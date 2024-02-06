현금 결제 vs 디지털 결제: 금융 포용성을 달성하는 방법

은행이 해결해야 하는 더 복잡한 과제 중 하나는 결제를 보다 효율적으로 만드는 것입니다. 최근 뉴스 헤드라인을 보면 많은 관할 구역에서 실물 신분증과 실물 결제 방식이 디지털 방식으로 크게 바뀌고 있음을 알 수 있습니다. 유럽은 최근 일괄 이체 비용 이하의 가격으로 일괄 유로 결제(예: SEPA 신용 이체)를 제공하는 모든 제공업체에서 Real-Time Payments를 사용할 수 있도록 의무화한다고 발표했습니다.
이는 유럽 및 기타 여러 국가에서 디지털 신원 사용의 증가와 더불어 소비자와 기업에게 희소식입니다. 이러한 변화는 다른 결제 현대화 노력과 함께 금융 에코시스템과 경제 전반의 마찰을 제거할 수 있습니다. 그러나 일부 국가에서는 디지털 신원 및 결제의 발전을 추진하고 있지만 다른 국가에서는 이러한 솔루션의 잠재력을 깨닫지 못하고 있습니다.
말레이시아는 동남아시아의 많은 국가와 함께 국경 간 결제를 더 쉽게 만들기 위해 디지털 결제 시스템을 다른 네트워크와 조정하고 통합하는 방향으로 나아가고 있습니다. 말레이시아의 결제 네트워크인 PayNet은 Ant Group(Alipay의 모회사)과 협력하여 국가의 Alipay+ 지갑 소유자가 PayNet의 DuitNow QR 시스템을 사용하여 QR 코드를 통해 결제할 수 있도록 하고 있습니다. 이번 서비스 출시로 Alipay+에 참여하는 은행이나 지갑이 있는 경우, 고객은 말레이시아에서 DuitNow를 사용하여 QR 코드를 스캔하는 것만으로 Real-Time Payments를 이용할 수 있습니다.
이 시스템의 국경 간 이점을 통해 중국, 홍콩 특별행정구, 필리핀, 몽골, 마카오 특별행정구, 한국 및 태국의 고객은 단일 Alipay 지원 지갑으로 결제할 수 있습니다. AliPay는 또한 2017년에 모바일 디바이스에서 고객이 POS 기계 앞에서 포즈를 취하며 구매할 수 있는 '스마일 투 페이(Smile to Pay)' 얼굴 인식 애플리케이션을 도입했습니다. 마스터카드는 또한 불과 2년 전에 생체 인식 파일럿을 발표했습니다. 이러한 형태의 결제용 디지털 ID는 계속 확장될 가능성이 높습니다.
최근의 디지털 결제 발전과는 대조적으로, 워싱턴 DC 의회는 최근 무현금 사업을 금지했습니다. 실물 상품으로서의 현금은 현금을 취급하는 가치 사슬의 모든 이해관계자에게 보안 문제, 위험 및 취급 비용을 고려할 때 비용이 많이 드는 결제 수단입니다. 현금 사용을 늘리더라도 경제의 비용이나 마찰이 줄어들지는 않습니다.
워싱턴 D.C.의 금지 조치는 많은 사람들이 은행 직불카드나 신용카드를 가지고 있지 않아, 결제를 위해 현금을 사용할 수밖에 없다는 이유에서 비롯되었습니다. Global Finance에 따르면 미국 인구의 약 7%는 은행 계좌를 보유하지 않은 상태입니다. 이 7%는 그리 많지 않은 것처럼 보일 수 있지만 현금이나 기타 비은행 결제 수단에 의존하는 약 2,300만 명을 나타냅니다.
워싱턴 D.C.의 금지령은 은행 계좌가 없는 사람들도 소매점을 공평하게 이용할 수 있도록 지원하지만, 이들이 금융 소외 계층으로 남을 수밖에 없는 근본적인 원인까지 해결하지는 못합니다. 주거지가 불분명하다는 등의 이유로 정부 발급 신분증조차 확보하기 어려운 장벽 등이 존재하기 때문입니다. 거주지나 운전 가능 여부에 의존하는 방식과 달리, 개인 고유의 속성을 기반으로 구축된 디지털 신원은 경제적 접근성 문제를 훨씬 수월하게 해결해 줍니다.
좋은 사례 연구를 보려면 인도 연방 정부가 구축한 디지털 신원 시스템인 아드하르가 도입된 이후 인도에서 어떤 일이 일어났는지 살펴보세요. 이 시스템 덕분에 수백만 명의 사람들을 위한 재정적 포용이 가능해졌습니다. 사람들은 디지털 신원으로 은행 계좌나 디지털 지갑을 사용할 수 있으며, 정부나 기타 출처에서 얻은 자금을 저장할 수 있습니다. 과거에는 현금이나 다른 사람의 도움에 의존하는 것 외에는 경제 활동에 참여할 기회가 없었던 이들도 이제는 인도의 UPI 디지털 Real-Time Payments 시스템을 통해 가맹점에서 직접 결제를 할 수 있게 되었습니다.
디지털 신원과 금융 포용성 사이의 연관성은 분명합니다. 이 시스템을 통해 인도의 빈곤율은 5년 만에 약 1억 3,500만 명에 달하는 약 10% 감소했습니다. 또한 인도 경제는 이러한 금융 포용의 혜택을 받고 있습니다. 2022-2023 회계연도 실질 GDP 성장률은 6.9%였으며 2023-2024 회계연도에는 6.3%이 될 것으로 예상됩니다. 현금 사용이 줄어든 것도 한 요인입니다. 미국과 다른 국가들이 금융 포용과 경제 성장을 달성하기 위해 현금에서 디지털 결제로의 전환을 가속화해야 하는 것은 당연한 일입니다.
지금은 현금을 대체할 디지털 수단을 신속하게 도입할 수 있는 적기입니다. 디지털 수단이 디지털 신원 도입과 결합된다면, 이러한 방향을 추구하는 국가는 그렇지 않은 국가보다 높은 경제 성장과 글로벌 경쟁력을 확보하게 될 것입니다. 아울러 우리 경제의 효율성이 높아짐에 따라, 기업과 소비자 모두 경제 활동 수행 능력에 대해 더 큰 만족감을 느끼게 될 것입니다.
