탄력적인 의료 공급망 구축

1단계: 가시성 및 선제성 향상

병원 시스템은 파편화된 여러 팀, 기술, 프로세스를 조율해서 일상 업무를 처리하다 보니 데이터 가시성이 전반적으로 떨어집니다. 과잉 주문, 낭비, 긴급 주문으로 인해 공급 비용이 증가합니다. 의료용품 부족으로 인해 치료가 지연될 수도 있습니다. 의료진은 가용 재고에 대한 가시성을 높이고 재고(또는 배송 중인 재고) 위치에 대한 가시성을 높이고, 인공 지능(AI)을 활용하여 공급망 중단을 예측할 뿐만 아니라 문제를 최소화하는 방법을 제안해야 합니다.

​2단계: 통합 및 협업을 통한 주문 처리 옵션 최적화

의료 전문가는 내부 제약 부서와 공급업체 간의 공급, 수요 및 재고를 대한 단일 관점에서 확인하면서 옴니채널 주문을 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 사일로화된 부서나 다른 시설의 데이터를 결합하는 것은 정보에 입각한 공급망 전략을 수립하는 첫 단계이자 가장 필수적인 단계 중 하나입니다. 이를 통해 구매력을 간소화하고 재고 관리를 최적화할 수 있습니다.

병원 시스템에 실시간 재고 가시성, 주문 오케스트레이션 및 공급업체 협업 기능이 확보되면 온라인 구매(매장 픽업 포함)와 같은 선택지를 통해 고객 만족도를 높일 수 있습니다. ​

3단계: 추적성 향상

공급망에서는 실행 가능한 실시간 데이터를 사용할 수 없거나, 이러한 데이터가 부족하거나 격리되어 있는 경우가 많습니다. 생산에서 배송에 이르는 콜드 체인 센서 데이터를 단계별로 보면서 온도에 민감한 고가 제품(예: 생물제제)의 오염을 식별해야 하는 필요성부터 정확한 성분으로 고품질 제품을 생산하는 것에 이르기까지 공급망 가시성, 속도 및 조정은 안전하고 효과적인 제품을 제공하는 데 매우 중요한 요소입니다. 강력한 가시성, 추적성, 소스를 갖춘 강력한 블록체인 기반 네트워크를 구축하면 의료 업계 전문가들이 복잡한 글로벌 공급망에서 이러한 규제와 사기 문제를 해결할 수 있습니다. ​