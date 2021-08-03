토큰화를 통한 재생 에너지 인증서 시장 혁신



파리 협정은 지구 온난화를 2°C(3.6°F) 이하로 막고 1.5°C(2.5°F)로 제한하기 위한 노력을 추구함으로써 위험한 기후 변화를 피하기 위한 글로벌 프레임워크를 제시합니다. 또한 기후 변화의 영향에 대처하는 각 국가의 역량을 강화하고 국가의 노력을 지원하는 것을 목표로 합니다.

점점 더 많은 조직이 지속 가능한 비즈니스 전략에 대한 인식을 높이고 다양한 사업 부문을 위의 목표에 맞춰 조정하고 있습니다. IBM은 기후 변화가 전 세계적으로 의미 있는 조치가 필요한 심각한 문제라고 10년 이상 강조해왔습니다.

현재 기업들은 다른 기업에서 생산한 탄소 제로 전력 1MWh를 나타내는 재생 에너지 인증서(REC)를 구매합니다. REC 판매자는 구매 기업의 출신 지역 또는 국가 외부에 있을 수 있습니다. 그런 다음 기업은 REC를 사용하여 탄소 발자국을 상쇄하고 탄소 배출량 및 친환경 표준에 대한 규정을 준수합니다. 국제(비번들) 거래의 경우, 기업은 탄소량 상쇄를 통해 의무를 이행할 수 있으나, REC는 소비된 에너지가 모두 재생 가능 에너지원에서 나온 것임을 보장하지 않습니다.

기업들은 이 문제를 해결하기 위해 기술을 활용하는 데 주력하고 있습니다. 기업들은 환경 지속가능성 목표(ESG) 정보를 캡처, 분석 및 보고하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 더 새로운 솔루션을 찾고 있습니다. 분산화되고 변경 불가능한 블록체인 네트워크는 분산원장기술(DLT)의 향상된 특성을 활용하며, 에너지 인증서의 도입을 크게 늘리고 소비량이 발전량과 거의 일치하도록 보장할 수 있습니다.

