고객 온보딩 자동화: 온보딩 여정 간소화

자동화된 고객 온보딩은 신규 고객을 맞이하고 설정하는 데 필요한 반복 작업을 처리하기 위해 소프트웨어와 AI를 활용합니다. 조직은 데이터 입력, 일상적인 커뮤니케이션, 문서 수집, 스케줄링 및 규제 준수 점검과 같은 프로세스를 수작업에 의존하는 대신 AI 및 자동화 툴을 사용해 체계적으로 관리합니다. B2B 환경에서는 자동화된 고객 온보딩을 자동화된 클라이언트 온보딩이라고 부르기도 합니다.
조직은 고객 온보딩 프로세스에 AI와 지능형 자동화를 도입함으로써 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
이러한 툴은 고객이 기업과 처음 상호작용하는 과정을 간소화하여 전반적인 고객 경험의 첫인상을 형성하는 데도 도움이 됩니다. 조직은 빠른 자동화 기술과 인간 고객 서비스 담당자의 밀접한 상호작용을 균형 있게 결합함으로써 속도와 진정성을 모두 갖춘 더욱 효과적인 프로세스를 구축할 수 있습니다.
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수동 온보딩 프로세스는 고객 서비스 담당자의 많은 노동 집약적 작업을 필요로 했습니다. 이는 긴 규제 준수 점검, 튜토리얼 진행 및 시스템 액세스 설정 등이 포함될 수 있는 B2B 환경에서 특히 두드러집니다. 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 같은 단순한 자동화는 이러한 부담의 일부를 완화하는 데 도움을 주었습니다.
AI 기반 지능형 자동화 및 에이전틱 AI와 같은 더욱 발전된 기술의 등장으로 고객 온보딩 자동화의 복잡성이 증가했습니다. 오늘날 많은 자동화 툴은 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어와 통합되며, 에이전틱 AI는 제한적인 인간 개입만으로도 복잡한 프로세스를 처리할 수 있도록 지원합니다. 고도화된 분석 툴은 조직이 고객 데이터를 활용하고 처리하여 온보딩 수명 주기를 지속적으로 최적화하고 초기 고객 유지율을 높일 수 있도록 지원합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 고객 서비스 임원의 47%는 이미 온보딩 프로세스를 부분적으로 자동화했다고 응답했습니다. 고객 온보딩 프로세스에서 자동화 도입은 앞으로 더욱 가속화될 것으로 보입니다.
최근 Gartner는 AI 기반 에이전트와 어시스턴트가 고객 서비스 분야에서 가장 가치 있는 AI 솔루션 중 하나가 될 것으로 전망했습니다. 또한 품질 보증 및 백오피스 작업 최적화를 포함한 자동화된 운영 지원이 향후 몇 년 동안 이 분야를 가장 크게 변화시킬 가능성이 높다고 언급했습니다.
수동 온보딩은 느리고 힘든 프로세스가 될 수 있습니다. 과거에는 팀 구성원이 문서 제출을 재촉하거나 중요한 정보 전송을 지연하는 경우가 있었습니다. 이러한 작업들이 서로 의존적인 경우 지연은 빠르게 누적됩니다.
일상적인 수작업에 자동화를 적용하면 이러한 공백이 발생할 가능성을 제거할 수 있습니다. 고객이 한 단계를 완료하면 다음 단계가 즉시 실행됩니다. 이를 통해 전체 온보딩 프로세스 완료 시간을 줄이고 인력을 늘리지 않고도 쉽게 확장할 수 있습니다.
온보딩 기간은 고객이 기업과 처음 접촉하는 단계로서 새로운 고객 관계의 분위기를 결정합니다. 단편적이거나 혼란스러운 프로세스는 이러한 관계를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
자동화는 일관되고 시기적절한 프로세스를 가능하게 합니다. 온보딩 워크플로 자동화를 통해 고객은 관련성 있고 선제적인 커뮤니케이션을 받게 되며, 이는 신뢰 구축에 도움이 됩니다. 또한 특정 페르소나 또는 계정에 맞춘 개인화된 워크플로를 통해 각 고객은 자신의 상황에 적합한 정보를 제공받게 되며, 이는 초기 고객 만족도를 높이고 초기 이탈을 줄이는 데 도움이 됩니다.
온보딩 프로세스에서는 고객 서비스 담당자가 여러 반복적인 수작업을 동시에 처리해야 하며, 이러한 작업이 정확하고 신속하게 수행되지 않으면 중요한 고객 관계를 훼손할 수 있습니다. 예를 들어 CRM에 잘못된 데이터를 입력하거나 잘못된 고객에게 문서를 전송하는 경우가 있습니다. 자동화는 데이터를 직접 처리함으로써 이러한 오류 가능성을 줄여 더 적은 실수와 더 신뢰할 수 있는 프로세스를 가능하게 합니다.
금융 서비스 및 의료와 같은 산업에서는 온보딩 과정에서 엄격한 규제 요구 사항을 충족해야 합니다. 단계 누락이나 불완전한 절차는 기업을 법적 책임이나 제재 위험에 노출시킬 수 있습니다. 자동화는 온보딩 워크플로의 구조화된 일부로 규제 준수를 시행하여 고객이 다음 단계로 진행하기 전에 규제 준수 기준이 완전히 충족되도록 지원합니다. 또한 디지털 감사 추적이 자동으로 생성되어 모든 작업에 대한 신뢰할 수 있는 기록을 제공합니다.
최근 Box의 AI 총괄인 Yashoda Bhavnai는 IBM의 AI in Action 팟캐스트에서 자사에서 규제 준수 문서에서 메타데이터를 추출하기 위한 자동화 툴 제품군을 개발했으며, 이를 통해 인간 오류를 줄이고 프로세스를 크게 가속화했다고 밝혔습니다. 그녀는 “이를 거의 자동화하기 위해 몇 가지 솔루션에 AI를 사용하는 것은 너무도 당연한 선택이었다”며 “규제 준수 여부를 확인하기 위해 100페이지짜리 문서를 일일이 읽어야 하는 인간의 부담도 줄여준다”고 말했습니다.
자동화는 온보딩 프로세스를 중앙 집중화하고 각 단계에서 실행 가능한 분석 정보를 생성합니다. 실시간 대시보드는 모든 활성 온보딩의 상태를 표시하고 지연된 작업을 식별할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 데이터는 전략적 자산이 됩니다.
조직은 온보딩 워크플로 전반의 데이터를 통합함으로써 프로세스 마이닝의 이점을 활용하여 온보딩 프로세스를 더욱 최적화할 수 있습니다. 조직은 AI를 사용해 CRM 소프트웨어 및 기타 시스템 전반의 이벤트 로그를 분석함으로써 병목 현상과 프로세스 개선 기회를 식별할 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면, 프로세스 마이닝은 부서 및 기능 전반에서 운영 효율성을 최대 72%까지 향상시키고 고객 만족도를 63%까지 높일 수 있습니다.
디지털 고객 온보딩 툴은 잠재 고객이 실제 고객이 되는 순간부터 온보딩 프로세스를 간소화하며, 적절한 고객 데이터를 정확하고 즉시 수집합니다. 초기 데이터 수집 자동화는 이메일 스레드 및 종이 양식과 같은 복잡한 수작업 프로세스를 대체하여 가입 시점부터 구조화된 디지털 프로세스를 구축합니다.
디지털 템플릿 양식은 서비스 선호도 및 연락처 정보를 포함해 기업이 고객을 올바르게 설정하는 데 필요한 모든 정보를 수집하도록 설계됩니다. 제출 후 고객 정보는 CRM 또는 기타 프로젝트 관리 툴로 자동 전달되어 팀 전반의 가시성을 제공합니다. 견고하고 정제된 데이터 기반을 통해 고객 서비스 팀은 오류를 방지하고 모든 팀이 단일하고 정확한 진실 소스를 보유하도록 더 효과적으로 보장할 수 있습니다.
획일적인 온보딩 경험은 서로 다른 요구 사항을 가진 고객에게 불편을 초래할 수 있습니다. 대기업은 동일한 제품이나 툴을 사용하더라도 소규모 기업과는 매우 다른 요구 사항을 가지고 있습니다.
개인화된 온보딩은 접수 단계에서 수집된 데이터를 사용해 특정 고객 프로필에 맞춘 워크플로를 생성합니다. 이러한 개인화는 여러 형태로 이루어질 수 있습니다. 예를 들어 커뮤니케이션 톤, 제공되는 교육 수준 또는 고객에게 배정되는 팀 구성원을 결정할 수 있습니다.
AI 증강을 활용하면 고객 성공 가능성이 가장 높은 방향에 맞춰 이러한 요소를 빠르게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 혼란과 불필요한 정보를 줄이고 초기 단계에서 더 깊은 고객 참여를 유도할 수 있습니다. AI는 항상 활성화된 고객 지원 에이전트 역할을 수행하여 유용하고 즉각적인 지원을 제공할 수도 있습니다.
온보딩 과정 전반에 걸친 일관되고 시기적절한 커뮤니케이션은 고객의 프로세스 신뢰도를 높여줍니다. 자동화된 온보딩 프로세스는 고객이 적절한 시점에 올바른 메시지를 받을 수 있도록 지원합니다.
이 과정에서 메시지 및 지원 워크플로는 특정 작업에 의해 트리거되며 고객의 요구 사항과 선호도에 맞게 제공됩니다. 예를 들어 고객이 필수 작업을 완료하지 않았을 때 알림 메시지를 보내거나, 가입이 확인되는 즉시 개인화된 환영 이메일을 전송하거나, 각 온보딩 단계 시작 시 단계별 가이드를 제공할 수 있습니다. 자동화된 커뮤니케이션은 팀 구성원과 고객 모두가 일정에 맞춰 진행할 수 있도록 지원할 뿐 아니라 지원 요청을 줄이고 완료율을 높입니다.
온보딩 프로세스는 거의 모든 단계에서 계약서, 서비스 계약, 규제 준수 양식 및 이용 약관과 같은 상당한 문서 작업을 요구합니다. 이러한 문서 작업은 필요하지만 수작업으로 관리할 경우 느리고 복잡할 수 있습니다.
자동화된 문서 관리를 통해 조직은 문서와 계약을 빠르고 효율적으로 추적 및 보관할 수 있습니다. 이러한 프로세스를 통해 자동화 시스템은 고객 프로필을 기반으로 각 고객에 적합한 문서를 생성하고 디지털 서명 플랫폼을 통해 직접 전송합니다.
자동화 시스템은 완료 상태도 모니터링하여 누락되는 작업이 없도록 지원합니다. 문서가 서명되면 사본은 자동으로 올바른 위치에 저장되고 다음 워크플로 단계가 자동으로 실행됩니다. 복잡한 문서 요구 사항이 있는 기업의 경우 자동화는 문서 요청 순서도 관리하여 올바른 순서로 문서가 요청되도록 보장합니다.
개별 온보딩 선호도는 다를 수 있지만, 신규 고객은 일반적으로 계정 관리자 지정, 커뮤니케이션 채널 설정, 서비스 환경 구성 및 검토 일정 예약과 같은 예측 가능한 내부 작업을 필요로 합니다. 작업 자동화는 고객이 확정되면 자동으로 프로젝트 구조를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 관리 툴에 포함될 정보를 생성하거나 관련 팀원에게 작업을 할당하거나 내부 온보딩 일정을 생성할 수 있습니다.
회의 일정 및 결제 계획을 조율하기 위한 끝없는 이메일 교환은 실질적인 온보딩 프로세스 시작을 지연시킬 수 있습니다. 자동화는 이 두 프로세스를 모두 간소화합니다.
스케줄링 자동화를 통해 고객은 팀의 가능 일정에 맞춰 킥오프 통화 및 교육 세션을 직접 예약할 수 있으며, 통화 유형에 따라 후속 작업이 자동 생성될 수 있습니다. 결제의 경우 자동화는 인보이스 생성, 결제 링크 전송 및 미납 인보이스 후속 조치를 처리할 수 있습니다. 이러한 자동화는 초기 고객 관계에서 가장 흔한 두 가지 지연 요인을 제거합니다.
자동화는 조직이 지속적으로 개선할 수 있도록 가치 있는 데이터를 생성합니다. 자동화된 온보딩 워크플로의 각 단계는 작업별 정형 데이터를 생성합니다. 자동화된 분석은 이러한 데이터를 대시보드 및 보고서로 통합하여 고객 서비스 팀이 온보딩 성과를 실시간 및 과거 기준으로 모두 확인할 수 있도록 지원합니다.
조직은 자동화된 분석을 사용해 평균 온보딩 시간이나 특정 단계의 이탈률과 같은 핵심 지표를 추적할 수 있습니다. 이러한 가시성은 즉각적인 대응을 지원하고 장기적인 개선 기회를 제공합니다. 또한 시간이 지남에 따라 이 데이터는 지속적인 개선 문화를 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
고객 유형에 따라 필요한 온보딩 여정은 다르며, 오늘날의 다양한 지능형 기술은 개인화된 접근 방식을 더 쉽게 제공합니다. 각 고객군에 차별화된 워크플로를 구축하기 전에 AI 기반 분석을 활용해 잠재 고객 그룹을 유형, 규모 또는 사용 사례별로 세분화하는 것이 유용할 수 있습니다. 소규모 비즈니스 고객과 엔터프라이즈 고객은 서로 다른 요구 사항과 일정이 있을 가능성이 높습니다. 일반적으로 각 세그먼트에 적합하도록 자동화를 맞춤화하는 것이 모범 사례로 간주됩니다.
자동화된 워크플로를 설계하기 전에 조직은 현재 상태와 자동화가 가장 큰 가치를 창출할 수 있는 영역을 파악해야 합니다. 새로운 워크플로를 구축할 때는 기존 워크플로를 매핑하고 현재 온보딩 단계를 처음부터 끝까지 문서화하는 것이 유용합니다. 이를 통해 병목 현상과 중복 요소를 식별하고 이상적인 프로세스를 정렬할 수 있습니다. 또한 매핑 과정은 주요 이해관계자가 직원들에게 새로운 프로세스를 설명하고 새로운 자동화 시스템에 대한 명확한 소유권을 정의할 시간을 제공합니다.
자동화는 시스템 전반에 통합될 때 가장 큰 효과를 발휘합니다. 조직은 단순히 하나의 프로세스나 플랫폼만 자동화하는 것이 아니라 팀 전반에 지능형 기술을 적용해야 합니다. CRM, 프로젝트 관리 플랫폼, 전자 서명 툴 및 청구 시스템 간에 데이터가 원활하게 공유되지 않으면 수동 인계 과정이 전체 프로세스 효율성을 저하시킬 수 있습니다. 불필요한 사일로 생성을 방지하기 위해 양방향 데이터 흐름을 쉽게 지원하는 툴을 우선적으로 사용하는 것이 좋습니다.
자동화의 목표는 인간을 온보딩 프로세스에서 완전히 배제하는 것이 아니라 고객 성공 팀을 강화하고 지원하는 데 있어야 합니다. 자동화는 명확한 에스컬레이션 트리거와 인간 개입 기준을 기반으로 구축되어야 합니다. 예를 들어 고가치 고객, 복잡한 계정 또는 위험 가능성이 있는 고객을 처리할 때 적용될 수 있습니다. 또한 워크플로는 빠르고 쉬운 인계가 가능하도록 설계되어야 하며, 이를 통해 팀 구성원은 모든 관련 데이터를 즉시 받을 수 있어야 합니다. 최상의 온보딩 경험은 자동화의 효율성과 인간 직원이 가진 비판적 사고 능력 및 공감 능력을 결합합니다.
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