기업의 사회적 책임(CSR)이란 무엇인가요?

점점 더 많은 기업들이 전반적인 환경 영향을 평가하고 천연 자원을 보호하고 기후 변화에 대한 기여를 최소화하는 것을 목표로 하는 CSR 활동에 참여하고 있습니다. CSR은 에너지 소비를 줄이고, 재생 가능한 자원을 사용하며, 폐기물을 최소화하는 등 친환경적인 관행을 통해 비즈니스의 지속가능성을 장려합니다.

환경적 책임은 주로 오염을 유발하는 활동을 제한함으로써 비즈니스 운영의 부정적인 영향을 제거하고 나무 심기, 생물 다양성 지원 프로그램 참여와 같은 활동을 통해 이를 상쇄하는 데 그 의미가 있습니다.