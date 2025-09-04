고객 서비스 팀은 이 기술을 활용해 커뮤니케이션을 강화하고 고객에게 연중무휴 실시간 지원을 제공합니다. 이 기술은 자연어 처리(NLP)와 머신 러닝(ML)을 사용해 인간의 언어를 분석하고 사람과 유사한 응답을 생성합니다. AI 기반 기술을 통해 컨택 센터는 단순한 문의를 처리하고 문제를 해결할 수 있어 더 나은 고객 경험을 제공합니다.

대화형 AI는 AI 기반 고객 서비스로 전환되는 성장 추세의 일부입니다1. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최신 보고서에 따르면 2027년까지 경영진은 완전 자율 자동화를 향한 큰 변화를 예상하고 있습니다. 조사에 참여한 경영진은 2027년까지 고객 맞춤형 셀프 서비스에 AI 활용이 53% 증가하고, 셀프 서비스 전화 응답 해결이 47% 향상될 것으로 전망합니다.

이러한 대화형 AI 기술에는 챗봇, 가상 비서, AI 어시스턴트, AI 에이전트, 자동화, 생성형 AI가 포함될 수 있습니다. 이 기능을 통해 인간 상담원은 더 복잡한 문의에 집중하고, 대화형 AI가 반복적인 고객 질문을 처리하도록 할 수 있습니다2. 즉각적인 대응은 고객 상호작용을 향상시키고 고객 서비스 팀이 그 어느 때보다 효율적으로 일할 수 있도록 돕습니다.