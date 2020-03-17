블록체인과 은행 계좌가 없는 사람들: 글로벌 금융에 다가오는 변화

암호화폐는 최근 들어 급격한 변동과 원치 않는 사기 관련 요인으로 더 잘 알려져 있을 수 있지만, 디지털 코인이 선의의 힘을 발휘할 수 있다는 점은 기억할 필요가 있습니다. 전 세계에는 17억 명이 넘는 사람들이 휴대폰과 같은 기술을 이용할 수 있음에도 불구하고 어떤 형태의 은행 인프라에도 접근하지 못하고 있습니다. Robert Anzalone은 포브스에 기고한 글에서 "스테이블코인은 은행이 없는 사람들이 화폐 가치와 교환의 안정적인 저장소를 만들 수 있는 통로가 될 수 있다"고 제안했습니다. 모든 국가에서 디지털 기술 접근성이 높아진다면, 금융 소외층과 저소득층에게는 지역의 취약한 금융 시스템보다 암호화폐의 광범위한 채택이 이루어질 가능성이 큽니다.”
스테이블코인은 금이나 미국 달러와 같은 유형 자산에 묶여 있기 때문에 일상적으로 사용하기에 이상적인 일관된 가치를 유지하도록 설계되었습니다. 금융 포용성을 증진하는 통화라는 아이디어는 전 세계 금융 평론가들로부터 회의적인 반응을 얻었습니다. 그러나 전 세계 은행 계좌가 없는 시민에게 블록체인 기반 금융 솔루션을 제공한다는 개념이 가치가 있을까요?
Financial Times는 은행 계좌를 개설할 돈이 없어 은행을 이용하지 못하는 사람들이 3분의 1 이상이라는 사실을 근거로 스테이블코인이 은행을 이용하지 못하는 사람들에게 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 언급했습니다. 은행 계좌가 없는 사람의 34%가 계좌를 개설할 수 없다면 17억 명에 달하는 시장의 상당 부분이 즉시 사라지게 됩니다. 그러나 이는 여전히 어떤 형태로든 디지털 뱅킹의 혜택을 받을 수 있는 많은 수의 잠재적 채택자를 남겨두고 있습니다. 포용적 금융이라는 주제는 여전히 전 세계적으로 화두가 되고 있습니다. 사실, UN의 17개 지속 가능한 개발 목표는 금융 포용을 조력자로 언급합니다.
초기 발표를 둘러싼 많은 논란 끝에, 은행 서비스를 이용하지 못하는 사람들에게 금융 솔루션을 제공하겠다는 약속을 이행할 수 없을 가능성이 점점 커지고 있지만, 그렇다고 해서 블록체인이 고려 대상에서 제외되는 것은 아닙니다. 이 기술이 금융과 은행 계좌가 없는 사람들 사이의 격차를 해소하는 데 중요한 역할을 할 수 있을까요? 블록체인 기술이 글로벌 뱅킹에 어떻게 혁명을 일으킬 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.
전 세계 소외된 지역의 시민이 필요로 하는 것을 살펴볼 때 변화에 대한 열망은 널리 인정받고 있습니다. 빌 게이츠와 같은 영향력 있는 기술 리더들은 이 문제를 쉽게 지적하고 솔루션 연구의 이점을 강조했습니다. 게이츠는 은행 계좌 없는 사람들에 대해 “금융 시스템에서 가장 가난한 사람들을 포함시키는 것은 자산 가치를 높이고 디지털 통화를 통해 금융 서비스의 기본 경제를 변화시켜 빈곤에 처한 사람들을 직접 도울 수 있다”고 말했습니다.
은행 서비스를 받지 못하는 사람들에게 은행 서비스를 제공하는 것의 중요성은 인구를 빈곤에서 벗어나게 하는 중요한 단계의 형태로 나타납니다. 금융 시설과 은행 계좌는 유효한 신분증을 소지한 사용자와 돈을 저장할 수 있는 인프라에 대한 액세스에 따라 달라집니다. 핵심 문제는 이것이 어떤 형태로든 직접적인 조치를 취하지 않고는 자연스럽게 해결되는 문제가 아닌 것처럼 보인다는 것입니다.
은행 서비스를 이용할 수 없는 많은 사람들에게 영향을 미치는 가장 중요한 문제 중 하나는 공식적인 신분증 부족에서 비롯됩니다. 유효한 신분증이 없으면 은행 이용이 어려운 사람들이 어떤 형태의 대출을 받을 수 있는 신용 기록을 쌓을 수 있는 기회는 거의 없습니다. 대출과 생산을 통해 잠재적으로 창출할 수 있는 부가 없으면 은행 계좌가 없는 시민들이 부채 악순환에서 벗어나 빈곤에서 벗어날 수 있는 선택지가 거의 없습니다.
오늘날에도 여전히 은행 서비스를 이용할 수 없는 지구상의 많은 지역에 포용적 금융을 제공하는 데 있어 은행은 전통적으로 필수적인 존재로 간주됩니다. 가장 빈곤한 지역에는 사하라 사막 이남 아프리카의 80%, 중동의 성인 67%, 라틴 아메리카의 65%, 동아시아 및 동남아시아의 8억 7천만 명 이상이 포함됩니다. 여기에 서유럽과 북미에서 은행 계좌가 없는 6천만 명의 성인이 더해지면 문제의 전체 규모가 조금 더 명확해집니다.
은행 서비스를 받지 못하는 사람들을 위한 금융 인프라를 제공하는 것은 많은 은행에게 위험을 안겨 줍니다. 이러한 노력과 관련된 비용은 높으며 투자 수익이 있다는 보장도 없습니다. 바로 이 지점에서 블록체인과 같은 기술이 은행이 도박을 두려워하는 곳에 개입할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 블록체인이 금융 인프라라는 개념이 허황된 꿈처럼 여겨졌던 전 세계 곳곳에 금융 포용성을 가져올 수 있는 현재 최고의 희망이라고 보는 것은 당연한 일입니다.
블록체인의 재정적 혈통에는 의심의 여지가 없습니다. 새로운 디지털 화폐의 등장을 둘러싼 의문이 있긴 하지만, 이 기술은 2017년 비트코인이 큰 인기를 얻는 데 중요한 역할을 했으며, 접근성이 높다는 것은 빈곤한 시민들에게 대규모로 뱅킹을 제공할 수 있는 강력한 잠재력이 있다는 것을 의미합니다. 블록체인 네트워크 내의 높은 수준의 보안은 이 기술을 통해 중개자가 해외 결제 및 송금에 개입할 필요 없이 빠르고 효율적으로 금융 거래를 설정할 수 있다는 것을 의미합니다.
개인정보 보호 블록체인의 변경 불가능한 구조는 고객에게 제공할 수 있으므로 결제를 하거나 받는 동안 안전을 보장합니다. 고객이 eWallet에 액세스할 수 있는 기능이 있는 장치에 액세스할 수 있는 한, 기술 운영에 드는 비용은 최소화됩니다. 이더리움과 같은 블록체인에서 효과적이도록 구축된 지갑도 많이 있습니다.
가장 중요한 것은 블록체인을 통해 사용자가 국내 및 국제 규모로 자금을 이체할 때마다 고유한 디지털 ID를 휴대할 수 있다는 것입니다. 이 기술은 기존 은행의 걸림돌로 여겨지던 분야에서 근본적으로 탁월한 성능을 발휘합니다.
블록체인의 장점은 한 세대 전에는 불가능해 보였던 일을 완전히 논리적으로 만들 수 있다는 점입니다. 비트코인은 블록체인 프레임워크가 아니었다면 결코 전 세계를 강타하지 못했을 것이며, 이제 비트코인의 기본 기술은 여러 산업 분야에서 탐구되고 있습니다.
통계에 따르면 전 세계 많은 지역 사회가 여전히 금융 인프라 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 보안 계정으로만 사용할 수 있고 국제적으로 송금할 수 있는 알고리즘 스테이블코인의 등장은 발전을 위한 유일한 실행 가능한 해결책이 될 수 있습니다. 이 알고리즘은 담보가 부족한 계정에 대한 재자본화 메커니즘을 통해 사용자가 스테이블코인을 지원할 수 있게 하며, 동시에 정해진 수수료를 받을 수 있도록 합니다. 이는 다행히도 좋은 쪽입니다.
아직까지 금융 소외 계층의 금융 관리를 돕는 암호화폐는 없지만, 블록체인은 은행 업무에 포용성을 가져올 수 있는 환경을 조성할 수 있습니다.
