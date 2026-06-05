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자산 관리

건물 에너지 관리 시스템(BEMS)이란 무엇인가요?

By Phill Powell , Ian Smalley
게시일 2026년 06월 5일

건물 에너지 관리 시스템(BEMS)의 정의

건물 에너지 관리 시스템(BEMS)은 건물의 에너지 성능을 모니터링하고 최적화하여 에너지 사용량을 줄일 수 있도록 지원하는 기술 플랫폼입니다.

센서, 스마트 미터 및 자동화를 결합하여 사용하는 기업의 BEMS 네트워크는 에너지 절감 및 추가적인 이점을 창출합니다. BEMS는 HVAC, 조명, 전력 설비, 소방 설비, 보안 설비 등 건물의 기계 전기 설비를 모니터링하고 제어하는 컴퓨터 기반 시스템입니다.

구체적으로 BEMS는 다음과 같은 핵심 기능을 수행합니다.

  • 건물의 에너지 사용량을 실시간으로 종합 모니터링
  • 주요 지표를 수집해 건물의 에너지 성능을 분석하고 비효율을 찾아 에너지 낭비를 줄임
  • 냉난방, 조명 및 기타 설비의 운영을 자동화하고 관리
  • 에너지 감사 및 배출 규제 준수를 위한 보고서 생성

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BEMS는 어떻게 작동하나요?

건물 에너지 관리 시스템(BEMS)을 구축하면 건물 곳곳에 설치된 센서와 계측기가 중앙 소프트웨어 플랫폼으로 데이터를 전송합니다. 시설 관리자는 운영 규칙, 일정, 임계값을 설정할 수 있으며, 시스템은 이에 따라 설비를 자동으로 제어하거나 설정 범위를 벗어나는 상황이 발생하면 담당자에게 알림을 보냅니다.

BEMS는 다음 네 단계를 거쳐 작동합니다.

  1. 데이터 수집: 먼저 BEMS는 센서, 스마트 미터(서비스 제공업체에 전체 에너지 사용량 데이터를 제공) 및 서브미터(건물 내 특정 구역이나 부서의 사용량을 측정)에서 데이터를 수집합니다. 수집되는 데이터에는 전력 사용량, 온도, 습도, 이산화탄소 농도 등 다양한 측정값이 포함됩니다. 
  2. 추세 분석: 에너지 관리 소프트웨어는 실시간으로 수집한 데이터를 분석하고, 에너지 사용량을 과거 데이터 및 성능 기준과 비교해 추세를 파악합니다.
  3. 의사 결정: 다음으로 다양한 알고리즘이 건물의 운영 요구 사항을 분석하고 인공지능(AI)을 활용해 에너지 낭비를 최소화하면서 HVAC, 조명 등 각종 설비를 필요한 수준으로 운영할 수 있는 최적의 방식을 계산합니다.
  4. 조치: 마지막으로 BEMS는 수집한 데이터를 분석한 결과와 알고리즘이 제시한 최적의 대응 방안을 바탕으로 필요한 조치를 수행합니다. 

이 모든 과정은 자동으로 이루어집니다. 예를 들어 서늘했던 사무실이 어느새 1~2도 더 따뜻해져도 직원이 직접 온도 조절기를 조작할 필요는 없습니다. 

그렇다면 제조사가 서로 다른 다양한 설비는 어떻게 서로 정보를 주고받을까요? 바로 이때 BACnet이 사용됩니다. BACnet은 건물 자동화 및 제어 네트워크를 위한 국제 데이터 통신 표준입니다. BEMS에서는 공통 통신 프로토콜 역할을 하며, 제조사와 종류가 서로 다른 설비 간에도 데이터를 주고받을 수 있도록 합니다. 

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BEMS 도입의 이점

기업은 BEMS를 도입해 비용 절감은 물론 규제 준수와 기업 이미지 향상 등 다양한 효과를 얻을 수 있습니다.

  • 비용 절감: 미국 에너지부는 체계적인 에너지 관리와 시설의 지속 가능성 이니셔티브 도입을 통해 에너지 비용을 최대 30%까지 절감할 수 있다고 추산합니다.
  • 규정 준수 보고: BEMS는 온실가스(GHG) 산정 보고서, 탄소 규제 준수 보고서, 친환경 인증 보고서를 생성해 규제 준수를 지원합니다.
  • 운영 가시성: BEMS는 대시보드를 통해 기업의 에너지 사용 현황을 다양한 관점에서 한눈에 파악할 수 있도록 지원합니다.
  • 설비 보호: BEMS는 고급 진단 기능과 예지 정비를 통해 냉난방 설비의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
  • 기업 이미지 향상: 에너지 절약에 대한 기업의 노력을 입증하면 사회적 책임을 다하는 기업으로서 대중의 신뢰를 높일 수 있습니다. 

BEMS 도입 시 과제

BEMS를 도입하면 많은 이점을 얻을 수 있지만, 상당한 투자와 해결해야 할 과제도 함께 따릅니다. 

  • 초기 구축 비용: BEMS를 구축하려면 센서와 스마트 미터 등의 장비를 포함한 초기 투자 비용이 상당할 수 있습니다.
  • 복잡한 통합: 최신 BEMS는 기존 레거시 시스템의 HVAC나 조명 설비와 연동되는 경우가 많아 하드웨어 개조와 소프트웨어 업그레이드가 필요할 수 있습니다.
  • 보안 문제: 많은 기업이 BEMS를 클라우드 환경에서 운영하면서 데이터 유출사이버 공격에 노출될 가능성이 커지고 있습니다.
  • 직원 교육 및 활용: 새로 구축한 BEMS에 대한 시설 운영 인력의 경험이 부족하면 시스템이 충분히 활용되지 못할 수 있습니다.
  • 투자 수익: BEMS는 기업에 가치 있는 투자이지만, 투자 효과가 나타나기까지는 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 건물 소유주는 상당한 투자 수익을 얻기까지 수년이 걸릴 수도 있습니다.

BEMS와 BMS의 차이

BEMS는 상업용 건물의 전기 설비, 기계 설비 및 보안 설비를 모니터링하는 컴퓨터 기반 제어 시스템인 건물 관리 시스템(BMS)을 기반으로 합니다. HVAC, 조명, 보안 설비 등 모니터링되는 모든 정보는 대시보드에 통합되어 사용자가 한눈에 확인할 수 있습니다. 제어 시스템은 에너지 사용량을 줄이는 데 도움이 되며, 대시보드는 운영 효율성을 높이는 데 기여합니다.

BMS는 다양한 설비를 자동으로 제어할 수 있지만, 한계도 있습니다. 예를 들어 BMS는 고도화된 분석이나 의사 결정을 수행하도록 설계된 시스템은 아닙니다. 이러한 역할은 BEMS가 담당합니다. BEMS는 수집된 정보를 종합하고 복잡한 알고리즘을 적용해 에너지 사용량과 센서 데이터를 분석한 뒤 에너지 비용을 절감할 수 있는 방안을 도출합니다. 

또한 BEMS는 에너지 관리 소프트웨어(EMS)를 활용해 에너지 사용량이 많은 설비를 실시간으로 모니터링하고 에너지 소비를 지속적으로 관리합니다. EMS는 시설 성능을 벤치마킹하고 기준 성능을 설정하는 데 도움이 됩니다. 또한 환경·사회·지배구조(ESG) 보고를 위한 데이터 추적도 간소화합니다.

이처럼 기업의 에너지 관리 시스템은 지속적으로 에너지 사용을 감시하는 역할을 수행합니다. 자동화와 지속적인 에너지 모니터링을 통해 BEMS는 에너지 사용 패턴에서 이상 징후를 감지하면 즉시 시설 관리자에게 알립니다. BEMS는 에너지 데이터를 분석해 비효율적인 부분을 찾아내고 에너지 낭비를 줄일 수 있습니다. 운영 측면에서도 실시간 데이터를 활용하면 더욱 정확한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

일반적인 건물은 에너지를 어떻게 사용할까요?

미국의 일반적인 사무용 건물은 연간 제곱피트당 약 22.5kWh의 전력을 소비합니다. 일반적인 사무용 건물의 에너지 사용은 다음 다섯 가지 운영 영역으로 나눌 수 있습니다.

  • 냉난방: 건물 규모와 사용 인원에 따라 다르지만, 냉난방은 일반적으로 사무용 건물 에너지 운영 비용의 가장 큰 비중(30~40%)을 차지합니다.
  • 환기 및 공조: 대형 환기 팬과 기타 HVAC 설비는 건물 전체에 냉난방을 공급하며, 이 과정에서 전체 에너지 비용의 약 10~20%가 사용됩니다.
  • 조명: 건물에 설치된 조명 설비 역시 주요 에너지 소비 요소로, 전체 에너지 비용의 약 10~15%를 차지합니다.
  • 기타 운영 설비: 엘리베이터, 화장실 설비, 온수기 및 기타 보조 설비에서 발생하는 에너지 사용량은 전체 에너지 비용의 약 5~10%를 차지합니다. 
  • 전기 기기: 사무실 콘센트에 연결되는 각종 전기 기기는 건물 전체 에너지 사용량의 약 15~30%를 차지합니다. 여기에는 개인용 컴퓨터, 조명, 사무실 편의 시설(예: 자판기, 커피 머신, 전자레인지)과 사물 인터넷(IoT) 기기에 사용되는 전력이 포함됩니다. 

효율적인 에너지 활용의 미래

탄소 발자국을 줄이고 에너지 절감 노력을 더욱 강화하려는 기업과 이해관계자는 재생 에너지가 제공하는 다양한 기회를 적극 활용하고 있습니다.

많은 기업은 지속 가능성 원칙을 반영한 스마트 빌딩을 설계하고 구축해 이러한 기회를 극대화하고 있습니다. 기존 건물에도 태양광 패널과 같은 재생 에너지 설비를 추가로 설치할 수 있습니다. 이렇게 생산한 전력은 배터리에 저장해 두었다가 전기 요금이 높은 시간대에 사용함으로써 전력망 사용을 줄일 수 있습니다.

현재 에너지를 어떻게 사용하고 있는지 파악하고 앞으로 에너지 사용을 더욱 전략적으로 관리하려는 기업을 위한 다양한 툴도 제공됩니다. 예를 들어 Constellation Business Utility Estimation GuideEnergy Elephant Energy Budgeting Resource는 기업이 건물 성능을 개선하고, 실현 가능한 지속 가능성 목표를 수립하며, 사업이 성장하더라도 효율적으로 확장할 수 있는 확장성 높은 시스템을 구축하도록 지원합니다. 

작성자

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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