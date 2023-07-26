석유 및 가스 산업은 수십 년 동안 세계 경제의 중추였습니다. 그러나 시장 변동성, 환경 문제, 운영상의 비효율성으로 인해 이러한 산업은 적응과 혁신에 어려움을 겪고 있습니다. 디지털 트윈의 사용은 그러한 혁신 중 하나입니다.
디지털 혁신 시대에 디지털 트윈은 에너지 생산 문제에 대한 강력한 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 산업용 사물인터넷(IoT)에서 발전한 디지털 트윈 기술은 자산 관리를 간소화하고 성능을 최적화하며 운영 비용과 예기치 않은 가동 중단을 줄일 수 있도록 지원함으로써 석유 및 가스 산업 환경을 재편하고 있습니다.
디지털 트윈은 물리적 객체나 시스템의 동작을 실시간으로 시뮬레이션하는 동적 가상 표현입니다. 디지털 트윈은 실시간 운영 데이터, 과거 정보 및 고급 알고리즘을 포괄적인 디지털 모델에 통합함으로써 미래 행동을 예측하고 운영 효율성을 개선하며 실제 상대방의 행동에 대한 전례 없는 통찰력을 제공할 수 있습니다.
디지털 트윈은 NASA에서 우주 임무를 준비하기 위해 처음 사용되었지만 특히 석유 및 가스 운영자의 경우 사용 사례가 광범위합니다. 디지털 트윈 기술은 다음을 용이하게 합니다.
업계가 계속해서 디지털화를 수용함에 따라 디지털 트윈의 역할은 기하급수적으로 커질 것으로 예상됩니다. 그리고 인공지능(AI), 머신 러닝, IoT 등의 기술 도입이 증가함에 따라 디지털 트윈의 기능은 더욱 향상될 것입니다. 또한 IT 인프라에 대한 상당한 초기 투자 없이도 디지털 트윈 기술의 이점을 제공하는 클라우드 컴퓨팅의 출현으로 더 많은 기업에서 디지털 트윈을 구현하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다.
앞으로 우리는 디지털 트윈이 프로세스 자동화에서 중요한 역할을 할 것이라는 것을 알고 있습니다. 한 가지 예로 디지털 트윈을 로보틱 및 자율 시스템과 통합하면 완전히 자동화된 시추 작업이 가능해질 수 있습니다. 마찬가지로 디지털 트윈을 사용하면 가스 유통 네트워크에서 스마트 그리드를 개발하여 보다 효율적이고 안정적인 공급망을 구축할 수 있습니다.
업계가 지속 가능한 환경 관행에 대한 점점 더 시급한 요구에 직면함에 따라 디지털 트윈은 더 깨끗하고 재생 가능한 에너지원으로의 전환을 뒷받침할 수도 있습니다. 풍력 터빈, 태양광 패널 또는 전체 재생 에너지 그리드의 디지털 트윈은 성능을 향상시켜 이러한 에너지원을 화석 연료에 비해 경쟁력을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
그리고 탐사 분야에서 디지털 트윈은 기업이 새로운 석유 및 가스 매장량을 찾는 방식을 혁신적으로 바꿀 수 있습니다. 석유 및 가스 회사는 지구 지표면의 디지털 트윈을 통해 새로운 천연가스 및 유전의 위치를 정확하게 예측하여 탐사와 관련된 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.
그러나 이러한 가능성을 완전히 실현하려면 업계는 몇 가지 장벽을 극복해야 합니다. 기업은 인력을 위한 디지털 기술 개발에 투자하고 데이터 소유권, 개인정보 보호 및 보안과 관련된 복잡한 문제를 해결해야 합니다. 또한 디지털 혁명이 전통적인 작업 방식에 상당한 변화를 가져올 것이기 때문에 혁신과 민첩성의 문화를 조성해야 합니다.
이러한 과제에도 불구하고 디지털 트윈의 잠재적 이점은 무시하기에는 너무 중요합니다. 석유 및 가스 산업이 디지털화와 지속가능성을 향한 길을 탐색함에 따라 디지털 트윈은 강력한 툴이 될 것입니다. 미래를 내다볼 수 있는 창을 제공함으로써 업계가 앞으로 다가올 변화를 예측하고 대비하며 구체화할 수 있도록 도울 수 있습니다.
석유 및 가스 산업에서 디지털 트윈의 시대는 이제 막 시작되었습니다. 물리적 세계와 디지털 세계 간의 실시간 연결을 제공함으로써 운영자는 이전과는 전혀 다른 방식으로 시스템을 이해, 예측 및 생산할 수 있습니다.
그러나 디지털 트윈 관리는 복잡한 프로세스가 될 수 있으며, IBM Maximo Application Suite와 같은 고급 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. IBM Maximo는 서비스 제공업체가 자산 성능을 최적화하고 일상적인 운영을 간소화할 수 있도록 지원하는 통합 플랫폼입니다. Maximo는 통합 AI 기반 클라우드 기반 플랫폼을 사용하여 고급 데이터 분석을 생성하고 석유 및 가스 생산 시설에서 더 스마트하고 데이터 중심적인 의사 결정을 가능하게 하는 CMMS, EAM 및 APM 기능을 제공합니다.
흥미로운 디지털 기술이 계속 발전함에 따라 디지털 트윈은 업계의 미래를 재정의할 것입니다. IBM Maximo를 사용하면 디지털 트윈 기술을 활용하여 더 효율적이고 지속 가능하며 번영하는 미래를 구축할 수 있습니다.
