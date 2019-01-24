재해 복구의 실제 비용

일반적으로 DR 솔루션은 투자 가치를 반환하지 못하고 방치됩니다. 지속적으로 부담을 주는 비용에는 데이터 센터, 인력, 연결성, 전력, 인프라 및 소프트웨어 유지 관리 비용이 포함될 수 있습니다. 이러한 요소로 인해 솔루션 소유와 관련된 막대한 초기 및 지속적인 운영 비용이 발생합니다. 이와 같은 비용을 더욱 증가시키는 것은 생산 환경과 발맞춰 DR 솔루션을 업그레이드해야 할 필요성입니다. 이러한 요구 사항으로 인해 각 업그레이드 비용이 실질적으로 2배로 늘어납니다. 기존에 구매한 솔루션이 상각을 실현할 때까지 새로운 DR 솔루션을 도입할 수 없다는 점은 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다.

DR 솔루션과 월간 DRaaS 구독 비교

DR 솔루션을 사전 구성된 엔터프라이즈급 하드웨어, 유지 관리 및 DR 요구 사항과 관련된 지원이 포함된 월별 DRaaS 구독과 비교해 보세요. DRaaS 구독은 대체 사이트를 유지하는 부담을 공급업체로 효과적으로 전가하여 사전 비용을 없애고 전반적인 운영 지출을 줄입니다. 조직이 급여, HR, IT 기능을 SaaS와 MSP로 이전한 것과 같은 방식으로 관리형 DRaaS와 백업을 사용하면 온프레미스 DR의 자본 및 노동 집약적 비용을 줄일 수 있습니다.

DR 솔루션을 직접 소유하는 대신 DRaaS를 사용하는 경우 누릴 수 있는 비용 절감의 이점 외에도 가동 중지로 인한 비용을 고려해야 합니다. Gartner는 대다수의 중소 규모 조직과 대규모 조직의 가동 중지로 인한 평균 비용을 분당 5,600달러로 추산합니다. 현장에서 DR 계획을 구현하는 것이 효과적일 수 있지만, 클라우드 컴퓨팅을 사용하는 DRaaS는 공급업체가 프로세스를 적절하게 조정하는 경우 복구 시간을 단축할 수 있습니다.

서비스 및 편의성 고려 사항

동시에 사용자는 DRaaS 제공업체의 고객 관리팀이 기대치를 충족하거나 뛰어넘는 수준의 서비스를 제공하기를 원합니다. Gartner에 따르면, 고객 관리 프로그램이 잘 운영되는 소규모 제공업체는 1~5점의 척도 중 4.5점 이상의 높은 고객 만족도를 기록했습니다. 많은 고객을 보유한 대규모 DRaaS 공급업체는 많은 고객이 고객관리팀을 필요로 할 때 과부하가 걸릴 수 있습니다. 이로 인해 이러한 책임을 DRaaS 제공업체에게 이전하는 이점이 무효화됩니다.

조직에 가장 적합한 솔루션이 무엇인지 결정할 때 흔히 하게 되는 오해는 직접 소유하고 스스로 관리하는 솔루션이 더 저렴하다고 생각하는 것입니다. 온프레미스 DR 솔루션을 지지하는 사람들은 이러한 솔루션이 조직에 실질적인 자산을 제공한다고 주장합니다. 그들은 외부 공급업체를 개입시키지 않고도 사내 직원이 솔루션을 관리할 수 있는 방식을 좋아합니다. 문제는 이 비교에서 소유로 인해 발생하는 전체 비용이 고려되지 않았다는 것입니다. 또한 DR 솔루션은 업그레이드나 교체가 필요한 가치가 하락하는 자산입니다. 직원 이직률의 영향도 DR 솔루션에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

현실적으로 자체 DR 사이트를 소유하고 관리하는 데는 DRaaS를 사용하는 것보다 약 3배 더 많은 비용이 들 수 있습니다. 외부 공급업체가 DR 솔루션을 관리하는 방식은 계약 조건에 따라 결정됩니다. 계약서에는 서비스 수준과 에스컬레이션 프로세스가 포함되어야 합니다. 재해 복구 관리를 공급업체에 위임하면 내부 직원이 운영 관리에 집중할 수 있습니다.

또 다른 문제는 대부분의 온프레미스 솔루션이 대부분의 또는 모든 워크로드가 공통의 DR 또는 백업 플랫폼에 속한다는 가정 하에 작동한다는 것입니다. 이러한 비계층적 복구 서비스는 온프레미스 DR 및 백업의 가장 큰 실패 사례 중 하나이며, 다음과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다.

일반적인 복구 지침만을 충족하도록 설계된 DR 및 백업 플랫폼

과소 보호되는 미션 크리티컬 워크로드

과잉 보호되는 하위 계층 워크로드

비즈니스의 미션 크리티컬 워크로드의 가동 중지 위험 증가

애플리케이션 스펙트럼의 양쪽 끝에 대한 과소 투자와 과다 투자 발생

클라우드 컴퓨팅과 DR

클라우드 컴퓨팅은 기업이 구현할 수 있는 광범위한 용도와 서비스를 제공합니다. 그 중 하나의 예는 100퍼센트 클라우드에서의 실행입니다. 기술 스타트업이 이러한 관행의 좋은 예입니다.

조직이 주요 프로덕션 환경으로 퍼블릭 클라우드 공급업체를 사용하려 하는 경우, CPA Canada는 온프레미스 애플리케이션에서와 마찬가지로 클라우드 기반 애플리케이션에서도 재해 복구 계획을 사용할 것을 권장합니다. 그렇지 않으면 CSP(통신 서비스 제공업체)에 전적으로 의존하게 되며, CSP가 다시 온라인 상태가 될 때까지 다른 선택의 여지가 없게 됩니다. 대체 CSP는 권장되는 DR 솔루션입니다. 이 접근 방식은 기본 사이트가 손상되어 운영이 불가능한 경우 기업에 적합한 옵션을 제공합니다. 멀티클라우드 플랫폼을 지원하는 DRaaS 제공업체는 클라우드 기반 복원력을 제공하는 데 가장 적합한 방법입니다.

DR 하드웨어의 일회성 비용은 DRaaS의 수년 치 구독료에 비해 매력적일 수 있지만, 실제 비교를 위해서는 솔루션의 총 운영 비용을 계획해야 합니다. 이러한 모든 비용을 고려하면 DRaaS가 재무적으로 더 책임감 있는 선택이라는 결과가 도출됩니다.

추가 정보