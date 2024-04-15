CHRO가 직원에게 필요한 AI의 잠재력을 실현하는 데 중요한 이유

이제 더 이상 AI가 비즈니스와 인력을 변화시킬지 여부가 아니라 어떻게 변화시킬 것인지가 중요합니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 약 60%의 CEO가 설문조사에서 누가 가장 발전된 생성형 AI를 보유하느냐에 따라 경쟁 우위가 결정될 것이라고 생각하는 것으로 나타났습니다.

현재 많은 리더들이 비즈니스 혁신을 위해 기술을 수용하고자 하는 가운데, 어떤 최고 경영진이 운전석에 앉아 이러한 변화를 조정하고 가속화할지 궁금해하는 사람들도 있습니다.

최고 인사 책임자(CHRO)는 성장과 학습의 문화를 옹호하는 동시에 인적 역량과 AI 기술을 모두 주도함으로써 인력을 미래로 이끌 수 있는 완벽한 위치에 있습니다. CHRO가 기회를 포착할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.