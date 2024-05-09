데이터 거버넌스는 의료 기관이 데이터 자산의 정확성과 보안을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 데이터 거버넌스 프레임워크를 구현하면 데이터 품질 문제, 데이터 사일로 보안, 개인정보 보호 문제 등 몇 가지 문제가 발생합니다.

1. 데이터 품질 문제

긍정적인 비즈니스 의사 결정과 결과는 신뢰할 수 있는 고품질 데이터에 의존합니다. 그러나 의료 시설은 주로 데이터를 입력하는 사람의 수가 매우 많고 데이터 입력이 자주 발생하는 압박감이 심한 상황으로 인해, 비즈니스 리더가 최선을 다해 노력함에도 계속해서 데이터 품질 문제에 직면해 있습니다.

미국 의학 협회 저널(JAMA)에서 실시한 연구에 따르면 외래 진료 기록에 액세스할 수 있는 환자의 5분의 1의 기록에서 오류가 발견된 것으로 나타났습니다. 진단 오류, 투약 데이터 오류, 불완전하거나 부정확한 EHR 데이터 변환 등의 일반적인 문제가 발생했으며 이러한 환자 중 21%의 경우 오류가 심각한 것으로 확인되었습니다. 이러한 오류는 매우 중요하며 매일 발생할 수 있습니다. 이러한 오류를 방지하려면 데이터 흐름을 매핑하고 근본 원인 분석을 사용하여 데이터 품질 문제에 플래그를 지정하여 환자에게 미치는 영향을 줄이는 것이 중요합니다.

2. 데이터 사일로

전 세계 전체 데이터의 약 30%가 생성되는 의료 산업에서 환자 데이터가 구조화되지 않고 서로 다른 시스템에 흩어져 있는 경우가 많습니다. 그 결과로, 환자의 건강 상황에 대해 불완전하게 파악하게 되며, 다수의 정보 소스로 인해 정보에 입각한 환자 치료와 같은 데이터 가시성의 이점을 얻을 수 없습니다. 규정 준수 및 감사 수행 문제 역시 이렇게 분산된 데이터 소스로 인해 발생합니다.

해결책은 다양한 소스의 환자 데이터를 한 곳에서 시각화하는 기능에 있습니다. 이것이 바로 전사적 데이터 리니지가 하는 일입니다. 데이터 리니지는 데이터 환경 전체로 확장되어 모든 데이터 흐름 및 종속성에 대한 포괄적인 맵을 생성하여 데이터 사일로를 효과적으로 제거합니다.

그러나 모든 데이터 리니지 솔루션이 서로 다른 사일로의 데이터를 시각화할 수 있는 것은 아닙니다. 일부 플랫폼에서는 특정 카탈로그 내에 저장된 데이터만 볼 수 있습니다. 카탈로그에 구애받지 않는 솔루션을 선택하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

3. 보안 문제 및 관리 연속성

의료 기관은 환자 치료를 원활하게 하기 위해 부서 간 정보 공유에 의존하고, 안전한 데이터 전송을 보장하기 위해 엄격한 규정을 준수해야 한다는 점에서 독특한 위치에 있습니다.

의료 기관은 HIPAA 및 GDPR 규정 준수의 일환으로 감사자에게 환자 기록의 관리 체인에 관한 세부 정보를 제공해야 합니다. 여기에는 기록에 액세스한 사람과 액세스 시간 및 위치에 대한 정보가 포함됩니다. 의료 시설 내의 여러 기기에서 액세스할 수 있는 EHR 시스템에 저장된 데이터에 대해 관리 체인을 구축하면, 특히 종이 형식으로 존재하거나 수동으로 입력 또는 스캔한 매우 많은 양의 기록을 처리할 때 힘들고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

데이터 리니지는 의료 정보 시스템 내에서 관리 체인을 구축하는 데 필요한 노력의 양을 크게 줄여줍니다. 데이터 흐름을 매핑하면 데이터의 이동 경로를 역추적하여 시스템에서 언제 어디서 변경되었는지 확인할 수 있습니다. 이 관리 체인에서 데이터 저장소의 의미, 품질 및 관리 책임을 설정하는 거버넌스 노력과 결합하면, 감사자가 요구하는 중요한 데이터 파이프라인 정보를 제공할 수 있습니다.