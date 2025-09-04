대화형 AI는 고객 서비스 팀이 인간의 언어를 이해하고 다양한 커뮤니케이션 채널에서 고객과 상호 작용할 수 있도록 돕는 최신 인공지능(AI) 툴입니다.
고객 서비스 팀은 이 기술을 활용해 커뮤니케이션을 강화하고 고객에게 연중무휴 실시간 지원을 제공합니다. 이 기술은 자연어 처리(NLP)와 머신 러닝(ML)을 사용해 인간의 언어를 분석하고 사람과 유사한 응답을 생성합니다. AI 기반 기술을 통해 컨택 센터는 단순한 문의를 처리하고 문제를 해결할 수 있어 더 나은 고객 경험을 제공합니다.
대화형 AI는 AI 기반 고객 서비스로 전환되는 성장 추세의 일부입니다1. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최신 보고서에 따르면 2027년까지 경영진은 완전 자율 자동화를 향한 큰 변화를 예상하고 있습니다. 조사에 참여한 경영진은 2027년까지 고객 맞춤형 셀프 서비스에 AI 활용이 53% 증가하고, 셀프 서비스 전화 응답 해결이 47% 향상될 것으로 전망합니다.
이러한 대화형 AI 기술에는 챗봇, 가상 비서, AI 어시스턴트, AI 에이전트, 자동화, 생성형 AI가 포함될 수 있습니다. 이 기능을 통해 인간 상담원은 더 복잡한 문의에 집중하고, 대화형 AI가 반복적인 고객 질문을 처리하도록 할 수 있습니다2. 즉각적인 대응은 고객 상호작용을 향상시키고 고객 서비스 팀이 그 어느 때보다 효율적으로 일할 수 있도록 돕습니다.
대화형 AI는 NLP, ML, 대규모 언어 모델(LLM) 기술을 사용해 인간의 대화를 기계가 이해할 수 있는 언어로 변환합니다. 변환이 완료되면 툴은 특정 지식 기반에서 제공된 정보를 바탕으로 응답을 생성합니다.
대화형 AI 기술이 모든 곳에서 동일하게 적용되는 것은 아닙니다. 가장 효과적이고 숙련된 AI 툴은 수십억 건의 고객 상호작용으로 학습됩니다3. 적절히 학습된 경우, 이 기술은 고객의 요구를 파악하고 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 또한, 컨택 센터 내 워크플로를 최적화하고 전반적인 서비스 품질을 향상시킬 수 있습니다. 대화형 AI 소프트웨어는 각 상호작용으로부터 지속적으로 학습하면서 계속 발전하고 있습니다.
NLP: 컴퓨터와 디지털 장치가 인간의 언어를 인식, 해석, 이해할 수 있도록 합니다. NLP는 자연어 이해(NLU)와 자연어 생성(NLG) 두 가지 하위 구성 요소로 나뉩니다. 이 툴들은 텍스트를 분석하여 사람이 이해할 수 있는 형식으로 변환합니다.
ML: 이 기술은 데이터 세트로 학습된 알고리즘을 사용해 컴퓨터가 인간의 학습 방식을 모방할 수 있도록 합니다.
예를 들어, 고객이 대화형 AI 소프트웨어 인터페이스(앱)에 텍스트 질의를 입력합니다. 그러면 NLP는 사용자의 의도를 분석하고 수십억 건의 상호작용 기반으로 응답을 생성합니다. 시간이 흐를수록 대화형 AI의 ML 구성 요소는 고객 문의에 대한 응답을 개선하고 종합적인 정확도를 높일 것입니다.
대화형 AI 플랫폼은 문의 내용과 상관없이 고객에게 일관된 톤을 제공합니다. 이 기능은 고객에게 균일한 서비스 경험을 보장하고 모든 고객에게 동일한 주의를 기울일 수 있도록 합니다.
AI 어시스턴트와 AI 에이전트가 대량의 문의를 처리할 수 있는 능력은 상담원의 효율성을 높이는 데 도움이 되며, 이는 곧 고객 만족도 점수(CSAT) 향상으로 이어질 수 있습니다. CSAT는 고객이 서비스나 제품에 얼마나 만족하는지를 보여주는 고객 피드백 설문조사의 핵심 지표입니다. AI 기반 대화형 툴은 문제 해결률을 높이고 고객 대기 시간을 단축할 수도 있습니다.
대화형 AI를 사용하면 고객은 여러 언어로 지원을 받을 수 있습니다. 따라서 고객 상호작용이 원활해지고 공정한 고객 참여가 보장됩니다. 이 AI 기능은 전 세계 어디서나 고객에게 답변할 수 있는 지원팀이 있는 것과 같으며, 문자, SMS, 앱, 소셜 미디어, 온라인을 통해 언제든 응답할 수 있습니다.
대화형 AI의 주요 장점 중 하나는 별도의 교육이나 설정이 필요하지 않다는 점입니다. 소프트웨어를 설치한 후 조직의 콘텐츠나 지식 기반에 연결하기만 하면 고객 데이터를 학습할 수 있습니다. 이 과정은 기존 고객 관계 관리(CRM) 시스템, 전자상거래 플랫폼 및 기타 비즈니스 툴과의 통합과 유사할 수 있습니다.
대화형 AI의 주요 목적 중 하나는 실제 상담원과 최대한 유사한 고객 지원을 제공하고 인간 상담원을 모방하는 것입니다. 고객은 조언이 로봇에서 나온 것처럼 느끼지 않고 대화형 AI 솔루션과 상호작용할 수 있어야 합니다.
대화형 AI를 통해 고객은 스마트폰 같은 셀프 서비스 인터페이스나 매장 내 디지털 키오스크를 통해 여러 채널에서 비즈니스와 상호작용할 수 있습니다. 옴니채널 통합을 통해 이 AI 기술은 영업 및 마케팅 같은 다른 채널로도 확장될 수 있습니다.
대화형 AI에는 여러 가지 유형이 있습니다. 비용과 기능은 기업이 선택하는 AI 기술과 그 기술이 적용될 사용 사례에 따라 달라집니다.
대화형 AI 소프트웨어 선택은 비즈니스 목표의 성격에 따라 달라져야 합니다. 규칙 기반 유형은 단순하고 직관적인 요구에 적합합니다. 생성형 AI 유형은 더 복잡하며, 더 개인화되고 창의적인 요구를 충족할 수 있습니다. 두 가지를 결합한 하이브리드 접근 방식을 사용해 각 강점을 살려 사용자 상호작용을 처리할 수도 있습니다.
현대의 AI 챗봇은 NLU를 사용해 사용자의 개방형 입력 의미를 파악하며, 오타부터 번역 문제까지 극복합니다. 그런 다음 고급 AI 툴은 그 의미를 사용자가 챗봇이 행동하기를 원하는 특정 '의도'에 매핑하고 대화형 AI를 사용하여 적절한 응답을 공식화합니다.
챗봇은 가상 에이전트 기술(VAT)을 통해 최종 사용자와 인간 대화를 시뮬레이션하는 컴퓨터 프로그램입니다. 기존 챗봇은 고객이 빠르게 답을 찾도록 돕고, 문의를 처리할 수 있는 최적의 부서로 연결합니다. 그러나 전통적인 챗봇은 기능이 제한적이며 규칙 기반입니다.
언어 처리를 통해 시스템은 다양한 장치에 내장된 음성 명령에 응답할 수 있습니다. 몇 가지 예로는 스마트폰, 스피커, 자동차, 헤드폰에서 사용할 수 있는 Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri가 있습니다.
AI 에이전트 또는 가상 비서는 사용 가능한 툴을 통해 워크플로를 설계하여 자율적으로 작업을 수행하며, 단순한 NLP를 훨씬 넘어섭니다. 에이전트는 문제를 해결하고, 외부 환경과 상호작용하며, 행동을 수행할 수 있습니다. AI 에이전트는 예측할 수 없는 고객 대화를 처리하고 단순한 자주 묻는 질문(FAQ) 이상의 답변을 제공할 수 있습니다.
이는 발신자가 음성 또는 메뉴 입력을 사용해 정보를 받거나 제공하거나 요청을 할 수 있도록 하는 자동화된 전화 시스템입니다. 대화형 AI는 고객이 컨택 센터에 전화를 건 이유를 파악하고 특정 요청 해결을 돕는 방식으로 이 시스템을 강화할 수 있습니다.
최근 이미지 인식 AI 혁신은 새로운 카메라 앱 기술로 이어졌습니다. 카메라 앱은 AI를 사용하여 수화 또는 기타 비언어적 단서를 캡처하여 언어 모델의 데이터와 일치시킬 수 있습니다. 이를 통해 기업은 청각 장애인이나 기타 질환을 가진 고객을 지원할 수 있습니다.
고객 서비스에서 대화형 AI의 사용 사례와 예시는 다양하지만, 은행, 의료, 통신의 세 가지가 대표적입니다.
은행은 계좌 잔액, 거래 내역, 대출 신청, 사기 탐지 등 매일 방대한 수의 문의를 처리합니다. 대화형 AI는 이러한 대량의 문의를 관리하고 고객에게 언제든 응답하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 은행 고객은 개인화된 경험을 기대합니다. 대화형 AI는 고객의 거래 내역을 기반으로 관련 서비스를 제공하거나 고객의 필요에 맞는 금융 상품을 추천할 수 있습니다.
IBM® 재무팀은 수작업 분개 입력과 관련된 문제를 해결하기 위해 IBM® watsonx Orchestrate와 IBM® Apptio Enterprise Business Management(EBM)를 활용했습니다. IBM 재무팀과 IBM의 Jobotx 팀은 분개 입력의 반복적, 수작업 단계를 watsonx Orchestrate 어시스턴트에 설계하기 위해 협력했습니다. 팀은 운영을 간소화하고, AI 기반 인사이트를 통해 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 안전하고 확장 가능한 환경에서 성장을 촉진하기 위해 watsonx Orchestrate를 선택했습니다.
환자들은 흔히 일반적인 건강 문제에 대한 빠른 답변, 약 복용 알림, 예약 일정 관리, 기본적인 의학적 조언을 원합니다. AI 챗봇은 이러한 서비스를 연중무휴 제공할 수 있습니다. 따라서 환자들은 진료 시간이 아니더라도 적시에 지원을 받을 수 있습니다.
대화형 AI 기능은 환자 기록 관리, 추후 예약 일정 관리, 예방적 치료 알림을 돕기도 하여 전체적인 환자 경험과 건강 결과를 개선할 수 있습니다. 이러한 업무를 자동화함으로써 의료진은 더 복잡한 환자 요구에 집중할 수 있어 진료의 질이 향상됩니다.
미국 최대 보험사 중 하나인 Humana는 노후화된 IVR 시스템을 개선하기 위해 IBM® Watson과 협력했습니다. Medicare 보충 보험, 건강 보험, 치과 보험, 안과 보험, 약국 보장 서비스를 제공하는 이 회사는 행정 인력이 처리하는 전화를 간소화할 수 있는 대화형 어시스턴트를 개발하기 위해 IBM과 협력했습니다.
통신 산업은 요금제 세부 정보, 청구서 납부, 서비스 문제 해결, 기술 지원 등 수많은 고객 문의를 처리합니다. AI 기반 챗봇을 활용하면 고객은 즉각적인 응답을 받고 실시간으로 질문에 대한 답을 얻을 수 있습니다. 대화형 AI는 또한 기업이 고객에게 맞춤형 제안, 사용량 알림, 서비스 업그레이드를 제공할 수 있도록 지원하여 전반적인 고객 참여도를 높여줍니다.
IBM 기업가치보고서(IBV)의 보고서에 따르면 통신 서비스 제공업체(CSP)의 AI 활용은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. IBM은 GSMA Intelligence와 협력해 전 세계 네트워크 임원 750명을 조사했으며, 그 결과 CSP들은 기존 AI 활용이 16%, 생성형 AI 활용이 약 19% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
대화형 AI 전략을 구현하는 첫 단계는 플랫폼과 툴을 선택하기 훨씬 이전에 시작됩니다. 먼저 기업은 해당 기술을 통해 무엇을 얻고자 하는지 명확히 알아야 합니다. 예를 들어, 기업이 고객 경험을 자동화하려면 목표와 해결하려는 문제를 구체적으로 정의해야 합니다.
예를 들어, 기업이 운영 비용을 줄이고 현재 보유한 상담원만 활용하려는 경우가 있습니다. 기본적인 질문에 집중하고 더 빠른 속도로 많은 문의를 처리할 수 있는 AI 에이전트가 가장 적합한 대화형 AI일 수 있습니다.
첫 단계와 동시에 데이터를 분석해 조직이 대화형 AI가 가장 유용할 수 있는 영역에 대해 정보에 기반한 결정을 내리도록 해야 합니다. 기업은 불필요한 리소스를 소모하는 대량 또는 반복적인 문의 영역을 찾아야 합니다. 데이터를 활용해 현재 워크플로를 평가하고, 고객과 상담원 모두의 경험을 개선할 수 있는 대화형 AI 툴을 찾아야 합니다.
이 단계에 이어 기업은 기존 인프라와 현재 사용 중인 커뮤니케이션 채널을 면밀히 검토해야 합니다. 기업은 현재 시스템 및 소프트웨어와 쉽게 통합될 수 있는 대화형 AI 툴을 찾아야 합니다. 현 시스템이 평가되면 다음 단계는 이 계획을 위한 이해관계자의 지지를 확보하는 것입니다.
조직 내 합의가 이루어지면 다음 단계는 구현과 배포 비용을 고려하는 것입니다. 소규모 기업은 바로 사용할 수 있는 노코드 소프트웨어를 고려할 수 있습니다. 더 큰 예산을 가진 대규모 기업은 비즈니스 요구에 맞게 구축할 수 있는 소프트웨어를 고려할 수 있습니다. 이 과정은 시간이 더 오래 걸리고 더 많은 리소스를 필요로 할 수 있습니다.
대화형 AI 소프트웨어 선택은 기업에 있어 중요한 결정입니다. 따라서 입증된 확장성과 간단한 구현을 제공하는 올바른 플랫폼 공급업체를 선택하는 것이 중요합니다. 기업은 구현 일정을 이해하고 해당 일정이 비즈니스 요구와 부합하는지 평가해야 합니다. 플랫폼은 사용자 프라이버시와 데이터 보안을 최우선으로 고려해야 합니다. 공급업체로는 IBM, Salesforce, Oracle, Zendesk, Amazon 등이 있습니다.
대화형 AI 소프트웨어가 도입된 후에는 소프트웨어 성능을 평가하기 위해 반드시 데이터와 고객 피드백을 수집해야 합니다. 피드백은 모든 관련자의 고객 경험을 개선하기 위해 필요한 조정을 할 수 있도록 기업과 고객 모두에게 중요합니다.
AI 시스템이 명확하고 간결한 방식으로 통신하는지 확인합니다. 사용자는 AI가 제공하는 응답을 쉽게 이해할 수 있어야 합니다.
상호작용을 최대한 개인화하세요. 고객의 이름을 사용하고, 이전 상호작용을 참조하며, 특정 요구나 문제에 맞는 해결책을 제공하세요.
사용자가 먼저 연락하기를 기다리지 마세요. 고객의 행동이나 선호도에 기반해 업데이트, 알림, 유용한 팁을 제공하며 선제적으로 소통하세요.
AI가 처리할 수 없는 문의는 인간 상담원에게 원활히 전달되도록 해야 합니다. 대화의 모든 맥락이 정확히 전달되어 매끄럽게 인계되어야 합니다.
새로운 데이터와 피드백으로 AI 시스템을 정기적으로 업데이트하고 학습시키세요. 이 과정은 정확성을 높이고, 사용자 의도에 대한 이해를 강화하며, 시간이 지남에 따라 응답을 개선하는 데 도움이 됩니다.
고객 서비스를 위한 생성형 AI로 효율을 높이고 상담사의 역량을 강화하세요.
대화형 AI를 통해 언제 어디서나 즉각적이고 정확한 맞춤형 지원을 제공하여 일반적인 지원을 탁월한 고객 관리로 전환하세요.
생성형 AI를 활용하는 우수한 AI 고객 서비스 챗봇을 구축하여 고객 경험 개선 및 브랜드 충성도와 유지율 향상
