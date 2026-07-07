재생 에너지를 위한 디지털 트윈

디지털 트윈은 실시간 데이터를 지속적으로 수집하여 실제 시스템과 정확하게 비교할 수 있도록 합니다.

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기능을 기반으로 한 이 기술은 운영자가 실시간 데이터와 지능형 인사이트를 활용해 시뮬레이션, 분석 및 최적화할 수 있는 전력 시스템의 디지털 버전을 생성합니다. 운영자는 실제 장비를 건드리지 않고도 자산의 동작을 모사하고, 문제를 예측하며, 자산 성능을 최적화할 수 있습니다.

이 기술은 에너지 운영 효율성을 혁신적으로 개선하는 것으로 입증되고 있습니다. 재생 에너지 시스템의 디지털 트윈에 관한 '에너지 전략 리뷰(Energy Strategy Review)'의 연구에 따르면, GE의 디지털 풍력 발전단지(Digital Wind Farm) 사례에서는 디지털 트윈을 통해 터빈 수명이 최대 5년 연장되고 가동 중단 시간이 최대 25% 감소한 것으로 나타났습니다.

디지털 트윈 기술은 오늘날 경제의 핵심 기반인 전력망과 같은 시스템을 에너지 산업이 관리하는 방식을 변화시키고 있습니다. 현재 에너지 산업은 기존 화석연료 중심에서 재생 에너지원 중심으로 전환하면서 지속가능성과 전력 시스템 효율성을 높이는 방향으로 변화하고 있습니다.