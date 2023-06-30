탄력적인 의료 공급망 구축

의료 공급망에서 약국, 병원, 제약 회사, 환자가 겪는 어려움에는 부족과 지연, 편리하고 비용 효율적인 주문 처리 옵션 부재, 위조 및 규제 변화 증가가 있습니다. 의약품 콜드 체인 관리 개선 필요성도 계속 대두되고 있습니다. 이 난제는 환자 치료에 불편을 주고 치료의 질 저하로도 이어질 수 있으며 직원의 스트레스를 키웁니다. 의료 공급망 전문가들은 이러한 우려 사항을 탄력적인 공급망 구축에 따라 분류합니다.
업계 설문조사에 따르면 응답자의 78%가 여전히 수동 공급망 프로세스를 사용하고 있습니다. 다양한 연구에 따르면 의료/외과 입원 병동의 간호사는 일반적으로 교대 근무 중 최대 2시간을 소모품 관련 업무에 소비하는 것으로 나타났습니다. 2022년에는 제약 산업이 5억 6,730만 개로 지난 6년 동안 가장 많은 제품을 리콜했으며, 이는 2021년 2억 6,460만 개에 비해 114% 증가한 수치입니다.
직원들이 효율적으로 일할 수 있게 해주어야 하고 의료 산업이 늘 인력 부족에 시달린다는 저을 고려하면 의료 공급 비용이 인건비를 초과할 것으로 예상됩니다. 약품에 오염된 성분이 들어갔거나 온도가 일정치 않은 환경에 약품이 보관된 경우 끔찍한 결과가 생길 수 있습니다.
이러한 의료 산업 공급망 문제도 마찬가지로 시급하며 문제 각각에 즉각적인 조치가 필요합니다. 다행히도 의료 공급망의 복원력을 높이면 이 문제의 위험을 완화할 수 있습니다.
병원 시스템은 파편화된 여러 팀, 기술, 프로세스를 조율해서 일상 업무를 처리하다 보니 데이터 가시성이 전반적으로 떨어집니다. 과잉 주문, 낭비, 긴급 주문으로 인해 공급 비용이 증가합니다. 의료용품 부족으로 인해 치료가 지연될 수도 있습니다. 의료진은 가용 재고에 대한 가시성을 높이고 재고(또는 배송 중인 재고) 위치에 대한 가시성을 높이고, 인공 지능(AI)을 활용하여 공급망 중단을 예측할 뿐만 아니라 문제를 최소화하는 방법을 제안해야 합니다.
의료 전문가는 내부 제약 부서와 공급업체 간의 공급, 수요 및 재고를 대한 단일 관점에서 확인하면서 옴니채널 주문을 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 사일로화된 부서나 다른 시설의 데이터를 결합하는 것은 정보에 입각한 공급망 전략을 수립하는 첫 단계이자 가장 필수적인 단계 중 하나입니다. 이를 통해 구매력을 간소화하고 재고 관리를 최적화할 수 있습니다.
병원 시스템에 실시간 재고 가시성, 주문 오케스트레이션 및 공급업체 협업 기능이 확보되면 온라인 구매(매장 픽업 포함)와 같은 선택지를 통해 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
공급망에서는 실행 가능한 실시간 데이터를 사용할 수 없거나, 이러한 데이터가 부족하거나 격리되어 있는 경우가 많습니다. 생산에서 배송에 이르는 콜드 체인 센서 데이터를 단계별로 보면서 온도에 민감한 고가 제품(예: 생물제제)의 오염을 식별해야 하는 필요성부터 정확한 성분으로 고품질 제품을 생산하는 것에 이르기까지 공급망 가시성, 속도 및 조정은 안전하고 효과적인 제품을 제공하는 데 매우 중요한 요소입니다. 강력한 가시성, 추적성, 소스를 갖춘 강력한 블록체인 기반 네트워크를 구축하면 의료 업계 전문가들이 복잡한 글로벌 공급망에서 이러한 규제와 사기 문제를 해결할 수 있습니다.
IBM의 의료 및 생활 과학 전문성, 전략에서 구현에 이르는 종단간 접근 방식, 헌신적인 지속가능성 관행을 활용하면 공급망이 오늘날의 어려운 문제에 적응하고 미래의 기회에 대비할 수 있습니다. 이러한 전문성을 갖추면 위험을 최소화하고 비용을 절감하며 환경 및 사회적 성과를 지속적으로 개선하는 데 도움이 됩니다.
G2(ibm.com 외부 링크)에서 인정하는 마켓 리더십 상을 다수 수상한 IBM Sterling OMS는 실시간 재고 가시성, 주문 오케스트레이션 및 공급업체 협업을 제공하는 첨단 솔루션으로, 인공 지능이 도입되어 있어 신뢰할 수 있고 확장 가능하며 유연한 OMS 솔루션을 찾는 모든 기업을 위한 이상적인 선택입니다.
IBM Consulting은 의료 및 생명 과학 분야의 공급망 컨설팅을 선도하는 글로벌 리더로서 글로벌 파트너십 에코시스템, IBM의 자체 기술, 연구 및 전문가 연구소에 대한 독점적 접근 권한을 보유했습니다.
IBM Consulting은 Merk와 같은 세계 최고의 의료 및 생명 과학 기업이 제품 혁신을 가속화하고 신뢰를 유지하며 환자 중심성을 제공할 수 있도록 투명성과 인사이트를 제공하는 지능적이고 탄력적인 지속가능 공급망을 설계하고 구축합니다.
UHCW NHS Trust가 IBM watsonx.ai 기술을 사용해 보다 효율적인 환자 치료를 위해서 IBM Consulting 및 IBM 비즈니스 파트너인 Celonis SE와 협력하는 이유를 알아보세요.
IBM의 고급 솔루션, 안전한 플랫폼, AI 기반의 강력한 자동화를 통해 의료 서비스를 혁신하세요.
IBM은 의료 컨설팅 서비스를 제공하여 고객이 문제를 해결하고 환자 치료 결과를 개선할 수 있도록 합니다.
IBM watsonx Assistant로 구축된 지능형 의료용 챗봇은 환자의 질문에 일관된 답변을 제공하고 환자 경험을 향상합니다.