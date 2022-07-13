이는 흔히 전환(Transformation) 오피스, 가속화 팀(Accelerator Team), 기술 우수성 오피스(Technology Excellence Office) 등 다양한 이름으로 불릴 수 있는 전문 팀 구조로, 범위 또한 순수 기술 중심에서부터 새로운 업무 방식, 현대적 역할, 혁신 기술에 초점을 둔 전사적·포괄적 접근까지 매우 다양합니다. 때때로 CoE는 DevOps(DevOps Center of Excellence)나 SAP(SAP Center of Excellence)와 같이 특정 분야에 집중하지만, 우리는 이것이 제한적인 관점이라고 생각합니다.

이 블로그 게시물에서는 CoE(Center of Excellence)라는 용어를 사용하고 전체적인 클라우드 범위(예: 사람, 프로세스 및 기술)에 초점을 맞춰 조직에서 이 개념을 활용하기 위해 빌딩 블록 접근 방식을 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 자료는 산업 전반의 고객이 CoE 유형 구조를 정의, 설계, 출시 및/또는 운영할 수 있도록 지원하는 글로벌 경험을 기반으로 공유됩니다.