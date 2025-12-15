최첨단 자율 AI 시스템을 갖춘 대규모 자동차 공장을 유지보수하는 것부터 정비사가 휴대폰의 지침에 따라 수리를 수행할 수 있도록 하는 것까지, 제조 분야의 CMMS 플랫폼에 대한 5가지 사례 연구를 소개합니다.

1. 자동차 부품 공장의 예측적 유지보수: 자동차 및 자동차 부품 제조업체는 자주 고장 나는 복잡하고 고도로 조정된 기계가 있는 대규모 제조 공장을 운영하는 경우가 많습니다. 다운타임은 비용이 많이 들고 수동 작업은 시간이 많이 걸리고 비효율적일 수 있습니다. 예측적 유지보수 기능을 갖춘 CMMS 솔루션은 기계가 제대로 작동하지 않는 경우를 감지하고 이를 해결하기 위한 작업 주문을 자동으로 생성하여 성능을 높이고 전체 수명을 연장합니다.

2. 제약 제조의 예방적 유지보수 일정 관리: 자동차 산업과 마찬가지로, 제약 회사도 복잡한 기계를 갖춘 대규모 생산 공장에 의존합니다. 제약 업계에서 오류가 발생하기 쉬운 수동 수리에서 미리 예약할 수 있는 사전 예방적 유지보수로 전환하는 것은 혁신적인 일입니다. CMMS 솔루션은 제약 회사의 유지보수 팀이 예방적 유지보수 일정을 사전에 계획하여 생산 중에 시스템 고장이 발생하지 않도록 지원합니다.

3. 복잡한 유지보수 작업을 위한 유지보수 계획: 유지보수 관리 소프트웨어 플랫폼은 제조 유지보수 팀이 여러 위치에 걸쳐 유지보수 작업, 체크리스트, 부품 재고를 조정하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 기반 CMMS 도구를 사용하면 어디서나 모바일 장치에서 액세스할 수 있으므로 이러한 관행을 실현할 수 있습니다. 또한 유지보수 팀 간의 조정을 개선하고, 자산 가동 시간을 늘리고, 복잡한 부품 공급망을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

4. 부서 간 연계성 향상: CMMS 솔루션은 다른 전사적 자원 관리(ERP) 도구와 쉽게 통합되므로 여러 부서에 걸쳐 예산을 조정하는 데 중요한 도구입니다. 예를 들어, 대규모 제조 공장의 재무 보고를 담당하는 팀은 완전히 통합된 CMMS/ERP 제품군을 사용하여 유지보수 비용을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 데이터 기반 의사 결정을 강화하고 수동 작업에 대한 의존도를 줄입니다.

5. 대규모 제조 공장의 작업자 안전 향상: 크고 복잡한 제조 공장의 유지보수 요구 사항을 충족하도록 설계된 CMMS는 여러 중요한 방식으로 작업자 안전을 개선할 수 있습니다. CMMS는 작업자가 장비를 안전하게 유지보수하기 위해 따를 수 있는 체계적이고, 투명하고, 사전 예방적인 시스템을 구축함으로써 작업장 사고의 횟수와 심각성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 화학 물질, 전기 및 기계가 동일한 영역 내에서 작동하는 고위험 환경에서 CMMS는 위험한 수동 작업을 자동화할 수 있습니다. 예방적 유지보수 일정을 예약하여 작동 중에 부품이 마모되거나 파손되지 않도록 할 수도 있습니다.