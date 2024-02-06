현금 결제 vs 디지털 결제: 금융 포용성을 달성하는 방법

좋은 사례 연구를 보려면 인도 연방 정부가 구축한 디지털 신원 시스템인 아드하르가 도입된 이후 인도에서 어떤 일이 일어났는지 살펴보세요. 이 시스템 덕분에 수백만 명의 사람들을 위한 재정적 포용이 가능해졌습니다. 사람들은 디지털 신원으로 은행 계좌나 디지털 지갑을 사용할 수 있으며, 정부나 기타 출처에서 얻은 자금을 저장할 수 있습니다. 과거에는 현금이나 다른 사람의 도움에 의존하는 것 외에는 경제 활동에 참여할 기회가 없었던 이들도 이제는 인도의 UPI 디지털 Real-Time Payments 시스템을 통해 가맹점에서 직접 결제를 할 수 있게 되었습니다.

디지털 신원과 금융 포용성 사이의 연관성은 분명합니다. 이 시스템을 통해 인도의 빈곤율은 5년 만에 약 1억 3,500만 명에 달하는 약 10% 감소했습니다. 또한 인도 경제는 이러한 금융 포용의 혜택을 받고 있습니다. 2022-2023 회계연도 실질 GDP 성장률은 6.9%였으며 2023-2024 회계연도에는 6.3%이 될 것으로 예상됩니다. 현금 사용이 줄어든 것도 한 요인입니다. 미국과 다른 국가들이 금융 포용과 경제 성장을 달성하기 위해 현금에서 디지털 결제로의 전환을 가속화해야 하는 것은 당연한 일입니다.

지금은 현금을 대체할 디지털 수단을 신속하게 도입할 수 있는 적기입니다. 디지털 수단이 디지털 신원 도입과 결합된다면, 이러한 방향을 추구하는 국가는 그렇지 않은 국가보다 높은 경제 성장과 글로벌 경쟁력을 확보하게 될 것입니다. 아울러 우리 경제의 효율성이 높아짐에 따라, 기업과 소비자 모두 경제 활동 수행 능력에 대해 더 큰 만족감을 느끼게 될 것입니다.