷과 같은 중장비의 주요 부품도 지속적으로 사용할 수 있는 상태인지 같은 방식으로 점검해야 합니다.
  • 안전 라벨 및 표지: 산업용 기계는 매우 강력한 장비이므로 작업자가 충분한 주의를 기울이지 않으면 매우 위험할 수 있습니다. 점검 시에는 위험한 기계에 적절한 안전 라벨이 부착되어 있는지 확인해야 합니다. 또 다른 안전 조치인 기계 가드는 투명한 보호 차단막을 사용해 작동 중인 기계에서 튀어나오는 파편으로부터 작업자를 보호합니다.

작동 상태 점검

공정과 장비가 필요한 핵심 기능을 정상적으로 수행하는지 확인하려면 다음과 같은 작동 점검을 실시해야 합니다.

  • 안전 시스템 및 안전 장비: 모든 산업 현장에서 가장 중요한 것은 안전입니다. 휠 로더나 지게차와 같은 차량에는 정상적으로 작동하는 안전벨트가 있어야 하며, 운전석을 추가로 보호하기 위해 전복 보호 구조(ROPS)를 갖춰야 하는 경우도 있습니다. 시설 관리자는 시설 규모와 건물 이용 인원에 따라 규정된 수량의 소화기와 경보 장치를 설치해야 합니다. 생산 구역에서 개인 보호 장비(PPE)의 사용이 의무화되어 있다면 해당 장비도 점검 대상에 포함해야 합니다.        
  • 비상 제어 장치: 앞서 설명했듯이 산업용 기계는 갑작스럽게 위험한 상황을 초래할 수 있으며, 이를 즉시 정지시키는 순간적인 대응이 사고를 막는 중요한 차이가 될 수 있습니다. 많은 산업 현장에서는 기계나 생산 시스템의 전원을 즉시 차단하는 비상 정지(E-stop) 버튼을 사용합니다. 점검 시에는 비상 정지 버튼이 필요한 만큼 신속하게 작동하는지 확인해야 합니다.
  • 기계 및 전기 시스템: 이 점검에서는 각 부품이 서로 연동되어 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 산업용 기계의 경우에는 가동 부품과 유압 장치가 설계된 대로 작동하는지 확인합니다. 차량의 경우에는 제동 장치가 안전한 제동 거리를 확보하는지, 주차 브레이크가 정상적으로 작동하는지를 확인합니다. 차량 점검에는 배기 시스템이나 냉각 시스템 등 다른 시스템의 작동 상태를 확인하는 항목도 포함될 수 있습니다.
  • 교정 상태 태그: 최신 시험 장비는 매우 정밀하므로 정확한 측정을 위해 정기적인 교정이 필요한 경우가 많습니다. 교정 태그에는 장비를 마지막으로 교정한 날짜와 교정을 수행한 작업자의 이니셜이 표시됩니다. 이 정보를 통해 사용자는 장비를 다시 사용하기 전에 교정이 필요한지 여부를 판단할 수 있습니다.

결함 분류 및 점검 완료 확인

일반적인 장비 점검 체크리스트는 다음 항목으로 마무리합니다.

  • 고장 판단 기준 정의: 점검이 거의 완료되면 점검자는 앞으로 해당 장비가 정상적으로 작동한다고 판단할 기준을 정의해야 합니다. 앞으로 어떤 시점부터 장비 운용에 문제가 발생할 수 있는지, 그리고 어떤 징후가 나타나면 작업자에게 위험이 임박했음을 알려야 하는지를 정의해야 합니다.
  • 후속 작업 지정: 점검 결과 수리가 필요한 것으로 확인된 경우, 이 마지막 항목에는 필요한 시정 조치와 해당 조치를 수행할 담당자를 명확하게 기재해야 합니다. 또한 수리가 완료된 후 이를 확인하고 승인할 관리자의 서명란도 포함해야 합니다.       
  • 운영 재개: 시정 유지보수 단계에서 마지막으로 해야 할 일은 해당 고정 자산을 다시 운영에 투입하는 것입니다. 적절한 권한을 가진 담당자가 장비의 운영 재개를 승인할 수 있도록 문서 하단에 승인란을 마련해야 합니다.

효과적인 장비 점검 체크리스트 작성 방법

율리시스 그랜트가 미국 남북전쟁 당시 뛰어난 장군으로 평가받은 이유 중 하나는 지휘관들에게 전달하는 작전 명령서를 작성하는 방식이었습니다. 그랜트의 명령서는 간결하고 명확했으며, 오해의 여지가 없었습니다. 장비 점검 체크리스트도 이와 같아야 합니다. 장비 점검 체크리스트를 더욱 효과적으로 활용하기 위한 몇 가지 팁을 소개합니다.

  • 명확한 표현 사용: 모호한 표현은 체크리스트의 효과를 떨어뜨립니다. '좋음'과 '나쁨'의 기준은 사람마다 조금씩 다를 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 모호한 표현 대신 '합격'과 '불합격', 또는 '예'와 '아니요'처럼 해석의 여지가 적은 표현을 사용하는 것이 좋습니다. 가능하다면 측정값을 함께 기록하는 것이 더욱 좋습니다. 숫자는 의미가 명확해 혼동의 여지가 적기 때문입니다.
  • 점검 항목을 작업과 연결: 작성하는 것은 단순한 부품 목록이 아니라 실제 작업에 활용할 장비 점검 체크리스트라는 점을 기억해야 합니다. 따라서 점검을 수행하는 작업자가 쉽게 이해할 수 있도록 명확한 지침을 제공하는 데 중점을 두어야 합니다. 이상적으로는 각 지침을 능동형 동사로 시작하여 점검 과정에서 수행해야 할 작업을 명확하게 제시해야 합니다. '측정', '육안 확인', '교정'과 같은 동사를 사용하면 이러한 지침을 더욱 명확하게 전달할 수 있습니다.
  • 점검 항목을 논리적으로 구성: 체크리스트의 각 항목은 가장 쉽고 빠르며 효율적으로 사용할 수 있도록 논리적으로 구성해야 합니다. 예를 들어 트럭 유지보수 체크리스트를 작성한다면 엔진과 같이 특정 시스템이나 작업과 관련된 항목을 함께 배치해야 합니다. 이렇게 하면 점검자가 트럭의 앞뒤를 반복해서 오가며 불필요하게 이동하는 일을 줄일 수 있습니다.
  • 합격과 불합격을 명확히 구분: 체크리스트의 점검 결과는 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 표시해야 합니다. 합격과 불합격으로 판정하는 모든 점검 항목에는 해당 항목이 합격인지 불합격인지 명확하게 표시해야 합니다. 가능하다면 기준에서 얼마나 벗어났는지와 같은 세부 정보나 해당 불합격과 관련된 추가 내용을 함께 기록하는 것이 좋습니다.
  • 명확한 경고 기능 제공: 또한 체크리스트는 불합격 항목이 운영상 중요한 부분과 관련되어 즉시 조치가 필요한 상황인지도 명확하게 표시할 수 있어야 합니다. 수리가 완료될 때까지 장비의 운영을 중단해야 하는 상황인가요? 필요한 조치를 명확하게 구분할 수 있도록 코드나 색상을 사용하는 체계를 도입하면 이러한 판단을 점검자 개인에게 맡기지 않아도 됩니다.
  • 점검자 의견 기록: 체크리스트 항목은 간결하게 작성하여 필요한 정보를 모두 포함할 수 있어야 합니다. 동시에 특정 항목에 대해 점검자가 필요한 메모를 남길 수 있는 공간도 마련해야 합니다. 특히 불합격으로 판정된 항목이 있는 경우에는 이러한 메모 공간이 더욱 중요합니다. 점검자가 기록한 고장 내용은 해당 문제를 수리하는 정비 담당자에게 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다.
  • 점검자 서명 포함: 나중에 누가 점검을 수행했는지 확인할 수 있도록 체크리스트에는 점검자 서명란도 포함해야 합니다. 서명란에는 점검자의 이름, 점검 날짜, 자산 식별 정보(자산 ID 또는 부품 일련번호), 그리고 점검 결과를 확인하는 점검자의 서명이 포함되어야 합니다.
  • 종이 없는 디지털 방식으로 전환: 종이 기반 체크리스트를 디지털 형식으로 전환하는 것은 매우 합리적인 선택입니다. 체크리스트를 MaintainX나 SafetyCulture와 같은 디지털 플랫폼으로 전환하면 자동화를 통해 보고 프로세스의 상당 부분을 효율화할 수 있습니다. 또한 체크리스트 결과를 활용해 추세를 추적·분석하고 유지보수 알림을 자동으로 생성할 수 있습니다.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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