블록체인과 은행 계좌가 없는 사람들: 글로벌 금융에 다가오는 변화

암호화폐는 최근 들어 급격한 변동과 원치 않는 사기 관련 요인으로 더 잘 알려져 있을 수 있지만, 디지털 코인이 선의의 힘을 발휘할 수 있다는 점은 기억할 필요가 있습니다. 전 세계에는 17억 명이 넘는 사람들이 휴대폰과 같은 기술을 이용할 수 있음에도 불구하고 어떤 형태의 은행 인프라에도 접근하지 못하고 있습니다. Robert Anzalone은 포브스에 기고한 글에서 "스테이블코인은 은행이 없는 사람들이 화폐 가치와 교환의 안정적인 저장소를 만들 수 있는 통로가 될 수 있다"고 제안했습니다. 모든 국가에서 디지털 기술 접근성이 높아진다면, 금융 소외층과 저소득층에게는 지역의 취약한 금융 시스템보다 암호화폐의 광범위한 채택이 이루어질 가능성이 큽니다.”

스테이블코인은 금이나 미국 달러와 같은 유형 자산에 묶여 있기 때문에 일상적으로 사용하기에 이상적인 일관된 가치를 유지하도록 설계되었습니다. 금융 포용성을 증진하는 통화라는 아이디어는 전 세계 금융 평론가들로부터 회의적인 반응을 얻었습니다. 그러나 전 세계 은행 계좌가 없는 시민에게 블록체인 기반 금융 솔루션을 제공한다는 개념이 가치가 있을까요?

Financial Times는 은행 계좌를 개설할 돈이 없어 은행을 이용하지 못하는 사람들이 3분의 1 이상이라는 사실을 근거로 스테이블코인이 은행을 이용하지 못하는 사람들에게 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 언급했습니다. 은행 계좌가 없는 사람의 34%가 계좌를 개설할 수 없다면 17억 명에 달하는 시장의 상당 부분이 즉시 사라지게 됩니다. 그러나 이는 여전히 어떤 형태로든 디지털 뱅킹의 혜택을 받을 수 있는 많은 수의 잠재적 채택자를 남겨두고 있습니다. 포용적 금융이라는 주제는 여전히 전 세계적으로 화두가 되고 있습니다. 사실, UN의 17개 지속 가능한 개발 목표는 금융 포용을 조력자로 언급합니다.

초기 발표를 둘러싼 많은 논란 끝에, 은행 서비스를 이용하지 못하는 사람들에게 금융 솔루션을 제공하겠다는 약속을 이행할 수 없을 가능성이 점점 커지고 있지만, 그렇다고 해서 블록체인이 고려 대상에서 제외되는 것은 아닙니다. 이 기술이 금융과 은행 계좌가 없는 사람들 사이의 격차를 해소하는 데 중요한 역할을 할 수 있을까요? 블록체인 기술이 글로벌 뱅킹에 어떻게 혁명을 일으킬 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.