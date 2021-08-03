토큰화를 통한 재생 에너지 인증서 시장 혁신

파리 협정은 지구 온난화를 2°C(3.6°F) 이하로 막고 1.5°C(2.5°F)로 제한하기 위한 노력을 추구함으로써 위험한 기후 변화를 피하기 위한 글로벌 프레임워크를 제시합니다. 또한 기후 변화의 영향에 대처하는 각 국가의 역량을 강화하고 국가의 노력을 지원하는 것을 목표로 합니다.
점점 더 많은 조직이 지속 가능한 비즈니스 전략에 대한 인식을 높이고 다양한 사업 부문을 위의 목표에 맞춰 조정하고 있습니다. IBM은 기후 변화가 전 세계적으로 의미 있는 조치가 필요한 심각한 문제라고 10년 이상 강조해왔습니다.
현재 기업들은 다른 기업에서 생산한 탄소 제로 전력 1MWh를 나타내는 재생 에너지 인증서(REC)를 구매합니다. REC 판매자는 구매 기업의 출신 지역 또는 국가 외부에 있을 수 있습니다. 그런 다음 기업은 REC를 사용하여 탄소 발자국을 상쇄하고 탄소 배출량 및 친환경 표준에 대한 규정을 준수합니다. 국제(비번들) 거래의 경우, 기업은 탄소량 상쇄를 통해 의무를 이행할 수 있으나, REC는 소비된 에너지가 모두 재생 가능 에너지원에서 나온 것임을 보장하지 않습니다.
기업들은 이 문제를 해결하기 위해 기술을 활용하는 데 주력하고 있습니다. 기업들은 환경 지속가능성 목표(ESG) 정보를 캡처, 분석 및 보고하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 더 새로운 솔루션을 찾고 있습니다. 분산화되고 변경 불가능한 블록체인 네트워크는 분산원장기술(DLT)의 향상된 특성을 활용하며, 에너지 인증서의 도입을 크게 늘리고 소비량이 발전량과 거의 일치하도록 보장할 수 있습니다.
조직은 다양한 동기를 가진 ESG 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 온프레미스에서 재생 에너지를 생성하면 비용이 절감됩니다. 조직이 전체 탄소 발자국을 줄이고 ESG 진행 상황을 모니터링 및 보고하는 것에 대해 주주와 직원들의 관심과 집중도가 상당히 높습니다. IDC가 글로벌 기술 구매자를 대상으로 실시한 설문조사 데이터에 따르면, 대다수(69%)의 구매자가 디지털 인프라 전략이 이미 지속가능성 노력의 중요한 원동력이라는 데 동의하거나 매우 동의하는 것으로 나타났습니다.
많은 국가에서 에너지 시장의 규제 완화로 인해 민간 부문의 에너지 공급업체의 시장 점유율이 높아졌습니다. 전통적인 독점적 정부 또는 준정부 기관보다 소규모 기관의 참여는 피어 투 피어(P2P) 또는 중개자의 지원을 받아 다양한 양의 에너지와 세분화된 에너지 인증서를 교환할 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 에너지 인증서는 시간당 인증서처럼 더 작은 프로그램 시간 단위(PTU)로 거래될 수 있으며, 청산 및 결제와 함께 더 긴밀하게 연계될 수 있습니다. 비슷한 맥락에서 스마트 계량 및 자동화가 도입하면 현재 번거로운 탄소 회계 프로세스가 간소화되어 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
점점 더 엄격해지는 배출법과 야심찬 탈탄소화 목표로 인해 천연가스와 탄소 포집 및 스토리지(CCS)에서 파생된 상업적 규모의 블루 수소와 재생 에너지 기반 전기분해 공정에서 생산되는 그린 수소를 개발하려는 계획이 추진되고 있습니다. 이로 인해 가스 및 재생 에너지 부문과 연계한 수소 프로젝트 발표가 급증했습니다. 수소 및 기타 혼합 소스를 사용한 에너지 생성에는 일부 CO2 배출이 관련되어 있으며 이를 인증서에 캡처해야 합니다.
비영리 및 이익 조직의 상호 운용 가능한 프로토콜의 표준화에 대한 권장 사항이 시중에 나와 있으며, 초기 채택자와 기여자가 이를 따르거나 기여할 수 있도록 모색하고 있습니다. 에너지 인증서를 토큰화하기 위한 다양한 구현과 초기 단계에 있는 경우가 많기 때문에 전 세계 여러 지역에 있는 네트워크 간의 상호 운용성에 대한 업계 표준을 정의해야 합니다.
에너지 구매 프로세스를 대중화할 수 있는 엄청난 잠재력은 틈새 시장 참여자들에게도 잘 알려져 있습니다. 그 사이에 블록체인의 도입이 점점 더 보편화되고 있습니다. 블록체인의 전례 없는 특성으로 인해 투명하고 탈중앙화되며 불변하고 소급적으로 검증 가능한 환경에 대한 신뢰를 구축하며, 이는 에너지 산업 커뮤니티에 잘 알려져 있습니다. 주목할 만한 시장 동향에 따르면 자체 자금 조달 에코시스템이 이중 토큰화 계층을 도입하여 이더리움 기반(ERC-20) 솔루션을 활용하고 있습니다. 공개 플랫폼이 두 계층의 토큰화를 지원하는 목적은 최종 사용자에게 플랫폼을 사용하고 기업 수익에 기여할 수 있는 권한을 제공하고 에너지 인증서를 캡슐화하는 교환 가능한 토큰을 생성하는 것입니다.
재정적으로 지속 가능한 에코시스템을 만들기 위해 지분 증명 접근 방식을 채택하여 얼리 어답터들에게 플랫폼을 지원하도록 인센티브를 제공합니다. 예를 들어, EU의 독립적인 전기 및 가스 공급 회사인Restart Energy Democacy(RED)는 재생 에너지 소비자에게 친환경 에너지 인증서를 보상하는 탈중앙화 에너지 공급 플랫폼을 출시했습니다. 이를 통해 소비자와 공급업체 간의 P2P 직접 거래가 가능해지면서 거래 비용이 절감됩니다. RED의 시장 진출 전략은 두 가지 프랜차이즈 계층을 기반으로 하며, 그 중 더 높은 계층에서는 최소한의 토큰을 소유해야 합니다.
Power Ledger에서도 비슷한 시스템을 개발하고 있습니다. 고유한 거래 매칭 알고리즘을 통해 프로슈머와 소비자는 어느 쪽에도 치우치지 않고 사용 가능한 전력을 공평하게 거래할 수 있습니다. 이 플랫폼의 다른 특징으로는 네이티브 토큰을 현지 통화 단위에 페깅하고 단일 거래에서 개별 미터를 집계하는 것이 있습니다. 거래 그룹은 애플리케이션 호스트 또는 Power Ledger에서 구성할 수 있습니다. 또한 WePower는 네이티브 WPR 토큰과 경매를 통해 에너지 인증서를 교환하는 대체 솔루션을 제공합니다. WePower는 기업의 전력 구매 계약(PPA)의 위험을 완화하기 위해 차액 계약이라는 금융 파생상품을 출시했습니다.
이제 조직은 지속 가능한 개발 목표(SDG)에 기여하기 위해 최선을 다하고 있으므로, 탄소 발자국을 계산하고 ESG 보고를 작성하는 데 도움이 되는 우아한 솔루션이 필요합니다. 기업가적 이니셔티브에 의해 만들어진 부분 시장은 매우 혼란스럽고 채택 속도가 느려질 수 있습니다.
기존의 비용이 많이 들고 번거로운 에너지 인증서 거래를 혁신하기 위해 Hyperledger Fabric과 Tokens-SDK를 사용하여 에너지 인증서를 토큰화하는 솔루션(enerT)을 개발하고 있습니다. DLT 플랫폼에서 에너지 인증서를 토큰화하면 에너지의 전체 공개 인증과 관련하여 지능형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 네트워크에서 생성된 토큰은 혼합 소스에서 생성된 에너지의 양 외에도, 에너지 공급망의 CO2 배출량과 같은 다른 유용한 특성도 저장할 수 있습니다.
토큰화된 에너지 마켓플레이스는 에너지 유형 및 원산지 측면에서 신뢰할 수있는 다양한 인증서를 제공할 것입니다. 이러한 네트워크를 통해 공급업체와 소비자는 에너지 인증서를 효율적이고 저렴하게 거래할 수 있습니다. 토큰화된 인증 단위는 컨테이너가 해운 산업에서 했던 것과 같은 역할을 할 것입니다.
enerT 솔루션은 네트워크 운영에 의한 에너지 소비를 없애기 위해 허가 기반 비공개 기술을 기반으로 에너지 친화적인 솔루션으로 개발되고 있습니다. Hyperledger Fabric의 에너지 효율적인 합의 프로토콜은 리더-팔로워 접근 방식인 RAFT를 기반으로 합니다. 이 요소로 인해 네트워크 운영이 여러 공용 네트워크에서 자주 사용되는 수학적 퍼즐(예: 작업 증명)이 포함된 마이닝 알고리즘에 비해 제한된 에너지를 소비하게 됩니다.
