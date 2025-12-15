전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 조직이 유지보수 작업의 여러 측면을 자동화하고, 활동을 문서화하고, 워크플로를 개선하는 데 도움이 되는 소프트웨어 솔루션입니다. 제조 산업에서 CMMS 솔루션은 오래된 사후 대응적 유지보수 프로세스를 현대적인 사전 예방적 및 예측적 유지보수 프로세스로 전환할 수 있습니다.
CMMS 소프트웨어가 널리 채택되기 전에 유지보수 관리자는 유지보수 활동을 관리하기 위해 수동 도구에 의존했습니다. 제조업 분야에서 새로운 기술이 등장하여 시설과 시스템이 더욱 복잡해짐에 따라 이러한 방법들은 비효율적이고 구식이 되었습니다. 오늘날 고도로 자율적인 CMMS 플랫폼은 정교한 유지보수 작업을 자체적으로 완료하고 자산 수리 및 개선에 대한 자세한 기록을 유지할 수 있습니다.
CMMS 솔루션의 글로벌 시장은 특히 제조 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 2034년에는 연평균 성장률(CAGR)이 거의 10%로 증가하여 35억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 제조업만으로도 이러한 성장의 35%를 차지할 것으로 예상됩니다.1
제조 산업에서 자산 다운타임은 막대한 비용을 초래할 수 있습니다. 현대 CMMS 플랫폼은 중앙집중식 유지보수 허브처럼 기능하며, 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물인터넷(IoT) 등과 같은 신기술을 통합하여 기업이 자산 가동 시간을 늘리도록 돕습니다.
CMMS 플랫폼은 IoT 센서에서 수집한 실시간 데이터의 수집 및 모니터링을 통해 유지보수 팀이 유지보수 워크플로의 중요한 측면을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 여기서는 CMMS 솔루션의 핵심 기능과 이러한 기능이 제조 산업의 요구 사항에 구체적으로 어떻게 적용되는지 자세히 살펴보겠습니다.
CMMS 도구는 제조 업계의 유지보수 팀이 비효율적인 사후 대응적 유지보수 방식에서 보다 현대적이고 효율적인 예측적 유지보수 방식으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
최신 CMMS 플랫폼은 IoT 센서에서 수집한 실시간 데이터를 기반으로 유지보수 일정을 자동으로 계획하고 부품이 고장 나기 전에 선제적으로 수리 또는 교체 일정을 잡을 수 있습니다. 예측적 유지보수라고 하는 이 접근 방식은 비용이 많이 드는 고장과 계획되지 않은 다운타임을 방지하고 제조 장비의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
CMMS 소프트웨어는 기술자 배정, 부품 주문, 완료된 유지보수 작업 문서화 등 과거에는 수작업으로 이루어지던 작업 주문 관리의 주요 측면을 자동화합니다.
제조 플랫폼용 CMMS는 각 유지보수 작업을 추적하고 시스템의 각 자산에 대한 포괄적인 유지보수 이력을 유지할 수 있습니다. 이 기능은 보증 요구 사항 및 감사 표준을 충족하는 엄격한 문서화를 보장합니다.
CMMS 솔루션은 제조 분야의 구매 관리자가 예비 부품 재고를 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
CMMS 플랫폼은 재고가 부족할 때 자동으로 품목을 재주문하고 예정된 유지보수 전에 부품 부족을 예측하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 제조업용 CMMS는 재고 관리 팀이 부품 부족을 줄이고, 비용을 절감하고, 인적 오류를 없애는 데 도움이 됩니다.
최신 CMMS 소프트웨어 시스템을 통해 제조팀은 자산의 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
CMMS 소프트웨어 플랫폼에는 가동 시간, 다운타임, 마모와 같은 지표와 핵심 성과 지표(KPI)를 시각화하는 최첨단 대시보드가 탑재되어 있습니다. 이 기능을 통해 팀은 자산의 성능을 추적하고 개선 기회를 포착할 수 있습니다.
최신 CMMS 솔루션은 광범위한 유지보수 작업을 간소화하고 자동화하는 직관적인 중앙 집중식 데이터 기반 유지보수 시스템입니다.
이러한 플랫폼은 종종 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 제품군이나 컴퓨터 지원 시설 관리(CAFM) 소프트웨어와 같은 다른 시스템에 연결될 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 유지보수 관리자는 모든 자산의 성능과 유지보수 현황을 통합적으로 파악할 수 있습니다.
제조 산업은 가장 귀중한 자산을 유지보수하기 위해 CMMS 도구에 의존합니다. 자동화부터 효율성 향상, 그리고 자율적으로 수행할 수 있는 최첨단 AI 및 IoT 시스템에 이르기까지 CMMS가 제조에 미치는 주요 이점을 살펴보겠습니다.
제조 산업에서 CMMS 도구가 자산 유지보수를 개선하는 가장 중요한 방법 중 하나는 자산이 항상 최상의 성능을 발휘하도록 보장하는 것입니다. 또한 다운타임을 최대한 최소화할 수도 있습니다. 최신 CMMS 솔루션은 자산 상태와 성능을 면밀히 모니터링하고 유지보수 스케줄링의 중요한 측면을 자동화함으로써 다운타임을 줄이고, 가동 시간을 늘리고, 자산 라이프사이클을 연장합니다.
CMMS 소프트웨어를 설정하여 시간 간격 및 계량기 판독값에 따라 유지보수 일정을 계획할 수 있으므로 고장 및 장비 고장으로 인해 작업이 중단되기 전에 자산을 수리할 수 있습니다. CMMS 소프트웨어는 복잡한 제조 기계 및 부품에 부착된 센서와 같은 IoT 장치를 사용하여 진동, 유체 수준, 압력 및 온도와 같은 KPI를 측정할 수 있습니다. 그러면 소프트웨어는 안전하지 않은 수준에 도달할 때 기술자에게 경고를 보낼 수 있습니다.
강력하고 잘 구현된 CMMS 플랫폼은 제조 운영팀이 구식의 수동 접근 방식에서 새로운 기술을 사용하는 보다 효율적이고 현대적인 접근 방식으로 발전하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 시설 관리자는 CMMS 소프트웨어를 사용하여 유지보수 요구 사항을 미리 예측하고 생산 라인을 중단하지 않는 시간에 유지보수 일정을 잡을 수 있습니다.
CMMS 솔루션은 제조 기업이 디지털 혁신 목표를 달성하는 데 매우 중요합니다. 최근 보고서에 따르면 제조업에 종사하는 유지보수 관리자의 57%가 여전히 자산이 고장이 발생할 때까지 가동했다가 수리를 진행하는데, 이와 같은 반응적(Run-to-Failure) 유지보수는 비용이 많이 들고 위험한 접근 방식입니다.2 최신 CMMS 솔루션은 관리자가 반응적 유지보수 방식에서 벗어나 보다 전략적으로 자산을 수리 및 교체할 수 있도록 지원합니다.
제조업용 CMMS 플랫폼은 시설 관리자와 유지보수 팀이 여러 가지 중요한 방식으로 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 복잡한 제조 시스템에 연결된 센서의 실시간 IoT 데이터는 자산 상태를 지속적으로 모니터링하여 비용이 많이 들고 예기치 않은 고장이 발생할 가능성을 줄입니다. 또한 CMMS 도구는 자산 라이프사이클을 연장하여 더 오랫동안 최고 수준의 성능을 발휘하고 자주 교체할 필요가 없도록 만듭니다.
CMMS 플랫폼은 자산의 성능과 상태를 개선할 뿐만 아니라, 프로세스와 워크플로의 효율성을 높여 유지보수 팀이 비용을 절감할 수 있도록 도와줍니다. CMMS 도구를 사용하면 이전에 수동 입력이 필요했던 작업(예: 기록 보관, 작업 주문 할당, 재고 관리) 을 자동화하여 유지보수 팀이 리소스를 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.
최신 CMMS 도구가 개선하는 유지 관리 운영의 또 다른 측면은 엄격하고 종종 비용이 많이 드는 규정 준수 관행입니다. 여러 지역에서 사업을 운영하는 제조 조직은 둘 이상의 국가 또는 지역의 법률을 준수하는 데 상당한 어려움을 겪습니다.
CMMS 플랫폼은 종종 규정 준수 관리 시스템(CMS)의 통합을 통해 이러한 작업을 자동화합니다. CMS는 자산 유지보수에 대한 자세한 기록을 보관하고 관행과 절차가 관련 법률 및 요구 사항을 준수하는지 확인합니다.
제조 업계에서는 규정 준수 기능을 통합하는 CMMS 플랫폼에 대한 수요가 높습니다. 그 이유는 작업자 안전 및 품질 보증(QA)과 관련하여 직면하는 많은 규제 때문입니다. 제조업용 CMMS 및 CMS는 팀이 작업자의 안전을 유지하고, 제품 품질을 보장하고, 위반으로 인해 발생하는 비용이 많이 드는 벌금의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
CMMS 기술에 의존하는 산업은 점점 더 비싸고 유연성이 떨어지는 온프레미스 시스템에서 보다 효율적이고 비용 효율적일 뿐만 아니라 확장성도 뛰어난 클라우드 기반 솔루션으로 전환하고 있습니다.
이러한 추세는 제조 산업에도 영향을 미치고 있습니다. 많은 제조 조직은 기존의 온프레미스 인프라에서 벗어나, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션으로 지연 및 업데이트가 가능한 클라우드 기반 CMMS 플랫폼으로 전환하고 있습니다.
클라우드 기반 CMMS 도구는 제조 조직에 많은 이점을 제공합니다. 현장 기술자는 모바일 장치에서 온프레미스에 있는 시설 관리자와 동일한 데이터에 액세스할 수 있으며, 휴대폰으로 작업 요청을 추적, 수정 및 발행할 수 있습니다.
클라우드 기반 CMMS 솔루션은 소규모 조직에서도 접근성과 확장성이 뛰어나 CMMS 솔루션을 배포하는 데 필요한 초기 투자를 줄일 수 있습니다.
최첨단 자율 AI 시스템을 갖춘 대규모 자동차 공장을 유지보수하는 것부터 정비사가 휴대폰의 지침에 따라 수리를 수행할 수 있도록 하는 것까지, 제조 분야의 CMMS 플랫폼에 대한 5가지 사례 연구를 소개합니다.
1. 자동차 부품 공장의 예측적 유지보수: 자동차 및 자동차 부품 제조업체는 자주 고장 나는 복잡하고 고도로 조정된 기계가 있는 대규모 제조 공장을 운영하는 경우가 많습니다. 다운타임은 비용이 많이 들고 수동 작업은 시간이 많이 걸리고 비효율적일 수 있습니다. 예측적 유지보수 기능을 갖춘 CMMS 솔루션은 기계가 제대로 작동하지 않는 경우를 감지하고 이를 해결하기 위한 작업 주문을 자동으로 생성하여 성능을 높이고 전체 수명을 연장합니다.
2. 제약 제조의 예방적 유지보수 일정 관리: 자동차 산업과 마찬가지로, 제약 회사도 복잡한 기계를 갖춘 대규모 생산 공장에 의존합니다. 제약 업계에서 오류가 발생하기 쉬운 수동 수리에서 미리 예약할 수 있는 사전 예방적 유지보수로 전환하는 것은 혁신적인 일입니다. CMMS 솔루션은 제약 회사의 유지보수 팀이 예방적 유지보수 일정을 사전에 계획하여 생산 중에 시스템 고장이 발생하지 않도록 지원합니다.
3. 복잡한 유지보수 작업을 위한 유지보수 계획: 유지보수 관리 소프트웨어 플랫폼은 제조 유지보수 팀이 여러 위치에 걸쳐 유지보수 작업, 체크리스트, 부품 재고를 조정하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 기반 CMMS 도구를 사용하면 어디서나 모바일 장치에서 액세스할 수 있으므로 이러한 관행을 실현할 수 있습니다. 또한 유지보수 팀 간의 조정을 개선하고, 자산 가동 시간을 늘리고, 복잡한 부품 공급망을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
4. 부서 간 연계성 향상: CMMS 솔루션은 다른 전사적 자원 관리(ERP) 도구와 쉽게 통합되므로 여러 부서에 걸쳐 예산을 조정하는 데 중요한 도구입니다. 예를 들어, 대규모 제조 공장의 재무 보고를 담당하는 팀은 완전히 통합된 CMMS/ERP 제품군을 사용하여 유지보수 비용을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 데이터 기반 의사 결정을 강화하고 수동 작업에 대한 의존도를 줄입니다.
5. 대규모 제조 공장의 작업자 안전 향상: 크고 복잡한 제조 공장의 유지보수 요구 사항을 충족하도록 설계된 CMMS는 여러 중요한 방식으로 작업자 안전을 개선할 수 있습니다. CMMS는 작업자가 장비를 안전하게 유지보수하기 위해 따를 수 있는 체계적이고, 투명하고, 사전 예방적인 시스템을 구축함으로써 작업장 사고의 횟수와 심각성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 화학 물질, 전기 및 기계가 동일한 영역 내에서 작동하는 고위험 환경에서 CMMS는 위험한 수동 작업을 자동화할 수 있습니다. 예방적 유지보수 일정을 예약하여 작동 중에 부품이 마모되거나 파손되지 않도록 할 수도 있습니다.
실시간 데이터 수집 및 분석 기능을 갖춘 CMMS 플랫폼은 기술 리더들이 스마트 제조 또는 Industry 4.0이라고 부르는 것의 핵심입니다. Industry 4.0은 새로운 기술의 도입으로 인해 제조 공정이 중대한 변화를 겪고 있다는 개념을 나타냅니다.
실시간 IoT 수집 및 유지보수 데이터 분석 기능을 갖춘 CMMS 플랫폼은 계속해서 Industry 4.0의 기반을 이루고 있습니다. 인터넷에 연결된 수천 개의 IoT 센서를 사용하여 데이터를 공유 및 분석함으로써 프로세스를 최적화하고, 자산 성능을 개선하고, 운영 효율성을 높입니다.
디지털 정보를 사용자 환경에 실시간으로 통합하는 증강 현실(AR)은 제조 공장에서 기술자가 복잡하고 값비싼 기계를 수리하는 방식에 큰 영향을 미치고 있습니다.
AR 기술을 사용하는 오늘날의 제조 공장 기술자는 모바일 장치를 사용하여 실시간으로 처리 중인 유지보수 요청에 대한 지침을 따를 수 있습니다. 기술이 확장되고 클라우드 기반 CMMS로의 전환이 확대됨에 따라 AR CMMS 도구가 더욱 정교해질 것으로 예상됩니다.
전통적으로 CMMS 솔루션의 가장 큰 진입 장벽 중 하나는 가격이었습니다. 조직은 자체 CMMS 솔루션을 시작하는 데 필요한 온프레미스 인프라에 투자할 여유가 없습니다.
클라우드 기반 CMMS는 이 모든 것을 변화시켜, 제조업계의 중소규모 조직도 세계 최대의 기업과 동일한 고급 CMMS 플랫폼을 활용할 수 있도록 했습니다. 낮은 진입 비용, 높은 확장성, 높은 유연성을 갖춘 클라우드 기반 CMMS 솔루션은 모든 규모의 제조업체가 가장 시급한 비즈니스 요구 사항에 맞게 CMMS 기능을 활용할 수 있도록 지원합니다.
