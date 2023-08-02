AI와 디지털 시대로 접어들면서 고객의 기대치도 높아졌습니다. 고객은 점점 더 즉각적인 만족을 원합니다. 그 어느 때보다 더 빠르고 쉽게 개인화되고 정확한 답변을 기대합니다. 견적 요청을 하기 위해 양식을 작성하거나, 가격 정보를 받기 위해 이메일을 보내거나, 간단한 답변을 받기 위해 받기 위해 기다리지 않고 실시간으로 답변과 조치를 받기를 원합니다. 전통적으로 실시간 상담원이 고객 경험을 처리해 왔지만, 디지털 마케터는 마케팅 예산이 줄어들면서 사람들의 현재 기대치에 적응해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 마케팅 팀은 더욱 강력한 마케팅 캠페인을 추진하기 위해 AI 기술을 도입하고 있습니다.

인공 지능은 대화형 마케팅 전략을 개발하기 위한 강력한 툴이 될 수도 있습니다. AI 챗봇은 연중무휴 24시간 고객 관리에 사용될 수 있으며, 고객의 참여 및 구매 패턴에 대한 인사이트를 발견하여 보다 매력적인 대화를 유도하고 웹 및 메시징 채널에서 보다 일관되고 개인화된 디지털 경험을 제공할 수 있습니다. 이제 대규모 언어 모델(LLM)과 새로운 생성형 AI 기능으로 구동되는 챗봇 마케팅 솔루션은 디지털 사용자 경험을 혁신하고, 새로운 수준의 디지털 마케팅 효율성을 높이며, 더 많은 잠재 고객의 참여를 유도하여 더 많은 판매 기회를 창출할 잠재력을 지녔습니다.