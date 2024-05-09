의료 산업은 데이터 거버넌스와 관련하여 가장 큰 위험에 직면해 있습니다. 우선, 의료 조직은 엄격하게 규제되는 방대한 (그리고 계속 증가하는) 양의 개인 데이터를 지속적으로 접하고 있습니다.
의료 분야의 데이터 거버넌스가 중요한 이유의 핵심은 바로 의료 데이터 사용이 사람들의 삶에 미치는 영향입니다. 의료 분야에서 데이터의 정확성, 품질, 무결성을 관리하는 것이 데이터 거버넌스의 초점입니다. 의료 기관이 이를 잘 활용하면 더 나은 임상 의사 결정, 환자 결과 개선, 의료 오류 예방으로 이어질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 많은 의료 기관은 어려움에 직면해 있습니다. 의료 기관은 미국의 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA) 및 EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규정을 준수하기 위해 강력한 데이터 거버넌스 프레임워크가 필요합니다.
의료 서비스 제공자는 특히 작은 변화의 파급 효과를 고려할 때 데이터 거버넌스 전략을 어떻게 개선할 수 있을까요? 데이터 리니지가 도움이 될 수 있습니다. 팀은 데이터 리니지를 통해 강력한 데이터 거버넌스 전략을 수립하여 의료 데이터 파이프라인을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
강력한 데이터 거버넌스 프레임워크의 필요성은 규제가 엄격한 모든 산업에서 부인할 수 없는 사실이지만, 의료 산업은 방대한 양의 개인 데이터를 수집하고 처리하여 정보에 입각하여 환자 치료에 대한 결정을 내리기 때문에 특별합니다. 손상되거나 불완전한 데이터 하나가 규정 위반 및 감사 문제를 유발할 뿐만 아니라, 실제 사람들에게 피해를 줄 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
반대로, 데이터의 정확성과 일관성에 대한 확신이 있다면 단순히 부정적인 의료 결과에 대응하거나 이를 유발하는 것이 아니라, 의료 결과에 악영향을 미칠 위험을 최소화할 수 있습니다. 또한 예측 분석을 사용하면 환자의 추세, 패턴 및 잠재적인 미래 건강 위험을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
대부분의 전자 건강 기록(EHR) 시스템은 예측 분석 기능을 제공한다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 이러한 분석의 정확성은 사용된 데이터의 정확성에 따라 제한됩니다.
따라서 데이터 환경에 대한 포괄적인 이해와 명확한 관리 체인을 갖추는 것이 필수적입니다. 유출 및 압력 지점을 감지하려면 데이터 리니지를 중요한 구성 요소로 삼아 강력한 데이터 거버넌스 전략을 구현해야 합니다.
데이터 거버넌스는 의료 기관이 데이터 자산의 정확성과 보안을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 데이터 거버넌스 프레임워크를 구현하면 데이터 품질 문제, 데이터 사일로 보안, 개인정보 보호 문제 등 몇 가지 문제가 발생합니다.
긍정적인 비즈니스 의사 결정과 결과는 신뢰할 수 있는 고품질 데이터에 의존합니다. 그러나 의료 시설은 주로 데이터를 입력하는 사람의 수가 매우 많고 데이터 입력이 자주 발생하는 압박감이 심한 상황으로 인해, 비즈니스 리더가 최선을 다해 노력함에도 계속해서 데이터 품질 문제에 직면해 있습니다.
미국 의학 협회 저널(JAMA)에서 실시한 연구에 따르면 외래 진료 기록에 액세스할 수 있는 환자의 5분의 1의 기록에서 오류가 발견된 것으로 나타났습니다. 진단 오류, 투약 데이터 오류, 불완전하거나 부정확한 EHR 데이터 변환 등의 일반적인 문제가 발생했으며 이러한 환자 중 21%의 경우 오류가 심각한 것으로 확인되었습니다. 이러한 오류는 매우 중요하며 매일 발생할 수 있습니다. 이러한 오류를 방지하려면 데이터 흐름을 매핑하고 근본 원인 분석을 사용하여 데이터 품질 문제에 플래그를 지정하여 환자에게 미치는 영향을 줄이는 것이 중요합니다.
전 세계 전체 데이터의 약 30%가 생성되는 의료 산업에서 환자 데이터가 구조화되지 않고 서로 다른 시스템에 흩어져 있는 경우가 많습니다. 그 결과로, 환자의 건강 상황에 대해 불완전하게 파악하게 되며, 다수의 정보 소스로 인해 정보에 입각한 환자 치료와 같은 데이터 가시성의 이점을 얻을 수 없습니다. 규정 준수 및 감사 수행 문제 역시 이렇게 분산된 데이터 소스로 인해 발생합니다.
해결책은 다양한 소스의 환자 데이터를 한 곳에서 시각화하는 기능에 있습니다. 이것이 바로 전사적 데이터 리니지가 하는 일입니다. 데이터 리니지는 데이터 환경 전체로 확장되어 모든 데이터 흐름 및 종속성에 대한 포괄적인 맵을 생성하여 데이터 사일로를 효과적으로 제거합니다.
그러나 모든 데이터 리니지 솔루션이 서로 다른 사일로의 데이터를 시각화할 수 있는 것은 아닙니다. 일부 플랫폼에서는 특정 카탈로그 내에 저장된 데이터만 볼 수 있습니다. 카탈로그에 구애받지 않는 솔루션을 선택하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
의료 기관은 환자 치료를 원활하게 하기 위해 부서 간 정보 공유에 의존하고, 안전한 데이터 전송을 보장하기 위해 엄격한 규정을 준수해야 한다는 점에서 독특한 위치에 있습니다.
의료 기관은 HIPAA 및 GDPR 규정 준수의 일환으로 감사자에게 환자 기록의 관리 체인에 관한 세부 정보를 제공해야 합니다. 여기에는 기록에 액세스한 사람과 액세스 시간 및 위치에 대한 정보가 포함됩니다. 의료 시설 내의 여러 기기에서 액세스할 수 있는 EHR 시스템에 저장된 데이터에 대해 관리 체인을 구축하면, 특히 종이 형식으로 존재하거나 수동으로 입력 또는 스캔한 매우 많은 양의 기록을 처리할 때 힘들고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
데이터 리니지는 의료 정보 시스템 내에서 관리 체인을 구축하는 데 필요한 노력의 양을 크게 줄여줍니다. 데이터 흐름을 매핑하면 데이터의 이동 경로를 역추적하여 시스템에서 언제 어디서 변경되었는지 확인할 수 있습니다. 이 관리 체인에서 데이터 저장소의 의미, 품질 및 관리 책임을 설정하는 거버넌스 노력과 결합하면, 감사자가 요구하는 중요한 데이터 파이프라인 정보를 제공할 수 있습니다.
고품질 데이터를 통해 충분한 정보를 바탕으로 의료진 간 협력을 통해 개인에게 맞춤화된 환자 치료를 제공할 수 있습니다. 또한 환자 상태, 질병 진행, 병원 장기 입원, 재입원 등을 예측하기 위한 EHR 시스템 내의 예측 분석을 더 신뢰하게 됩니다. 이 모든 것은 신뢰할 수 있는 데이터에 달려 있으며, 거버넌스에 대한 데이터 리니지가 필요합니다.
데이터 사일로, 데이터 품질 또는 관리 체인 입증에 어려움을 겪고 있다면 HIPAA 및 GDPR과 같은 의료 관련 규정을 준수하고 이를 입증하는 데 어려움을 겪을 수도 있습니다. 데이터 리니지는 정보 흐름 및 종속성 체인을 명확하고 신속하게 구축할 수 있도록 하며, 이것이 바로 규정 준수의 핵심입니다.
의료 산업에서는 데이터 프라이버시가 필수적입니다. 데이터 리니지가 데이터 환경 맵을 만들 때 개인 정보를 공유하거나 처리하지 않는 대신, 활성 메타데이터를 사용합니다. 즉, 환자의 프라이버시를 침해하지 않고 강력한 데이터 거버넌스 프레임워크를 만들 수 있습니다.
특히 매우 복잡한 의료 산업에서 데이터 흐름을 수동으로 매핑하는 것은 시간과 리소스가 많이 소요되는 프로세스입니다. 데이터 거버넌스를 위한 자동화된 데이터 리니지의 가장 큰 장점 중 하나는 운영 효율성과 비용 효율성입니다. 인건비에 대한 비용과 시간을 절약하고 조직에 가장 중요한 일에 노력을 집중할 수 있습니다.
의료 산업에서 데이터 거버넌스의 또 다른 중요한 부분은 HIPAA 및 GDPR과 같은 규정 준수를 보장하는 것으로, 환자 개인정보를 보호하고 최고 수준의 환자 치료를 용이하게 하는 데 필수적입니다.
오늘날 일부 의료 기관은 여전히 HIPAA 및 GDPR 준수를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 한편, 전 세계의 규제 환경은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 실제로 Gartner는 2024년 말까지 전 세계 인구의 75%의 데이터가 최신 개인 정보 보호 규정에 따라 보호받을 것으로 예측합니다. 의료 산업이 초 단위로 새로운 규제 대상 환자 데이터를 생성하고 있다는 점을 감안하면, 지금이야말로 효과적인 데이터 거버넌스 전략을 시작할 때입니다.
이러한 규정이 환자 치료 중심의 조직에만 적용되는 것이 아니라는 점은 주목할 필요가 있습니다. 다음을 포함하여 거의 모든 의료 영역에서 대량의 보호된 데이터를 처리했습니다.
데이터 리니지를 사용하면 데이터 흐름의 자세한 맵을 확보할 수 있으며, 이를 통해 HIPAA 및 GDPR과 같은 규제 프레임워크의 엄격한 요구 사항 내에서 데이터를 처리하고 보호할 수 있습니다. 또한 규제 대상 데이터 자산에 액세스할 수 있는 사람을 확인하고 액세스 권한이 있는 사람에 대해 더 엄격한 제어를 적용해야 하는 감사자에게 관리 체인을 보다 쉽게 증명할 수 있습니다.
현대 의료 산업은 EHR 시스템의 등장, 의료 데이터의 확산, 점점 더 복잡해지는 규제 환경으로 인해 점점 더 복잡해지는 복잡성을 부인할 수 없습니다.
이를 따라잡으려면 오늘날 의료 기업은 데이터 거버넌스를 구현해야 합니다. 강력한 데이터 거버넌스 프레임워크는 수집, 처리, 사용 중인 데이터가 정확하고 일관되며 신뢰할 수 있는지 검증할 수 있도록 지원합니다. 이러한 프레임워크가 없으면 잘못된 데이터나 부정확한 예측 인사이트를 기반으로 환자 치료에 대해 잘못된 정보에 입각한 결정을 내릴 위험이 있습니다. 이러한 결정은 환자에게 심각하거나 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.
데이터 거버넌스는 HIPAA 및 GDPR과 같은 의료 데이터 개인정보 보호 규정을 준수할 때도 필수적입니다. 보호된 데이터를 처리하는 모든 의료 기관은 데이터 거버넌스 전략을 수립하여 이러한 규정을 준수하고, 이후 발생할 수 있는 새로운 규정에 대비해야 합니다.
데이터 품질 문제, 데이터 사일로, 보안 문제, 관리 체인 입증 등의 문제에도 불구하고 자동화된 데이터 리니지라는 해결책이 있습니다. 조직은 자동화된 데이터 리니지를 사용하여 일반적인 데이터 거버넌스 장벽을 극복하고, 환자 치료를 개선하며, 규정 준수를 강화하고, 데이터 보안 및 개인정보 보호를 강화하며, 비용을 절감하면서 운영 효율성을 향상할 수 있습니다.
