태그
비즈니스 운영

Cloud Center of Excellence: 성공을 위한 개요 및 구성 요소

현대적인 사무실 환경에서 토론에 참여하는 사업가들

클라우드 도입과 같은 디지털 혁신의 속도를 가속화하기 위한 인기 있는 트렌드는 CoE(Center of Excellence) 또는 CoC(Center of Competency)를 설정하는 것입니다.

이는 흔히 전환(Transformation) 오피스, 가속화 팀(Accelerator Team), 기술 우수성 오피스(Technology Excellence Office) 등 다양한 이름으로 불릴 수 있는 전문 팀 구조로, 범위 또한 순수 기술 중심에서부터 새로운 업무 방식, 현대적 역할, 혁신 기술에 초점을 둔 전사적·포괄적 접근까지 매우 다양합니다. 때때로 CoE는 DevOps(DevOps Center of Excellence)나 SAP(SAP Center of Excellence)와 같이 특정 분야에 집중하지만, 우리는 이것이 제한적인 관점이라고 생각합니다.

이 블로그 게시물에서는 CoE(Center of Excellence)라는 용어를 사용하고 전체적인 클라우드 범위(예: 사람, 프로세스 및 기술)에 초점을 맞춰 조직에서 이 개념을 활용하기 위해 빌딩 블록 접근 방식을 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 자료는 산업 전반의 고객이 CoE 유형 구조를 정의, 설계, 출시 및/또는 운영할 수 있도록 지원하는 글로벌 경험을 기반으로 공유됩니다.

 

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

Cloud CoE란 무엇인가요?

Center of Excellence(CoE)는 기업 전체의 지식과 모범 사례를 정의, 가속화 및 확장하도록 설계된 지속적인 구조입니다.

CoE는 명칭이 무엇이든 새로운 기능을 시험하고 확장할 수 있도록 전체적이고 혁신적인 범위여야 합니다. 즉, 기술에 대해 글을 쓰는 것뿐만 아니라 공동 창작 방식으로 기술을 구축하고 다른 사람들이 새로운 능력을 자급자족할 수 있도록 지원하는 것을 의미합니다. 또한 전체적인 범위를 갖추면 인위적인 사일로가 제거되고 최대의 영향을 미치는 로드맵의 능력과 유지 관리 및 실행이 가능합니다.

AI 아카데미

AI 전문가 되기

비즈니스 성장을 주도하는 AI 투자의 우선순위를 정할 수 있는 지식을 확보하세요. 지금 바로 무료 AI 아카데미를 시작하고 조직에서 AI의 미래를 주도하세요.
시리즈 보기

CoE가 필요한 이유는 무엇인가요?

클라우드처럼 변화가 큰 영역에서는, CoE가 “IT가 […] 클라우드 전략을 제시할 수 있는 방식을 제공하고, 비즈니스가 최적의 솔루션을 선택할 수 있도록 지원하며, […] 클라우드 모범 사례를 수집하고 전파할 수 있게 합니다.” [1] 이는 입증된 구조이며 기업의 70% 이상이 조직 내에 유사한 팀을 보유하고 있습니다. [2]

Cloud CoE의 주요 이점

  • 단편화된 팀, 일관되지 않은 프로세스 및 프로젝트 사고방식에서 새로운 작업 방식을 갖춘 민첩한 제품 기반 운영 모델로 전환하는 데 도움이 됩니다.
  • 선택적 자율성을 허용하는 기존 IT 프로세스를 기반으로 엄격한 거버넌스를 제공하여 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다.
  • 경쟁적인 우선순위와 중복되는 노력에서 벗어나 지표 중심의 우선순위 지정을 통해 일관되고 통합된 로드맵으로 전환하여 가치를 보장할 수 있습니다.
  • 전통적인 역할과 새로운 기술에 맞추기 위한 어려운 역량 개발 과정을, 순환 배치 모델과 트레인 더 트레이너 방식 등을 통해 확장 가능한 경험 기반 인재 프레임워크로 전환합니다.

어떻게 시작할 수 있나요?

전체적인 범위를 가진 CoE에 대해 생각하려면 다음과 같은 몇 가지 영역을 고려해야 합니다.

  • 사용자 활성화: 비즈니스 요구 사항 및 수용된 업계 동향(예: 사이트 안정성 엔지니어링 채택)에 맞춰 현대의 새로운 역할을 정의하는 것부터 시작하세요. 그런 다음 학습 여정을 사용하여 역할 프로필과 관련 기술 및 지원을 재정의하여 기술을 향상 및/또는 새로운 인재를 유치합니다.
  • 통합: 기존 관행이 새로운 능력에 영향을 미치지 않도록 거버넌스와 프로세스를 재구성하는 것부터 시작합니다. 이는 가치 흐름 매핑을 활용해 엔드투엔드 여정을 간소화하고, 책임 구분을 명확히 하기 위해 책임자(Responsible), 최종 책임자(Accountable), 자문자(Consulted), 통보 대상자(Informed) 매트릭스를 만드는 방식으로 구현할 수 있습니다. 마지막으로, 조직은 팀에 의사 결정의 자유를 부여할 수 있는 기회를 식별하기 위해 일반적인 작업에 대한 정책과 절차를 신중하게 평가해야 할 수도 있습니다.
  • 신기술 플랫폼: 기술 배포를 위한 기반으로 참조 아키텍처를 설정하거나 다시 검토하는 것부터 시작하세요. 사전에 신중하게 설계하고 그에 맞는 아키텍처를 결정하면 향후 예상치 못한 상황을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 아키텍처에 대한 모든 이해관계자의 동의를 얻은 후에는 자동화를 활용하여 배포를 위한 아키텍처를 코드화하고 디지털화하세요.

Cloud CoE 시작하기

Center of Excellence(CoE)는 다양한 형태를 취할 수 있지만 모든 조직에 적합하지 않을 수 있습니다. 이를 시작하기 위해 발견 및 진단 방법론을 활용하여 올바른 다음 단계를 파악하고 고객의 고유한 여정 중 어느 단계에 있는지 파악합니다.

반나절 워크숍인 무료 비즈니스 프레이밍을 활용하여 Garage 디자인 사고 기술에 대해 배우고 이를 비즈니스 문제에 적용하세요. 그리고 더 중요한 것은 IBM Garage 방법론을 기반으로 하는 IBM 기술을 통해 IBM이 이러한 문제를 가장 잘 해결할 수 있는 방법을 구상하는 것입니다. IBM® Cloud Expert Labs 페이지를 통해 문의하여 자세한 내용을 알아보세요.

각주

[1] Gartner: Cloud Center of Excellence를 구축하는 방법, Lydia Leong(부사장 겸 저명한 분석가)

[2] Flexera: Flexera 클라우드 현황 2022
관련 솔루션
비즈니스 컨설팅 서비스

비즈니스와 기술 혁신을 접목한 업무 수행 방식의 변화로 기업의 민첩성을 확보합니다.

         비즈니스 컨설팅 서비스 살펴보기
    HR 및 인재 혁신 컨설팅

    AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원들의 잠재력을 완전히 발휘하세요.

         HR 혁신 서비스 살펴보기
    금융 컨설팅 서비스

    핵심 프로세스 전반에 데이터 분석, AI 및 자동화를 도입하는 엔드투엔드 서비스를 통해 재무 성과와 비즈니스 가치를 실현합니다.

             금융 솔루션 살펴보기
      다음 단계 안내

      기존의 기업 전략 및 업무 방식을 재편하여 비즈니스를 혁신하고 확장합니다.

             사업 전략 서비스 인공 지능 서비스 살펴보기