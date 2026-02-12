DevOps 모니터링이란 무엇인가요?

DevOps 모니터링은 텔레메트리(지표, 로그 및 추적)와 이벤트 데이터를 활용하여 Full Stack Observability, 사전 문제 탐지 및 DevOps 파이프라인에서의 더 빠른 소프트웨어 전달을 지원하는 피드백을 수집합니다.

DevOps 모니터링 툴은 코딩과 빌드부터 배포 및 최적화에 이르기까지 전체 소프트웨어 개발 프로세스에 대한 깊은 가시성을 제공합니다. 이 툴은 인프라, 네트워크 구성 요소, 애플리케이션, 지속적 통합/지속적 전달(CI/CD) 파이프라인, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 종속성의 상태와 성능을 추적하여 소프트웨어 제품과 제공 방식을 개선합니다.

모니터링과 관측 가능성(외부 출력에 기반해 복잡한 시스템의 내부 상태를 이해하는 능력)은 서로 다른 영역으로 간주되는 경우가 많지만, 특히 DevOps 환경에서는 모니터링 활동이 관측 가능성을 지원하는 경우가 많습니다. DevOps 모니터링을 포함할 수 있는 관측 가능성 실무는 특히 마이크로서비스 및 클라우드 네이티브 아키텍처에서 시스템이 특정 방식으로 동작하는 이유를 설명하는 데 도움을 줍니다. 기업은 관측 가능성을 확보하기 위해 고급 모니터링 플랫폼에 의존하는 경우가 많으며, 관측 가능성 플랫폼은 모니터링 전략 수립에도 도움을 줍니다.

궁극적으로 고급 모니터링 플랫폼은 DevOps 팀이 종합적인 문제 탐지 및 해결 기능을 활용할 수 있도록 하여 간소화되고 확장성이 높은 소프트웨어 애플리케이션을 구축하고 원활한 고객 경험을 제공할 수 있도록 합니다.