건물 에너지 관리 시스템(BEMS)이란 무엇인가요?

BEMS는 상업용 건물의 전기 설비, 기계 설비 및 보안 설비를 모니터링하는 컴퓨터 기반 제어 시스템인 건물 관리 시스템(BMS)을 기반으로 합니다. HVAC, 조명, 보안 설비 등 모니터링되는 모든 정보는 대시보드에 통합되어 사용자가 한눈에 확인할 수 있습니다. 제어 시스템은 에너지 사용량을 줄이는 데 도움이 되며, 대시보드는 운영 효율성을 높이는 데 기여합니다.

BMS는 다양한 설비를 자동으로 제어할 수 있지만, 한계도 있습니다. 예를 들어 BMS는 고도화된 분석이나 의사 결정을 수행하도록 설계된 시스템은 아닙니다. 이러한 역할은 BEMS가 담당합니다. BEMS는 수집된 정보를 종합하고 복잡한 알고리즘을 적용해 에너지 사용량과 센서 데이터를 분석한 뒤 에너지 비용을 절감할 수 있는 방안을 도출합니다.

또한 BEMS는 에너지 관리 소프트웨어(EMS)를 활용해 에너지 사용량이 많은 설비를 실시간으로 모니터링하고 에너지 소비를 지속적으로 관리합니다. EMS는 시설 성능을 벤치마킹하고 기준 성능을 설정하는 데 도움이 됩니다. 또한 환경·사회·지배구조(ESG) 보고를 위한 데이터 추적도 간소화합니다.

이처럼 기업의 에너지 관리 시스템은 지속적으로 에너지 사용을 감시하는 역할을 수행합니다. 자동화와 지속적인 에너지 모니터링을 통해 BEMS는 에너지 사용 패턴에서 이상 징후를 감지하면 즉시 시설 관리자에게 알립니다. BEMS는 에너지 데이터를 분석해 비효율적인 부분을 찾아내고 에너지 낭비를 줄일 수 있습니다. 운영 측면에서도 실시간 데이터를 활용하면 더욱 정확한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.