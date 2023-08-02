AI와 디지털 시대로 접어들면서 고객의 기대치도 높아졌습니다. 고객은 점점 더 즉각적인 만족을 원합니다. 그 어느 때보다 더 빠르고 쉽게 개인화되고 정확한 답변을 기대합니다. 견적 요청을 하기 위해 양식을 작성하거나, 가격 정보를 받기 위해 이메일을 보내거나, 간단한 답변을 받기 위해 받기 위해 기다리지 않고 실시간으로 답변과 조치를 받기를 원합니다. 전통적으로 실시간 상담원이 고객 경험을 처리해 왔지만, 디지털 마케터는 마케팅 예산이 줄어들면서 사람들의 현재 기대치에 적응해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 마케팅 팀은 더욱 강력한 마케팅 캠페인을 추진하기 위해 AI 기술을 도입하고 있습니다.
인공 지능은 대화형 마케팅 전략을 개발하기 위한 강력한 툴이 될 수도 있습니다. AI 챗봇은 연중무휴 24시간 고객 관리에 사용될 수 있으며, 고객의 참여 및 구매 패턴에 대한 인사이트를 발견하여 보다 매력적인 대화를 유도하고 웹 및 메시징 채널에서 보다 일관되고 개인화된 디지털 경험을 제공할 수 있습니다. 이제 대규모 언어 모델(LLM)과 새로운 생성형 AI 기능으로 구동되는 챗봇 마케팅 솔루션은 디지털 사용자 경험을 혁신하고, 새로운 수준의 디지털 마케팅 효율성을 높이며, 더 많은 잠재 고객의 참여를 유도하여 더 많은 판매 기회를 창출할 잠재력을 지녔습니다.
IBM watsonx Assistant는 지능형 챗봇 또는 가상 상담사를 구축하기 위해 설계된 엔터프라이즈 대화형 AI 플랫폼으로, 구매자 프로세스를 자동화하고, 리드 생성을 촉진하며, 맞춤형 고객 셀프 서비스 지원을 통해 전자상거래를 촉진할 수 있습니다. LLM과 머신 러닝 기능을 기반으로 하는 watsonx Assistant는 자연어를 이해하고 고객에게 쿼리에 대한 빠르고 정확한 답변과 조치를 제공합니다.
고객은 IBM watsonx Assistant를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
코로나19 팬데믹 이후, IBM 고객이자 전 세계 레저용 차량의 선두 소매업체인 Camping World는 웹사이트 트래픽이 급증하는 경험을 했습니다. Camping World의 콜센터로 몰려든 고객들은 대기 시간이 길어지거나 실수로 전화를 끊는 경우가 많았습니다. 또한 웹사이트 방문자가 콜센터 업무 외 시간에는 상담원에게 연락할 수 없어 고객 문의에 대한 답변을 받지 못해 잠재적인 신규 리드를 잃기도 했습니다. 현재 인프라로는 Camping World의 영업팀은 업무 외 시간에 누적된 적격 리드 수를 파악할 수 없었습니다.
Camping World는 영업 및 고객 서비스 팀을 지원하기 위해 24시간 내내 사용할 수 있는 메신저 챗봇인 Arvee를 watsonx Assistant를 기반으로 도입했습니다. 자체 챗봇 플랫폼을 통해 실시간 상담원이 더 복잡한 대화에 대응할 수 있게 되어 응답 시간과 상담원 효율성이 향상되었습니다. 사람과 사람 간의 접촉이 줄어들면서 실시간 상담원은 더 높은 품질의 고객 상호작용을 제공할 수 있었습니다. Arvee의 기능에는 고객 참여 통계를 수집하고 영업 시간 이후 리드를 추적하는 기능이 포함되어 있어 이전에는 영업팀에 부족했던 가시성을 강화할 수 있습니다. Arvee는 SMS 기능과 같은 추가 기능을 통해 고객 문의를 실시간으로 신속하게 처리했습니다.
그 결과 대화 중단 건수가 감소하고 고객 참여도가 40% 증가했으며 전반적인 효율성이 33% 향상되었습니다. watsonx Assistant를 도입함으로써 수익 창출이 가능한 가치 있는 대화가 활성화되어 장기적인 성공에 기여하고 있습니다.
영국 최대의 심야 바 및 클럽을 운영하는 Deltic Group은 소셜 미디어 채널을 통해 고객층과 소통했습니다. 매년 Facebook Messenger에서 35만 건의 메시지가 수신되지만 제대로 응답하는 비율은 10%에 불과했습니다. 대부분의 알림은 밤 늦게 도착하기 때문에 고객 지원팀은 사람들이 어디로 갈지 결정할 때 응답하기에는 너무 바빴습니다. 또 다른 소중한 기회는 문의를 프라이빗 파티 또는 부스 예약으로 전환하는 것인데, 이미 비용을 지불하고 더 많은 비용을 지출할 의향이 있는 게스트의 경우 참석 의향이 더 높습니다. 이러한 즉각적인 후속 조치가 고객을 유치하거나 혹은 다른 경쟁업체에 고객을 빼앗기는 차이를 만듭니다.
Deltic Group은 각 메시지가 잠재 고객을 의미한다는 점을 인식하고 챗봇 기술로 인간 상담원을 보완하여 고객 여정을 간소화했습니다. 클럽의 Facebook 페이지에서 시작된 가상 어시스턴트는 watsonx Assistant에서 실행되며 고객의 위치와 선택한 장소에 따라 개인화된 답변을 제공합니다. 챗봇은 고객의 질문에 대한 답변을 제공한 후 예약, 파티, 부스에 대한 안내 메시지를 표시하고, 고객이 구매를 결정하면 인간 상담원이나 온라인 예약 사이트로 안내합니다. 이 챗봇 마케팅 전략은 메시징 앱의 응답률과 전반적인 전환율을 극대화했습니다.
고객과 기업 간의 모든 고유한 상호작용은 전반적인 고객 경험에 필수적입니다. 고객과의 첫 접점으로 대화형 AI를 도입하면 질문에 신속하게 응답하고 인간 상담원이 의미 있는 대화의 우선순위를 정할 수 있습니다. 마케팅 팀은 코드 한 줄 작성할 필요 없이 watsonx Assistant를 사용하여 디지털 마케팅 전략을 최적화하고 엔드투엔드 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
