석유 및 가스 산업이 디지털 트윈 기술을 활용할 수 있는 10가지 방법

Chrystal R. China

석유 및 가스 산업은 수십 년 동안 세계 경제의 중추였습니다. 그러나 시장 변동성, 환경 문제, 운영상의 비효율성으로 인해 이러한 산업은 적응과 혁신에 어려움을 겪고 있습니다. 디지털 트윈의 사용은 그러한 혁신 중 하나입니다.

디지털 혁신 시대에 디지털 트윈은 에너지 생산 문제에 대한 강력한 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 산업용 사물인터넷(IoT)에서 발전한 디지털 트윈 기술은 자산 관리를 간소화하고 성능을 최적화하며 운영 비용과 예기치 않은 가동 중단을 줄일 수 있도록 지원함으로써 석유 및 가스 산업 환경을 재편하고 있습니다.

디지털 트윈이란?

디지털 트윈은 물리적 객체나 시스템의 동작을 실시간으로 시뮬레이션하는 동적 가상 표현입니다. 디지털 트윈은 실시간 운영 데이터, 과거 정보 및 고급 알고리즘을 포괄적인 디지털 모델에 통합함으로써 미래 행동을 예측하고 운영 효율성을 개선하며 실제 상대방의 행동에 대한 전례 없는 통찰력을 제공할 수 있습니다.

트랙에서 굴러가는 공의 3D 디자인

석유 및 가스 분야의 디지털 트윈

디지털 트윈은 NASA에서 우주 임무를 준비하기 위해 처음 사용되었지만 특히 석유 및 가스 운영자의 경우 사용 사례가 광범위합니다. 디지털 트윈 기술은 다음을 용이하게 합니다.

  1. 예측 유지보수: 석유 및 가스 산업에서 디지털 트윈의 가장 유용한 애플리케이션 중 하나는 예측 유지보수(PdM)입니다. 이러한 맥락에서 유지보수 팀은 장비나 기계의 디지털 트윈을 만들 수 있습니다. 트윈은 물리적 자산에서 지속적으로 데이터를 수집하고 예측 분석 및 머신 러닝(ML) 알고리즘을 사용하여 향후 성능을 예측합니다. 운영자는 장비 성능을 지속적으로 모니터링하고 가상 성능과 비교함으로써 잠재적인 장애 또는 고장을 예측할 수 있습니다.
  2. 효율적이고 안전한 운영: 디지털 트윈 기술은 운영 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 디지털 트윈은 다양한 운영 시나리오를 시뮬레이션하여 팀이 다양한 운영 매개변수가 성능에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 정보를 사용하여 운영을 최적화하고 효율성을 개선하며 생산성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 오일 추출 공정의 디지털 트윈은 운영자가 병목 현상을 식별하고 추출 속도를 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.     
  3. 자산 최적화: 디지털 트윈을 통해 운영자는 중요한 석유 및 가스 자산을 최대한 활용할 수 있습니다. 석유 저장소의 디지털 트윈은 운영자가 저장소의 동작을 더 잘 이해하고 추출 전략을 보다 효과적으로 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 추출률이 높아지고 기업의 수익성이 향상됩니다.
  4. 안전 및 비상 대비: 석유 및 가스 산업에서는 안전이 중요한 관심사이지만 디지털 트윈은 다양한 방법으로 안전을 향상시킬 수 있습니다. 디지털 트윈은 운영자가 운영 절차를 최적화하고 잠재적인 위험을 완화하는 데 도움이 되는 다양한 시나리오를 시뮬레이션합니다. 예를 들어, 송유관 시스템의 디지털 트윈은 잠재적인 누출이나 파열을 예측하는 데 도움이 될 수 있으므로 운영자는 위험한 오작동이 발생하기 전에 파이프라인을 수리할 수 있습니다. 디지털 트윈은 직원 교육에도 사용할 수 있으며, 직원이 새로운 기술과 절차를 배우고 안전 비상 사태에 대응하는 방법을 알 수 있도록 위험이 없는 환경에서 위험한 상황을 현실적으로 시뮬레이션할 수 있습니다.        
  5. 지속가능성: 석유 및 가스 산업은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 점점 더 많은 압력을 받고 있습니다. 디지털 트윈은 이러한 노력에서 매우 중요한 툴입니다. 운영과 환경에 미치는 영향을 시뮬레이션함으로써 기업은 배출량을 줄이고 폐기물을 관리하며 환경 규정을 준수하기 위한 전략을 개발할 수 있습니다. 디지털 트윈은 또한 새로운 규정 및/또는 기술의 영향을 시뮬레이션하여 기술이 발전하고 확산됨에 따라 업계가 지속적으로 적응할 수 있도록 돕습니다.   
  6. 드릴링 작업 최적화: 시추 작업은 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 디지털 트윈은 다양한 시추 시나리오를 시뮬레이션하고 최상의 전략에 대한 인사이트를 제공하여 이러한 작업을 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 드릴링 작업의 디지털 트윈은 최적의 드릴링 속도와 방향을 식별하여 전반적인 드릴링 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
  7. 저수지 관리: 운영자는 저수지의 디지털 트윈을 생성함으로써 저수지 동작을 시각화하고 시추 전략을 최적화하며 추출을 극대화할 수 있습니다. 이는 추출 속도를 최적화할 뿐만 아니라 저장소의 수명 주기를 연장합니다.
  8. 공급망 최적화: 석유 및 가스 공급망은 복잡합니다. 유지보수 팀은 디지털 트윈을 사용하여 전체 공급망을 시뮬레이션함으로써 운영 및 물류에 대한 심층적인 가시성을 확보하고 잠재적인 병목 현상을 파악할 수 있습니다.
  9. 새로운 시스템 설계 및 테스트: 새로운 장비와 시스템을 설계하고 테스트하는 것은 비용이 많이 들고 노동 집약적인 과정이 될 수 있습니다. 디지털 트윈을 통해 엔지니어는 새로운 시스템을 구축하는 데 시간과 비용을 소비하기 전에 가상 환경에서 새로운 시스템을 설계, 테스트 및 완성할 수 있습니다. 이러한 방식으로 디지털 트윈을 사용하면 개발 주기를 크게 단축하고 최종 제품의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
  10. 교육 및 기술 개발: 디지털 트윈은 업계 인력을 위한 실질적인 교육 툴로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 복잡한 정유 공장의 디지털 트윈은 VR 기술과 통합되면 직원이 학습하고 연마할 수 있는 현실적인 환경을 제공하여 안전 프로토콜과 제품 및 프로세스의 전반적인 품질을 향상시킬 수 있습니다.

석유 및 가스 산업에서 디지털 트윈의 미래

업계가 계속해서 디지털화를 수용함에 따라 디지털 트윈의 역할은 기하급수적으로 커질 것으로 예상됩니다. 그리고 인공지능(AI), 머신 러닝, IoT 등의 기술 도입이 증가함에 따라 디지털 트윈의 기능은 더욱 향상될 것입니다. 또한 IT 인프라에 대한 상당한 초기 투자 없이도 디지털 트윈 기술의 이점을 제공하는 클라우드 컴퓨팅의 출현으로 더 많은 기업에서 디지털 트윈을 구현하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다.

앞으로 우리는 디지털 트윈이 프로세스 자동화에서 중요한 역할을 할 것이라는 것을 알고 있습니다. 한 가지 예로 디지털 트윈을 로보틱 및 자율 시스템과 통합하면 완전히 자동화된 시추 작업이 가능해질 수 있습니다. 마찬가지로 디지털 트윈을 사용하면 가스 유통 네트워크에서 스마트 그리드를 개발하여 보다 효율적이고 안정적인 공급망을 구축할 수 있습니다.

업계가 지속 가능한 환경 관행에 대한 점점 더 시급한 요구에 직면함에 따라 디지털 트윈은 더 깨끗하고 재생 가능한 에너지원으로의 전환을 뒷받침할 수도 있습니다. 풍력 터빈, 태양광 패널 또는 전체 재생 에너지 그리드의 디지털 트윈은 성능을 향상시켜 이러한 에너지원을 화석 연료에 비해 경쟁력을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

그리고 탐사 분야에서 디지털 트윈은 기업이 새로운 석유 및 가스 매장량을 찾는 방식을 혁신적으로 바꿀 수 있습니다. 석유 및 가스 회사는 지구 지표면의 디지털 트윈을 통해 새로운 천연가스 및 유전의 위치를 정확하게 예측하여 탐사와 관련된 비용과 위험을 줄일 수 있습니다. 

그러나 이러한 가능성을 완전히 실현하려면 업계는 몇 가지 장벽을 극복해야 합니다. 기업은 인력을 위한 디지털 기술 개발에 투자하고 데이터 소유권, 개인정보 보호 및 보안과 관련된 복잡한 문제를 해결해야 합니다. 또한 디지털 혁명이 전통적인 작업 방식에 상당한 변화를 가져올 것이기 때문에 혁신과 민첩성의 문화를 조성해야 합니다.

이러한 과제에도 불구하고 디지털 트윈의 잠재적 이점은 무시하기에는 너무 중요합니다. 석유 및 가스 산업이 디지털화와 지속가능성을 향한 길을 탐색함에 따라 디지털 트윈은 강력한 툴이 될 것입니다. 미래를 내다볼 수 있는 창을 제공함으로써 업계가 앞으로 다가올 변화를 예측하고 대비하며 구체화할 수 있도록 도울 수 있습니다.

IBM® Maximo Application Suite를 사용하여 디지털 트윈 기술을 관리하세요

석유 및 가스 산업에서 디지털 트윈의 시대는 이제 막 시작되었습니다. 물리적 세계와 디지털 세계 간의 실시간 연결을 제공함으로써 운영자는 이전과는 전혀 다른 방식으로 시스템을 이해, 예측 및 생산할 수 있습니다.

그러나 디지털 트윈 관리는 복잡한 프로세스가 될 수 있으며, IBM Maximo Application Suite와 같은 고급 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. IBM Maximo는 서비스 제공업체가 자산 성능을 최적화하고 일상적인 운영을 간소화할 수 있도록 지원하는 통합 플랫폼입니다. Maximo는 통합 AI 기반 클라우드 기반 플랫폼을 사용하여 고급 데이터 분석을 생성하고 석유 및 가스 생산 시설에서 더 스마트하고 데이터 중심적인 의사 결정을 가능하게 하는 CMMS, EAM 및 APM 기능을 제공합니다.   

흥미로운 디지털 기술이 계속 발전함에 따라 디지털 트윈은 업계의 미래를 재정의할 것입니다. IBM Maximo를 사용하면 디지털 트윈 기술을 활용하여 더 효율적이고 지속 가능하며 번영하는 미래를 구축할 수 있습니다.
