최종 사용자 경험 모니터링(EUEM)이란 무엇인가요?

IT 팀은 서비스의 기술적 운영을 평가하기 위해 애플리케이션 성능 모니터링(APM)과 네트워크 성능 모니터링을 수행합니다. 그러나 제품 및 기능의 기능을 분석하려면 최종 사용자의 관점을 이해하는 것이 중요합니다. EUEM은 더 나은 사용자 경험을 제공하는 동시에 애플리케이션을 더 안정적이고 효율적으로 만드는 데 도움이 됩니다.



EUEM 도구는 최종 사용자 경험을 포괄적으로 이해하기 위해 최종 사용자 디바이스, 애플리케이션 및 네트워크의 성능을 포함하여 전체 사용자 여정과 관련된 데이터를 수집하고 집계합니다. 최종 사용자는 제품, 애플리케이션 또는 기능을 사용하는 외부 고객일 수도 있고 직원일 수도 있습니다. 이 차이를 염두에 두는 것이 중요합니다.

최종 사용자 경험 관리 도구는 IT 부서가 서비스 제공에 대한 엔드투엔드 가시성을 확보하는 데 도움이 되는 실시간 분석 기능이 포함된 대시보드를 제공합니다. 이러한 도구는 실시간 성능 모니터링, 네트워크 연결 모니터링, 성능 문제의 근본 원인 분석 및 이러한 성능 문제의 자동 수정을 위한 능력을 제공합니다.

기업 IT 리소스에 대한 외부 고객과 직원의 경험을 더 잘 이해함으로써 조직은 비즈니스 운영에 대한 관측 가능성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 병목 현상 및 기타 성능 문제를 파악하고 원격 근무의 생산성을 모니터링할 수 있으며, 더 나은 제품과 서비스를 제공할 수 있게 되어 결과적으로 비즈니스 성과를 개선하는 것과 같은 여러 이점을 얻을 수 있습니다.