디지털 트윈으로 보증 프로세스 재창조

엔지니어링(예: 시뮬레이션을 통한 보증 문제 방지), 제조(예: 센서 데이터 분석을 통한 고장 감지 및 방지) 및 애프터 서비스(예: 소셜 미디어 분석을 통한 추세 감지)에서 분석을 통해 많은 일이 일어났습니다. 그러나 새로운 기술의 도입으로 새로운 보증 개선 관행이 뒷받침되었음에도 불구하고, 가치 사슬을 거슬러 올라가 장애의 근본 원인을 파악하는 것은 여전히 큰 과제입니다. 또한 보증 비용은 여전히 공급업체에 반환됩니다.

사일로화된 정보, 누락된 데이터, 불분명한 데이터 소유권, 오래된 분석 툴, 최근의 제조 4.0, 스마트 팩토리 또는 사물인터넷 접근 방식으로는 이러한 문제를 완전히 만족스럽게 해결하지 못하는 등 그 이유는 다양합니다.

보증 분석을 혁신할 수 있는 새로운 기사가 바로 디지털 트윈입니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 디지털 트윈은 서로 다른 센서를 연결하기 위해 서로 다른 시스템을 연결하는 일회성 프로젝트가 아닙니다. 이는 하나의 프로세스입니다. 보다 구체적으로, 설계 및 구축에서 판매 및 판매 후에 이르기까지 가치 사슬을 따라 상호 참조 경고를 포함하여 진정한 근본 원인 및 조기 감지를 가능하게 하는 살아있는 프로세스입니다. 이는 정보를 수집하고 연결하여 상호 참조가 가능하고 그룹별로 분석할 수 있도록 합니다.

디지털 트윈은 다음과 같은 오래된 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. “고장 난 부품이 무엇인지는 알고, 그 부품이 어떤 차량에 들어갔는지도 어느 정도 알지만, 어떤 공급자 배치에 오류가 있었는지는 모릅니다. 따라서 영향을 받은 차량만 리콜하는 것이 아니라 영향을 받았을 가능성이 있는 모든 차량을 리콜해야 합니다."

차량의 디지털 트윈이 설계 및 엔지니어링부터 운영 트윈의 제조까지 아우르는 경우, 보증 감소 및 보증 회피를 위한 모든 정보를 한데 모을 수 있습니다.

보증 관리는 지속적인 프로세스입니다. 그리고 디지털 트윈의 광범위한 가용성으로 인해 재창조될 것입니다.