디지털 트윈으로 보증 프로세스 재창조

Warranty Week에 따르면 2021년 전 세계 자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 지불한 클레임은 총 460억 달러에 달합니다. 미화 540억 달러의 수익이 발생했습니다. 이는 경험에 따르면 향후 보증 문제에 대해 판매된 차량당 약 630달러가 보류된다는 것을 의미합니다. 전체 가치 사슬에서 결함이 발생할 수 있기 때문에 보증 청구와 그 비용을 피하거나 줄이는 것은 엄청난 과제입니다. 바로 이 부분에서 디지털 트윈이 도움이 될 수 있습니다.
린 생산은 효율성 향상, 재료 사용량 감소 및 비용 절감으로 이어집니다. 그러나 이는 또한 알려지지 않은 새로운 품질 문제에 대한 더 높은 위험으로 이어지므로 잠재적인 보증 주제로 이어집니다. 차량에 내장된 소프트웨어가 점점 더 많아짐에 따라 소프트웨어 관련 보증 청구의 비율이 해마다 증가하고 있습니다. 이제 필요한 것은 식별되지 않은 새로운 오류와 문제를 가능한 한 빨리 감지하는 것입니다.
일반적으로 소프트웨어 문제는 무선을 통해 쉽게 해결할 수 있으며 리콜이 필요하지 않습니다. 이를 통해 소프트웨어 관련 보증 주제에 대한 총 보증 비용이 고객 친화적이고 효율적인 방식으로 절감됩니다. 동시에 전 세계 청구 및 발생액의 총 수치는 지난 5년 동안 크게 변하지 않았습니다. 이것이 의미하는 바는 무엇일까요?
글로벌 자동차 OEM은 항상 보증 문제에 직면해 왔기 때문에 보증 관리 능력이 상당히 좋아졌습니다. 소셜 미디어 데이터를 포함하여 추세를 파악하는 것부터 IoT 데이터를 사용하여 공장의 고장률을 줄이는 것까지, 일부 우수한 성과를 내는 회사는 보증 주제에 데이터를 활용하는 방향을 주도하고 있습니다.
2020년 IBV 벤치마크 연구 “데이터 기반 보증 재창조”는 아시아 태평양, 유럽, 미국, 캐나다 11개국에서 조직 내 워런티 관리를 책임지고 있는 300명의 자동차 업계 리더들의 응답을 기반으로 이 점을 강조합니다. 그들은 여러 항목 중에서 보증 KPI에 대해서도 질문을 받았습니다. 돌아온 성과 범위를 보면 모든 기업에 개선의 여지가 있음을 알 수 있습니다. 성과가 뛰어난 초기 기술 채택자라 하더라도 데이터를 더 잘 활용할 수 있는 가능성은 여전히 많습니다.
엔지니어링(예: 시뮬레이션을 통한 보증 문제 방지), 제조(예: 센서 데이터 분석을 통한 고장 감지 및 방지) 및 애프터 서비스(예: 소셜 미디어 분석을 통한 추세 감지)에서 분석을 통해 많은 일이 일어났습니다. 그러나 새로운 기술의 도입으로 새로운 보증 개선 관행이 뒷받침되었음에도 불구하고, 가치 사슬을 거슬러 올라가 장애의 근본 원인을 파악하는 것은 여전히 큰 과제입니다. 또한 보증 비용은 여전히 공급업체에 반환됩니다.
사일로화된 정보, 누락된 데이터, 불분명한 데이터 소유권, 오래된 분석 툴, 최근의 제조 4.0, 스마트 팩토리 또는 사물인터넷 접근 방식으로는 이러한 문제를 완전히 만족스럽게 해결하지 못하는 등 그 이유는 다양합니다.
보증 분석을 혁신할 수 있는 새로운 기사가 바로 디지털 트윈입니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 디지털 트윈은 서로 다른 센서를 연결하기 위해 서로 다른 시스템을 연결하는 일회성 프로젝트가 아닙니다. 이는 하나의 프로세스입니다. 보다 구체적으로, 설계 및 구축에서 판매 및 판매 후에 이르기까지 가치 사슬을 따라 상호 참조 경고를 포함하여 진정한 근본 원인 및 조기 감지를 가능하게 하는 살아있는 프로세스입니다. 이는 정보를 수집하고 연결하여 상호 참조가 가능하고 그룹별로 분석할 수 있도록 합니다.
디지털 트윈은 다음과 같은 오래된 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. “고장 난 부품이 무엇인지는 알고, 그 부품이 어떤 차량에 들어갔는지도 어느 정도 알지만, 어떤 공급자 배치에 오류가 있었는지는 모릅니다. 따라서 영향을 받은 차량만 리콜하는 것이 아니라 영향을 받았을 가능성이 있는 모든 차량을 리콜해야 합니다."
차량의 디지털 트윈이 설계 및 엔지니어링부터 운영 트윈의 제조까지 아우르는 경우, 보증 감소 및 보증 회피를 위한 모든 정보를 한데 모을 수 있습니다.
보증 관리는 지속적인 프로세스입니다. 그리고 디지털 트윈의 광범위한 가용성으로 인해 재창조될 것입니다.
