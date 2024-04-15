CHRO가 직원에게 필요한 AI의 잠재력을 실현하는 데 중요한 이유

이제 더 이상 AI가 비즈니스와 인력을 변화시킬지 여부가 아니라 어떻게 변화시킬 것인지가 중요합니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 약 60%의 CEO가 설문조사에서 누가 가장 발전된 생성형 AI를 보유하느냐에 따라 경쟁 우위가 결정될 것이라고 생각하는 것으로 나타났습니다.
현재 많은 리더들이 비즈니스 혁신을 위해 기술을 수용하고자 하는 가운데, 어떤 최고 경영진이 운전석에 앉아 이러한 변화를 조정하고 가속화할지 궁금해하는 사람들도 있습니다.
최고 인사 책임자(CHRO)는 성장과 학습의 문화를 옹호하는 동시에 인적 역량과 AI 기술을 모두 주도함으로써 인력을 미래로 이끌 수 있는 완벽한 위치에 있습니다. CHRO가 기회를 포착할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
기술을 성공적으로 구현하려면 이를 관리할 수 있는 올바른 운영 모델과 인재를 확보해야 합니다. 직원들은 기술 사용법을 이해하고 기술 도입에 동참해야 합니다. 이는 근본적으로 기술 여정이 아니라 리더십과 변화의 여정입니다.
조직은 인력의 전반적인 기술적 통찰력을 높이고 AI에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 비판적 사고와 기술 사용자를 동시에 확보하기 위해 노력할 것입니다. 여기서 CHRO는 자신의 전문성을 활용하여 직원의 스킬을 향상시키고, 성장 마인드와 학습 문화를 조성하며, 지속적인 조직 변화를 주도하는 중요한 역할을 수행할 수 있습니다.
직원들이 AI를 최대한 활용하려면 AI를 프롬프트하고, 아웃풋을 평가한 다음 개선하고 수정하는 방법을 이해해야 합니다. 예를 들어, 생성형 AI 기반 어시스턴트와 대화할 때 "임원에게 설명해 달라"고 요청할 때와 "초등학교 5학년생에게 설명해 달라"고 요청할 때 매우 다른 답변을 얻을 수 있습니다. 또한 직원들은 AI의 아웃풋과 소스 데이터에 대해 올바른 질문을 하고 정확성, 편향성 등을 분석할 수 있도록 교육과 권한을 부여받아야 합니다.
오늘날 많은 기업은 더 이상 비즈니스 전략을 실행하는 데 필요한 인재를 찾는 데에만 집중하지 않을 수 있습니다. 현재와 미래에 필요한 기술을 어떻게 구축, 구매, 대여 또는 '봇'할 것인지에 대해 더 폭넓게 생각해야 합니다.
CHRO의 가장 큰 과제는 새로운 인간과 AI 인력을 조율하는 것입니다. 최고의 CHRO는 인력에 대한 포괄적인 이해와 운영 모델 내에서 역할과 기술을 설계하여 인간과 AI의 강점을 최대한 활용하는 방법을 통해 이 과제를 해결할 수 있습니다.
과거에는 비즈니스가 전략을 실행하는 데 필요한 역할을 분석하고, 이러한 역할을 필수 기술과 업무로 세분화하며, 부족한 부분을 해결하기 위한 기술 및 채용 전략을 개발하는 것이 포함되었습니다. 앞으로는 직무 설명을 평가하고, 기술에 가장 적합한 업무와 사람에게 가장 적합한 업무를 파악하고, 역할과 업무 자체를 재설계해야 합니다.
최고 CHRO는 최고 경영진과 협력하여 역할을 재정의하고 AI 및 자동화를 통해 업무 수행을 조정하면서 기술 로드맵을 고려할 가능성이 높습니다. 명확한 기술 로드맵을 수립하면 비즈니스 요구에 맞는 AI 기반 솔루션을 구축하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다.
HR 리더는 교육 모범 사례에 대한 깊은 전문 지식을 갖추고 있어 직원들의 기술 교육 방법뿐만 아니라 AI 솔루션 자체의 교육 방법도 알려줄 수 있습니다.
예를 들어, 프로젝트 관리를 학습하는 생성형 AI 어시스턴트를 훈련시키려면 필요한 작업과 작업에 대한 강력한 비정형 데이터 세트가 필요합니다. HR 리더는 일반적으로 교육용 콘텐츠 소싱 및 평가와 관련하여 취해야 할 단계에 대해 잘 알고 있으며, 해당 분야의 기능별 주제 전문가와 협력합니다.
이제 시작에 불과합니다. 앞으로 비즈니스 리더는 AI의 이러한 기술을 검증, 테스트 및 인증하는 방법도 고려해야 합니다.
회계사의 주요 회계 업무를 지원하도록 훈련된 AI 솔루션을 상상해 보세요. 기업은 어떻게 AI 솔루션의 능력을 테스트 및 모니터링하고 아웃풋이 충분히 정확한지 확인할 수 있을까요? HR 리더는 기업이 이 새로운 기술을 구현하는 데 필요한 교육 등에 관한 선도적인 사례에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.
아직 AI 시대의 초기 단계에 있지만, 선도적인 CHRO들은 이러한 강력한 기술의 예상되는 영향에 대해 파악하고 있습니다. 직원을 최대한 활용하는 인력 및 기술 전략과 책임감 있게 AI를 활용할 수 있는 기회를 포착하는 기업은 성공할 준비가 되어 있을 것입니다.
AI와 데이터를 윤리적으로 사용하여 인사 부서를 더 효율적으로 만들고 인간적인 느낌을 더하는 방법에 대한 전문가의 이야기를 들어보세요.
