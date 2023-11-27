최종 사용자 경험 모니터링(EUEM)이란 무엇인가요?

작성자

Michael Goodwin

Staff Editor, Automation & ITOps

IBM Think

최종 사용자 경험 모니터링, 정의

최종 사용자 경험 모니터링(EUEM)은 최종 사용자 관점에서 IT 운영의 성능과 효율성을 모니터링하는 프로세스입니다. EUEM은 IT 및 DevOps 팀이 서비스를 개선하고 사용자 문제를 신속하게 해결하는 데 필요한 데이터와 인사이트를 제공합니다.

IT 팀은 서비스의 기술적 운영을 평가하기 위해 애플리케이션 성능 모니터링(APM)네트워크 성능 모니터링을 수행합니다. 그러나 제품 및 기능의 기능을 분석하려면 최종 사용자의 관점을 이해하는 것이 중요합니다. EUEM은 더 나은 사용자 경험을 제공하는 동시에 애플리케이션을 더 안정적이고 효율적으로 만드는 데 도움이 됩니다.

EUEM 도구는 최종 사용자 경험을 포괄적으로 이해하기 위해 최종 사용자 디바이스, 애플리케이션 및 네트워크의 성능을 포함하여 전체 사용자 여정과 관련된 데이터를 수집하고 집계합니다. 최종 사용자는 제품, 애플리케이션 또는 기능을 사용하는 외부 고객일 수도 있고 직원일 수도 있습니다. 이 차이를 염두에 두는 것이 중요합니다.

최종 사용자 경험 관리 도구는 IT 부서가 서비스 제공에 대한 엔드투엔드 가시성을 확보하는 데 도움이 되는 실시간 분석 기능이 포함된 대시보드를 제공합니다. 이러한 도구는 실시간 성능 모니터링, 네트워크 연결 모니터링, 성능 문제의 근본 원인 분석 및 이러한 성능 문제의 자동 수정을 위한 능력을 제공합니다.

기업 IT 리소스에 대한 외부 고객과 직원의 경험을 더 잘 이해함으로써 조직은 비즈니스 운영에 대한 관측 가능성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 병목 현상 및 기타 성능 문제를 파악하고 원격 근무의 생산성을 모니터링할 수 있으며, 더 나은 제품과 서비스를 제공할 수 있게 되어 결과적으로 비즈니스 성과를 개선하는 것과 같은 여러 이점을 얻을 수 있습니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

EUEM과 디지털 경험 모니터링(DEM) 비교

EUEM은 더 광범위한 디지털 경험 모니터링(DEM) 에코시스템의 일부입니다. DEM이 애플리케이션 성능과 사용자 경험 모두에 중점을 두는 반면, EUEM은 최종 사용자 경험을 반영하는 성능 지표와 모니터링 전략에 우선순위를 둡니다. 이러한 전략에는 네트워크 지연 시간, 애플리케이션 다운타임, 게이트웨이 모니터링, 웹 애플리케이션 모니터링, 디바이스 성능 모니터링, 지역 모니터링 및 SaaS 모니터링이 포함됩니다.

AI 아카데미

AI 전문가 되기

비즈니스 성장을 주도하는 AI 투자의 우선순위를 정할 수 있는 지식을 확보하세요. 지금 바로 무료 AI 아카데미를 시작하고 조직에서 AI의 미래를 주도하세요.
시리즈 보기

최종 사용자 경험 모니터링 방법

조직이 IT 서비스를 모니터링하기 위해 사용할 수 있는 최종 사용자 경험 관리 도구와 접근 방식은 다양합니다. 이러한 도구는 IT 부서에 백엔드 문제를 해결하고 서비스를 원활하게 실행하는 데 필요한 정보를 제공하도록 설계되었습니다. 여기에는 앱 사용 및 성능, 네트워크 트래픽 및 속도, 엔드포인트 성능 등에 대한 데이터가 포함되며 최종 사용자 경험에 궁극적으로 영향을 미치는 모든 요소가 포함됩니다.

능동적 및 수동적 모니터링 접근 방식과 애플리케이션, 디바이스 및 네트워크 성능에 대한 인사이트를 결합할 수 있는 플랫폼은 최종 사용자 경험에 대한 보다 포괄적인 그림을 구축하는 데 도움이 됩니다.

실제 사용자 모니터링(RUM)

실제 사용자 모니터링은 애플리케이션, 웹 페이지 또는 서비스를 사용하는 실제 사용자의 활동을 기록합니다. 이러한 유형의 모니터링을 통해 IT 팀은 사용자 행동과 페이지 로드 시간에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다. 페이지에 방문한 직후 사이트를 떠나는 사용자 수인 이탈률을 추적합니다. 또한 사용된 최상위 페이지 또는 애플리케이션을 식별하고 비즈니스 프로세스의 일부가 예상대로 작동하지 않는지 여부를 식별하는 데 도움이 됩니다. 실제 사용자 모니터링은 JavaScript 코드를 사용하여 설정된 지표를 기반으로 데이터 수집을 트리거합니다.

실제 사용자 모니터링의 장점은 조직이 실제 사용자의 실제 데이터를 처리한다는 것입니다. 합성 모니터링에 비해 실제 사용자 모니터링은 사용자 여정을 더 정확하게 표현할 수 있습니다. 반면, 이 방법은 실시간 데이터를 사용하기 때문에 조직이 종합적인 모니터링 테스트에서 강조된 가상의 문제를 해결하는 사전 예방적 솔루션을 구현하기보다는 사후에 문제에 대응하는 경우가 많습니다.

애플리케이션 성능 모니터링(APM)

애플리케이션 성능 모니터링은 웹 애플리케이션, 모바일 앱 및 SaaS 애플리케이션의 성능을 통해 IT 서비스를 추적합니다. APM 도구는 오류율, 다운타임, 응답 시간과 같은 지표를 추적하는 데 도움이 됩니다. 이러한 지표를 통해 서비스 제공업체는 애플리케이션 성능과 가용성에 대한 인사이트를 얻고 문제 발생 시 얼마나 신속하게 문제를 해결하는지 파악할 수 있습니다.

합성 모니터링

합성 모니터링을 통해 IT 팀은 제공되는 서비스에 대한 자동화된 테스트를 실행하여 최적화된 성능을 유지할 수 있습니다. RUM과 달리 합성 모니터링 또는 합성 테스트는 실제 사용자에 의존하지 않습니다. 대신, 고유한 사용자의 참여를 시뮬레이션하기 위해 사용자 지리적 위치, 네트워크 유형 및 다양한 디바이스와 같은 다양한 변수를 사용하여 테스트를 설계하는 데 사용됩니다.

합성 모니터링은 개발 단계에서 매우 유용하며 제품 출시 전에 제품 최적화를 지원하는 여러 시나리오를 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 합성 테스트에서 수집한 데이터를 사용하여 사용자 만족도에 영향을 미칠 수 있는 성능 병목 현상을 사전에 식별할 수 있습니다.

디바이스 성능 모니터링(DPM)

엔드포인트 모니터링이라고도 하는 디바이스 성능 모니터링에는 컴퓨터, 온프레미스 서버, 모바일 디바이스 등 다양한 사용자 디바이스에서 데이터를 수집하는 작업이 포함됩니다. 또한 의료 기기 또는 제조 기계와 같은 네트워크 연결 장비로 확장됩니다. 엔드포인트 모니터링은 내부 또는 외부 고객이 사용하는 타사 디바이스의 잠재적 데이터 침해나 기타 IT 보안 위험과 같은 문제를 모니터링하는 데 특히 중요합니다.

일반적인 EUEM 메트릭

최종 사용자 경험은 사용자 경험과 관련된 지표 및 모니터링 솔루션과 정의된 성능 표준에 대한 진행 상황을 추적하는 KPI를 사용하여 측정합니다. EUEM 제품은 모니터링 기능이 다양하지만 일반적으로 모니터링되는 지표는 다음과 같습니다.

네트워크 지연 시간

EUEM 도구는 네트워크 지연 시간 또는 데이터가 네트워크를 통해 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는 데 걸리는 시간을 모니터링할 수 있습니다. 지연 시간이 짧은 네트워크는 응답 시간이 더 빨라져 애플리케이션 성능이 향상되고 사용자 경험이 개선됩니다.

모든 기업은 지연 시간을 최소한으로 유지하기를 원하지만, 특정 산업과 사용 사례에서는 다른 산업보다 지연 시간이 더 중요합니다. 예를 들어, 디지털 혁신을 주도하는 조직은 전환 과정에서 직원과 고객의 생산성을 유지하기 위해 지연 시간이 짧은 네트워크를 유지해야 합니다.

애플리케이션 다운타임

애플리케이션 중단은 네트워크 중단, 코딩 오류, 클라우드 공급업체 장애, 예정된 업데이트, 보안 침해 등 다양한 요인으로 인해 발생합니다. 어떤 경우든 애플리케이션 다운타임이 길어지면 사용자 경험에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 수익 및 클라이언트 손실은 말할 것도 없습니다. 문제를 식별하는 데 걸리는 시간을 측정하는 평균 탐지 시간(MMTD)을 모니터링하는 것은 다운타임을 최소화하는 데 매우 중요합니다. 마찬가지로 중요한 것은 오류가 감지되었을 때 문제를 해결하는 데 필요한 시간을 반영하는 평균 해결 시간(MTTR)을 추적하는 것입니다.

대역폭 및 처리량

대역폭은 특정 시간에 네트워크를 통과할 수 있는 데이터의 양을 측정하는 것으로, 애플리케이션 성능을 모니터링할 때 중요한 지표입니다. 시스템의 속도를 측정하는 지연 시간과 달리 대역폭은 용량을 측정합니다. 조직은 네트워크가 특히 사용량이 가장 많은 시간대에 트래픽과 사용자 활동을 처리할 수 있는 용량을 갖추고 있는지 확인하고자 할 것입니다.

처리량을 이해하는 것이 더 가치 있는 경우가 많습니다. 대역폭은 가능한 용량을 측정하는 반면, 처리량은 지연 시간의 영향을 고려하여 특정 시간대에 이 네트워크를 통과하는 평균 데이터 양을 측정합니다. 성공적으로 도착한 데이터 패킷 수와 데이터 패킷 손실량을 반영합니다.

모니터링 도구는 네트워크 트래픽과 시스템 스토리지를 추적할 수 있어 IT 팀이 시스템을 최적화하고 미리 계획하여 트래픽이 폭주하는 시기에도 애플리케이션을 효율적으로 실행할 수 있도록 지원합니다.
관련 솔루션
IBM iX 경험 디자인

IBM iX는 글로벌 경험 설계 및 혁신을 위한 디지털 경험 컨설팅 서비스를 제공합니다.

 디지털 경험 서비스 살펴보기
고객 경험 컨설팅 서비스

전체 고객 여정에 걸쳐 고객 경험을 혁신하여 가치를 창출하고 성장을 촉진하세요.

 고객 경험 서비스 살펴보기
고객 서비스 컨설팅 서비스

고객 서비스를 위한 생성형 AI로 효율을 높이고 상담사의 역량을 강화하세요.

 고객 서비스 서비스 살펴보기
다음 단계 안내

IBM iX로 비즈니스를 혁신하세요. 고객 및 직원 참여를 강화하기 위한 엔드투엔드 디지털 혁신, 전략 및 경험 설계 서비스를 살펴보세요.

 

 디지털 경험 서비스 살펴보기 인공 지능 서비스 살펴보기