이는 흔히 전환(Transformation) 오피스, 가속화 팀(Accelerator Team), 기술 우수성 오피스(Technology Excellence Office) 등 다양한 이름으로 불릴 수 있는 전문 팀 구조로, 범위 또한 순수 기술 중심에서부터 새로운 업무 방식, 현대적 역할, 혁신 기술에 초점을 둔 전사적·포괄적 접근까지 매우 다양합니다. 때때로 CoE는 DevOps(DevOps Center of Excellence)나 SAP(SAP Center of Excellence)와 같이 특정 분야에 집중하지만, 우리는 이것이 제한적인 관점이라고 생각합니다.
이 블로그 게시물에서는 CoE(Center of Excellence)라는 용어를 사용하고 전체적인 클라우드 범위(예: 사람, 프로세스 및 기술)에 초점을 맞춰 조직에서 이 개념을 활용하기 위해 빌딩 블록 접근 방식을 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 자료는 산업 전반의 고객이 CoE 유형 구조를 정의, 설계, 출시 및/또는 운영할 수 있도록 지원하는 글로벌 경험을 기반으로 공유됩니다.
Center of Excellence(CoE)는 기업 전체의 지식과 모범 사례를 정의, 가속화 및 확장하도록 설계된 지속적인 구조입니다.
CoE는 명칭이 무엇이든 새로운 기능을 시험하고 확장할 수 있도록 전체적이고 혁신적인 범위여야 합니다. 즉, 기술에 대해 글을 쓰는 것뿐만 아니라 공동 창작 방식으로 기술을 구축하고 다른 사람들이 새로운 능력을 자급자족할 수 있도록 지원하는 것을 의미합니다. 또한 전체적인 범위를 갖추면 인위적인 사일로가 제거되고 최대의 영향을 미치는 로드맵의 능력과 유지 관리 및 실행이 가능합니다.
클라우드처럼 변화가 큰 영역에서는, CoE가 “IT가 […] 클라우드 전략을 제시할 수 있는 방식을 제공하고, 비즈니스가 최적의 솔루션을 선택할 수 있도록 지원하며, […] 클라우드 모범 사례를 수집하고 전파할 수 있게 합니다.” [1] 이는 입증된 구조이며 기업의 70% 이상이 조직 내에 유사한 팀을 보유하고 있습니다. [2]
전체적인 범위를 가진 CoE에 대해 생각하려면 다음과 같은 몇 가지 영역을 고려해야 합니다.
Center of Excellence(CoE)는 다양한 형태를 취할 수 있지만 모든 조직에 적합하지 않을 수 있습니다. 이를 시작하기 위해 발견 및 진단 방법론을 활용하여 올바른 다음 단계를 파악하고 고객의 고유한 여정 중 어느 단계에 있는지 파악합니다.
