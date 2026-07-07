재생 에너지를 위한 디지털 트윈(DT)은 전력망, 태양광 발전소 및 배터리 시스템과 같은 사이버-물리 시스템의 동적인 가상 복제본을 생성하는 기술을 말합니다.
디지털 트윈은 실시간 데이터를 지속적으로 수집하여 실제 시스템과 정확하게 비교할 수 있도록 합니다.
인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기능을 기반으로 한 이 기술은 운영자가 실시간 데이터와 지능형 인사이트를 활용해 시뮬레이션, 분석 및 최적화할 수 있는 전력 시스템의 디지털 버전을 생성합니다. 운영자는 실제 장비를 건드리지 않고도 자산의 동작을 모사하고, 문제를 예측하며, 자산 성능을 최적화할 수 있습니다.
이 기술은 에너지 운영 효율성을 혁신적으로 개선하는 것으로 입증되고 있습니다. 재생 에너지 시스템의 디지털 트윈에 관한 '에너지 전략 리뷰(Energy Strategy Review)'의 연구에 따르면, GE의 디지털 풍력 발전단지(Digital Wind Farm) 사례에서는 디지털 트윈을 통해 터빈 수명이 최대 5년 연장되고 가동 중단 시간이 최대 25% 감소한 것으로 나타났습니다.
디지털 트윈 기술은 오늘날 경제의 핵심 기반인 전력망과 같은 시스템을 에너지 산업이 관리하는 방식을 변화시키고 있습니다. 현재 에너지 산업은 기존 화석연료 중심에서 재생 에너지원 중심으로 전환하면서 지속가능성과 전력 시스템 효율성을 높이는 방향으로 변화하고 있습니다.
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디지털 트윈은 간헐성과 복잡한 인프라라는 재생 에너지원의 핵심 과제를 해결하는 데 도움이 되므로 매우 중요합니다.
친환경 에너지원은 예측이 어려울 수 있으며, 기존 모니터링 도구는 이러한 환경에 맞춰 설계되지 않았습니다. 기존 전력망 관리는 정적인 접근 방식과 함께 감시 제어 및 데이터 수집 시스템(SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition) 및 수동 점검 절차와 같은 중앙집중식 시스템을 포함합니다.
재생 에너지와 전력망 안정성에 대한 투자는 매우 중요합니다. 전력 수요를 충족하려면 전력망에 대한 연간 투자를 확대해야 하기 때문입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2030년까지 전력 수요를 충족하려면 현재 연간 4,000억 달러 규모인 전력망 투자를 50% 늘려야 합니다.
풍력 터빈과 태양광 패널과 같은 재생 에너지원은 기상 조건에 따라 출력이 달라지므로 에너지 흐름을 추적하기가 어렵습니다. 디지털 트윈 모델을 사용하면 운영자는 다양한 조건과 에너지 흐름을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이로 인해 예측 유지보수 전략과 실시간 모니터링이 용이해집니다.
전력망 운영자는 디지털 트윈을 에너지 관리에도 활용하여 전력망 과부하 가능성을 감지하고, 잠재적인 장애를 예측하며, 운영 효율성을 최적화합니다.
에너지 시장에서 디지털 트윈의 활용은 빠르게 확대되고 있습니다. Fortune Business Insights 보고서에 따르면, 더 많은 산업에서 이 기술을 도입함에 따라 시장 규모는 2026년 339억 7천만 달러에서 2034년 3,847억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
에너지 운영이 지속적으로 확대되고 에너지 효율성 향상, 탄소 배출 감소 및 탄소 발자국 축소에 대한 중요성이 커짐에 따라, 디지털 트윈 기술은 재생 에너지 시스템에서 더욱 필수적인 기술로 자리 잡고 있습니다.
디지털 트윈은 물리적 자산, 디지털 모델, 그리고 이 둘을 연결하는 데이터 연결의 3계층 구조로 작동합니다.
이 기술은 개별 에너지 자산부터 전체 에너지 시스템 또는 국가 전력망에 이르기까지 다양한 규모에서 활용될 수 있습니다.
디지털 트윈은 에너지 운영자가 디지털 트윈의 가상 표현을 통해 다양한 실험을 수행할 수 있도록 하여 데이터 보안 및 안전 관련 우려를 완화합니다. 고급 분석 기능을 통해 디지털 트윈 플랫폼은 운영자가 이전에는 고려하지 못했던 '가정 시나리오(what-if)'를 탐색할 수 있도록 지원합니다. 분석 엔진은 팀이 성능을 최적화하고 예측 분석과 전략적 자원 배분을 수행할 수 있도록 지원합니다.
복잡한 환경과 실시간 인사이트 및 예측 분석에 대한 요구를 고려하면, 디지털 트윈 하나만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. IBM의 부사장 겸 선임 파트너인 나이젤 케인(Nigel Cain)과 IBM 에너지·환경·유틸리티 글로벌 산업 CoE 리더인 비렌 간디(Biren Gandhi)는 에너지 기업에는 여러 개의 디지털 트윈이 필요하다고 설명합니다.
케인과 간디는 다음과 같이 말합니다. "여러 디지털 트윈이 함께 작동하면 기상 현상, 하드웨어 및 장비 고장, 규제 변화, 시장 변동과 같은 외부 요인이 에너지 인프라에 미치는 영향을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 에너지 기업은 탄탄한 비상 대응 계획을 수립하고, 위험을 완화하는 동시에 기회를 활용할 수 있도록 전략을 최적화할 수 있습니다."
풍력 에너지 분야에서 디지털 트윈은 개별 터빈 또는 전체 풍력 발전단지를 시뮬레이션할 수 있습니다. 운영자는 블레이드가 변화하는 풍속 조건에 어떻게 반응하는지 시뮬레이션하고, 기어박스와 베어링의 기계적 마모를 예측하며, 고장이 발생하기 전에 유지보수 일정을 계획할 수 있습니다.
예측 유지보수 접근 방식은 베어링 성능 저하나 블레이드 결빙과 같은 문제를 조기에 발견할 수 있으며, 이는 운영 자산 관리 개선에도 도움이 됩니다.
태양광 설비의 경우, 디지털 트윈은 다양한 기상 조건, 먼지 축적 및 음영 조건에서 태양광 패널 어레이의 성능을 모델링합니다. 또한 성능 저하율을 추적하고 인버터 설정이나 패널 청소 일정을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
유틸리티 규모의 발전 사업자는 디지털 트윈을 활용해 먼지 축적이나 패널 정렬 불량이 발전량에 미치는 영향을 시뮬레이션할 수도 있습니다.
배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 디지털 트윈은 운영자가 실시간 발전 및 소비 데이터를 이해하고 분석할 수 있도록 지원합니다.
잉여 태양광 또는 풍력 에너지를 가장 효율적으로 저장할 시점과 이를 전력망에 공급할 시점을 결정하는 것은 예측 모델에서 매우 중요합니다. 저장된 에너지를 언제, 어떻게 공급해야 하는지 파악하면 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
수력 발전 시설은 여러 대의 터빈을 동시에 운영하는 경우가 많습니다. 디지털 트윈 모델은 특정 수량과 수요 수준에 가장 효율적인 터빈 운영 조합을 시뮬레이션하여 물 낭비와 불필요한 발전을 줄일 수 있습니다.
양수식 수력 발전이 포함된 전력망에서는 디지털 트윈이 전력망 수요와 전력 가격을 기반으로 펌프 운전 주기를 시뮬레이션하여 에너지를 저장할 시점과 방출할 시점을 최적화할 수 있습니다.
전력망의 경우 디지털 트윈은 IoT 센서와 실시간 데이터 수집을 통해 재생 에너지 발전이 송전 인프라, 변전소 및 전력 수요 패턴에 미치는 영향을 모델링합니다.
전력망 운영자는 실제 운영에 영향을 주지 않고도 풍력 발전량이 갑자기 감소하거나 전력 수요가 급증하는 상황에서 전력망이 어떻게 대응할지를 '가정 시나리오(what-if)'를 통해 시뮬레이션할 수 있습니다. 공급과 수요를 시뮬레이션함으로써 운영자는 에너지 흐름의 균형을 맞추고 이를 전체 전력망에 원활하게 통합할 수 있습니다.
재생 에너지 분야에서 디지털 트윈이 제공하는 이점으로는 지속가능성 향상, 고도화된 예측 유지보수, 신속한 의사 결정, 측정 가능한 비용 절감, 더욱 효율적인 전력망 통합 및 협업 강화가 있습니다.
재생 에너지 분야의 디지털 트윈은 강력한 기능을 제공하지만, 운영자가 이러한 이점을 실현하기까지는 여러 현실적인 장벽이 존재합니다. 이러한 과제로는 사이버 보안 위험 증가, 낮은 데이터 품질, 높은 구축 비용, 노후 인프라 및 인재 부족 등이 있습니다. 이러한 과제를 이해하면 조직은 보다 효과적으로 구축을 계획하고 비용이 많이 드는 시행착오를 피할 수 있습니다.
재생 에너지 분야에서 디지털 트윈의 미래는 더욱 자율적이고 AI 기반의 시스템을 중심으로 발전할 것입니다. 이러한 시스템은 사람의 개입 없이도 전력 생산을 스스로 최적화하고, 성능 지표를 자동으로 추적하며, 시나리오 분석을 수행할 수 있습니다.
모델이 전 세계 자산군에서 수집된 더 방대한 데이터 세트를 학습할수록 예측의 정확도는 더욱 높아지고, 다양한 운영 환경에도 더욱 효과적으로 적용될 수 있게 될 것입니다.
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